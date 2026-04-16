Bahkan Cristiano Ronaldo pun tidak pernah melakukannya! Arda Güler dari Real Madrid memecahkan rekor lama milik Alessandro Del Piero dan mencatatkan sejarah berkali-kali saat melawan Bayern

Setelah wasit Slavko Vincic, pada menit ke-29, secara kontroversial memutuskan tendangan bebas untuk Real Madrid menyusul dugaan pelanggaran yang dilakukan Konrad Laimer terhadap Brahim Diaz setelah hampir setengah jam pertandingan, Güler kemudian mengontrol bola dengan baik sekitar 20 meter di depan gawang. Dengan sentuhan yang halus namun juga tendangan yang sangat keras, gelandang tersebut melengkungkan bola ke gawang, Neuer terlambat bereaksi dan tidak dapat mencegah gol yang membuat skor sementara menjadi 2-1 untuk tim Madrid.

"Ada kekuatan yang bagus di balik tendangan itu, dia bisa melakukannya dengan mudah dan itulah yang membedakannya," puji Neuer kepada Güler setelah pertandingan di DAZN. Dengan usia 21 tahun dan 49 hari, pemain timnas Turki ini kini menjadi pemain termuda dalam sejarah yang mencetak gol tendangan bebas langsung dalam pertandingan sistem gugur Liga Champions. Ia menggantikan legenda Juventus Alessandro Del Piero, yang rekornya bertahan lebih dari 30 tahun - ironisnya, justru dari pertandingan melawan Real Madrid.

Pada usia 21 tahun dan 132 hari, Del Piero pada 20 Maret 1996 sedikit lebih tua dari Güler saat ia membawa Juve unggul dengan gol tendangan bebas langsungnya dalam leg kedua perempat final Liga Champions melawan Los Blancos dan memicu kebangkitan tim. Setelah kalah 0-1 pada leg pertama, tim Italia itu akhirnya menang 2-0, lolos ke semifinal, dan kemudian meraih gelar Liga Champions setelah mengalahkan Ajax Amsterdam dalam adu penalti di final.