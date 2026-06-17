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Bahagia di belakang Harry Kane? Para ‘penyelesai’ Inggris memiliki peran kunci, seperti yang dijelaskan oleh mantan striker Three Lions mengenai mentalitas Piala Dunia yang dimiliki Ollie Watkins dan Anthony Gordon
Kapten Kane adalah sosok yang tak tergoyahkan di tim Inggris
Upaya lain untuk mengakhiri puasa gelar internasional selama 60 tahun akan dimulai pada Rabu saat menghadapi Kroasia di AT&T Stadium, Arlington, Texas. Stadion tersebut biasanya menjadi kandang Dallas Cowboys—salah satu tim terbesar di NFL yang dijuluki ‘America’s Team’.
Para pemain terbaik Inggris siap unjuk gigi di lingkungan bernilai miliaran dolar, di mana awal yang cepat dalam turnamen ini penting—meskipun bukan hal yang mutlak. Kane, yang baru saja mencatatkan musim terbaik dalam kariernya dengan 61 gol bersama juara Bundesliga Bayern Munich, akan berusaha memperkuat rekornya yang memecahkan rekor dengan 79 gol untuk The Three Lions.
Jika dalam kondisi prima, penyerang berusia 32 tahun ini akan memimpin serangan Inggris menuju apa yang mereka harapkan sebagai kejayaan dunia. Terlepas dari performa pemain lain dalam sesi latihan, Kane akan mengisi posisi legendaris nomor 9. Bersaing dengan sosok yang tak tergantikan ini bisa memadamkan semangat rekan-rekan penyerang lainnya, karena mereka tahu bahwa peran pendukung adalah peran paling menonjol yang bisa mereka harapkan.
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Penjelasan: Pola Pikir Para Pemain Cadangan seperti Watkins & Gordon
Bagaimana hal itu akan memengaruhi pola pikir striker Aston Villa Watkins, pemain baru Barcelona Gordon, dan pemenang gelar bersama Arsenal Eberechi Eze, saat mereka menunggu giliran? Collymore yakin bahwa mereka semua memiliki kontribusi yang bisa diberikan bagi tim.
Mantan penyerang Nottingham Forest, Liverpool, Villa, dan timnas Inggris ini — saat berbicara dalam kerja sama dengan situs taruhan sepak bola BetWright — mengatakan kepada GOAL ketika ditanya tentang para pemain cadangan: “Menurut saya, untuk Ollie, saya telah sering menontonnya musim ini — saya cukup sering menonton pertandingan Villa, saya berada di Istanbul dan menyaksikan final [Liga Europa]. Dan seperti hampir semua pemain Aston Villa lainnya, dia memulai musim dengan buruk, lalu tim secara umum tampil sangat baik, tetapi Oli tidak mencetak gol. Dia seolah-olah memberikan sedikit janji menjelang akhir musim. Dia berkata kepada para penggemar Villa, ‘jangan khawatir, gol itu akan datang, saya masih terus melakukan pergerakan’. Saya mengamatinya, dia memang terus melakukan pergerakan, tapi dia tidak mendapat umpan yang tepat. Dan timnya, ingatlah penampilan melawan Spurs, yang mendapat banyak kritik sebelum leg kedua semifinal Liga Europa melawan Nottingham Forest; seluruh tim bermain buruk. Jadi Ollie pun tampil buruk.
“Tapi saya harus jujur, dia tampil gemilang dalam empat atau lima pertandingan terakhir—pertandingan-pertandingan besar, final bergengsi, bertandang ke Manchester City dan mencetak gol di hari terakhir untuk merusak perpisahan Pep, mencetak gol melawan Liverpool di Villa Park, tim yang secara tradisional sulit kami kalahkan. Dan dia sedang dalam performa terbaiknya. Agak aneh bahwa menurut saya seorang pemain tidak bisa menyalakan dan mematikan performa seperti keran, tapi tim ini benar-benar melakukannya. Mereka berubah dari penampilan 1 dari 10 melawan Spurs menjadi 9 atau 10 dari 10 dalam tiga pertandingan terbesar musim ini — melawan Liverpool di kandang, tandang ke City, dan final Liga Europa.
