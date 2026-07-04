SEATTLE -- Kembang api meletus di latar belakang sementara para penggemar di tribun berulang kali meneriakkan "USA". Satu per satu, setiap pemain yang mewakili Tim Nasional Putra AS di Piala Dunia musim panas ini diperkenalkan di T-Mobile Park. Akhirnya, giliran Cristian Roldan, pahlawan kota kelahirannya, yang diperkenalkan di tengah sorak-sorai meriah, sambil mengangkat trisula di atas kepalanya, yang membuat penonton Seattle Mariners terhibur.
Lalu, akhirnya, tokoh utama malam itu muncul. Mauricio Pochettino, yang mengenakan jersey Mariners, melangkah ke lapangan untuk melempar bola pertama dalam upacara pembukaan. Pochettino, tentu saja, tidak memiliki latar belakang bisbol, tetapi lemparannya sudah sebaik mungkin. Mungkin bukan lemparan strike, tapi, hei, setidaknya cukup dekat.
Pada malam menjelang ulang tahun ke-250 Amerika Serikat, timnas AS (USMNT) ikut serta dalam olahraga favorit Amerika. Namun, kenyataannya, Hari Kemerdekaan ke-4 Juli ini bukanlah tentang bisbol. Hal itu tak mungkin terjadi di musim panas yang didominasi sepak bola ini.
Musim panas ini, yang bersejarah bagi negara secara keseluruhan, sepenuhnya berpusat pada USMNT. Mereka telah merebut hati seluruh negeri dengan penampilan mereka di Piala Dunia ini, dan perjalanan itu akan berlanjut setidaknya hingga Senin saat mereka menghadapi Belgia di babak 16 besar. Perjalanan mereka hingga ke sana telah menghasilkan rekor penonton, momen-momen tak terhitung, dan nyanyian “Country Roads” yang meriah. Inilah musim panas mereka, dan karena musim panas ini masih berlanjut, mereka menjadi berita terbesar dalam dunia olahraga Amerika pada hari libur terbesar Amerika.
Fakta itu tak luput dari perhatian siapa pun. Selama bertahun-tahun, USMNT, dan sepak bola secara umum, telah berjuang untuk menjadi bagian dari gambaran yang lebih besar. Kali ini, mereka adalah gambaran itu sendiri. Para penggemar dari seluruh penjuru negeri sangat ingin menjadi bagian dari apa yang sedang dibangun tim ini, dan semakin banyak yang mereka raih, semakin banyak orang yang bergabung dalam gelombang dukungan yang berpotensi terus berkembang.
"Saya 200 persen orang Argentina. Saya tidak akan berbohong: Saya merasa 100 persen orang Argentina," kata Pochettino pada hari Rabu, "tetapi saya pikir ketika Anda berada di sini, Anda merasa menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar, bagian dari hal-hal yang sedang kami bangun. Saya menikmati menjadi bagian dari proyek luar biasa ini. Dan, tentu saja, ketika lagu itu [Take Me Home, Country Roads] mulai diputar di stadion, mustahil untuk tidak ikut menyanyikannya. Mustahil, karena itu adalah lagu yang luar biasa dan sangat mengharukan.
“Setelah memenangkan pertandingan dan setelah satu setengah tahun mempersiapkan diri untuk berada di sini, itulah tepatnya alasan kami bergabung dengan negara ini dan federasi ini: karena kami ingin merasakan emosi itu. Satu hal adalah terlibat. Saya suka terlibat dan menjadi bagian dari perayaan ini.”
Pesta ini baru saja dimulai, dan ini berbeda dari pesta sepak bola mana pun yang pernah ada di negara ini sebelumnya.