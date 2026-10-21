Tuan rumah meraih kemenangan dramatis 4-2 atas Barcelona yang sebelumnya belum terkalahkan, berkat gol-gol Vitinha dan Fabian Ruiz pada menit-menit akhir. Namun, hasil yang diraih dengan susah payah itu dibayangi banyaknya pemain dari kedua tim yang mengalami cedera. Ousmane Dembele mendadak berhenti sambil memegangi paha kirinya setelah baru 19 menit bermain, sehingga Ferran Torres harus menggantikannya saat menghadapi mantan klub mereka.

Situasi memburuk setelah jeda lewat dua cedera yang terjadi dalam rangkaian kejadian yang sama. Khvicha Kvaratskhelia jatuh keras seusai berbenturan di udara dengan Xavi Espart dari Barcelona, membuat lututnya terpelintir parah. Dua anggota staf medis harus membopong sang winger keluar lapangan, sementara kapten Marquinhos juga berjalan keluar karena cedera dalam rangkaian kejadian yang sama. Maghnes Akliouche dimasukkan ketika Enrique berupaya mengatasi kondisi timnya yang kekurangan pemain.

Tim tamu juga tak luput dari cedera. Dani Olmo digantikan Fermin Lopez pada menit ke-27 setelah mengalami benturan, menambah kesibukan kedua bangku cadangan sepanjang laga.



