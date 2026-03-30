Argentina World Cup defence GFXGetty/GOAL
James Westwood

Diterjemahkan oleh

Bahkan dengan kehadiran Lionel Messi, harapan Argentina untuk mempertahankan gelar juara Piala Dunia tampak suram

Tiga setengah tahun yang lalu, Lionel Messi 'menyempurnakan karier sepak bolanya' dengan membawa Argentina meraih kejayaan di Piala Dunia 2022 di Qatar. Merupakan kebahagiaan bagi setiap penonton netral melihat legenda Barcelona itu akhirnya mengangkat trofi yang selama ini selalu lepas dari genggamannya, mengukir puncak karier luar biasa yang hampir pasti tak akan pernah terulang.

Messi mencetak tujuh gol dalam tujuh pertandingan Argentina, termasuk dua gol di final yang menegangkan melawan Prancis, serta menyumbangkan tiga assist yang mengesankan, sehingga pantas meraih penghargaan Bola Emas sebagai pemain terbaik turnamen. Ia adalah sosok kunci tak terbantahkan bagi Albiceleste, dan kapten sejati dalam arti sebenarnya.

Namun, akan menjadi ketidakadilan besar jika menyebut tim Argentina tahun 2022 sebagai tim satu orang. Julian Alvarez, Alexis Mac Allister, dan Enzo Fernandez semuanya memperkenalkan diri mereka kepada dunia dengan gemilang, dengan yang terakhir dinobatkan sebagai Pemain Muda Terbaik Turnamen, sementara Nicolas Otamendi tampil gemilang sebagai pemimpin barisan pertahanan yang menakutkan, dan Emiliano Martinez menjadi pahlawan dalam adu penalti.

Bahkan mereka yang tampil kurang memuaskan secara statistik, seperti Angel Di Maria dan Lautaro Martinez, tetap memberikan segalanya untuk seragam tim dan memberikan kontribusi vital. Setelah kekalahan mengejutkan di laga pembuka melawan Arab Saudi, standar kolektif ditingkatkan hingga maksimal, dan tidak pernah menurun. Tidak ada negara lain yang bisa menandingi semangat tim Argentina.

Sayangnya, gambaran saat ini jauh dari kata cerah. Tim asuhan Lionel Scaloni sangat kekurangan kepercayaan diri layaknya juara menjelang pertahanan gelar mereka di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko pada 2026. Persiapan mereka nyaris berantakan, dengan Messi sekali lagi menanggung seluruh beban ekspektasi. Memenuhi ekspektasi tersebut, pada usia 37 tahun, akan menjadi tugas yang sangat berat, namun itu hanyalah salah satu dari sekian banyak masalah yang dihadapi Argentina menjelang dua bulan sebelum kick-off...

    Berjuang keras untuk meraih kemenangan

    Secara statistik, perjalanan Argentina di kualifikasi Piala Dunia 2026 nyaris tak bisa lebih baik lagi. Mereka memuncaki klasemen CONMEBOL dengan selisih sembilan poin dari Ekuador di peringkat kedua, sekaligus mencatatkan rekor serangan terbaik. Messi mencetak delapan gol dan menjadi top skor kualifikasi untuk pertama kalinya sepanjang kariernya.

    Namun, dominasi tersebut merupakan cerminan dari penurunan kualitas tim-tim lain di grup tersebut, dengan rival tradisional Uruguay dan Brasil masing-masing finis di posisi keempat dan kelima. Ada juga momen-momen mengkhawatirkan bagi Scaloni, terutama dalam kekalahan dari Uruguay dan Paraguay, serta hasil imbang 1-1 di kandang melawan Kolombia, di mana Messi selalu menjadi starter.

    Ada juga pertahanan gelar Copa America yang sukses di sela-sela kampanye kualifikasi, tetapi sekali lagi, konsensus di akhir turnamen itu adalah bahwa Argentina tidak bermain dalam performa terbaiknya. Mereka meraih kemenangan tanpa bermain dengan sangat baik, dan tema itu sebagian besar berlanjut dalam persiapan mereka menuju Piala Dunia 2026.


