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Ryan Tolmich

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'Bagian dari sesuatu yang lebih besar' - Bagaimana Mauricio Pochettino dan Tim Nasional Sepak Bola Pria AS (USMNT) menjadi tim kebanggaan Amerika dalam perayaan Hari Kemerdekaan ke-250 yang bersejarah

Analysis
USA
World Cup
M. Pochettino
FEATURES
USA vs Belgium
Belgium

Pada peringatan ke-250 Hari Kemerdekaan Amerika Serikat, Mauricio Pochettino dan timnas AS telah menjadi tim kebanggaan Amerika, mengubah perjalanan mereka di Piala Dunia menjadi perayaan sepak bola Amerika.

SEATTLE -- Kembang api meletus di latar belakang sementara para penggemar di tribun berulang kali meneriakkan "USA". Satu per satu, setiap pemain yang mewakili Tim Nasional Putra AS di Piala Dunia musim panas ini diperkenalkan di T-Mobile Park. Akhirnya, giliran Cristian Roldan, pahlawan kota kelahirannya, yang diperkenalkan di tengah sorak-sorai meriah, sambil mengangkat trisula di atas kepalanya, yang membuat penonton Seattle Mariners terhibur.

Lalu, akhirnya, tokoh utama malam itu muncul. Mauricio Pochettino, yang mengenakan jersey Mariners, melangkah ke lapangan untuk melempar bola pertama dalam upacara pembukaan. Pochettino, tentu saja, tidak memiliki latar belakang bisbol, tetapi lemparannya sudah sebaik mungkin. Mungkin bukan lemparan strike, tapi, hei, setidaknya cukup dekat.

Pada malam menjelang ulang tahun ke-250 Amerika Serikat, timnas AS (USMNT) ikut serta dalam olahraga favorit Amerika. Namun, kenyataannya, Hari Kemerdekaan ke-4 Juli ini bukanlah tentang bisbol. Hal itu tak mungkin terjadi di musim panas yang didominasi sepak bola ini.

Musim panas ini, yang bersejarah bagi negara secara keseluruhan, sepenuhnya berpusat pada USMNT. Mereka telah merebut hati seluruh negeri dengan penampilan mereka di Piala Dunia ini, dan perjalanan itu akan berlanjut setidaknya hingga Senin saat mereka menghadapi Belgia di babak 16 besar. Perjalanan mereka hingga ke sana telah menghasilkan rekor penonton, momen-momen tak terhitung, dan nyanyian “Country Roads” yang meriah. Inilah musim panas mereka, dan karena musim panas ini masih berlanjut, mereka menjadi berita terbesar dalam dunia olahraga Amerika pada hari libur terbesar Amerika.

Fakta itu tak luput dari perhatian siapa pun. Selama bertahun-tahun, USMNT, dan sepak bola secara umum, telah berjuang untuk menjadi bagian dari gambaran yang lebih besar. Kali ini, mereka adalah gambaran itu sendiri. Para penggemar dari seluruh penjuru negeri sangat ingin menjadi bagian dari apa yang sedang dibangun tim ini, dan semakin banyak yang mereka raih, semakin banyak orang yang bergabung dalam gelombang dukungan yang berpotensi terus berkembang.

"Saya 200 persen orang Argentina. Saya tidak akan berbohong: Saya merasa 100 persen orang Argentina," kata Pochettino pada hari Rabu, "tetapi saya pikir ketika Anda berada di sini, Anda merasa menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar, bagian dari hal-hal yang sedang kami bangun. Saya menikmati menjadi bagian dari proyek luar biasa ini. Dan, tentu saja, ketika lagu itu [Take Me Home, Country Roads] mulai diputar di stadion, mustahil untuk tidak ikut menyanyikannya. Mustahil, karena itu adalah lagu yang luar biasa dan sangat mengharukan.

“Setelah memenangkan pertandingan dan setelah satu setengah tahun mempersiapkan diri untuk berada di sini, itulah tepatnya alasan kami bergabung dengan negara ini dan federasi ini: karena kami ingin merasakan emosi itu. Satu hal adalah terlibat. Saya suka terlibat dan menjadi bagian dari perayaan ini.”

Pesta ini baru saja dimulai, dan ini berbeda dari pesta sepak bola mana pun yang pernah ada di negara ini sebelumnya.

  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Hubungan yang semakin erat

    Beberapa jam sebelum tim nasional sepak bola pria AS (USMNT) turun ke lapangan untuk petualangan bisbol menjelang Hari Kemerdekaan AS, Folarin Balogun mengatakannya dengan sederhana.

    "Hal-hal seperti ini hanya bisa terjadi di Amerika," katanya.

