HARRY KANE BAYERN MÜNCHEN
Daniel Buse

Diterjemahkan oleh

Bahkan di babak pertama: Harry Kane dari FC Bayern mencetak dua rekor baru saat melawan PSG

Harry Kane dari Bayern München mencetak dua rekor baru berkat golnya dalam leg pertama semifinal Liga Champions melawan Paris Saint-Germain.

Pemain asal Inggris itu membawa tim tamu unggul 1-0 pada menit ke-17 melalui tendangan penalti yang berhasil dikonversi. Sebelumnya, Luis Diaz dari Munich dijatuhkan oleh bek PSG, Willian Pacho. Namun, hingga babak pertama berakhir, PSG berhasil membalikkan keadaan menjadi 3-2 dalam laga semifinal Liga Champions yang paling banyak mencetak gol ini.

  • Berkat golnya itu, Kane kini untuk pertama kalinya dalam karier panjangnya mencapai 60 kontribusi gol dalam satu musim. Penyerang Bayern ini saat ini telah mencetak 54 gol serta enam assist — sebuah rekor pribadi.

    Selain itu, berkat golnya di ibu kota Prancis, Kane menjadi pemain Inggris pertama yang mencetak gol dalam enam pertandingan berturut-turut di Liga Champions. Rekor ini sebelumnya dipegang oleh legenda Liverpool, Steven Gerrard, dengan lima pertandingan berturut-turut.

    Harry Kane mengincar rekor Lewandowski

    Pada musim Bundesliga saat ini, untuk waktu yang cukup lama tampak seolah-olah Kane bisa mengancam rekor gol Robert Lewandowski: Pemain asal Polandia itu telah mencetak 41 gol untuk FC Bayern pada musim 2020/21, sekaligus memecahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh Gerd Müller.

    Saat ini, Kane telah mencetak 33 gol dalam 28 pertandingannya - dan bahkan baginya pun tampaknya akan sangat sulit untuk mencetak delapan gol yang masih kurang dalam tiga pertandingan yang tersisa.

  • Pertandingan-pertandingan FC Bayern berikutnya:

    Tanggal

    Pertandingan

    02 Mei, pukul 15.30

    FC Bayern - Heidenheim

    06 Mei, pukul 21.00

    FC Bayern - PSG

    09 Mei, pukul 18.30

    Wolfsburg - PSG

    16 Mei, pukul 15.30

    Bayern - Köln


