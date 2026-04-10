Brazil's midfielder Julio Baptista reactAFP
Ryan Tolmich

Diterjemahkan oleh

"Bagi semua pemain, itulah impiannya" - Mantan bintang Brasil Julio Baptista mengenang momen Piala Dunia saat generasi baru Selecao bersiap

GOAL berbincang dengan pria yang akrab disapa "The Beast" mengenai arti mewakili negaranya di panggung terbesar.

Dalam beberapa minggu ke depan, Carlo Ancelotti harus menentukan pilihan di antara para penyerang tim nasional Brasil. Di satu sisi ada mereka yang akan berangkat ke Amerika untuk Piala Dunia. Di sisi lain ada mereka yang tidak terpilih. Ini adalah serangkaian keputusan yang sulit.

Vinicius Jr., Raphinha, Richarlison, Estevao, Matheus Cunha, Joao Pedro, Endrick, Gabriel Martinelli, Rayan, Neymar, Antony, dan Vitor Roque semuanya berbakat, tetapi tidak semuanya akan berangkat ke Piala Dunia. Bagaimana cara memilih di antara mereka? Bagaimana cara menentukan batas yang harus menyingkirkan beberapa bintang top tersebut?

Julio Baptista pernah berada di kedua sisi garis itu. Bermain di era Kaka, Ronaldo, dan Ronaldinho memperumit segalanya. Pada 2006, ia tidak dipanggil meskipun mencetak delapan gol untuk Real Madrid. Empat tahun kemudian, ia berada di pesawat sebagai bagian dari tim Brasil yang berangkat ke Afrika Selatan pada musim panas itu. Dalam empat tahun saja, kekecewaan berubah menjadi mimpi yang menjadi kenyataan. Para pemain di lini serang Brasil yang dipenuhi bintang akan merasakan salah satu dari emosi tersebut dalam beberapa minggu ke depan.

Lalu, bagaimana rasanya? Bagaimana rasanya menjadi bagian dari lini serang Selecao yang secara rutin menjadi salah satu yang terbaik di dunia? Bagaimana para pemain Brasil menghadapi kegugupan, kegembiraan, dan kekecewaan yang datang saat mewakili negara mereka di level tertinggi? Sedikit yang lebih berpengalaman untuk membahasnya daripada Baptista, dan kesimpulannya sederhana: itu tidak mudah.

"Piala Dunia adalah turnamen terpenting di dunia," kata Baptista kepada GOAL dalam acara El Partidazo La Liga di Charlotte. "Bagi semua pemain, itulah impiannya. Impiannya adalah bisa tiba di Piala Dunia dan berpartisipasi di dalamnya. Kesempatan untuk berpartisipasi pada 2010, bagi saya, luar biasa karena saya mewujudkan impian saya. Saya bisa katakan bahwa tidak ada acara yang lebih besar dalam sepak bola daripada Piala Dunia."

  • Portugal v Brazil: Group G - 2010 FIFA World CupGetty Images Sport

    Mengejar impian

    Pada akhirnya, Baptista tampil dalam 47 pertandingan untuk negaranya. Itu adalah kehormatan seumur hidup. Sebagai seorang anak kecil yang tumbuh besar di Sao Paulo, itulah satu-satunya impiannya. Sejujurnya, itulah kisah yang dialami kebanyakan anak di Sao Paulo.

    Perbedaannya adalah Baptista berhasil mewujudkan mimpi itu, termasuk tampil di panggung terbesar. Setelah absen pada 2006, sebagian besar karena penurunan performa setelah perubahan posisi di Real Madrid, ia mendapat panggilan dari Dunga pada 2010. Ia bermain sekali di panggung itu, menjadi starter di lini depan dalam pertandingan imbang 0-0 melawan Portugal untuk menutup babak penyisihan grup.

    "Saya punya mimpi," katanya. "Mimpiku adalah bermain untuk tim-tim terbaik di dunia dan berpartisipasi di Piala Dunia. Saat kamu tiba di Piala Dunia, kamu merasa bahwa sesuatu telah terwujud bagimu. Mimpimu, pada saat itu, sudah terwujud. Kamu melakukan kerja keras yang luar biasa hanya untuk mencapai momen itu dan berpartisipasi bersama rekan-rekan setimmu."

    Ada sekelompok pemain baru yang mengejar mimpi itu musim panas ini dan, meskipun Baptista tidak benar-benar memiliki nasihat untuk mereka, dia tahu bagaimana rasanya berada di posisi mereka.

  • Brazil v Senegal - International FriendlyGetty Images Sport

    Generasi baru

    Tak dapat disangkal bahwa Brasil secara historis telah melahirkan deretan talenta penyerang yang tak ada habisnya. Pele, Jairzinho, Romario, Rivaldo, Ronaldo, Ronaldinho, dan Neymar. Daftarnya masih panjang. Namun, musim panas ini terasa seperti pergantian generasi. Status legendaris Neymar memang sudah tak terbantahkan, tetapi posisinya di skuad belum pasti. Pencetak gol terbanyak sepanjang masa Brasil ini hampir pasti tidak akan menjadi bintang utama musim panas ini, bahkan jika ia ikut serta.

