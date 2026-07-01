"Bagi saya, penting sekali memiliki Xabi Alonso sebagai pelatih": Pemain senilai 57 juta itu akhirnya membatalkan kepindahannya ke Inter Milan dan bergabung dengan Chelsea FC

Xabi Alonso, pelatih baru klub London tersebut, menjadi faktor yang sangat penting dalam keputusannya untuk bergabung dengan Chelsea, seperti yang ditekankan oleh Palestra: "Saya merasakan energi yang sangat besar darinya. Selain itu, dia adalah salah satu pelatih terbaik di dunia – hal itu terlihat dari kesuksesannya bersama Bayer Leverkusen. Bagi saya, sangat penting bisa dilatih oleh Xabi Alonso. Saya sudah dua kali berbincang dengannya, dan dia telah menjelaskan apa yang dia harapkan dari saya. Saya sangat senang bisa mengenalnya dan memulai latihan di Chelsea."

Alonso pindah ke Real Madrid pada musim panas tahun lalu setelah dua setengah tahun yang sangat sukses di Leverkusen. Namun, kariernya di sana tidak berjalan sesuai harapan; setelah hanya sekitar setengah tahun, petualangannya di Bernabeu pun berakhir. Sejak pertengahan Mei, sudah jelas bahwa Alonso akan menangani klub ternama berikutnya, yaitu Chelsea. Pelatih asal Spanyol ini diharapkan dapat membawa The Blues, yang musim lalu hanya menempati peringkat kesepuluh di Liga Premier, kembali ke puncak klasemen nasional dan, jika memungkinkan, juga ke puncak klasemen internasional.