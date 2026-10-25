Ada pertandingan lain yang lebih menarik. Begitu pula penampilan yang lebih gemilang. Namun, itu tak masalah bagi Spalletti, karena kemenangan yang mengusir krisis selalu lebih berharga daripada kemungkinan penghargaan dari dewan juri penilai kualitas. Selain itu, ada petunjuk penting soal susunan taktik: meski Spalletti tidak suka menerima saran (itu ungkapan yang diperhalus), dua penyerang membuat permainan Juventus lebih praktis dibandingkan skema dengan dua pemain sayap, yang mungkin bisa digunakan lagi ketika Yildiz kembali.
Bagi Spalletti, tiga poin ini diraih tanpa permainan indah, tetapi mampu mengusir krisis. Juventus belum pulih, dan mentalnya pun masih dalam tahap pemulihan
Setelah membahas permainan tim dan performanya, berikut sejumlah penilaian untuk para pemain. Untuk langsung masuk ke dalam pertandingan, Vicario mendapat kejutan setelah baru beberapa detik, ketika salah menghalau bola. Ia pun langsung tersadar, lalu Lecce pada babak pertama ibarat teh kamomil yang menenangkan malamnya. Ia lebih sibuk dan tertekan pada babak kedua. Di lini pertahanan yang akhirnya bermain dengan tiga bek, Gatti tampil luar biasa. Dua pemain lainnya tidak sebagus itu: Bremer hanya mengomandoi, sementara Lucumí mengawasi.
Pilihan memainkan lima gelandang juga tepat, dengan Kalulu dan Cambiaso sama-sama bekerja keras meski kurang akurat di kedua sisi sayap. Di trio tengah, Koopmeiners terus menunjukkan tanda-tanda pemulihan, meski masih samar. Kondisi itu sudah lebih mantap pada Douglas Luiz yang juga mendapat kepuasan mencetak gol, sesuatu yang pantas ia dapatkan. Begitu pula dengan McKennie yang, jika ditilik secara keseluruhan (termasuk golnya), tak pernah mengecewakan kepercayaan Spalletti. Berkat keserbagunaannya, ia mampu mendominasi sisi kanan pada babak kedua.
Penilaian singkat untuk dua pemain di lini depan. Keduanya tidak tampil cemerlang, cukup banyak salah mengumpan, dan beberapa kali ceroboh terjebak offside. Namun, "dua lebih baik daripada satu", seperti bunyi iklan lama itu. Kolo Muani banyak berlari, begitu pula Woltemade. Keduanya memberi kekuatan fisik pada lini serang yang, harus diakui, tidak tampil memukau. Namun, kesimpulannya tetap jelas: lebih baik langsung memainkan dua penyerang, lalu, jika perlu, memanfaatkan pemain serangan balik seperti Boga setelah satu jam pertandingan.
Pada akhirnya, Spalletti membawa pulang tiga poin yang lebih penting ketimbang mengesankan. Timnya belum pulih dan tampaknya masih dalam masa pemulihan, termasuk dari segi mental. Namun, hasil imbang melawan Rennes dan kemenangan di Lecce menjadi obat yang berguna untuk mengatasi masalah Juventus yang tersingkap saat menghadapi Lazio sepekan lalu. Kemenangan tandang 2-0 di Lecce mungkin tak perlu dirayakan berlebihan. Namun, hasil itu juga tak bisa diabaikan begitu saja.
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