    Pertandingan persahabatan yang konyol

    Argentina memainkan laga persahabatan pertama mereka menjelang Piala Dunia melawan Venezuela pada bulan Oktober, dan menang 1-0 tanpa Messi. Namun, mereka hanya memainkan tiga pertandingan sejak saat itu, dan kualitas lawan yang dihadapi pun menurun drastis.

    Setelah menutup tahun 2026 dengan kemenangan telak 6-0 atas Puerto Rico dan kemenangan 2-0 atas Angola, Albiceleste akhirnya menjadwalkan dua pertandingan persahabatan lagi untuk jeda internasional bulan Maret melawan Mauritania, yang berada di peringkat ke-115 dalam peringkat dunia FIFA, dan Zambia yang berada di peringkat ke-91. Ini bukanlah pertandingan yang memberi kita gambaran substansial tentang level Argentina saat ini.

    Memang, Mauritania kalah 2-1 dari juara Piala Dunia tiga kali pada Jumat, dalam pertandingan yang berlangsung dengan tempo sangat lambat. Gol dari Fernandez dan Nico Paz tak banyak menutupi penampilan lesu Argentina, sementara Messi yang masuk sebagai pengganti di babak kedua diserbu oleh pemain dan staf Mauritania setelah peluit akhir di La Bombonera.

    Negara-negara kecil ini hanya senang berada di lingkaran Messi; mereka tidak memberikan tantangan yang sesungguhnya bagi Argentina, sehingga sulit bagi para pemain untuk memunculkan antusiasme seperti biasanya. Bukan berarti Scaloni bersedia menerima kenyataan itu.

    "Tim tidak bermain dengan baik. Kita harus mengakui itu agar bisa memperbaiki diri," katanya setelah pertandingan. "Kita jelas bisa bermain jauh lebih baik; kita pernah melakukannya. Semua pemain yang kita lihat telah berkontribusi, tapi saat pertandingan menjadi rumit, itu lebih sulit."

    Kiper Martinez yang frustrasi bahkan melangkah lebih jauh: "Itu adalah salah satu pertandingan persahabatan terburuk yang pernah kami mainkan. Kami kurang intensitas, permainan, dan kecepatan. Ini adalah sesuatu yang perlu kami analisis dan setiap kali kami mengenakan jersey, kami harus bermain sedikit lebih baik."

    Pukulan penentu

    Martinez kemudian menyinggung masalah yang sudah jelas-jelas ada: "Syukurlah [Finalissima tidak digelar], kalau kami bermain seperti ini, kami pasti kalah."

    Argentina tidak punya pilihan selain mendekati Mauritania dan Zambia setelah melihat pertandingan mereka melawan juara Eropa Spanyol di Qatar, serta pertandingan persahabatan berikutnya melawan tuan rumah Piala Dunia 2022, dibatalkan pada saat-saat terakhir karena konflik militer yang sedang berlangsung di Timur Tengah.

    Semua negara yang lebih kompetitif sudah memiliki komitmen lain, dan meskipun Finalissima bisa dipindahkan ke Bernabeu, Argentina menolak gagasan untuk memainkan pertandingan semacam itu di hadapan penonton Spanyol yang kemungkinan besar akan memihak tuan rumah.

    Ya, kekalahan mungkin sudah di depan mata, karena Martinez benar bahwa Argentina tidak dalam kondisi optimal, tetapi pertandingan itu akan jauh lebih bermanfaat daripada dua pertandingan persahabatan yang setengah hati. Nicolas Tagliafico menyoroti hal tersebut dalam tanggapannya yang jujur dan segar terkait pembatalan tersebut, mengatakan: "Jika kita mengesampingkan gelar dan Finalissima, pertandingan itu akan menjadi penting karena kita menghadapi tim yang juga memiliki peluang untuk bersaing di Piala Dunia. Itu membantu kita, memberikan acuan. Itu menunjukkan di mana posisi kita, dan apakah ada hal yang perlu diperbaiki."