    Sebagai gantinya, generasi baru mulai muncul. Bintang-bintang seperti Vinicius Junior dan Raphinha termasuk yang terbaik di dunia. Pemain muda seperti Endrick dan Estevao tampaknya siap untuk mencapai level tersebut. Ada alasan untuk bersemangat tentang serangan Brasil. Ada juga alasan untuk cemas tentang tim yang masih harus membuktikan diri di level tertinggi sepak bola internasional. Brasil hanya memenangkan lima trofi besar sejak terakhir kali mereka mengangkat Piala Dunia pada 2002. Tiga di antaranya adalah Piala Konfederasi yang kini sudah tidak ada lagi. Menurut standar Brasil, itu belum cukup baik, tetapi dengan talenta yang dimiliki tim ini, selalu ada harapan.

    "Ini bagus karena ada pemain-pemain muda," kata Baptista. "Mereka memiliki komitmen untuk melakukan sesuatu yang penting yang saya perjuangkan sebagai pemain, yaitu memenangkan Piala Dunia. Kami tahu bahwa menang itu sangat sulit, sangat berat, tetapi itu juga merupakan pencapaian bagi Brasil. Kami adalah tim nasional yang hebat, jadi kami selalu berharap mereka bisa tampil sangat baik."

    Untuk tampil baik, Brasil hampir pasti membutuhkan salah satu bintang mudanya untuk melompat jauh. Baptista juga tahu bagaimana rasanya.

  • Julio Baptista Robinho Raul Gonzalez Real Madrid 2007-2008Getty Images

    Perjalanan di Eropa

    Baptista berusia 22 tahun saat pertama kali pergi ke Spanyol. Ia melakukannya setelah beberapa musim bermain di Sao Paulo. Meski begitu, ia mengakui bahwa hal itu tidaklah mudah. Masa adaptasi memang nyata adanya.

    "Kamu pindah ke negara yang sama sekali tidak kamu kenal," katanya. "Kamu tidak bisa berbahasa setempat. Segala hal di negara lain sangat berbeda jika dibandingkan dengan negaramu sendiri. Saat aku tiba, orang-orang membantuku beradaptasi. Budaya Spanyol juga mudah bagiku karena Spanyol sangat mirip dengan Brasil. Itu sangat membantuku dan membuatku lebih mudah beradaptasi dalam sepak bola maupun kehidupan sehari-hari."

    Baptista, seperti yang diketahui, tidak pernah lama tinggal di satu tempat sepanjang karier bermainnya. Ia memulai karier di Sevilla dan, setelah menonjol, pindah ke Real Madrid. Ia menjadi semacam pahlawan kultus di Arsenal. Ia bermain untuk Roma, Malaga, Cruzeiro, Orlando City, dan akhirnya CFR Cluj sebelum pensiun pada 2019. Bahkan kini, setelah bertahun-tahun berlalu, ia masih merasa terhubung dengan klub-klub tersebut. Hanya sedikit orang yang telah membangun hubungan sebanyak itu. Itu adalah sesuatu yang ia kenang dengan bangga.

    "Perjalanan ini tidak mudah karena butuh waktu bertahun-tahun dan kerja keras untuk bisa bermain di level tinggi," katanya. "Itu tidak pernah mudah. Mungkin mudah untuk datang dan menjalani satu tahun yang bagus di satu klub, tapi bertahan di puncak selama delapan atau 10 tahun adalah yang paling sulit. Itu adalah pengalaman dalam karier saya, tapi perjalanan yang luar biasa karena pintu-pintu itu terbuka di semua klub tempat saya bermain."

  • Baptista brazil 2007 copa americagetty

    Menjadi 'The Beast'

    Para penggemar dari berbagai klub pasti memiliki kenangan yang berbeda-beda tentang Baptista. Semua orang mengingat julukannya, "The Beast." Julukan itu memang pantas ia dapatkan. Sepanjang kariernya, ia bertransisi dari gelandang bertahan menjadi gelandang serang hingga striker, namun di mana pun ia bermain, ia selalu menjadi ancaman fisik yang sulit dihadapi bagi siapa pun yang berhadapan dengannya.

    "Seluruh karier saya terbuka," katanya. "Saya tumbuh besar di Brasil dan kemudian pindah ke Spanyol, tempat saya mendapatkan julukan 'La Bestia' atau 'The Beast.' Saya bermain di Real Madrid, Arsenal, Roma, dan tim nasional Brasil. Semuanya luar biasa bagi saya."

    Namun, dari semua tempat yang pernah ia singgahi, sedikit yang lebih penting daripada Afrika Selatan. Pada musim panas itu, selama beberapa minggu, ia mewujudkan mimpinya. Itu adalah salah satu dari banyak momen tak terlupakan dalam kariernya, yang terbaik di antaranya selalu terjadi saat ia mengenakan seragam kuning dan biru timnasnya.

    "Bagi saya, merupakan suatu kehormatan bisa bermain untuk tim nasional selama delapan tahun," katanya, "dan memiliki kesempatan agar dunia lebih mengenal Julio Baptista."

    Dunia akan mengenal beberapa bintang Brasil baru musim panas ini. Kini giliran mereka untuk membuktikan diri, dan menurut Baptista, ini adalah kesempatan mereka untuk mewujudkan impian mereka seperti yang ia lakukan 16 tahun lalu.