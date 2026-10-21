Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
FBL-EUR-C1-PSG-PRESSERAFP
Muhammad Zaki
Diterjemahkan oleh

“Bagian terburuk dari pertandingan!” Luis Enrique terpukul saat Ousmane Dembele menjadi sorotan utama dalam TIGA kabar buruk cedera Paris Saint-Germain di laga sengit kontra Barcelona

Paris Saint-Germain
O. Dembele
K. Kvaratskhelia
Barcelona
Luis Enrique
Paris Saint-Germain vs Barcelona
Champions League
Marquinhos
D. Olmo

Paris Saint-Germain mungkin meraih kemenangan mendebarkan atas Barcelona di Liga Champions, tetapi perayaan di Parc des Princes teredam oleh krisis cedera yang parah. Luis Enrique menyaksikan tiga pemain yang termasuk paling penting bagi timnya terpaksa meninggalkan lapangan pada malam ketika ruang perawatan lebih sibuk daripada pencatatan gol.

  • Dembele tertatih-tatih keluar lapangan sebelum PSG melancarkan serangan bertubi-tubi di pengujung laga

    Tuan rumah meraih kemenangan dramatis 4-2 atas Barcelona yang sebelumnya belum terkalahkan, berkat gol-gol Vitinha dan Fabian Ruiz pada menit-menit akhir. Namun, hasil yang diraih dengan susah payah itu dibayangi banyaknya pemain dari kedua tim yang mengalami cedera. Ousmane Dembele mendadak berhenti sambil memegangi paha kirinya setelah baru 19 menit bermain, sehingga Ferran Torres harus menggantikannya saat menghadapi mantan klub mereka.

    Situasi memburuk setelah jeda lewat dua cedera yang terjadi dalam rangkaian kejadian yang sama. Khvicha Kvaratskhelia jatuh keras seusai berbenturan di udara dengan Xavi Espart dari Barcelona, membuat lututnya terpelintir parah. Dua anggota staf medis harus membopong sang winger keluar lapangan, sementara kapten Marquinhos juga berjalan keluar karena cedera dalam rangkaian kejadian yang sama. Maghnes Akliouche dimasukkan ketika Enrique berupaya mengatasi kondisi timnya yang kekurangan pemain.

    Tim tamu juga tak luput dari cedera. Dani Olmo digantikan Fermin Lopez pada menit ke-27 setelah mengalami benturan, menambah kesibukan kedua bangku cadangan sepanjang laga.


  • FBL-EUR-C1-PSG-BARCELONAAFP

    Enrique menyesalkan 'bagian terburuk dari pertandingan'

    Rentetan kemunduran itu membuat pelatih PSG sangat frustrasi meski timnya meraih kemenangan impresif di kompetisi Eropa. Pelatih asal Spanyol itu mengakui skuadnya harus menanggung beban fisik yang sangat berat untuk mengalahkan Barcelona.

    "Saya bukan dokter. Saya pelatih," kata Enrique seusai pertandingan. "Tiga pemain yang cedera adalah hal terburuk dari pertandingan hari ini. Kami harus menunggu hasil pemeriksaan besok. Mereka bertiga pemain yang sangat penting, jadi tentu saja ini kabar yang sangat buruk. Namun, begitulah sepak bola."

    Sementara itu, Hansi Flick mengonfirmasi bahwa bintang lini serangnya sangat terpukul karena harus ditarik keluar begitu cepat pada babak pertama. "Kami belum tahu seberapa parah cederanya. Kami harus menunggu dan melihat perkembangannya," jelas pelatih Barcelona itu.


  • Rekan-rekan setim khawatir akan Kvaratskhelia di tengah upaya rotasi

    Enrique secara aktif mengatur menit bermain skuadnya musim ini, terutama dengan berhati-hati terhadap Dembele, peraih Ballon d'Or musim lalu, mengingat riwayat masalah kebugaran penyerang itu di Spanyol. Namun, keputusan untuk mengistirahatkan pemain demi kepentingan taktik tidak mampu mencegah krisis terbaru ini, sehingga rekan-rekan setim mereka cemas akan tingkat keparahan cedera tersebut.

    Ruiz mengungkapkan kekhawatiran yang langsung muncul di ruang ganti, khususnya terkait cara Kvaratskhelia mendarat yang mengkhawatirkan. Sejumlah laporan menyebut kubu sang winger kini khawatir ia mengalami robekan ligamen silang, sementara hasil pemeriksaan MRI masih ditunggu.

    "Karena momen seperti inilah Luis Enrique mengistirahatkan beberapa pemain kami, tetapi sayangnya hal yang kami khawatirkan akhirnya terjadi," kata Ruiz. "Kami kehilangan Ousmane Dembele saat pertandingan baru berjalan 19 menit, lalu Marquinhos dan Khvicha Kvaratskhelia sama-sama cedera hampir pada menit yang [sama]. Cedera [Kvara] membuat saya takut karena cara dia terjatuh membuat saya khawatir. Dia tidak bisa berjalan keluar lapangan sendiri. Saya hanya berharap cederanya tidak serius."


    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
  • Paris Saint-Germain v FC Barcelona - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport

    Ujian penting di kancah domestik menanti PSG yang kekurangan pemain

    PSG hanya memiliki sedikit waktu untuk memulihkan diri karena agenda kompetisi domestik yang mendesak sudah menanti. Pasukan Enrique akan menghadapi Lyon dalam duel papan atas Ligue 1 pada Minggu, laga yang akan sangat menguji kedalaman skuad mereka yang kini tergerus.

    Sembari menunggu hasil pemeriksaan medis resmi terhadap Dembele, Kvaratskhelia, dan Marquinhos, PSG harus segera kembali menata diri. Menjaga momentum di kompetisi domestik tanpa tiga pemain kunci akan menjadi tantangan terdekat sekaligus tersulit bagi Enrique.

Pertandingan berikutnya
PSG

PSG

Ligue 1

25 Okt 2026

OL

OL

BAR

BAR

LaLiga

25 Okt 2026

RMA

RMA