“Saya rasa dia hanya mengamati situasi dan berkata, ‘dalam cuaca panas seperti ini, ada peluang sangat besar saya akan mendapat setidaknya 30 menit waktu bermain’. Karena kita tahu bahwa Harry Kane suka mundur semakin ke belakang. Dan jika Inggris tidak membuat kemajuan apa pun dengan Harry Kane, atau dari posisi sayap — kita mengharapkan [Marcus] Rashford di kiri, [Bukayo] Saka di kanan, atau Gordon, atau siapa pun yang bermain di posisi sayap — maka Ollie Watkins akan mendapatkan 30 menit waktu bermain.”
Para 'Finishers' akan memainkan peran penting saat masuk dari bangku cadangan
Collymore, yang pernah tiga kali membela timnas Inggris, kemudian menambahkan mengenai peran pemain pengganti andalan yang tampil gemilang: “Tentu saja, setiap penyerang ingin bermain selama 90 menit. Tapi hal yang hebat tentang duduk di bangku cadangan adalah, kamu duduk di sana, dalam suhu 90 atau 100 derajat — tidak terlalu panas di Dallas, karena menurutku atapnya akan ditutup, tapi tentu saja untuk pertandingan-pertandingan lainnya — kamu berpikir dalam hati, ‘masukkan aku, bos, masukkan aku’.
“Dan ada narasi yang berkembang bahwa Thomas Tuchel ingin menekankan persaudaraan; tim ini akan terdiri dari 26 pemain, bukan hanya 11. Jadi, menurut saya, dari situ, dia akan duduk di bangku cadangan, melakukan pemanasan, dan berpikir, ‘Saya akan mendapat setidaknya 30 menit’. Dan saya yakin dia akan mendapatkannya.
“Saya rasa Ollie Watkins akan menjadi salah satu pemain yang berperan sebagai penuntas peluang, seperti Eberechi Eze, seperti Noni Madueke, seperti Anthony Gordon. Dan sekali lagi, saya hadir di laga persahabatan terakhir melawan Kosta Rika di Orlando, dan pada babak kedua—dalam tanda kutip—para penuntas peluang itu jauh lebih hidup dan tajam dibandingkan pada laga pemanasan pertama melawan Selandia Baru.
“Jadi, menurut saya, ada empat, lima, atau enam pemain yang memiliki kecepatan, yang baru saja menyelesaikan musim yang bagus—seperti yang tak diragukan lagi dialami Ollie Watkins setelah memenangkan trofi—saya rasa dia akan cukup puas dengan itu. Jika narasinya hanya berkisar pada, ‘Inilah starting 11, Thomas Tuchel punya pemain favoritnya, dia tidak mengganti Harry Kane, itu konyol, Kane tidak bermain dengan baik,’ maka menurut saya ini akan menjadi pembicaraan yang sangat berbeda.
“Tapi saya rasa semua penyerang itu akan senang menjadi penyerang karena, jujur saja, musim Liga Premier yang berat, dengan suhu 70, 80, 90, atau 100 derajat, 30 menit bagi seorang pesepakbola profesional untuk masuk dan meninggalkan jejak masih merupakan waktu yang cukup untuk melakukannya. Jadi, saya rasa dia tidak akan sesedih yang dibayangkan banyak orang, dan saya yakin dia akan memainkan peran penting dalam kesuksesan Inggris, jika kita berhasil meraihnya.”
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Piala Dunia 2026: Inggris membidik babak gugur
Tuchel kemungkinan akan sesekali merotasi skuadnya, terutama jika Inggris mampu tampil agresif sejak awal dan memastikan lolos ke babak 32 besar dalam waktu 180 menit pertandingan melawan Kroasia dan Ghana.
Begitu babak gugur dimulai, para pemain cadangan yang berpotensi mengubah jalannya pertandingan akan menunjukkan kemampuan terbaiknya. Akan ada pertandingan yang membutuhkan sesuatu yang berbeda, secercah inspirasi dari seseorang yang tidak masuk dalam starting XI. Di situlah pemain seperti Watkins, Gordon, Eze, Madueke, dan Ivan Toney dapat meninggalkan jejak mereka di panggung olahraga paling bergengsi.