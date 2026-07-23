Rumor soal dirinya sudah lama beredar, sementara pembicaraan mengenai perpanjangan dini kontraknya yang habis pada 2027 berjalan sangat alot: Kini Karim Adeyemi telah meninggalkan Borussia Dortmund dan bergabung dengan Barcelona, tempat Hansi Flick menunggunya sebagai pelatih yang dulu membantunya menjalani debut di tim nasional Jerman. Dalam banyak hal, ini adalah keputusan yang tepat dari pihak BVB, tetapi sekaligus juga mengungkap rencana yang gagal.
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Bagus bagi BVB melepas Karim Adeyemi: kurva pembelajaran yang menggembirakan dengan pengakuan yang menyakitkan
Empat tahun lalu, klub asal Westfalen itu menggelontorkan 30 juta euro untuk memboyongnya, yang saat itu masih berusia 20 tahun, dari Salzburg. Nilai yang sangat besar bagi Borussia, nyaris tidak ada pemain lain dalam sejarah klub yang menelan biaya lebih mahal. Investasi itu dilakukan untuk sebuah janji bagi masa depan yang dekat, sekaligus jangka panjang.
Namun, kini bisa dengan mudah disimpulkan: investasi itu tidak membuahkan hasil seperti yang diharapkan BVB. Itulah pengakuan pahit yang harus diterima Dortmund. Adeyemi tidak pernah benar-benar menjadi pilar yang tak tergantikan di kubu Schwarz-Gelben, bahkan ia selalu jauh dari status tersebut.
Meski begitu, di Dortmund ia menjadi pemain tim nasional dan sempat menampilkan performa brilian. Namun, di bawah pelatih Niko Kovac, Adeyemi belakangan justru menjadi pemain cadangan paruh waktu, bukan sosok yang tak tergantikan dalam permainan ofensif. Ia tidak pernah berhasil mencapai itu di bawah satu pun pelatihnya di BVB. Pada musim Bundesliga yang baru saja berakhir, pemain sayap itu rata-rata hanya bermain 42 menit per pertandingan.
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BVB: Inilah alasan penjualan Karim Adeyemi merupakan langkah yang tepat
Adeyemi dalam momen-momen cemerlang seperti di Liga Champions sesekali mampu menghadirkan kedalaman permainan dan kecepatannya yang tak tertandingi di atas lapangan, dan pada beberapa periode juga tampil sangat lumayan selama setengah musim. Namun dalam rutinitas liga yang abu-abu dan jika dilihat sepanjang satu musim penuh, ia jelas kekurangan konsistensi dan juga profesionalisme untuk mengambil langkah penting berikutnya dalam kariernya.
Karena itu, fakta bahwa Borussia kini hanya mendapatkan biaya transfer tetap sebesar 22 juta euro untuknya sangat berbicara banyak, baik bagi sang pemain maupun klub. Pemasukan akhirnya memang kemungkinan besar akan melampaui jumlah yang semula diinvestasikan berkat bonus yang mudah dicapai serta klausul 35 persen dari penjualan berikutnya. Namun, angkanya tidak akan jauh melebihinya - dan tentu saja itulah targetnya pada 2022.
Dengan demikian, kesepakatan Adeyemi tidak berjalan sesuai harapan bagi BVB. Ia tanpa diragukan memiliki potensi untuk memberikan performa dan nilai transfer yang jauh lebih besar. Namun, hal itu terlalu jarang terlihat. Karena itu, keputusan untuk mengakhiri semuanya sudah tepat dan merasa puas dengan uang yang kini diterima untuk seorang pemain pelapis dan pemain yang tidak berangkat ke Piala Dunia dengan sisa kontrak satu tahun.
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Kasus Adeyemi: Apakah BVB belajar dari Julian Brandt?
Bahwa kini Adeyemi dilepas dan modalnya diinvestasikan kembali, alih-alih menjalani lagi satu putaran pembuktian olahraga berikutnya bersamanya, tentu menggembirakan dan bagi Borussia ini sudah seperti semacam kurva pembelajaran. Ini juga menunjukkan ketegasan baru dalam kepemimpinan olahraga di sekitar trio Carsten Cramer, Lars Ricken, dan Ole Book. Prinsip harapan, yang terlalu sering melumpuhkan klub dalam musim-musim terakhir, tampaknya mulai digantikan oleh pragmatisme yang lebih dingin dan berorientasi pada performa.
Sangat mungkin bahwa mereka juga belajar dari kasus Julian Brandt. Secara ketus bisa dikatakan, klub terus memelihara harapan bahwa dari seorang teknisi bertalenta tinggi tetapi kronis tidak konsisten, pada akhirnya akan lahir sosok titik tumpu besar dan pemimpin yang tak terbantahkan. Namun Brandt, yang kontraknya tidak diperpanjang, selama tujuh tahun naik-turun antara kelas dunia dan kelas amatir. Bukan hanya dalam kasusnya, BVB dengan keras kepala berpegang pada sebuah narasi yang jarang sekali didukung realitas di lapangan.
Dortmund kini tentu dituntut untuk menghadirkan pengganti di lini serang. Akan sangat cocok dengan kisah baru yang ingin diceritakan klub ke depannya apabila mereka berhasil mendapatkan Said El Mala, seorang pemain dari kategori shooting star berusia 19 tahun.
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Siapa yang bisa menjadi pengganti Karim Adeyemi di BVB?
Die Borussen sangat tertarik pada pemain asal Köln itu, yang dalam penampilan-penampilannya sejauh ini menampilkan kebalikan dari Adeyemi yang kerap terlihat letargis. El Mala membawa kebebasan bermain dan rasa lapar yang akan sangat baik untuk permainan Dortmund setelah penampilan-penampilan berbulan-bulan terakhir yang alot dan kerap minim kualitas secara permainan.
Dengan demikian, kepergian Adeyemi seharusnya bukan menjadi kehilangan yang akan sangat disesali klub. Itu adalah hasil yang logis dari sebuah perkembangan, ketika tuntutan dan kenyataan telah melenceng terlalu jauh satu sama lain.
Sebab, ini juga sejalan dengan narasi triumvirat Dortmund saat ini: Siapa pun yang ke depan ingin memainkan peran penting secara berkelanjutan di BVB, tidak boleh hanya bersinar ketika lampu sorot Liga Champions menyala atau lawan memberikan cukup ruang. Ia juga harus melakukannya ketika angin musim gugur bertiup dari depan.
Karim Adeyemi: Statistik performa di BVB
Pertandingan resmi Gol Assist Kartu kuning Kartu kuning-merah Kartu merah 146 36 25 27 1 1
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