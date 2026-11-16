Solanke bergantian masuk dan keluar dari susunan pemain inti Tottenham Hotspur musim ini, sementara De Zerbi masih mencari formula yang tepat. Marmoush juga pernah dimainkan di posisi penyerang tengah, tetapi ia lebih cocok sebagai pemain nomor 10 atau penyerang sayap, seperti Mathys Tel, dan belum ada yang benar-benar meyakinkan saat menjadi ujung tombak.

Bent, yang menghabiskan dua tahun di London utara antara 2007 dan 2009, yakin pemain bernomor punggung 19 di Tottenham itu masih bisa tampil bagus. Untuk menemukan konsistensi dan ketajaman, ia perlu bermain secara rutin.

Ketika ditanya tentang Solanke dan tanda tanya seputar penyerang bertubuh kekar berusia 29 tahun itu, Bent berkata: “Anda bisa memainkannya. Saya pikir dia akan tampil bagus. Saya menyukai Solanke, tetapi masalahnya sejak bergabung dengan Tottenham adalah dia tidak bisa terus berada dalam kondisi bugar.

“Saya tahu itu bagian dari risikonya. Saat membeli pemain, daya tahan dan kebugaran untuk bermain jelas merupakan faktor penting. Saya pikir jika dia mendapat kesempatan bermain, dia akan mencetak gol. Menurut saya, dia sudah menunjukkannya di Bournemouth. Saya pikir dia juga sedikit menunjukkannya musim lalu. Jadi, saya yakin dia akan tampil bagus.

“Saya pikir De Zerbi akan mampu mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Namun, dia harus menemukan cara untuk tetap bugar. Jika berhasil, saya pikir dia akan kembali terlihat sepadan dengan harga transfernya. Maksud saya, dia bisa mulai membuktikan bahwa dirinya layak dihargai sebesar itu. Namun saat ini, jika dia tidak bermain, harga transfernya akan selalu dipertanyakan.”