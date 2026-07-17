Saat Ruben Amorim untuk pertama kalinya bertemu tim barunya pada hari Senin, ia berkata kepada para pemain AC Milan: "Sebenarnya kalian yang harus mengenalkan staf kepada saya, kalian semua lebih mengenal orang-orang itu daripada saya." Kebanyakan rekan sesama pelatihnya di Serie A tidak akan mengalami hal seperti itu: mereka sudah lebih lama menari waltz di bangku pelatih.
Bahkan Gennaro Gattuso pun selalu jatuh dengan lembut lagi dan lagi: Mengapa para pelatih Italia menari waltz dan klub-klub terus memberi peluang baru kepada pelatih yang itu-itu saja
"Valzer delle panchine", atau waltz di bangku pelatih, begitulah di Italia sejak dulu fenomena rotasi pelatih tanpa henti disebut. Secara tradisional, waltz itu dimulai pada akhir April, ketika musim mendekati penghujung dan bangku-bangku pelatih pertama untuk musim berikutnya mulai tersedia.
Di lantai dansa: para pelatih yang pada April sudah tidak terikat klub, lalu disusul rekan-rekan mereka sepanjang musim semi. Tujuannya: pada akhir musim panas sudah mendapat tempat di suatu klub. Dan karena sangat banyak klub Italia mengganti pelatih mereka pada musim panas, dan karena kandidat yang itu-itu saja melamar lowongan-lowongan tersebut, maka bagi para pelatih artinya begini: sekali masuk ke dalam rotasi, mereka tidak akan cepat keluar lagi.
Ini adalah sebuah ekosistem yang paling suka hidup dari dirinya sendiri dan di mana klub-klub secara teratur menyajikan kepada tifosi mereka "Minestra riscaldata", sup yang dipanaskan kembali. Seperti misalnya Max Allegri, yang setelah dua periode di AC Milan, yang terakhir gagal pada pekan terakhir musim lalu, dan jumlah yang sama di Juventus, kini diperkenalkan di SSC Napoli, untuk memainkan sepak bola puing-puing tanpa serangan di sana sampai presidennya muak.
Atau Maurizio Sarri, yang setelah periode yang kadang lebih sukses, kadang kurang sukses di Napoli, Chelsea, Juventus, Lazio Roma (dua masa jabatan dengan jeda sedikit lebih dari satu tahun) kini bergabung dengan Atalanta Bergamo bersama Sarri-ball miliknya dan untuk kesekian kalinya boleh membuktikan bahwa pelatih Italia juga mampu berpikir ofensif dan menyukai permainan umpan-umpan pendek.
Bahwa sesekali ada sosok seperti Amorim (terakhir Manchester United) atau juga Italo-Schwabe Domenico Tedesco (di Bundesliga bersama Schalke dan RB Leipzig, terakhir Fenerbahce Istanbul), yang mengambil alih FC Bologna, mendarat baru di Serie A, itu tergolong jarang. Calcio paling suka berkubang dalam kuahnya sendiri (dan dengan begitu karam bersama-sama).
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Pelatih punya hak untuk gagal - tetapi di Italia pelatih gagal secara beruntun
Jangan salah paham: pada dasarnya tidak ada yang salah dengan seorang pelatih yang mungkin gagal di satu tempat, lalu mencoba lagi di tempat lain. Alasan kegagalan sangat beragam dan sudah sering terjadi seorang pelatih yang sama sekali tidak cocok dengan satu tim justru meraih sukses besar di klub lain. Lihat saja Hansi Flick di FC Barcelona. Satu kali gagal, atau bahkan dua atau tiga kali, juga tidak lantas membuat seorang pelatih menjadi pelatih yang buruk. Dalam sistem sepak bola yang sangat kompleks, sering kali nuansa kecil, sedikit karma, atau penalti yang dieksekusi dengan lemah menjadi penentunya.
Namun, klub-klub Serie A membawa permainan tukar-menukar ini ke tingkat yang ekstrem. Pemecatan pelatih di Italia pada umumnya juga tidak terlalu menggerus reputasi seperti di liga-liga lain, karena dianggap sebagai risiko pekerjaan yang normal. Maka, mereka pun gagal secara serial. Dalam hal ini, para pelatih Italia menjalani monogami serial.
