"Valzer delle panchine", atau "Waltz di bangku cadangan", begitulah di Italia sejak dulu fenomena pergantian pelatih yang tak kunjung henti ini disebut. Secara tradisional, waltz ini dimulai pada akhir April, saat musim hampir berakhir dan posisi pelatih pertama untuk musim mendatang mulai dibuka.

Di lapangan: Para pelatih yang pada bulan April sudah tidak terikat dengan klub mana pun, yang kemudian bergabung dengan rekan-rekan mereka sepanjang musim semi. Tujuannya: mendapatkan posisi di suatu tempat pada akhir musim panas. Dan karena sangat banyak klub Italia yang mengganti pelatihnya pada musim panas dan karena kandidat yang sama terus-menerus melamar lowongan tersebut, hal ini berarti bagi para pelatih: Begitu masuk ke dalam rotasi, mereka tidak akan bisa keluar dengan mudah.

Ini adalah ekosistem yang lebih suka mempertahankan diri sendiri, di mana klub-klub dengan teratur menyajikan “minestra riscaldata” (sup yang dipanaskan kembali) kepada para tifosi mereka. Seperti misalnya Max Allegri, yang setelah dua kali mencoba di AC Milan—upaya terakhirnya gagal pada hari pertandingan terakhir musim lalu—dan sebanyak itu pula di Juventus, kini diperkenalkan di SSC Napoli untuk menerapkan gaya sepak bola defensif dan monotonnya di sana sampai presiden klub bosan.

Atau Maurizio Sarri, yang setelah menjalani masa jabatan dengan tingkat kesuksesan yang naik-turun di Napoli, Chelsea, Juventus, dan Lazio Roma (dua periode dengan jeda sedikit lebih dari satu tahun), kini telah bergabung bersama gaya “Sarri-Ball”-nya di Atalanta Bergamo dan untuk kesekian kalinya berkesempatan membuktikan bahwa pelatih Italia pun mampu berpikir ofensif dan mengutamakan permainan umpan pendek.

Adanya sosok seperti Amorim (terakhir di Manchester United) atau Domenico Tedesco (berdarah Italia-Schwaben, pernah melatih Schalke dan RB Leipzig di Bundesliga, terakhir di Fenerbahçe Istanbul), yang kini mengambil alih FC Bologna, yang mendarat di Serie A, tergolong jarang. Calcio lebih suka berkutat dalam lingkungannya sendiri (dan akhirnya tenggelam bersama-sama).



