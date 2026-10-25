Setelah membahas permainan tim dan performanya, berikut sejumlah penilaian untuk para pemain. Untuk langsung masuk ke dalam pertandingan, Vicario mendapat kejutan setelah baru beberapa detik, ketika salah menghalau bola. Ia pun langsung tersadar, lalu Lecce pada babak pertama ibarat teh kamomil yang menenangkan malamnya. Ia lebih sibuk dan tertekan pada babak kedua. Di lini pertahanan yang akhirnya bermain dengan tiga bek, Gatti tampil luar biasa. Dua pemain lainnya tidak sebagus itu: Bremer hanya mengomandoi, sementara Lucumí mengawasi.