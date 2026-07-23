Empat tahun lalu, klub asal Westfalen itu menggelontorkan 30 juta euro untuk memboyongnya, yang saat itu masih berusia 20 tahun, dari Salzburg. Nilai yang sangat besar bagi Borussia, nyaris tidak ada pemain lain dalam sejarah klub yang menelan biaya lebih mahal. Investasi itu dilakukan untuk sebuah janji bagi masa depan yang dekat, sekaligus jangka panjang.

Namun, kini bisa dengan mudah disimpulkan: investasi itu tidak membuahkan hasil seperti yang diharapkan BVB. Itulah pengakuan pahit yang harus diterima Dortmund. Adeyemi tidak pernah benar-benar menjadi pilar yang tak tergantikan di kubu Schwarz-Gelben, bahkan ia selalu jauh dari status tersebut.

Meski begitu, di Dortmund ia menjadi pemain tim nasional dan sempat menampilkan performa brilian. Namun, di bawah pelatih Niko Kovac, Adeyemi belakangan justru menjadi pemain cadangan paruh waktu, bukan sosok yang tak tergantikan dalam permainan ofensif. Ia tidak pernah berhasil mencapai itu di bawah satu pun pelatihnya di BVB. Pada musim Bundesliga yang baru saja berakhir, pemain sayap itu rata-rata hanya bermain 42 menit per pertandingan.