Bahagia di belakang Harry Kane? Para ‘penyelesai’ Inggris memiliki peran kunci, seperti yang dijelaskan oleh mantan striker Three Lions mengenai mentalitas Piala Dunia yang dimiliki Ollie Watkins dan Anthony Gordon

Bagaimana hal itu akan memengaruhi pola pikir striker Aston Villa Watkins, pemain baru Barcelona Gordon, dan pemenang gelar bersama Arsenal Eberechi Eze, saat mereka menunggu giliran? Collymore yakin bahwa mereka semua memiliki kontribusi yang bisa diberikan bagi tim.

Mantan penyerang Nottingham Forest, Liverpool, Villa, dan timnas Inggris ini — saat berbicara dalam kerja sama dengan situs taruhan sepak bola BetWright — mengatakan kepada GOAL ketika ditanya tentang para pemain cadangan: “Menurut saya, untuk Ollie, saya telah sering menontonnya musim ini — saya cukup sering menonton pertandingan Villa, saya berada di Istanbul dan menyaksikan final [Liga Europa]. Dan seperti hampir semua pemain Aston Villa lainnya, dia memulai musim dengan buruk, lalu tim secara umum tampil sangat baik, tetapi Oli tidak mencetak gol. Dia seolah-olah memberikan sedikit janji menjelang akhir musim. Dia berkata kepada para penggemar Villa, ‘jangan khawatir, gol itu akan datang, saya masih terus melakukan pergerakan’. Saya mengamatinya, dia memang terus melakukan pergerakan, tapi dia tidak mendapat umpan yang tepat. Dan timnya, ingatlah penampilan melawan Spurs, yang mendapat banyak kritik sebelum leg kedua semifinal Liga Europa melawan Nottingham Forest; seluruh tim bermain buruk. Jadi Ollie pun tampil buruk.

“Tapi saya harus jujur, dia tampil gemilang dalam empat atau lima pertandingan terakhir—pertandingan-pertandingan besar, final bergengsi, bertandang ke Manchester City dan mencetak gol di hari terakhir untuk merusak perpisahan Pep, mencetak gol melawan Liverpool di Villa Park, tim yang secara tradisional sulit kami kalahkan. Dan dia sedang dalam performa terbaiknya. Agak aneh bahwa menurut saya seorang pemain tidak bisa menyalakan dan mematikan performa seperti keran, tapi tim ini benar-benar melakukannya. Mereka berubah dari penampilan 1 dari 10 melawan Spurs menjadi 9 atau 10 dari 10 dalam tiga pertandingan terbesar musim ini — melawan Liverpool di kandang, tandang ke City, dan final Liga Europa.

“Saya rasa dia hanya mengamati situasi dan berkata, ‘dalam cuaca panas seperti ini, ada peluang sangat besar saya akan mendapat setidaknya 30 menit waktu bermain’. Karena kita tahu bahwa Harry Kane suka mundur semakin ke belakang. Dan jika Inggris tidak membuat kemajuan apa pun dengan Harry Kane, atau dari posisi sayap — kita mengharapkan [Marcus] Rashford di kiri, [Bukayo] Saka di kanan, atau Gordon, atau siapa pun yang bermain di posisi sayap — maka Ollie Watkins akan mendapatkan 30 menit waktu bermain.”