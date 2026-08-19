Musiala mengungkapkan bahwa ia sedang menjalani perawatan medis untuk kejang absans setelah dua kali kolaps di lapangan dalam rentang empat hari. Pemain berusia 23 tahun itu terjatuh saat laga pramusim hari Selasa melawan Heidenheim, tak lama setelah masuk sebagai pemain pengganti di babak kedua.

Para pemain dari kedua tim membentuk lingkaran pelindung di sekitar Musiala saat ia menerima penanganan medis di lapangan sebelum berjalan keluar. Insiden itu terjadi setelah kolaps serupa pada Sabtu saat laga uji coba melawan RB Leipzig, ketika pemain internasional Jerman itu meninggalkan lapangan dengan tampak linglung.

Melalui Instagram untuk menanggapi kekhawatiran yang kian besar, Musiala menjelaskan bahwa episode tersebut berasal dari disfungsi neurologis. Ia meyakinkan para penggemar bahwa dirinya berada di bawah pengawasan medis ahli dan tetap sepenuhnya fokus untuk melanjutkan karier bermainnya.