"Bagi semua pemain, itulah impiannya" - Mantan bintang Brasil Julio Baptista mengenang momen Piala Dunia saat generasi baru Selecao bersiap

Dalam beberapa minggu ke depan, Carlo Ancelotti harus menentukan pilihan di antara para penyerang tim nasional Brasil. Di satu sisi ada mereka yang akan berangkat ke Amerika untuk Piala Dunia. Di sisi lain ada mereka yang tidak terpilih. Ini adalah serangkaian keputusan yang sulit.

Vinicius Jr., Raphinha, Richarlison, Estevao, Matheus Cunha, Joao Pedro, Endrick, Gabriel Martinelli, Rayan, Neymar, Antony, dan Vitor Roque semuanya berbakat, tetapi tidak semuanya akan berangkat ke Piala Dunia. Bagaimana cara memilih di antara mereka? Bagaimana cara menentukan batas yang harus menyingkirkan beberapa bintang top tersebut?

Julio Baptista pernah berada di kedua sisi garis itu. Bermain di era Kaka, Ronaldo, dan Ronaldinho memperumit segalanya. Pada 2006, ia tidak dipanggil meskipun mencetak delapan gol untuk Real Madrid. Empat tahun kemudian, ia berada di pesawat sebagai bagian dari tim Brasil yang berangkat ke Afrika Selatan pada musim panas itu. Dalam empat tahun saja, kekecewaan berubah menjadi mimpi yang menjadi kenyataan. Para pemain di lini serang Brasil yang dipenuhi bintang akan merasakan salah satu dari emosi tersebut dalam beberapa minggu ke depan.

Lalu, bagaimana rasanya? Bagaimana rasanya menjadi bagian dari lini serang Selecao yang secara rutin menjadi salah satu yang terbaik di dunia? Bagaimana para pemain Brasil menghadapi kegugupan, kegembiraan, dan kekecewaan yang datang saat mewakili negara mereka di level tertinggi? Sedikit yang lebih berpengalaman untuk membahasnya daripada Baptista, dan kesimpulannya sederhana: itu tidak mudah.

"Piala Dunia adalah turnamen terpenting di dunia," kata Baptista kepada GOAL dalam acara El Partidazo La Liga di Charlotte. "Bagi semua pemain, itulah impiannya. Impiannya adalah bisa tiba di Piala Dunia dan berpartisipasi di dalamnya. Kesempatan untuk berpartisipasi pada 2010, bagi saya, luar biasa karena saya mewujudkan impian saya. Saya bisa katakan bahwa tidak ada acara yang lebih besar dalam sepak bola daripada Piala Dunia."