"Bagian terbaik dalam karier saya" - Ousmane Dembele berbagi cerita tentang kesuksesan di PSG dan impiannya di Piala Dunia bersama Prancis

Setelah musim yang sensasional yang membawa Paris Saint-Germain meraih gelar Liga Champions pertama mereka sepanjang sejarah, Dembele muncul sebagai bintang utama di dunia sepak bola Eropa. Dengan catatan gemilang 36 gol dan 16 assist musim lalu, pemain berusia 28 tahun ini akhirnya membungkam para pengkritiknya. Berbicara kepada Fox Deportes, pemain asal Prancis ini membahas perkembangannya, dengan menyatakan: "Saya telah mendapatkan lebih banyak pengalaman dan level permainan saya sejak musim lalu jauh lebih baik. Banyak hal telah berubah dalam sepak bola dan dalam kehidupan pribadi saya. Semuanya positif; saya jauh lebih tenang, jauh lebih bijaksana. Saya berharap dapat mempertahankan level ini."

Meskipun menghadapi berbagai kendala kebugaran, termasuk masalah otot betis baru-baru ini selama babak play-off Liga Champions, sang penyerang menegaskan bahwa ia berada dalam kondisi terbaik dalam hidupnya. "Saya merasa baik," tambahnya. "Saya bahagia. Saya jelas berada di puncak karier saya. Saya telah mendapatkan banyak pengalaman, baik dalam sepak bola maupun kehidupan saya. Saya mengenal diri saya sendiri, saya tahu apa yang harus saya lakukan."