    Musim panas ini menjadi momen di mana AS menyambut dunia, namun juga terasa sangat khas Amerika. Setidaknya sebagian alasannya adalah kebangkitan USMNT ini, yang terus mendobrak batasan dan melampaui ekspektasi melalui perjalanan mereka di Piala Dunia.

    Semuanya dimulai dengan dua kemenangan, satu atas Paraguay dan satu atas Australia. Dengan dua kemenangan tersebut, USMNT berhasil meraih dua kemenangan beruntun di Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam 96 tahun, dan mereka melakukannya dengan gaya. Ini bukanlah tim yang puas hanya bertahan dan berharap; mereka adalah pihak yang menyerang, mencetak enam gol dalam 180 menit tersebut untuk mengirimkan pesan kepada dunia.

    Mereka juga mengirimkan pesan kepada Amerika Serikat, dan setelah pertandingan melawan Australia, Amerika Serikat membalas pesan tersebut. Beberapa saat setelah kemenangan itu, penonton menyanyikan lagu "Take Me Home, Country Roads" karya John Denver untuk para pahlawan mereka. Lagu tersebut sejak saat itu menjadi semacam lagu kebangsaan, yang menyatukan para pemain dan penggemar.

    "Pada akhirnya, kamu ada di sini untuk dirimu sendiri, kamu ada di sini untuk tim, tapi kamu ada di sini untuk mengubah permainan di Amerika, mengubah persepsi tentang sepak bola di Amerika," kata bek Auston Trusty. "Mendengar atmosfer itu dan merasakan seluruh getaran pertandingan, saya pikir sebagai orang-orang yang merupakan penggemar olahraga ini, tetapi juga mereka yang mulai menjadi penggemar olahraga ini dengan menonton kami bermain dan menyaksikan Piala Dunia ini, itulah inti dari semuanya."

    Sejak tiba pada Oktober 2024, itulah yang sangat ingin dilihat oleh Pochettino. Selama masa jabatannya, ia telah beberapa kali berbicara tentang membangun ikatan antara tim dan para penggemarnya. Itulah, seperti yang ia katakan, "esensi sepak bola". Tumbuh besar di Argentina, ia kadang-kadang merasa frustrasi dengan dukungan di stadion, yang terkadang 50-50, untuk mengatakannya dengan halus.

    Itulah salah satu alasan mengapa ia menangis setelah kekalahan USMNT di Gold Cup melawan Meksiko musim panas lalu, di mana USMNT diiringi nyanyian oleh para penggemar Meksiko saat meninggalkan lapangan di Houston. Itulah juga mengapa ia terharu setelah kemenangan atas Australia, ketika giliran timnya yang diiringi nyanyian sebagai pahlawan.

    "Ini bukan sekadar mempersiapkan pertandingan dan bertanding melawan tim lain," katanya. "Ini tentang mewakili negaramu. Ini adalah perjuangan demi bendera negaramu. Ini tentang emosi, budaya, dan filosofi. Ini tentang jati dirimu."

    Selama sekitar satu tahun terakhir, pelatih asal Argentina dari USMNT ini telah jatuh cinta pada budaya Amerika. Hal itu pun menjadi salah satu kisah terbesar musim panas ini.

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  • Toronto Blue Jays v Seattle MarinersGetty Images Sport

    Kisah cinta Poch di Amerika

    Ada berbagai aspek budaya Amerika yang membuat Pochettino jatuh hati. Ia telah banyak berbicara tentang kecintaannya pada musik country, terutama Ella Langley. Ia menyukai makanan Amerika, khususnya Chick-Fil-A. Lebih dari segalanya, katanya, ia menikmati kebersamaan dengan orang-orangnya. Ia telah bertemu begitu banyak orang sejak kedatangannya sebagai sosok yang mengubah wajah sepak bola Amerika. Hampir setiap interaksi memberikan perasaan yang serupa.

    "Orang-orang di sini sangat ramah dan membuat Anda merasa nyaman," katanya. "Suasana di sini sangat hangat. Anda bisa pergi ke, entah ke mana, misalnya ke Nashville, mampir ke sebuah bar, dan meskipun sendirian, Anda bisa berteman dengan sangat cepat. Dalam beberapa menit saja, Anda sudah terlihat seperti bagian dari tempat itu dan merasa betah di sana.

    "Saat berkeliling Amerika, hal itu bagi saya merupakan kejutan besar, dan setiap negara bagian memang berbeda-beda, tapi Anda merasakan esensi kemanusiaan yang sama. Anda selalu ingin menyambut orang-orang. Anda membuat orang merasa bahwa mereka cepat menjadi bagian dari tempat itu... Saya tahu negara ini sangat luas, dan orang-orangnya sangat baik. Saya pikir kita belajar banyak. Saya pikir kita kini menjadi orang yang jauh lebih baik, setelah mengenal negara dan budaya orang-orang di sini."

