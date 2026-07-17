Ketika Ruben Amorim bertemu dengan tim barunya untuk pertama kalinya pada hari Senin, ia berkata kepada para pemain AC Milan: “Sebenarnya, kalianlah yang seharusnya memperkenalkan staf kepada saya, karena kalian semua lebih mengenal mereka daripada saya.” Hal seperti itu tidak mungkin terjadi pada sebagian besar rekan-rekan pelatihnya di Serie A: mereka sudah cukup lama menjabat sebagai pelatih.
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Bahkan Gennaro Gattuso pun terus-menerus tersingkir dengan halus: Mengapa para pelatih Italia terus berganti-ganti, sementara klub-klub selalu memberikan kesempatan baru kepada pelatih-pelatih yang sama?
"Valzer delle panchine", atau "Waltz di bangku cadangan", begitulah di Italia sejak dulu fenomena pergantian pelatih yang tak kunjung henti ini disebut. Secara tradisional, waltz ini dimulai pada akhir April, saat musim hampir berakhir dan posisi pelatih pertama untuk musim mendatang mulai dibuka.
Di lapangan: Para pelatih yang pada bulan April sudah tidak terikat dengan klub mana pun, yang kemudian bergabung dengan rekan-rekan mereka sepanjang musim semi. Tujuannya: mendapatkan posisi di suatu tempat pada akhir musim panas. Dan karena sangat banyak klub Italia yang mengganti pelatihnya pada musim panas dan karena kandidat yang sama terus-menerus melamar lowongan tersebut, hal ini berarti bagi para pelatih: Begitu masuk ke dalam rotasi, mereka tidak akan bisa keluar dengan mudah.
Ini adalah ekosistem yang lebih suka mempertahankan diri sendiri, di mana klub-klub dengan teratur menyajikan “minestra riscaldata” (sup yang dipanaskan kembali) kepada para tifosi mereka. Seperti misalnya Max Allegri, yang setelah dua kali mencoba di AC Milan—upaya terakhirnya gagal pada hari pertandingan terakhir musim lalu—dan sebanyak itu pula di Juventus, kini diperkenalkan di SSC Napoli untuk menerapkan gaya sepak bola defensif dan monotonnya di sana sampai presiden klub bosan.
Atau Maurizio Sarri, yang setelah menjalani masa jabatan dengan tingkat kesuksesan yang naik-turun di Napoli, Chelsea, Juventus, dan Lazio Roma (dua periode dengan jeda sedikit lebih dari satu tahun), kini telah bergabung bersama gaya “Sarri-Ball”-nya di Atalanta Bergamo dan untuk kesekian kalinya berkesempatan membuktikan bahwa pelatih Italia pun mampu berpikir ofensif dan mengutamakan permainan umpan pendek.
Adanya sosok seperti Amorim (terakhir di Manchester United) atau Domenico Tedesco (berdarah Italia-Schwaben, pernah melatih Schalke dan RB Leipzig di Bundesliga, terakhir di Fenerbahçe Istanbul), yang kini mengambil alih FC Bologna, yang mendarat di Serie A, tergolong jarang. Calcio lebih suka berkutat dalam lingkungannya sendiri (dan akhirnya tenggelam bersama-sama).
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Pelatih berhak mengalami kegagalan — namun di Italia, para pelatih justru mengalami kegagalan secara berturut-turut
Jangan salah paham: Pada dasarnya, tidak ada yang salah jika seorang pelatih yang mungkin pernah gagal di satu tempat mencoba lagi di tempat lain. Alasan kegagalan itu beragam, dan sering terjadi bahwa seorang pelatih yang sama sekali tidak bisa beradaptasi dengan sebuah tim justru meraih kesuksesan besar di klub lain. Lihat saja Hansi Flick di FC Barcelona. Kegagalan sekali, dua kali, atau bahkan tiga kali pun tidak lantas menjadikan seorang pelatih sebagai pelatih yang buruk. Dalam sistem sepak bola yang sangat kompleks, seringkali hal-hal kecil, sedikit keberuntungan, atau tendangan penalti yang lemah yang menjadi penentu.
Namun, klub-klub Serie A membawa permainan “berganti-ganti pelatih” ini ke tingkat ekstrem. Pemecatan pelatih di Italia umumnya tidak terlalu merusak reputasi dibandingkan di liga lain, karena hal itu dianggap sebagai risiko pekerjaan yang wajar. Dan karena itu, mereka mengalami kegagalan beruntun. Dalam hal ini, pelatih Italia cenderung setia pada satu klub.
