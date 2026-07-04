'Bagian dari sesuatu yang lebih besar' - Bagaimana Mauricio Pochettino dan Tim Nasional Sepak Bola Pria AS (USMNT) menjadi sorotan perayaan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat pada peringatan ke-250 yang bersejarah

Ada berbagai aspek budaya Amerika yang membuat Pochettino jatuh hati. Ia telah banyak berbicara tentang kecintaannya pada musik country, terutama Ella Langley. Ia menyukai makanan Amerika, khususnya Chick-Fil-A. Lebih dari segalanya, katanya, ia menikmati kebersamaan dengan orang-orangnya. Ia telah bertemu begitu banyak orang sejak kedatangannya sebagai sosok yang mengubah wajah sepak bola Amerika. Hampir setiap interaksi memberikan perasaan yang serupa.

"Orang-orang di sini sangat ramah dan membuat Anda merasa nyaman," katanya. "Suasana di sini sangat hangat. Anda bisa pergi ke, entah ke mana, misalnya ke Nashville, mampir ke sebuah bar, dan jika Anda sendirian, Anda bisa berteman dengan sangat cepat. Dalam beberapa menit saja, Anda sudah terlihat seperti bagian dari tempat itu dan merasa betah di sana.

"Saat berkeliling Amerika, hal itu bagi saya merupakan kejutan besar, dan setiap negara bagian memang berbeda-beda, tapi Anda merasakan esensi kemanusiaan yang sama. Anda selalu ingin menyambut orang-orang. Anda membuat orang merasa bahwa mereka cepat menjadi bagian dari tempat itu... Saya tahu negara ini sangat luas, dan orang-orangnya sangat baik. Saya pikir kita belajar banyak. Saya pikir kita kini menjadi orang yang jauh lebih baik, setelah mengenal negara dan budaya orang-orang di sini."

Banyak penggemar pasti akan mengatakan hal yang sama. Pochettino telah membuktikan dirinya sebagai agen perubahan. Ketika dia ditunjuk untuk memimpin USMNT pada 2024, dia datang untuk memperbaiki program yang sedang menuju arah yang salah. Ada rintangan di sepanjang jalan, beberapa di antaranya disengaja, kata Pochettino, tetapi rintangan-rintangan itu, pada akhirnya, justru membawa kebaikan. Timnas AS mencapai puncak performa pada waktu yang tepat, dan Pochettino mendapat pengakuan karena memastikan hal itu terjadi.

Sementara itu, mereka yang pernah bekerja dengannya telah menyaksikan hubungan mereka berkembang. Seperti yang ia katakan sendiri, masa Pochettino di sepak bola Amerika telah mengubah dirinya, dan para pemainnya menikmati melihat hal itu terjadi dari dekat.

"Saya rasa dia pasti belajar banyak," kata bintang Christian Pulisic baru-baru ini mengenai kebiasaan-kebiasaan Amerika yang baru diadopsi pelatihnya. "Saya rasa budaya Amerika sangat unik. Terkadang, seseorang akan mengatakan sesuatu kepadanya dalam rapat atau apa pun, dan itu terdengar seperti slang Amerika banget. Dia seperti, 'huh?', dan saya merasa itu sangat lucu.

"Rasanya dia benar-benar menyatu dengan budaya itu. Kemarin saya berada di kantornya, dan dia sedang mendengarkan musik country. Lucu melihatnya, tapi di sisi lain dia juga membawa budaya Argentina-nya. Staf menunjukkan hal-hal dari sana kepada kami. Itu pasti ikatan yang unik di dalam tim."

Amerikanisasi ini tidak hanya berlaku untuk Pochettino, tetapi juga bagi para pemain yang tidak tumbuh besar di daratan Amerika Serikat. Bagi para pemain tersebut, Chris Richards dan Tim Weah sering kali berperan sebagai pemandu wisata tidak resmi tim, membawa rekan-rekan setim mereka ke beberapa tempat ikonik sepak bola Amerika yang tidak terlalu penting.

"Saya ingat saat kamp pertama Balo, kami mengajak mereka ke tempat-tempat khas Amerika, terutama yang berkaitan dengan makanan, dan saya rasa dia menikmati itu. Saya rasa dia masih punya pandangan seperti ini di mana dia bilang 'Orang Amerika itu tidak asli' karena ada beberapa hal yang kami lakukan yang tidak lazim di London. Butuh waktu untuk mempelajarinya, terutama saat Anda hanya berada di sini selama beberapa minggu saja. Sangat seru bisa melihat berbagai sudut Amerika.

“Saya sedang mencoba mengajak beberapa rekan setim ke Alabama untuk melihat tempat saya dibesarkan, tapi sejauh ini semuanya seru. Mereka sudah melihat wilayah Selatan, wilayah Barat, dan wilayah Barat Laut Pasifik. Ini juga pertama kalinya saya ke Seattle, jadi rasanya seru bisa mengalami hal itu bersama semua orang.”

Sementara timnas AS menikmati tur mereka di Amerika, ada kisah terpisah yang terjadi dengan peserta Piala Dunia lainnya, yang telah membantu membuat musim panas Amerika ini terasa sedikit lebih mendunia.