    Finalissima 2022 tentu saja penting bagi Argentina, karena Messi dan Di Maria memimpin kemenangan gemilang 3-0 atas Italia, juara Euro 2020. Tanpa itu, kemenangan persahabatan yang mudah melawan UAE, Jamaika, Honduras, dan Estonia akan menjadi satu-satunya "patokan", dan kepercayaan diri skuad yang berangkat ke Qatar tidak akan setinggi itu.

    Hal itu juga berfungsi untuk membangkitkan antusiasme para pendukung, yang sangat dibutuhkan Piala Dunia 2026 di tengah pembicaraan terus-menerus mengenai masalah di luar lapangan. Ditambah lagi dengan fakta bahwa dunia kehilangan kesempatan menyaksikan Messi berhadapan dengan penerusnya di Barcelona, Lamine Yamal, dan seluruh kisah ini meninggalkan rasa yang sangat pahit.

    Mengatur durasi bermain Messi

    Telah muncul banyak keraguan seputar partisipasi Messi di Piala Dunia mendatang, yang sebagian besar dipicu oleh Messi sendiri.

    "Saya akan mengevaluasi hal itu secara bertahap saat memulai pramusim tahun depan bersama Inter [Miami] dan melihat apakah saya benar-benar bisa 100 persen, apakah saya bisa berkontribusi, lalu baru mengambil keputusan," katanya pada bulan Oktober. "Saya sangat antusias karena ini adalah Piala Dunia. Kami baru saja memenangkan yang terakhir, dan bisa mempertahankan gelar itu di lapangan lagi adalah hal yang spektakuler karena bermain bersama tim nasional selalu menjadi impian."

    Sebelum pertandingan melawan Mauritania, Scaloni menegaskan bahwa Messi belum mengambil keputusan akhir, sambil mengatakan kepada wartawan: "Saya akan melakukan segala upaya untuk memastikan dia hadir. Saya yakin dia harus ada di sana demi sepak bola, tapi bukan saya yang memutuskan. Itu terserah padanya, bagaimana perasaannya dan kondisi fisiknya. Dia berhak memutuskan dengan tenang. Kami tidak terburu-buru. Kami tahu bahwa apapun keputusannya akan menjadi yang terbaik bagi dirinya dan tim."

    Yang terbaik bagi Argentina adalah Messi berada di sana, karena dia masih seorang penentu kemenangan. Kita telah melihatnya lagi di awal musim MLS 2026, di mana dia telah mencetak empat gol dalam empat penampilannya untuk Inter Miami. Kecuali ada cedera serius—yang klub sedang berusaha sekuat tenaga untuk mencegahnya—pemenang Ballon d'Or delapan kali ini pasti akan memimpin negaranya di Piala Dunia keenamnya yang memecahkan rekor.

    Namun, ini bukanlah Messi yang sama yang selalu tampil dominan dalam kesuksesan Argentina pada 2022. Kaki-kakinya tidak akan tahan bermain 90 menit setiap lima atau enam hari, terutama di Piala Dunia yang diperluas ini, di mana juara bertahan bisa saja harus bermain hingga delapan pertandingan.

    "Ini sulit karena bukan hanya orang Argentina yang ingin melihatnya, semua orang ingin melihatnya," lanjut Scaloni. "Dan kemudian kami menghadapi dilema sebagai pelatihnya ketika dia ada di sana, apakah dia mampu bermain sepanjang pertandingan atau tidak."

    Penampilan cadangan yang kurang memuaskan

    Pertanyaannya adalah, apakah Argentina memiliki cadangan yang cukup saat Messi diistirahatkan? Bukti-bukti terkini menunjukkan bahwa jawabannya adalah 'tidak'.

