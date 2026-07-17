"Valzer delle panchine", atau waltz di bangku pelatih, begitulah di Italia sejak dulu fenomena rotasi pelatih tanpa henti disebut. Secara tradisional, waltz itu dimulai pada akhir April, ketika musim mendekati penghujung dan bangku-bangku pelatih pertama untuk musim berikutnya mulai tersedia.

Di lantai dansa: para pelatih yang pada April sudah tidak terikat klub, lalu disusul rekan-rekan mereka sepanjang musim semi. Tujuannya: pada akhir musim panas sudah mendapat tempat di suatu klub. Dan karena sangat banyak klub Italia mengganti pelatih mereka pada musim panas, dan karena kandidat yang itu-itu saja melamar lowongan-lowongan tersebut, maka bagi para pelatih artinya begini: sekali masuk ke dalam rotasi, mereka tidak akan cepat keluar lagi.

Ini adalah sebuah ekosistem yang paling suka hidup dari dirinya sendiri dan di mana klub-klub secara teratur menyajikan kepada tifosi mereka "Minestra riscaldata", sup yang dipanaskan kembali. Seperti misalnya Max Allegri, yang setelah dua periode di AC Milan, yang terakhir gagal pada pekan terakhir musim lalu, dan jumlah yang sama di Juventus, kini diperkenalkan di SSC Napoli, untuk memainkan sepak bola puing-puing tanpa serangan di sana sampai presidennya muak.

Atau Maurizio Sarri, yang setelah periode yang kadang lebih sukses, kadang kurang sukses di Napoli, Chelsea, Juventus, Lazio Roma (dua masa jabatan dengan jeda sedikit lebih dari satu tahun) kini bergabung dengan Atalanta Bergamo bersama Sarri-ball miliknya dan untuk kesekian kalinya boleh membuktikan bahwa pelatih Italia juga mampu berpikir ofensif dan menyukai permainan umpan-umpan pendek.

Bahwa sesekali ada sosok seperti Amorim (terakhir Manchester United) atau juga Italo-Schwabe Domenico Tedesco (di Bundesliga bersama Schalke dan RB Leipzig, terakhir Fenerbahce Istanbul), yang mengambil alih FC Bologna, mendarat baru di Serie A, itu tergolong jarang. Calcio paling suka berkubang dalam kuahnya sendiri (dan dengan begitu karam bersama-sama).



