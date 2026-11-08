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Real Racing Club de Santander v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh

Bahaya Vinicius dan Rahasia Bellingham: Mantan Pemain Madrid Ungkap Mourinho Temukan Formasi Idealnya Secara Kebetulan

Valencia vs Real Madrid
Valencia
Real Madrid
LaLiga
J. Mourinho
J. Bellingham
Vinicius Junior
Spanyol
Portugal
Inggris
Brasil

Peringatan soal kembalinya sang bintang Brasil!

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Poli Rincon, mantan pemain Real Madrid, menyoroti perkembangan menonjol dalam level permainan Jude Bellingham, dengan menganggap bahwa penempatannya di posisi saat ini di belakang Kylian Mbappe memberikan keunggulan besar baginya. Namun pada saat yang sama, ia mengungkapkan kekhawatirannya terhadap dampak yang mungkin timbul dari kembalinya Vinicius Junior ke susunan utama.

Bellingham menjadikan dirinya salah satu pemimpin paling menonjol di tim Los Blancos pada musim ini, setelah ia kini menjadi tolok ukur yang jelas bagi kondisi Real Madrid di dalam lapangan.

Hal itu kembali terlihat saat menghadapi Valencia, ketika ia menciptakan ancaman besar dalam serangan, dan tidak berhenti menjalankan tugas-tugas defensifnya, hingga berperan dalam kemenangan penting kemarin dengan skor 3-0.

Rincon menilai bahwa kemampuan pemain Inggris itu untuk bergerak di area luas lapangan serta memberikan kontribusi di sisi ofensif maupun defensif mencerminkan sejauh mana kualitas performa tim, sembari memuji posisi yang ia tempati di bawah kepemimpinan Jose Mourinho.

Mantan pemain Real Madrid itu berkata, saat kemunculannya melalui radio "Cadena COPE" selama pertandingan Valencia: "Bellingham adalah yang terbaik ketika ia bermain di belakang Mbappe, dengan adanya ruang dan kemampuannya untuk berputar, tetapi yang menimbulkan ketakutan adalah apa yang akan terjadi ketika Vinicius kembali."

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  • Rahasia Bellingham

    Beberapa musim terakhir menyaksikan upaya berulang dari para pelatih Real Madrid untuk menemukan posisi yang paling cocok bagi Bellingham, terutama dengan menerapkan formasi 4-3-3, di mana ia menempati posisi gelandang kiri, dan kadang mendekati garis sisi lapangan, hal yang membatasi kemampuannya untuk memaksimalkan seluruh potensinya.

    Formasi 4-2-2-2, yang digunakan pada beberapa periode untuk mendekatkannya ke area lawan, juga tidak mencapai tujuan yang diharapkan dengan kadar yang sama. Bagi Rincon, salah satu rahasia keberhasilan Real Madrid saat ini terletak pada pergerakan Bellingham dari kedalaman di belakang Mbappe, di mana ia menemukan ruang yang dibutuhkan untuk memanfaatkan kekuatan fisik serta kemampuannya bergerak dengan dan tanpa bola, selain perannya dalam membangun serangan.

    Ia menambahkan sambil mengungkapkan kekagumannya terhadap apa yang ditampilkan sang pemain: "Saya melihat kegigihan dan kepribadian, dan saya semakin menyukai Bellingham dari hari ke hari."

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  • Real Madrid Meyakinkan Tanpa Vinicius

    Pujian Rincon tidak terbatas pada Bellingham saja, melainkan juga meluas ke penampilan kolektif tim, saat ia mengatakan, sebagaimana dikutip oleh situs Defensa Central: "Tim putih telah menemukan ide yang jelas, sistem, dan gaya bermain, dengan karakter yang kuat, serta tampil dengan cara yang logis dan terorganisir."

    Ia melanjutkan: "Tim menjadi lebih cair, memiliki ide yang berbeda dan imajinasi, serta mampu menyerang dengan berbagai cara. Saya sangat senang dengan Madrid ini." Namun kondisi positif ini bertepatan dengan absennya Vinicius dari laga-laga LaLiga Spanyol akibat hukuman larangan bermain, yang memberi kesempatan bagi Mourinho untuk mencoba berbagai opsi menyerang, di antaranya memainkan Arda Guler di sisi kanan dan Diomande di sisi kiri, dengan kehadiran Bernardo Silva sebagai poros ganda lini tengah.

    Selama laga-laga tersebut, Real Madrid tampil solid secara defensif berkat kerja kolektif dan solidaritas antarpemain, serta tetap menjaga kelancaran dan kecepatan di lini serang.

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  • Kembalinya Vinicius menempatkan Mourinho dalam dilema

    Kartu merah yang diterima Vinicius saat menghadapi Villarreal, serta hukuman larangan bermain yang menyertainya, membuatnya absen dalam empat pertandingan. Periode itulah yang memberi Mourinho kesempatan untuk menguji susunan pemain yang berbeda.

    Pertandingan melawan Sevilla menyaksikan Endrick diturunkan sebagai starter, tetapi laga El Clasico kontra Barcelona menjadi momen paling menonjol, terutama dengan tampilnya Bernardo Silva.

    Rincon mengomentari hal tersebut dengan mengatakan: "Real Madrid menemukan susunan utama hampir secara kebetulan, dan pertandingan yang menentukan adalah El Clasico," sembari menilai bahwa tim menjadi lebih jelas dan selaras dengan kombinasi baru tersebut.

    Menurut laporan tersebut, jeda internasional memberi Mourinho kesempatan untuk memastikan sikapnya terhadap Vinicius, baik dengan mengembalikannya ke susunan utama maupun mempertahankannya sebagai pemain cadangan.

    Jika pelatih asal Portugal itu memutuskan untuk mengembalikan sang bintang Brasil ke dalam susunan pemain, ia akan menghadapi tantangan untuk meyakinkannya agar menampilkan level komitmen dan kerja sama tim yang sama seperti yang ditunjukkan rekan-rekannya selama masa absennya, agar keseimbangan tim tidak terpengaruh oleh kepulangannya.

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