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'Bagian dari kehidupan saya sehari-hari' - bintang Bayern Munich Jamal Musiala buka suara setelah terjatuh di lapangan yang mengkhawatirkan
Musiala mengungkap diagnosis setelah roboh di lapangan
Musiala mengungkapkan bahwa ia sedang menjalani perawatan medis untuk kejang absans setelah dua kali kolaps di lapangan dalam rentang empat hari. Pemain berusia 23 tahun itu terjatuh saat laga pramusim hari Selasa melawan Heidenheim, tak lama setelah masuk sebagai pemain pengganti di babak kedua.
Para pemain dari kedua tim membentuk lingkaran pelindung di sekitar Musiala saat ia menerima penanganan medis di lapangan sebelum berjalan keluar. Insiden itu terjadi setelah kolaps serupa pada Sabtu saat laga uji coba melawan RB Leipzig, ketika pemain internasional Jerman itu meninggalkan lapangan dengan tampak linglung.
Melalui Instagram untuk menanggapi kekhawatiran yang kian besar, Musiala menjelaskan bahwa episode tersebut berasal dari disfungsi neurologis. Ia meyakinkan para penggemar bahwa dirinya berada di bawah pengawasan medis ahli dan tetap sepenuhnya fokus untuk melanjutkan karier bermainnya.
Pemain internasional Jerman itu mengklarifikasi kondisi medisnya
Berbicara langsung kepada para pendukung, Musiala menjelaskan bahwa kondisinya dapat ditangani dan tidak menimbulkan risiko jangka panjang yang lebih luas bagi kesehatannya. Ia mengonfirmasi bahwa Bayern dan jaringan dukungan pribadinya sepenuhnya mengetahui diagnosis tersebut.
"Saya memahami bahwa banyak dari kalian khawatir," tulis Musiala. "Saya ingin menenangkan kekhawatiran itu hari ini dan menjelaskan situasinya: saya telah didiagnosis mengalami kejang absans singkat dan sementara, tetapi dapat diobati, yang disebabkan oleh disfungsi neurologis. Hal ini dapat menyebabkan insiden seperti yang terlihat belakangan ini, misalnya saat pertandingan melawan Leipzig atau laga di Heidenheim.
"Saya tahu itu mungkin terlihat mengkhawatirkan pada pandangan pertama, tetapi bagi saya, saat ini itu adalah bagian dari kehidupan sehari-hari saya. Saya menerima perawatan medis yang sangat baik dan tetap sangat optimistis. FC Bayern dan jaringan dukungan pribadi saya selalu ada di sisi saya, membantu saya melalui ini."
Lolos pemeriksaan medis untuk terus bermain
Direktur olahraga Bayern, Max Eberl, mengonfirmasi setelah pertandingan hari Selasa bahwa jajaran petinggi klub sepenuhnya mengetahui riwayat medis Musiala sebelum ia turun ke lapangan. Para ahli medis sejak itu telah menyatakan playmaker tersebut aman untuk terus bermain sepak bola.
Ia menambahkan: "Yang terpenting, tidak ada risiko kesehatan lebih lanjut yang terlibat. Dalam konsultasi erat dan kontak rutin dengan para ahli, ini adalah keinginan pribadi saya untuk menghadapi tantangan ini, dengan izin medis dari para neurolog, saya ingin terus melakukan apa yang paling membantu pemulihan saya: sekadar menjalani hidup saya dan mengejar hasrat saya bermain sepak bola. Saya telah mengambil tanggung jawab penuh atas keputusan ini. Secara keseluruhan, saya merasa sangat positif dan berada di jalur yang tepat."
- getty
Bayern bersiap untuk Piala Super Jerman
Musiala meminta privasi terkait perawatan yang sedang ia jalani, dan menegaskan bahwa ia hanya berniat membagikan detail lebih lanjut kepada keluarganya, klub, dan para spesialis medis. Ia menekankan bahwa dirinya merasa positif dan mengambil tanggung jawab penuh atas keputusannya untuk bermain.
Bayern Munich kini mengalihkan perhatian ke aksi kompetitif seiring musim baru resmi dimulai. Bayern akan menghadapi rival sengit Borussia Dortmund pada Sabtu dalam ajang Piala Super Jerman, pembuka tradisional untuk kampanye domestik.
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