Ketika para presiden klub yang tidak sabar mulai panik, mereka tidak menghubungi visioner taktik dari luar negeri. Mereka menghubungi orang yang memahami liga ini, yang tahu cara mengajarkan taktik selama berjam-jam, cara mempertahankan skor 0-0 hingga akhir pertandingan, dan cara berkomunikasi dengan rekan-rekan dari Gazzetta dello Sport. Bukan hal yang aneh jika seorang pelatih yang sama diberi kesempatan beberapa kali untuk menangani sebuah tim, sebelum akhirnya pindah ke klub berikutnya.
Persaingan antar klub di Italia berjalan berbeda dibandingkan di Jerman atau Inggris. Para tifosi mungkin saling membenci, namun para pemain dan pelatih jarang disalahkan jika, misalnya, mereka pindah dari Milan ke Inter atau dari Juventus ke Milan. Andrea Pirlo pernah memukau di lini tengah untuk Inter, Milan, dan Juve – namun tetap dihormati di seluruh negeri. Zlatan Ibrahimovic, Roberto Baggio, Christian Vieri: Daftar pemain yang pernah mengenakan seragam rival abadi ini tak ada habisnya. Apa yang berlaku bagi para pemain, tentu saja lebih berlaku lagi bagi para pelatih.
Di subreddit “soccercirclejerk” yang sarat ironi pedas, meme tentang “kincir pelatih” Italia atau “pabrik daur ulang pelatih” Italia menjadi hal yang lumrah. Pelatih seperti Max Allegri dijadikan meme di forum-forum ini sebagai ahli “sepak bola teror” – seni sinis untuk mempertahankan skor 1-0 dan kemudian mengunci pertahanan di kotak penalti sendiri selama 80 menit – namun tetap saja selalu mendapatkan pekerjaan yang bagus.
Bahkan Gennaro Gattuso pun terus meniti kariernya
Bahkan Gennaro Gattuso pun mendapat sambutan yang sangat lembut setelah kegagalan terbarunya di dunia olahraga. Sebagai pelatih, ia belum pernah meraih kesuksesan yang berkelanjutan di mana pun. Terakhir, Gattuso mengalami kegagalan yang sangat parah dan membuat Italia gagal lolos ke Piala Dunia untuk ketiga kalinya berturut-turut. Gaya sepak bolanya, dari segi tempo, berada di antara era 1970-an dan 1980-an, serta sekreatif pekerjaan di jalur perakitan. Namun demikian, kariernya terus berlanjut: Sejak 1 Juli, ia menggantikan Maurizio Sarri di Lazio Roma.
Gattuso ditugaskan untuk membawa kembali klub yang pernah berlaga di Liga Champions ini—yang musim lalu hanya finis di peringkat kesembilan—ke puncak. “Tujuan saya adalah menurunkan tim ke lapangan yang siap berkeringat demi seragam ini dan menghormati tradisi klub ini,” kata sang juara dunia 2006 saat perkenalannya. Ia berjanji ingin menciptakan suasana kekeluargaan dan akan memberikan segalanya. Bagi yang merasa teringat pada perkenalan Gattuso saat menangani tim nasional pada Juni 2025, Anda tidak salah. “Saya berjanji akan memberikan dedikasi,” katanya saat itu, baik untuk dirinya sendiri maupun para pemainnya; ia ingin “membentuk sebuah keluarga, kita harus jujur satu sama lain.”
Hal serupa juga terjadi pada saat ia diperkenalkan di US Palermo (2013), AC Pisa (2015–2017), AC Milan (2017–2019), SSC Napoli (2019–2021), dan AC Fiorentina (2021, dipecat bahkan sebelum latihan dimulai). Setelah itu, Gattuso untuk sementara tidak lagi diminati di Italia; ia bekerja di Valencia CF, Olympique Marseille, dan Hajduk Split, sebelum rekan lamanya, Gigi Buffon, mengusulkannya sebagai pelatih tim nasional. Hal itu saat itu sudah menimbulkan keheranan, tidak hanya di kancah internasional. Namun, terlepas dari kegagalan besar dalam kualifikasi Piala Dunia: bagi para petinggi Calcio, hal itu menjadi alasan yang cukup untuk memasukkan Gattuso kembali ke dalam rotasi. Nama besarnya tampaknya cukup untuk menenangkan Presiden Claudio Lotito yang gelisah, setidaknya untuk sementara waktu.