Saat para presiden yang tidak sabaran panik, mereka tidak menelepon visioner taktik dari luar negeri. Mereka menelepon orang yang mengenal liga, yang tahu bagaimana mengajarkan taktik selama berjam-jam, bagaimana mempertahankan skor 0-0 sampai waktu habis, dan bagaimana berbicara dengan rekan-rekan dari Gazzetta dello Sport. Bukan hal yang tidak biasa jika pelatih yang sama diberi kesempatan beberapa kali bersama satu tim sebelum ia pindah ke klub berikutnya.
Rivalitas antarklub di Italia berjalan berbeda dibandingkan di Jerman atau Inggris. Para tifosi mungkin saling bermusuhan habis-habisan, tetapi para pemain dan pelatih jarang benar-benar disalahkan ketika, misalnya, pindah dari Milan ke Inter atau dari Juventus ke Milan. Andrea Pirlo memamerkan sihirnya di lini tengah untuk Inter, Milan, dan Juve, namun tetap dipuja di seluruh negeri. Zlatan Ibrahimovic, Roberto Baggio, Christian Vieri: daftar mereka yang pernah mengenakan seragam musuh bebuyutan seolah tak ada habisnya. Apa yang berlaku bagi pemain, terlebih lagi berlaku bagi pelatih.
Di subreddit Reddit yang penuh ironi menggigit, “soccercirclejerk”, meme tentang komidi putar pelatih Italia atau mesin daur ulang pelatih Italia sudah menjadi santapan sehari-hari. Pelatih seperti Max Allegri, di forum-forum ini, dijadikan meme sebagai maestro “sepak bola teror” — seni sinis mencekik kemenangan 1-0 lalu setelahnya membeton kotak penalti sendiri selama 80 menit — namun tetap saja berulang kali mendapatkan pekerjaan yang bagus.
Bahkan Gennaro Gattuso terus meniti karier
Bahkan setelah fiasco terakhirnya di bidang olahraga, Gennaro Gattuso mendapat perlakuan yang sangat lunak. Sebagai pelatih, ia belum pernah benar-benar meraih kesuksesan yang berkelanjutan di mana pun. Terakhir, Gattuso mengalami kegagalan besar dan membuat Italia gagal lolos ke Piala Dunia untuk ketiga kalinya secara beruntun. Sepak bolanya pun berada di suatu titik tempo antara era 1970-an dan 1980-an, serta kurang lebih sekreatif pekerjaan di lini perakitan. Meski begitu, kariernya terus berputar: sejak 1 Juli, ia menjadi penerus Maurizio Sarri di Lazio Roma.
Gattuso ditugaskan membawa mantan peserta Liga Champions itu, yang musim lalu hanya finis di posisi kesembilan, kembali naik ke atas. "Tujuan saya adalah menurunkan tim yang siap berkeringat demi seragam ini dan menghormati tradisi klub ini," kata juara dunia 2006 itu saat diperkenalkan. Ia ingin menciptakan suasana kekeluargaan dan berjanji akan memberikan segalanya. Siapa pun yang merasa teringat pada presentasi Gattuso di tim nasional pada Juni 2025 tidak keliru. "Saya menjanjikan komitmen," katanya saat itu, untuk dirinya sendiri dan para pemainnya, ia ingin "membentuk sebuah keluarga, kita harus jujur satu sama lain."
Kurang lebih seperti itulah presentasinya saat di US Palermo (2013), AC Pisa (2015-2017), AC Milan (2017-2019), SSC Napoli (2019-2021) dan ACF Fiorentina (2021, dipecat bahkan sebelum latihan dimulai). Setelah itu, Gattuso untuk sementara waktu tak lagi diminati di Italia; ia bekerja di Valencia, Olympique Marseille, dan Hajduk Split, sebelum rekan lamanya Gigi Buffon mengusulkannya sebagai pelatih tim nasional. Saat itu, hal tersebut sudah menimbulkan keheranan bukan hanya secara internasional. Namun, terlepas dari kegagalan besar di kualifikasi Piala Dunia: bagi para patron calcio, itu cukup menjadi alasan untuk kembali memasukkan Gattuso ke dalam perputaran. Nama besarnya rupanya cukup untuk setidaknya menenangkan presiden yang gelisah, Claudio Lotito, untuk sementara waktu.
