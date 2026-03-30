Bahkan dengan kehadiran Lionel Messi, harapan Argentina untuk mempertahankan gelar juara Piala Dunia tampak suram

Messi mencetak tujuh gol dalam tujuh pertandingan Argentina, termasuk dua gol di final yang menegangkan melawan Prancis, serta menyumbangkan tiga assist yang mengesankan, sehingga pantas meraih penghargaan Bola Emas sebagai pemain terbaik turnamen. Ia adalah sosok kunci tak terbantahkan bagi Albiceleste, dan kapten sejati dalam arti sebenarnya.
Namun, akan menjadi ketidakadilan besar jika menyebut tim Argentina tahun 2022 sebagai tim satu orang. Julian Alvarez, Alexis Mac Allister, dan Enzo Fernandez semuanya memperkenalkan diri mereka kepada dunia dengan gemilang, dengan yang terakhir dinobatkan sebagai Pemain Muda Terbaik Turnamen, sementara Nicolas Otamendi tampil gemilang sebagai pemimpin barisan pertahanan yang menakutkan, dan Emiliano Martinez menjadi pahlawan dalam adu penalti.
Bahkan mereka yang tampil kurang memuaskan secara statistik, seperti Angel Di Maria dan Lautaro Martinez, tetap memberikan segalanya untuk seragam tim dan memberikan kontribusi vital. Setelah kekalahan mengejutkan di laga pembuka melawan Arab Saudi, standar kolektif ditingkatkan hingga maksimal, dan tidak pernah menurun. Tidak ada negara lain yang bisa menandingi semangat tim Argentina.
Sayangnya, gambaran saat ini jauh dari kata cerah. Tim asuhan Lionel Scaloni sangat kekurangan kepercayaan diri layaknya juara menjelang pertahanan gelar mereka di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko pada 2026. Persiapan mereka nyaris berantakan, dengan Messi sekali lagi menanggung seluruh beban ekspektasi. Memenuhi ekspektasi tersebut, pada usia 37 tahun, akan menjadi tugas yang sangat berat, namun itu hanyalah salah satu dari sekian banyak masalah yang dihadapi Argentina menjelang dua bulan sebelum kick-off...