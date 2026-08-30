Manchester United meraih kemenangan impresif 5-2 atas Ipswich Town pada Minggu, tetapi para pandit talkSPORT kembali menguliti rapuhnya pertahanan mereka. Michael Carrick menyaksikan timnya tertinggal lebih dulu ketika Leif Davis membuka keunggulan.

Abdul Fatawu dengan mudah melewati Luke Shaw di sisi kanan sebelum mengirim bola kepada Davis di tiang jauh. Meski Bruno Fernandes menginspirasi kebangkitan meyakinkan dengan hat-trick, ditambah gol bunuh diri dari Jacob Greaves dan satu gol dari Bryan Mbeumo, sementara Chuba Akpom mencetak gol hiburan untuk Ipswich, gol pembuka itu memicu kemarahan luas terkait penurunan performa bertahan Shaw yang mengkhawatirkan.