Pelatih berusia 48 tahun itu menekankan bahwa semangat sang penyerang veteran sama sekali tidak berkurang. Menurut Ricardo, dedikasi dan komitmen yang ditunjukkan oleh pemenang Ballon d'Or lima kali itu sama persis seperti dua dekade lalu. Transformasi menjadi penyerang tengah telah memastikan kariernya yang panjang di level tertinggi. Memberikan penilaian menyeluruh terhadap mantan rekan setimnya, Ricardo menyatakan: "Membandingkan pemain dengan nomor punggung 17 itu dengan pemain nomor 7 yang kini berusia 41 tahun, saya melihat dedikasi yang sama, komitmen yang sama, kepedulian yang sama terhadap orang lain, apakah mereka baik-baik saja, dan gairah yang sama. Selama kualitas fisik, teknis, dan mentalnya masih ada, Cris adalah mesin penghancur, dan bersamanya, bahaya selalu mengintai. Tidak ada lagi kata-kata untuk mendeskripsikannya, karena dia adalah sosok unik yang sulit ditiru."