Pengecualian dari aturan: Conte pergi atas kemauannya sendiri, Spalletti setidaknya punya tato
Tentu saja, bahkan di dalam elite ini pun ada perbedaan-perbedaan halus. Antonio Conte, misalnya, juga pernah bekerja, antara lain dengan sukses, di Juventus, Chelsea, Napoli, Inter, dan Napoli, tetapi biasanya ia mengundurkan diri setelah jangka waktu tertentu: umumnya dengan kegaduhan besar dan cercaan kasar yang diarahkan kepada manajemen klub, karena transfer yang diinginkannya tidak terwujud. Lalu, beberapa bulan kemudian, di klub top berikutnya ia mengajukan tuntutan yang persis sama. Namun, Conte mempertahankan semacam independensi dari sistem.
Kasus Luciano Spalletti juga menarik dalam beberapa hal. Setelah scudetto yang telah lama dinantikan, ia membuat tato SSC Napoli - sedikit romantisme tentu masih boleh ada dalam pergantian yang terus-menerus ini. Nah, setelah tato itu, ia meninggalkan klub untuk menangani tim nasional Italia. Setelah masa baktinya bersama Azzurri berakhir (ia menyerahkan tugas itu kepada Gattuso, yang sebelumnya mengambil alih Napoli darinya), kini ia berada di Juventus, yang berarti dari klub-klub tradisional besar, hanya Milan dan Lazio yang masih belum ada dalam koleksinya.
Fabio Grosso, pahlawan Piala Dunia 2006 (Verona, Brescia, Frosinone, Lyon, US Sassuolo, sekarang Fiorentina), dan Daniele de Rossi (AS Roma, CFC Genoa) juga berada di jalur yang tepat untuk menjadi anggota tetap ansambel waltz pelatih.
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Maresca, De Zerbi, Farioli: Mengapa pelatih-pelatih Italia yang inovatif bekerja di luar negeri
Namun, sama sekali bukan berarti sepakbola Italia telah kehilangan kemampuan untuk berpikir. Sekolah pelatih terkenal di Coverciano masih terus melahirkan ahli taktik brilian. Pelatih Italia yang segar dan inovatif itu memang ada. Hanya saja: mereka bekerja di luar negeri. Enzo Maresca mengambil alih Manchester City dari Pep Guardiola, mantan incaran Bayern Roberto De Zerbi lebih dulu merevolusi Brighton dan Marseille, lalu menyelamatkan Tottenham Hotspur dari keterpurukan, sementara mantan mahasiswa filsafat Francesco Farioli membuktikan setelah kegagalan spektakulernya pada fase akhir musim bersama Ajax Amsterdam, bahwa ia bisa lebih baik, dan merayakan gelar di Portugal bersama FC Porto lewat sepakbola yang luar biasa. Ketiganya mewakili sepakbola menyerang yang proaktif dan dominan - dan itu berarti kebalikan dari calcio masa kini, yang bahkan dalam masa lalu yang belum lama pun sudah tidak lagi sesuai zaman.
Sejak dulu, sepakbola Italia selalu dihuni dogma tertentu tentang "Sofferenza", tentang penderitaan di atas lapangan. Kemenangan yang tidak diraih dengan susah payah dan tidak diamankan lewat pertahanan dianggap mencurigakan oleh banyak tradisionalis. Betapa dalamnya kecurigaan terhadap sepakbola di luar sofferenza yang dibudidayakan ini saat ini dibuktikan oleh Cesc Fabregas. Pelatih asal Spanyol itu sukses besar bersama Como 1907, promosi, dan memainkan sepakbola penguasaan bola modern yang sangat enak ditonton. Meski begitu, ia tetap dipandang sangat kritis di media Italia. Ketika Como kebobolan, komentar di studio TV langsung muncul: "Terlalu naif!" Mereka nyaris tidak memaafkan kesuksesannya, karena ia tidak meraihnya dengan cara klasik yang sinis.
Selama ketakutan struktural terhadap kegagalan ini menutupi dorongan untuk berinovasi, tidak akan ada yang berubah pada karusel pelatih. Dan Ruben Amorim sebaiknya cepat menghafal nama-nama stafnya di Milan - sebelum tak lama lagi wajah lama berikutnya mengambil alih tempat parkirnya di Milanello.
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