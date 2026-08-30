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'Bagian dari masalah' - Michael Carrick diberi tahu bahwa ia harus segera menggantikan bintang Manchester United setelah penampilan buruk
Masalah di lini pertahanan saat menghadapi Ipswich
Manchester United meraih kemenangan impresif 5-2 atas Ipswich Town pada Minggu, tetapi para pandit talkSPORT kembali menguliti rapuhnya pertahanan mereka. Michael Carrick menyaksikan timnya tertinggal lebih dulu ketika Leif Davis membuka keunggulan.
Abdul Fatawu dengan mudah melewati Luke Shaw di sisi kanan sebelum mengirim bola kepada Davis di tiang jauh. Meski Bruno Fernandes menginspirasi kebangkitan meyakinkan dengan hat-trick, ditambah gol bunuh diri dari Jacob Greaves dan satu gol dari Bryan Mbeumo, sementara Chuba Akpom mencetak gol hiburan untuk Ipswich, gol pembuka itu memicu kemarahan luas terkait penurunan performa bertahan Shaw yang mengkhawatirkan.
- AFP
Penilaian pedas Crook
Penampilan lini belakang itu memicu penilaian pedas terhadap bek kiri tersebut dari Alex Crook dari talkSPORT. Membahas pertandingan itu di GameDay Live bersama Micky Gray, Crook melancarkan kritik keras terhadap Shaw.
Crook mengatakan: "Saya kehabisan kata-kata. Saya kehabisan kata-kata. Luke Shaw tampil buruk di Hull pekan lalu. Dia kembali tampil buruk di sana. Sudah berapa tahun dia bermain buruk? Dia adalah bagian dari masalah. Dia adalah bagian dari alasan Manchester United tidak mencatatkan clean sheet. Dia adalah bagian dari alasan mereka terus kalah dalam pertandingan sepakbola dan tetap saja, tidak ada tanda-tanda seseorang akan datang untuk menggantikannya."
Pertanyaan yang muncul di pramusim
Gray juga mempertanyakan persiapan bertahan tim dan penerapannya selama jeda musim panas. Mantan pemain itu menyoroti betapa mudahnya para winger lawan melewati lini belakang pada fase-fase awal pertandingan.
Gray mengatakan: "Apa yang dilakukan full-back Manchester United selama pramusim karena mereka terlihat seperti sudah kehilangan sentuhannya? Maksud saya, Diogo Dalot dan Luke Shaw, seberapa mudah bagi Fatawu untuk melewati Luke Shaw dan mengirim bola kepada rekannya di dalam kotak penalti? Leif Davis sudah menempatkan dirinya di sebuah area, di mana dia hanya perlu mengarahkan bola itu dengan sentuhan pertama."
Kerentanan yang sangat mencolok ini membuat para suporter menuntut tambahan kekuatan secepatnya.
- (C)Getty Images
Solusi bursa transfer
Manchester United kini harus mempertimbangkan opsi mereka pada hari-hari terakhir bursa transfer untuk mengatasi masalah mencolok ini. Dengan Newcastle United menutup pembicaraan soal kepergian Lewis Hall, Carrick menghadapi akhir yang menegangkan di bursa musim panas. Jika klub gagal merekrut bek kiri yang andal, kelemahan di lini belakang mengancam akan sangat merusak ambisi mereka untuk sisa musim ini.
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