Sebagaimana diumumkan oleh The Blues pada hari Rabu, Palestra pindah dari Atalanta Bergamo ke Stamford Bridge dan telah menandatangani kontrak jangka panjang hingga tahun 2033.
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"Bagi saya, penting sekali memiliki Xabi Alonso sebagai pelatih": Pemain senilai 57 juta itu akhirnya membatalkan kepindahannya ke Inter Milan dan bergabung dengan Chelsea FC
Dengan demikian, Chelsea tampaknya berhasil menyela kesepakatan Inter Milan pada detik-detik terakhir. Sebelumnya, Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Palestra hampir mencapai kesepakatan dengan juara Italia tersebut. Inter dilaporkan bersedia membayar biaya transfer sebesar 50 juta euro, namun menurut kabar yang beredar, Chelsea kini menawarkan jumlah yang sedikit lebih tinggi untuk pemain berusia 21 tahun itu.
Biaya transfer dasarnya diperkirakan sebesar 57 juta euro; termasuk pembayaran bonus, jumlah tersebut kemungkinan bisa meningkat hingga 60 juta euro. Bersama mantan bintang Chelsea, Jorginho, Palestra pun menjadi pemain sepak bola Italia termahal ketiga sepanjang masa. Hanya Sandro Tonali (pindah dari Milan ke Newcastle pada 2023 seharga 60,8 juta euro) dan Mateo Retegui (pindah dari Atalanta ke Al-Qadsiah pada 2025 seharga 61,75 juta euro) yang harganya sedikit lebih mahal.
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Pindah ke Chelsea: Marco Palestra sangat ingin bermain di bawah asuhan Xabi Alonso
Xabi Alonso, pelatih baru klub London tersebut, menjadi faktor yang sangat penting dalam keputusannya untuk bergabung dengan Chelsea, seperti yang ditekankan oleh Palestra: "Saya merasakan energi yang sangat besar darinya. Selain itu, dia adalah salah satu pelatih terbaik di dunia – hal itu terlihat dari kesuksesannya bersama Bayer Leverkusen. Bagi saya, sangat penting bisa dilatih oleh Xabi Alonso. Saya sudah dua kali berbincang dengannya, dan dia telah menjelaskan apa yang dia harapkan dari saya. Saya sangat senang bisa mengenalnya dan memulai latihan di Chelsea."
Alonso pindah ke Real Madrid pada musim panas tahun lalu setelah dua setengah tahun yang sangat sukses di Leverkusen. Namun, kariernya di sana tidak berjalan sesuai harapan; setelah hanya sekitar setengah tahun, petualangannya di Bernabeu pun berakhir. Sejak pertengahan Mei, sudah jelas bahwa Alonso akan menangani klub ternama berikutnya, yaitu Chelsea. Pelatih asal Spanyol ini diharapkan dapat membawa The Blues, yang musim lalu hanya menempati peringkat kesepuluh di Liga Premier, kembali ke puncak klasemen nasional dan, jika memungkinkan, juga ke puncak klasemen internasional.
Marco Palestra tampil gemilang selama masa peminjamannya di Cagliari
Palestra, yang dibesarkan di Atalanta, berhasil menorehkan penampilan gemilangnya di Serie A pada musim lalu saat dipinjamkan ke Cagliari. Di klub yang berada di peringkat ke-14 klasemen tersebut, pemain muda ini menjadi andalan utama, mencetak satu gol dan empat assist dalam 37 pertandingan liga. Berkat penampilannya yang gemilang bersama Cagliari, ia menarik perhatian klub-klub besar dan bahkan dipanggil ke tim nasional Italia (sejauh ini telah tampil dalam dua pertandingan internasional); pada bulan Maret, ia melakukan debutnya bersama Squadra Azzurra.
Di Chelsea, Palestra menghadapi persaingan ketat di posisi utamanya sebagai bek kanan dari Reece James dan Malo Gusto. Namun, pemain asal Italia ini juga bisa bermain di sisi kiri, di mana Chelsea baru-baru ini kehilangan Marc Cucurella yang pindah ke Real Madrid. Selain itu, Palestra juga bisa ditempatkan sedikit lebih ke depan di sisi kanan.
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Marco Palestra Kini Masuk 3 Besar: Pemain Italia Termahal Sepanjang Masa
Posisi
Pemain
Pergantian
Biaya transfer
1
Mateo Retegui
Dari Atalanta Bergamo ke Al-Qadsiah (2025)
61,75 juta euro
2
Sandro Tonali
AC Milan ke Newcastle United (2023)
60,8 juta euro
3
Marco Palestra
Atalanta Bergamo ke Chelsea FC (2026)
57 juta euro
Jorginho
SSC Napoli ke Chelsea FC (2018)
57 juta euro
5
Gianluigi Buffon
Dari Parma ke Juventus Turin (2001)
52,88 juta euro