    Banyak penggemar pasti akan mengatakan hal yang sama. Pochettino telah membuktikan dirinya sebagai agen perubahan. Ketika dia ditunjuk untuk memimpin USMNT pada 2024, dia datang untuk memperbaiki program yang sedang menuju arah yang salah. Ada rintangan di sepanjang jalan, beberapa di antaranya disengaja, kata Pochettino, tetapi rintangan-rintangan itu, pada akhirnya, justru membawa kebaikan. Timnas AS mencapai puncak performa pada waktu yang tepat, dan Pochettino mendapat pengakuan atas perannya dalam memastikan hal itu terjadi.

    Sementara itu, mereka yang pernah bekerja dengannya telah menyaksikan hubungan mereka berkembang. Seperti yang ia katakan sendiri, masa Pochettino di sepak bola Amerika telah mengubah dirinya, dan para pemainnya menikmati melihat hal itu terjadi dari dekat.

    "Saya rasa dia pasti belajar banyak," kata bintang Christian Pulisic baru-baru ini mengenai kebiasaan-kebiasaan Amerika yang baru diadopsi oleh pelatihnya. "Saya rasa budaya Amerika sangat unik. Terkadang, seseorang akan mengatakan sesuatu kepadanya dalam rapat atau apa pun, dan itu terdengar seperti slang Amerika banget. Dia seperti, 'huh?', dan saya merasa itu sangat lucu.

    "Rasanya dia benar-benar menyatu dengan budaya itu. Kemarin saya berada di kantornya, dan dia sedang mendengarkan musik country. Lucu melihatnya, tapi di sisi lain dia juga membawa budaya Argentina-nya. Staf menunjukkan hal-hal dari sana kepada kami. Itu pasti ikatan yang unik di dalam tim."

    Amerikanisasi ini tidak hanya berlaku untuk Pochettino, tetapi juga bagi para pemain yang tidak tumbuh besar di daratan Amerika Serikat. Bagi para pemain tersebut, Chris Richards dan Tim Weah sering kali berperan sebagai pemandu wisata tidak resmi tim, membawa rekan-rekan setim mereka ke beberapa tempat ikonik sepak bola Amerika yang tidak terlalu penting.

    "Saya ingat saat kamp pertama Balo, kami mengajak mereka ke tempat-tempat khas Amerika, terutama yang berkaitan dengan makanan, dan saya rasa dia menikmati itu. Saya rasa dia masih punya pandangan seperti ini di mana dia bilang 'Orang Amerika itu tidak asli' karena ada beberapa hal yang kami lakukan yang tidak lazim di London. Butuh waktu untuk mempelajarinya, terutama saat Anda hanya berada di sini selama beberapa minggu saja. Sangat seru bisa melihat berbagai sudut Amerika.

    “Saya sedang mencoba mengajak beberapa rekan setim ke Alabama untuk melihat tempat saya dibesarkan, tapi sejauh ini semuanya seru. Mereka sudah melihat wilayah Selatan, wilayah Barat, dan wilayah Barat Laut Pasifik. Ini juga pertama kalinya saya ke Seattle, jadi rasanya seru bisa mengalami hal itu bersama semua orang.”

    Sementara timnas AS menikmati tur mereka di Amerika, ada kisah terpisah yang terjadi dengan peserta Piala Dunia lainnya, yang telah membantu membuat musim panas Amerika ini terasa sedikit lebih mendunia.

  • FBL-WC-2026-FANSAFP

    Dampak Piala Dunia

    Jika Anda aktif di media sosial, Anda pasti sudah melihat cuplikan-cuplikan tersebut. Anda pasti sudah melihat para pendukung Skotlandia membanjiri bar-bar di Boston atau para pendukung Inggris bernyanyi untuk pahlawan baru mereka di Atlanta Braves. Anda pasti sudah melihat orang-orang Norwegia mendayung melintasi Times Square atau kota Lawrence, Kansas yang mengadopsi slogan "Rock Chalk Algeria". Nyanyian bersama dari Argentina, aksi bersih-bersih oleh orang Jepang, dan permainan saksofon dari Jerman — semuanya menjadi bagian dari Piala Dunia yang telah membawa dunia ke tanah Amerika.

    Di masa sejarah di mana perpecahan telah menjadi hal yang biasa, ada beberapa minggu di mana dunia bersatu untuk merayakan permainan yang mereka cintai dan fakta bahwa, dari mana pun Anda berasal, ini adalah permainan yang layak dicintai.

