Bahkan dengan kehadiran Lionel Messi, harapan Argentina untuk mempertahankan gelar juara Piala Dunia tampak suram

Telah muncul banyak keraguan seputar partisipasi Messi di Piala Dunia mendatang, yang sebagian besar dipicu oleh Messi sendiri.

"Saya akan mengevaluasi hal itu secara bertahap saat memulai pramusim tahun depan bersama Inter [Miami] dan melihat apakah saya benar-benar bisa 100 persen, apakah saya bisa berkontribusi, lalu baru mengambil keputusan," katanya pada bulan Oktober. "Saya sangat antusias karena ini adalah Piala Dunia. Kami baru saja memenangkan yang terakhir, dan bisa mempertahankan gelar itu di lapangan lagi adalah hal yang spektakuler karena bermain bersama tim nasional selalu menjadi impian."

Sebelum pertandingan melawan Mauritania, Scaloni menegaskan bahwa Messi belum mengambil keputusan akhir, sambil mengatakan kepada wartawan: "Saya akan melakukan segala upaya untuk memastikan dia hadir. Saya yakin dia harus ada di sana demi sepak bola, tapi bukan saya yang memutuskan. Itu terserah padanya, bagaimana perasaannya dan kondisi fisiknya. Dia berhak memutuskan dengan tenang. Kami tidak terburu-buru. Kami tahu bahwa apapun keputusannya akan menjadi yang terbaik bagi dirinya dan tim."

Yang terbaik bagi Argentina adalah Messi berada di sana, karena dia masih seorang penentu kemenangan. Kita telah melihatnya lagi di awal musim MLS 2026, di mana dia telah mencetak empat gol dalam empat penampilannya untuk Inter Miami. Kecuali ada cedera serius—yang klub sedang berusaha sekuat tenaga untuk mencegahnya—pemenang Ballon d'Or delapan kali ini pasti akan memimpin negaranya di Piala Dunia keenamnya yang memecahkan rekor.

Namun, ini bukanlah Messi yang sama yang selalu tampil dominan dalam kesuksesan Argentina pada 2022. Kaki-kakinya tidak akan tahan bermain 90 menit setiap lima atau enam hari, terutama di Piala Dunia yang diperluas ini, di mana juara bertahan bisa saja harus bermain hingga delapan pertandingan.

"Ini sulit karena bukan hanya orang Argentina yang ingin melihatnya, semua orang ingin melihatnya," lanjut Scaloni. "Dan kemudian kami menghadapi dilema sebagai pelatihnya ketika dia ada di sana, apakah dia mampu bermain sepanjang pertandingan atau tidak."