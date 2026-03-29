AFP
"Bagian terbaik dalam karier saya" - Ousmane Dembele berbagi cerita tentang kesuksesan di PSG dan impiannya di Piala Dunia bersama Prancis
Mendefinisikan ulang arti kesuksesan di Parc des Princes
Setelah musim yang sensasional yang membawa Paris Saint-Germain meraih gelar Liga Champions pertama mereka sepanjang sejarah, Dembele muncul sebagai bintang utama di dunia sepak bola Eropa. Dengan catatan gemilang 36 gol dan 16 assist musim lalu, pemain berusia 28 tahun ini akhirnya membungkam para pengkritiknya. Berbicara kepada Fox Deportes, pemain asal Prancis ini membahas perkembangannya, dengan menyatakan: "Saya telah mendapatkan lebih banyak pengalaman dan level permainan saya sejak musim lalu jauh lebih baik. Banyak hal telah berubah dalam sepak bola dan dalam kehidupan pribadi saya. Semuanya positif; saya jauh lebih tenang, jauh lebih bijaksana. Saya berharap dapat mempertahankan level ini."
Meskipun menghadapi berbagai kendala kebugaran, termasuk masalah otot betis baru-baru ini selama babak play-off Liga Champions, sang penyerang menegaskan bahwa ia berada dalam kondisi terbaik dalam hidupnya. "Saya merasa baik," tambahnya. "Saya bahagia. Saya jelas berada di puncak karier saya. Saya telah mendapatkan banyak pengalaman, baik dalam sepak bola maupun kehidupan saya. Saya mengenal diri saya sendiri, saya tahu apa yang harus saya lakukan."
Mengincar gelar juara Piala Dunia 2026
Dembele saat ini sedang bergabung dengan tim nasional Prancis untuk pemusatan latihan terakhir menjelang Piala Dunia 2026, dan ambisinya untuk turnamen tersebut sangat tinggi. Baru-baru ini, ia tampil dalam kemenangan 2-1 pada laga persahabatan melawan Brasil, di mana ia memberikan umpan gol kepada Kylian Mbappe. Menatap musim panas mendatang, ia berkata: "Bermain di Piala Dunia bukanlah hal yang terjadi setiap hari. Ini adalah kehormatan bagi seorang pemain sepak bola profesional; di sinilah para pemain dan tim terbaik berkumpul. Saya berharap bisa menjadi bagian dari daftar itu dan tampil sangat baik di Piala Dunia ini.
"Kami fokus terutama pada diri kami sendiri. Ada sekelompok pemain yang sudah saling mengenal selama beberapa tahun. Kami harus tampil sangat baik secara kolektif. Sebenarnya tidak ada tekanan karena kami adalah tim underdog pada 2018 dan kami menang. Kami juga salah satu favorit di Qatar dan mencapai final. Kami sudah terbiasa dengan semua itu."
Mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan individu
Prancis akan berlaga di Piala Dunia mendatang sebagai salah satu favorit utama, namun Dembele mengingatkan bahwa bakat semata tidak akan cukup untuk mengantarkan negara ini meraih gelar juara ketiga. "Ada banyak pemain berbakat," katanya. "Namun, meskipun kami memiliki semua pemain terbaik di dunia, jika kami tidak memiliki tim yang terstruktur dan kompak, hasilnya tidak akan memuaskan. Itulah yang akan menjadi fokus utama kami. Tim adalah yang utama. Kami mempersiapkan diri dengan baik untuk Piala Dunia ini dan kami berharap bisa melaju hingga akhir."
Berita transfer Manchester City mulai beredar
Meskipun penampilannya di lapangan tak tertandingi, spekulasi mengenai masa depannya pun bermunculan setelah muncul laporan tentang pertemuannya dengan direktur olahraga Manchester City, Hugo Viana. Spekulasi awal menyebutkan bahwa klub raksasa Liga Premier itu sedang memantau situasinya, namun Dembele tetap bersikap acuh tak acuh terhadap gosip tersebut.
Pemain asal Prancis itu baru-baru ini mengklarifikasi sikapnya terkait kemungkinan perpanjangan kontrak dengan PSG. "Tidak ada alasan untuk tidak memperpanjang," katanya dalam konferensi pers baru-baru ini. "Tapi bukan saya yang mengambil keputusan; pembicaraan mengenai kontrak saya dilakukan antara klub dan agen saya."