Di antara pencapaian lainnya, Güler, berkat dua golnya dalam kekalahan 3-4 di Allianz Arena pada Rabu malam, menjadi pemain pertama dalam sejarah Real Madrid yang mencetak dua gol dari luar kotak penalti dalam satu pertandingan sistem gugur Liga Champions. Bahkan Cristiano Ronaldo pun tidak pernah berhasil melakukannya selama sembilan tahun kariernya bersama Los Blancos (2009 hingga 2018).
Diterjemahkan oleh
Bahkan Cristiano Ronaldo pun tidak pernah melakukannya! Arda Güler dari Real Madrid memecahkan rekor lama milik Alessandro Del Piero dan mencatatkan sejarah berkali-kali saat melawan Bayern
Güler sudah mencetak gol pertamanya hanya dalam waktu 35 detik. Kiper Bayern, Manuel Neuer, melakukan umpan salah yang fatal tepat ke kaki pemain asal Turki itu, yang langsung mengontrol bola dengan kaki kirinya yang luar biasa dan melengkungkan bola ke gawang yang kosong dari jarak sekitar 30 meter.
Di sini, Güler sebenarnya sudah mencatatkan dua rekor sejarah: itu adalah gol tercepat Real Madrid sekaligus gol kebobolan tercepat Bayern dalam sejarah Liga Champions masing-masing klub.
- Getty Images Sport
Dipuji oleh Manuel Neuer: Arda Güler memecahkan rekor Del Piero
Setelah wasit Slavko Vincic, pada menit ke-29, secara kontroversial memutuskan tendangan bebas untuk Real Madrid menyusul dugaan pelanggaran yang dilakukan Konrad Laimer terhadap Brahim Diaz setelah hampir setengah jam pertandingan, Güler kemudian mengontrol bola dengan baik sekitar 20 meter di depan gawang. Dengan sentuhan yang halus namun juga tendangan yang sangat keras, gelandang tersebut melengkungkan bola ke gawang, Neuer terlambat bereaksi dan tidak dapat mencegah gol yang membuat skor sementara menjadi 2-1 untuk tim Madrid.
"Ada kekuatan yang bagus di balik tendangan itu, dia bisa melakukannya dengan mudah dan itulah yang membedakannya," puji Neuer kepada Güler setelah pertandingan di DAZN. Dengan usia 21 tahun dan 49 hari, pemain timnas Turki ini kini menjadi pemain termuda dalam sejarah yang mencetak gol tendangan bebas langsung dalam pertandingan sistem gugur Liga Champions. Ia menggantikan legenda Juventus Alessandro Del Piero, yang rekornya bertahan lebih dari 30 tahun - ironisnya, justru dari pertandingan melawan Real Madrid.
Pada usia 21 tahun dan 132 hari, Del Piero pada 20 Maret 1996 sedikit lebih tua dari Güler saat ia membawa Juve unggul dengan gol tendangan bebas langsungnya dalam leg kedua perempat final Liga Champions melawan Los Blancos dan memicu kebangkitan tim. Setelah kalah 0-1 pada leg pertama, tim Italia itu akhirnya menang 2-0, lolos ke semifinal, dan kemudian meraih gelar Liga Champions setelah mengalahkan Ajax Amsterdam dalam adu penalti di final.
Real Madrid: Arda Güler mendapat kartu merah setelah peluit akhir melawan Bayern
Namun, Güler dan Real Madrid harus puas tanpa trofi, karena leg kedua di München berakhir dengan kekecewaan meski pemain kidal itu tampil gemilang di awal pertandingan. Memang, tim Spanyol itu sempat memimpin 3-2 hingga menjelang akhir pertandingan, yang seharusnya membawa mereka ke babak perpanjangan waktu setelah kekalahan 1-2 di leg pertama. Namun, pada menit ke-89, Luis Diaz dari Bayern mencetak gol penyeimbang 3-3 yang menjadi penyelamat bagi FCB, Michael Olise kemudian menambah gol di detik-detik terakhir, juara Jerman itu menang 4-3 dan melaju ke semifinal.
Real bermain dengan kekurangan pemain di menit-menit akhir yang penuh gejolak, setelah gelandang pengganti Eduardo Camavinga menerima kartu merah yang sangat kontroversial pada menit ke-86 dan dipaksa keluar lapangan lebih awal akibat akumulasi kartu kuning. Kemarahan Real atas keputusan tersebut sangat besar, beberapa pemain menyerang wasit Vincic setelah peluit akhir dibunyikan. Güler, yang diganti menjelang akhir pertandingan, bereaksi dengan sangat keras dan karena itu menerima kartu merah setelah peluit akhir dibunyikan.
- Getty Images Sport
Arda Güler ingin membuat gebrakan bersama Turki di Piala Dunia
Güler, yang pada 2023 pindah dari Fenerbahçe ke Madrid dengan biaya transfer sebesar 28 juta euro, telah berkembang menjadi pemain inti di Real Madrid musim ini setelah dua tahun masa adaptasi. Dalam 49 penampilan di semua kompetisi, pemain berkaki kiri ini telah mencetak enam gol dan 13 assist.
Namun, musim ini tampaknya akan berakhir tanpa gelar bagi Güler dan rekan-rekannya. Jauh sebelum tersingkir dari Liga Champions, Real Madrid sudah harus angkat kaki di babak 16 besar Copa del Rey, sementara di LaLiga, Los Blancos kini tertinggal cukup jauh dari rival abadi mereka, FC Barcelona. Dengan tujuh pekan tersisa, keunggulan pemuncak klasemen asal Katalonia atas tim ibu kota kini mencapai sembilan poin, yang tampaknya sulit dikejar.
Sementara itu, Güler juga memiliki target besar setelah musim berakhir; ia ingin membuat gebrakan bersama Turki di Piala Dunia di AS, Meksiko, dan Kanada pada musim panas nanti. Pada akhir Maret, tim Turki berhasil lolos ke putaran final melalui babak playoff dengan dua kemenangan tipis 1-0 atas Rumania dan Kosovo; di sana, mereka akan menghadapi Australia, Paraguay, dan tuan rumah bersama AS dalam grup yang bisa diatasi. Oleh karena itu, lolos ke babak gugur adalah target minimal, dan playmaker Güler diharapkan memainkan peran penting dalam hal ini.
Arda Güler: Catatan statistiknya bersama Real Madrid
Permainan
110
Gol
18
Assist
24