    Messi absen dalam dua pertandingan tandang kualifikasi Piala Dunia yang kalah dari Kolombia dan Ekuador akibat cedera, dan ada kekosongan kreativitas yang jelas. Pensiunnya Di Maria setelah Copa America terakhir juga merampas tim dari opsi serangan paling berbahaya, dan meskipun Nico Gonzalez dari Atletico Madrid telah mengisi posisi sayap kiri, hasil akhir dan kemampuan teknisnya jauh tertinggal dibandingkan Di Maria.

    Argentina juga kehilangan keunggulan di lini tengah, dengan Rodrigo De Paul—yang kini bermain di Inter Miami bersama Messi—tidak lagi seaktif dulu di usia 31 tahun, sementara Fernandez dan Mac Allister sama-sama mengalami musim yang tidak konsisten di level klub. Namun, tidak semuanya buruk.

    Alvarez menunjukkan tanda-tanda bahwa ia sedang dalam performa terbaiknya di lini depan Atletico, sementara Lautaro menikmati musim gemilang lainnya bersama Inter, juara Serie A yang akan datang, dan pemain muda Real Madrid, Franco Mastantuano, bisa menjadi kartu as. Dalam sosok sensasi Como, Paz, Argentina juga memiliki pengganti siap pakai untuk Messi. Ia bisa menusuk dari sayap kanan dan menghubungkan permainan, sementara ia juga memiliki keahlian tendangan bebas seperti Messi.

    Meskipun demikian, Paz baru mengoleksi tujuh caps internasional hingga saat ini. Tidak ada yang tahu apakah pemain berusia 21 tahun ini akan mampu menangani tekanan untuk meringankan beban Messi saat ia melangkah ke panggung global untuk pertama kalinya. Memang benar bahwa Messi adalah sosok yang menyatukan segalanya bagi Argentina. Mereka tidak memiliki kelancaran permainan yang biasa mereka miliki saat ia absen, dan tidak ada pemain lain yang memiliki kemampuan yang sama untuk menciptakan momen-momen jenius murni yang membuat perbedaan dalam pertandingan yang ketat.

    Waktu semakin habis

    Lini pertahanan yang menjadi andalan kesuksesan Argentina pada 2022 pun kali ini tidak sekuat dulu. Bek tengah mantan pemain Manchester City, Otamendi, kini terlihat jelas usianya yang sudah 38 tahun, dengan kecenderungannya melakukan tekel gegabah dan sering keluar dari posisinya yang kini lebih mudah dimanfaatkan lawan. Rekannya, Cristian Romero, telah menjadi beban sepanjang musim 2025-26 yang suram bagi Tottenham, yang berpotensi berakhir dengan degradasi.

    Dua pemain yang menjadi bek sayap pada final Piala Dunia 2022, Lisandro Martinez dan Gonzalo Montiel, sama-sama sedang berjuang melawan cedera, dan meskipun Argentina masih memiliki Nahuel Molina yang lebih dari mumpuni untuk diturunkan di posisi bek kanan, Tagliafico dan Marcos Acuna sudah jauh melewati masa kejayaan mereka sebagai opsi saat ini di sayap sebelahnya. Bahkan kiper andalan Martinez pun mendapat sorotan, karena terlalu banyak kesalahan mendasar yang merayap ke dalam permainannya di Aston Villa.

    Argentina seharusnya tetap menjadi kekuatan yang sesungguhnya, terutama karena mereka akan terbiasa dengan panas terik di Amerika Utara, namun faktor ketakutan telah hilang. Spanyol dan Prancis, yang menjadi favorit pra-turnamen, pasti akan merasa optimis jika berhadapan dengan tim Scaloni, karena mereka memiliki kedalaman dan kohesi yang lebih baik di setiap posisi.

    Aljazair dan Austria mungkin juga mencium peluang untuk menciptakan kejutan besar di Grup J. Argentina membutuhkan waktu untuk membangun ritme yang tepat kembali, yang saat ini mereka tidak miliki. Ada bahaya nyata bahwa era Messi akan berakhir dengan mengecewakan jika Scaloni tidak dapat menemukan keseimbangan yang tepat.

