AFP
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“Bagian terburuk dari pertandingan!” Luis Enrique terpukul saat Ousmane Dembele menjadi sorotan utama dalam TIGA kabar buruk cedera Paris Saint-Germain di laga sengit kontra Barcelona
Dembele tertatih-tatih keluar lapangan sebelum PSG melancarkan serangan bertubi-tubi di pengujung laga
Tuan rumah meraih kemenangan dramatis 4-2 atas Barcelona yang sebelumnya belum terkalahkan, berkat gol-gol Vitinha dan Fabian Ruiz pada menit-menit akhir. Namun, hasil yang diraih dengan susah payah itu dibayangi banyaknya pemain dari kedua tim yang mengalami cedera. Ousmane Dembele mendadak berhenti sambil memegangi paha kirinya setelah baru 19 menit bermain, sehingga Ferran Torres harus menggantikannya saat menghadapi mantan klub mereka.
Situasi memburuk setelah jeda lewat dua cedera yang terjadi dalam rangkaian kejadian yang sama. Khvicha Kvaratskhelia jatuh keras seusai berbenturan di udara dengan Xavi Espart dari Barcelona, membuat lututnya terpelintir parah. Dua anggota staf medis harus membopong sang winger keluar lapangan, sementara kapten Marquinhos juga berjalan keluar karena cedera dalam rangkaian kejadian yang sama. Maghnes Akliouche dimasukkan ketika Enrique berupaya mengatasi kondisi timnya yang kekurangan pemain.
Tim tamu juga tak luput dari cedera. Dani Olmo digantikan Fermin Lopez pada menit ke-27 setelah mengalami benturan, menambah kesibukan kedua bangku cadangan sepanjang laga.
- AFP
Enrique menyesalkan 'bagian terburuk dari pertandingan'
Rentetan kemunduran itu membuat pelatih PSG sangat frustrasi meski timnya meraih kemenangan impresif di kompetisi Eropa. Pelatih asal Spanyol itu mengakui skuadnya harus menanggung beban fisik yang sangat berat untuk mengalahkan Barcelona.
"Saya bukan dokter. Saya pelatih," kata Enrique seusai pertandingan. "Tiga pemain yang cedera adalah hal terburuk dari pertandingan hari ini. Kami harus menunggu hasil pemeriksaan besok. Mereka bertiga pemain yang sangat penting, jadi tentu saja ini kabar yang sangat buruk. Namun, begitulah sepak bola."
Sementara itu, Hansi Flick mengonfirmasi bahwa bintang lini serangnya sangat terpukul karena harus ditarik keluar begitu cepat pada babak pertama. "Kami belum tahu seberapa parah cederanya. Kami harus menunggu dan melihat perkembangannya," jelas pelatih Barcelona itu.
Rekan-rekan setim khawatir akan Kvaratskhelia di tengah upaya rotasi
Enrique secara aktif mengatur menit bermain skuadnya musim ini, terutama dengan berhati-hati terhadap Dembele, peraih Ballon d'Or musim lalu, mengingat riwayat masalah kebugaran penyerang itu di Spanyol. Namun, keputusan untuk mengistirahatkan pemain demi kepentingan taktik tidak mampu mencegah krisis terbaru ini, sehingga rekan-rekan setim mereka cemas akan tingkat keparahan cedera tersebut.
Ruiz mengungkapkan kekhawatiran yang langsung muncul di ruang ganti, khususnya terkait cara Kvaratskhelia mendarat yang mengkhawatirkan. Sejumlah laporan menyebut kubu sang winger kini khawatir ia mengalami robekan ligamen silang, sementara hasil pemeriksaan MRI masih ditunggu.
"Karena momen seperti inilah Luis Enrique mengistirahatkan beberapa pemain kami, tetapi sayangnya hal yang kami khawatirkan akhirnya terjadi," kata Ruiz. "Kami kehilangan Ousmane Dembele saat pertandingan baru berjalan 19 menit, lalu Marquinhos dan Khvicha Kvaratskhelia sama-sama cedera hampir pada menit yang [sama]. Cedera [Kvara] membuat saya takut karena cara dia terjatuh membuat saya khawatir. Dia tidak bisa berjalan keluar lapangan sendiri. Saya hanya berharap cederanya tidak serius."
- Getty Images Sport
Ujian penting di kancah domestik menanti PSG yang kekurangan pemain
PSG hanya memiliki sedikit waktu untuk memulihkan diri karena agenda kompetisi domestik yang mendesak sudah menanti. Pasukan Enrique akan menghadapi Lyon dalam duel papan atas Ligue 1 pada Minggu, laga yang akan sangat menguji kedalaman skuad mereka yang kini tergerus.
Sembari menunggu hasil pemeriksaan medis resmi terhadap Dembele, Kvaratskhelia, dan Marquinhos, PSG harus segera kembali menata diri. Menjaga momentum di kompetisi domestik tanpa tiga pemain kunci akan menjadi tantangan terdekat sekaligus tersulit bagi Enrique.
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