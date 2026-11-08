Poli Rincon, mantan pemain Real Madrid, menyoroti perkembangan menonjol dalam level permainan Jude Bellingham, dengan menganggap bahwa penempatannya di posisi saat ini di belakang Kylian Mbappe memberikan keunggulan besar baginya. Namun pada saat yang sama, ia mengungkapkan kekhawatirannya terhadap dampak yang mungkin timbul dari kembalinya Vinicius Junior ke susunan utama.

Bellingham menjadikan dirinya salah satu pemimpin paling menonjol di tim Los Blancos pada musim ini, setelah ia kini menjadi tolok ukur yang jelas bagi kondisi Real Madrid di dalam lapangan.

Hal itu kembali terlihat saat menghadapi Valencia, ketika ia menciptakan ancaman besar dalam serangan, dan tidak berhenti menjalankan tugas-tugas defensifnya, hingga berperan dalam kemenangan penting kemarin dengan skor 3-0.

Rincon menilai bahwa kemampuan pemain Inggris itu untuk bergerak di area luas lapangan serta memberikan kontribusi di sisi ofensif maupun defensif mencerminkan sejauh mana kualitas performa tim, sembari memuji posisi yang ia tempati di bawah kepemimpinan Jose Mourinho.

Mantan pemain Real Madrid itu berkata, saat kemunculannya melalui radio "Cadena COPE" selama pertandingan Valencia: "Bellingham adalah yang terbaik ketika ia bermain di belakang Mbappe, dengan adanya ruang dan kemampuannya untuk berputar, tetapi yang menimbulkan ketakutan adalah apa yang akan terjadi ketika Vinicius kembali."

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