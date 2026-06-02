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“Bahaya selalu mengintai” seputar Cristiano Ronaldo, sebagaimana dijelaskan oleh mantan rekan setimnya bahwa sang GOAT asal Portugal mulai menunjukkan penurunan performa di beberapa aspek, namun tetap menunjukkan peningkatan di aspek lainnya
Berubah menjadi mesin pencetak gol
Dalam wawancara dengan media Portugal A BOLA, mantan penjaga gawang Ricardo menyoroti evolusi luar biasa yang dialami Ronaldo. Keduanya pernah bermain bersama di Piala Dunia 2006, saat Portugal mencapai babak semifinal, dan kini mereka kembali bersatu dengan Ricardo yang kini menjabat sebagai pelatih penjaga gawang tim nasional. Menyinggung bagaimana kapten legendaris itu telah berubah sejak mengenakan jersey nomor 17 saat masih remaja, Ricardo menyoroti perubahan fisik alami serta adaptasi mematikan dalam gaya bermainnya. "Kecepatannya mungkin tidak sama lagi, dulu bisa mencapai 200 km/jam, sekarang hanya 195 km/jam," canda Ricardo, sebelum menjelaskan bahwa sang penyerang telah berhasil bertransformasi dari pemain sayap murni menjadi mesin pencetak gol yang tangguh.
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Bahaya selalu mengintai
Pelatih berusia 48 tahun itu menekankan bahwa semangat sang penyerang veteran sama sekali tidak berkurang. Menurut Ricardo, dedikasi dan komitmen yang ditunjukkan oleh pemenang Ballon d'Or lima kali itu sama persis seperti dua dekade lalu. Transformasi menjadi penyerang tengah telah memastikan kariernya yang panjang di level tertinggi. Memberikan penilaian menyeluruh terhadap mantan rekan setimnya, Ricardo menyatakan: "Membandingkan pemain dengan nomor punggung 17 itu dengan pemain nomor 7 yang kini berusia 41 tahun, saya melihat dedikasi yang sama, komitmen yang sama, kepedulian yang sama terhadap orang lain, apakah mereka baik-baik saja, dan gairah yang sama. Selama kualitas fisik, teknis, dan mentalnya masih ada, Cris adalah mesin penghancur, dan bersamanya, bahaya selalu mengintai. Tidak ada lagi kata-kata untuk mendeskripsikannya, karena dia adalah sosok unik yang sulit ditiru."
Suasana yang unik di kamp
Setelah beralih dari sesama pemain menjadi bagian dari staf pelatih, Ricardo mengakui bahwa menangani seorang bintang top yang dulu pernah bermain bersamanya menghadirkan dinamika yang menarik. "Kami sering bersama dan saling berbincang. Saya masih berbicara dengannya sebagai rekan kerja, meskipun kami tahu bahwa saya kini berada di sisi ini sebagai pelatih," jelas Ricardo. "Kami tidak berpura-pura. Kedekatan kami tetap sama... tidak ada yang bisa memalsukannya. Kami sangat menuntut diri sendiri dalam latihan, istirahat, dan nutrisi, dan Cris sedikit lebih dari yang lain." Meskipun telah memenangkan hampir semua gelar yang ada, penyerang veteran ini masih memendam impian tertinggi untuk mengangkat Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah Portugal.
- Getty Images Sport
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Ronaldo dan Portugal?
Portugal akan memperkuat persiapan mereka melalui laga persahabatan melawan Chili pada 6 Juni dan Nigeria pada 10 Juni. Setelah rangkaian laga pemanasan tersebut, skuad asuhan Roberto Martinez akan memulai perjalanan mereka di Grup K Piala Dunia. Mereka dijadwalkan menghadapi Republik Demokratik Kongo pada 17 Juni, dilanjutkan dengan laga melawan Uzbekistan pada 23 Juni, sebelum menutup babak penyisihan grup melawan Kolombia pada 27 Juni dalam upaya mereka meraih gelar internasional.