    “Menurut saya, hal ini membantu Amerika merasakan keberagaman budaya,” kata Anja Tillman, ibu dari bintang USMNT Malik, kepada GOAL. “Ini memberikan begitu banyak hal bagi negara ini. Saya rasa turnamen ini telah melakukannya, terutama.”

    Ikatan unik telah terjalin sebagai hasil dari pertukaran budaya ini. Pochettino telah mengalaminya secara langsung, karena ia telah tinggal di negara ini lebih lama daripada mereka yang berkunjung musim panas ini. Ia berharap orang Amerika telah belajar sesuatu dari dunia, tetapi juga berharap dunia telah belajar sesuatu dari orang Amerika yang telah menyambut sepak bola dengan tangan terbuka untuk turnamen ini.

    "Ketika orang-orang datang, mereka mulai menyadari bahwa terkadang mereka memiliki persepsi yang keliru tentang orang-orang di negara ini," katanya. "Mungkin negara-negara yang berbeda mencerminkan pandangan yang berbeda tentang AS. Kenyataannya berbeda."

    Namun, salah satu slogan Pochettino untuk musim panas ini adalah “jangan pernah mengejar kenyataan”. Ia menggunakannya untuk mengingatkan timnya agar bermimpi besar, agar percaya bahwa mereka bisa memenangkan Piala Dunia. Jika mereka berhasil, tentu saja hal itu akan mengubah arah sepak bola Amerika selamanya. Namun, sebenarnya, tim ini sudah melakukannya.

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  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Kesempatan untuk meninggalkan warisan

    Setiap kali mereka berbicara kepada media, para pemain USMNT selalu ditanya mengenai konsep warisan. Apa arti musim panas ini? Bagaimana perjalanan ini dapat memengaruhi olahraga ini? Bagaimana hal ini dapat memengaruhi Amerika secara keseluruhan?

    "Saya sudah mencoba memahaminya, tapi menurut saya Amerika itu negara yang sangat besar," kata Balogun. "Memang sulit, tapi Weston [McKennie] sering memperlihatkan video kepada saya karena saya duduk di sebelahnya di pesawat. Dia memperlihatkan video para penggemar di berbagai daerah, menonton pertandingan di layar raksasa, di bar, dan sebagainya. Setiap kali kami mencetak gol, mereka merayakannya di berbagai tempat.

    "Saya rasa ini bukan sesuatu yang bisa benar-benar kita pahami karena kita masih berada di dalamnya, tapi saya pikir begitu kita keluar dari situ, dan, entahlah, kembali menjalani kehidupan sehari-hari, saya rasa kita akan bisa melihat dampak yang telah kita ciptakan. Itu hal yang indah."

    Kelompok ini, yang beberapa tahun lalu dijuluki sebagai generasi emas, selalu bertekad untuk menciptakan dampak semacam itu. Sebelum masa kepelatihan Pochettino, tujuan era Gregg Berhalter adalah mengubah persepsi tentang sepak bola Amerika selamanya. Musim panas ini adalah saatnya untuk mewujudkannya. Menjelang turnamen ini, semua orang tahu inilah kesempatan yang dinanti.

    Sejauh ini, Timnas AS telah tampil memuaskan. Sejauh ini, mereka telah meninggalkan jejak, menarik penggemar baru sekaligus menghidupkan kembali gairah para penggemar lama. Pada akhirnya, hal itulah yang kemungkinan besar akan menjadi warisan tim ini. Mereka akan menjadi tim yang memberi semua orang alasan untuk merayakan, baik untuk pertama kalinya maupun untuk yang seribu kali.

    "Saya pikir, sebagai tim, kami ingin meninggalkan jejak di dunia sepak bola dan mewariskan sesuatu," kata Tyler Adams. "Saya ingin ini lebih dari sekadar apa yang diciptakan oleh momen ini dan hype di sekitarnya, tahu kan. Jika dua tahun dari sekarang orang masih membicarakan tim ini dan kesuksesan yang telah mereka raih, berarti kami telah melakukan sesuatu dengan benar."

    Pembicaraan itu bisa ditunda untuk lain waktu. Untuk saat ini, ada pertandingan yang harus dipersiapkan dan hari libur yang harus dirayakan. Pochettino secara efektif memulai perayaan hari libur tersebut dengan pidatonya kepada penonton di Seattle sesaat setelah melempar bola pertama. Kemudian, saat Pochettino dan Roldan mengambil mikrofon untuk menyampaikan pesan:

    “Ayo kita menangkan Piala Dunia.”

    Pada 4 Juli, 250 tahun setelah Amerika Serikat mendeklarasikan kemerdekaannya, Piala Dunia terasa lebih dekat dari sebelumnya. Begitu pula dengan sepak bola Amerika dan para penggemarnya.

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