Bagian yang masih kurang dari Tottenham disorot setelah belanja £400 juta; Darren Bent membuat prediksi terkait bursa transfer Januari dan Dominic Solanke
Tottenham Hotspur mengeluarkan dana besar pada musim panas 2026
Sempat terancam degradasi pada 2025-26 setelah finis di posisi ke-17 dalam dua musim beruntun, Tottenham memutuskan merombak skuadnya ketika bursa transfer kembali dibuka. Pelatih kepala Roberto De Zerbi mendapat dukungan besar dari jajaran direksi klub.
Ia menggelontorkan dana untuk mendatangkan sejumlah pemain, sehingga hampir setiap lini mendapat tambahan kekuatan. Sejumlah pemain berpengalaman di Liga Primer Inggris juga didatangkan untuk memperkuat skuad yang tampil jauh di bawah ekspektasi.
Jan Paul van Hecke, Mateus Fernandes, Sandro Tonali, dan Savio direkrut dengan biaya besar, sementara Omar Marmoush dan Mykhailo Mudryk didatangkan dengan status pinjaman masing-masing dari Manchester City dan Chelsea, dengan kedua kesepakatan itu mencakup opsi pembelian.
Meski telah mendatangkan banyak pemain yang menawarkan energi dan kreativitas, Tottenham dinilai masih kekurangan penyerang produktif untuk menjadi ujung tombak. Pemain timnas Inggris, Solanke, didatangkan dari Bournemouth pada Agustus 2024 seharga £65 juta ($86 juta), tetapi ia hanya mencetak enam gol musim lalu dan terkadang kesulitan menjaga performa serta kebugarannya.
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Apakah Tottenham perlu merekrut penyerang nomor 9 lagi?
Ketika ditanya apakah ia memperkirakan Tottenham akan mempertimbangkan merekrut penyerang nomor 9 lainnya pada awal 2027, Bent, yang berbicara dalam kerja sama dengan MrQ Online Casino, mengatakan kepada GOAL: “Mereka harus melakukannya. Situasi Richarlison juga harus terselesaikan dengan sendirinya.
“Saya rasa pada suatu saat mereka harus melihat situasi ini dan berpikir, kalau Solanke tidak bugar dan tidak mencetak gol, mereka harus mengatasinya pada Januari. Sebab, meskipun mereka telah menghabiskan hampir 400 juta untuk pemain, termasuk pemain menyerang, saya rasa penyerang tengah mungkin merupakan kepingan yang masih kurang, sekaligus yang paling penting. Saya rasa mereka mungkin akan mengatasinya pada Januari, dan itu memang langkah yang tepat.”
Apakah Solanke masih punya peran penting?
Solanke bergantian masuk dan keluar dari susunan pemain inti Tottenham Hotspur musim ini, sementara De Zerbi masih mencari formula yang tepat. Marmoush juga pernah dimainkan di posisi penyerang tengah, tetapi ia lebih cocok sebagai pemain nomor 10 atau penyerang sayap, seperti Mathys Tel, dan belum ada yang benar-benar meyakinkan saat menjadi ujung tombak.
Bent, yang menghabiskan dua tahun di London utara antara 2007 dan 2009, yakin pemain bernomor punggung 19 di Tottenham itu masih bisa tampil bagus. Untuk menemukan konsistensi dan ketajaman, ia perlu bermain secara rutin.
Ketika ditanya tentang Solanke dan tanda tanya seputar penyerang bertubuh kekar berusia 29 tahun itu, Bent berkata: “Anda bisa memainkannya. Saya pikir dia akan tampil bagus. Saya menyukai Solanke, tetapi masalahnya sejak bergabung dengan Tottenham adalah dia tidak bisa terus berada dalam kondisi bugar.
“Saya tahu itu bagian dari risikonya. Saat membeli pemain, daya tahan dan kebugaran untuk bermain jelas merupakan faktor penting. Saya pikir jika dia mendapat kesempatan bermain, dia akan mencetak gol. Menurut saya, dia sudah menunjukkannya di Bournemouth. Saya pikir dia juga sedikit menunjukkannya musim lalu. Jadi, saya yakin dia akan tampil bagus.
“Saya pikir De Zerbi akan mampu mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Namun, dia harus menemukan cara untuk tetap bugar. Jika berhasil, saya pikir dia akan kembali terlihat sepadan dengan harga transfernya. Maksud saya, dia bisa mulai membuktikan bahwa dirinya layak dihargai sebesar itu. Namun saat ini, jika dia tidak bermain, harga transfernya akan selalu dipertanyakan.”
- Getty
Jadwal Tottenham 2026-27: Berikutnya menjamu Ipswich
Solanke telah mencatatkan lima penampilan bersama timnas senior Inggris sejak pertama kali masuk skuad Inggris pada 2017. Ia mencetak 30 gol untuk Bournemouth pada musim 2021/22, ketika klub itu meraih promosi, lalu mencetak 19 gol di Liga Primer tepat sebelum bergabung dengan Tottenham Hotspur.
Ia belum menunjukkan kemampuan sesungguhnya di ibu kota Inggris, tetapi hal serupa juga berlaku bagi banyak rekan setimnya. Tottenham Hotspur sempat meraih tiga kemenangan beruntun sebelum kalah di Leeds menjelang jeda November. Mereka akan bertekad kembali ke jalur kemenangan saat menjamu Ipswich pada Sabtu.
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