Pengecualian dari aturan: Conte mengundurkan diri atas kemauannya sendiri, sedangkan Spalletti setidaknya punya tato
Tentu saja, ada perbedaan-perbedaan halus di dalam kelompok elit ini. Antonio Conte, misalnya, pernah (dengan sukses) melatih Juventus, Chelsea, Napoli, Inter, dan Napoli, namun ia biasanya mengundurkan diri setelah beberapa waktu: seringkali disertai keributan besar dan hujatan kasar kepada petinggi klub karena transfer yang diinginkan tidak terwujud. Lalu, beberapa bulan kemudian, ia mengajukan tuntutan yang persis sama di klub papan atas berikutnya. Namun, Conte tetap mempertahankan kemandiriannya dari sistem tersebut.
Dalam beberapa hal, kasus Luciano Spalletti juga patut diperhatikan. Setelah meraih gelar juara yang telah lama dinanti, ia membuat tato bertuliskan SSC Napoli — lagipula, sedikit sentuhan romantis masih boleh ada di tengah dinamika pergantian yang terus-menerus ini. Nah, setelah membuat tato itu, ia meninggalkan klub untuk menangani tim nasional Italia. Setelah masa jabatannya di Azzurri berakhir (ia menyerahkan tongkat estafet kepada Gattuso, yang sebelumnya ia gantikan di Napoli), ia kini bergabung dengan Juventus, sehingga dari klub-klub besar dan bersejarah, hanya Milan dan Lazio yang belum masuk dalam koleksinya.
Fabio Grosso, pahlawan Piala Dunia 2006 (Verona, Brescia, Frosinone, Lyon, US Sassuolo, kini di Florence), dan Daniele de Rossi (AS Roma, CFC Genoa) juga sedang dalam jalur yang tepat untuk menjadi anggota tetap dalam “kebiasaan berganti-ganti klub” para pelatih ini.
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Maresca, De Zerbi, Farioli: Mengapa para pelatih Italia yang inovatif ini bekerja di luar negeri
Padahal, sama sekali tidak benar bahwa sepak bola Italia telah kehilangan kemampuan berpikirnya. Sekolah pelatih terkenal di Coverciano masih terus melahirkan para ahli taktik yang brilian. Pelatih-pelatih Italia yang segar dan inovatif memang ada. Hanya saja: mereka bekerja di luar negeri. Enzo Maresca mengambil alih Manchester City dari Pep Guardiola, Roberto De Zerbi, yang pernah dikaitkan dengan Bayern Munich, merevolusi Brighton dan Marseille, lalu menyelamatkan Tottenham Hotspur dari keterpurukan, dan Francesco Farioli, mantan mahasiswa filsafat, membuktikan setelah kegagalan spektakulernya di akhir musim bersama Ajax Amsterdam bahwa ia mampu melakukan yang lebih baik, serta merayakan gelar juara di Portugal bersama FC Porto dengan permainan sepak bola yang memukau. Ketiganya mewakili gaya sepak bola menyerang yang proaktif dan dominan — dan dengan demikian bertolak belakang dengan “Calcio” masa kini, yang bahkan di masa lalu yang belum lama ini sudah tidak lagi sesuai dengan zamannya.
Sepak bola Italia sejak dulu telah diwarnai oleh dogma tertentu tentang “Sofferenza”, yaitu penderitaan di lapangan. Kemenangan yang tidak diraih dengan perjuangan keras dan dilindungi pertahanan yang kokoh, dianggap mencurigakan oleh banyak tradisionalis. Seberapa dalam ketidakpercayaan terhadap sepak bola di luar "Sofferenza" yang telah dibudayakan ini, saat ini dibuktikan oleh Cesc Fabregas. Pemain asal Spanyol ini meraih kesuksesan besar bersama Como 1907, berhasil promosi, dan menerapkan gaya sepak bola penguasaan bola modern yang sangat memukau untuk ditonton. Namun demikian, ia dipandang sangat kritis oleh media Italia. Begitu Como kebobolan gol, komentar di studio TV langsung berbunyi: “Terlalu naif!” Kesuksesannya hampir tidak dimaafkan karena ia tidak mencapainya dengan cara klasik dan sinis.
Selama ketakutan struktural akan kegagalan ini terus menghalangi upaya inovasi, tidak akan ada perubahan dalam siklus pergantian pelatih. Dan Ruben Amorim sebaiknya segera menghafal nama-nama stafnya di Milan – sebelum tak lama lagi sosok lama yang sudah dikenal mengambil alih tempat parkirnya di Milanello.
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