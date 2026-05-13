Dalam wawancara dengan DAZN, Kruse berbicara tentang mantan klubnya, yang pada pekan ke-34 Bundesliga tengah bersaing dengan FC St. Pauli dan 1. FC Heidenheim untuk memperebutkan posisi ke-16 yang berarti harus turun kasta: "Pada dasarnya, semua orang tahu bagaimana sikap saya terhadap VfL. Saya tidak memiliki masalah mendasar dengan klub tersebut, tetapi dari ketiga klub itu, Wolfsburg adalah yang paling tidak saya sukai - jika boleh saya katakan begitu."
"Bagi saya, klub yang paling tidak disukai": Max Kruse melontarkan kritik tajam terhadap mantan klubnya
Menanggapi musim yang sangat buruk yang dialami klub asal Niedersachsen itu, Kruse menjelaskan: "Dengan anggaran dan peluang yang dimiliki Wolfsburg dibandingkan dua klub lainnya, pada akhirnya mereka seharusnya bisa finis di posisi yang lebih baik daripada peringkat ke-15. Dari segi permainan, The Wolves adalah klub yang paling mengecewakan di antara ketiga klub tersebut. Oleh karena itu, menurut saya, mereka pantas terdegradasi."
Kruse, yang bermain untuk Wolfsburg pada musim 2015/16 serta selama sebelas bulan pada tahun 2022, melanjutkan penjelasannya: "Ada banyak uang yang dipertaruhkan, banyak pemain yang dibeli, tetapi seringkali hal itu tidak berjalan sesuai rencana. Komposisi tim tidak selalu tepat setiap tahun."
Kruse: "Orang-orang yang sebagian besar sama sekali tidak mengerti sepak bola"
Kruse juga memandang kritis pengaruh sponsor Volkswagen. "Selain itu, ada konflik antara pabrik VW dan klub, atau lebih tepatnya para petinggi klub. Ada orang-orang yang ingin ikut campur dalam pengambilan keputusan, padahal sebagian dari mereka sama sekali tidak mengerti sepak bola," katanya. "Dan semakin banyak orang yang ingin memegang kemudi, semakin sulit untuk menjaga kapal tetap di jalurnya. Itulah sebabnya, di Wolfsburg, segalanya sudah bertahun-tahun tidak berjalan dengan lancar."
Melihat situasi yang saat ini mengancam, Kruse menilai St. Pauli dan Heidenheim berada di posisi yang lebih menguntungkan, karena para pemain di sana menyadari betapa krusialnya situasi ini. "Jika kamu berada di zona degradasi bersama VfL Wolfsburg dan banyak pemain di tim tersebut kemungkinan besar belum pernah mengalami pertarungan degradasi dalam hidup mereka, maka itu tidak mudah," kata Kruse. "Pada akhirnya, semua orang tahu bahwa ini menyangkut kelangsungan hidup, tetapi banyak pemain juga tahu bahwa mereka kemungkinan besar tidak akan bertahan di liga kedua karena mereka tidak memiliki kontrak untuk itu. Dan, dengan kata lain, hal itu tidak menjadi masalah bagi sebagian orang."
Pertarungan menghindari degradasi menjanjikan drama yang mendebarkan
Kruse melanjutkan: "Mereka justru kekurangan pemain-pemain seperti itu, yang tahu betul bagaimana cara berjuang menghindari degradasi. Saya akan mengatakannya dengan sangat jelas. Kita bisa lihat bahwa poin-poin tidak kunjung datang, meskipun permainan mereka sedikit membaik dalam beberapa pekan terakhir. Tapi itu tidak cukup untuk 34 pekan pertandingan. Dan meskipun saat ini saya yakin VfL Wolfsburg akan bertahan di liga, menurut saya mereka pantas terdegradasi musim ini."
Putaran ke-34 Bundesliga menjanjikan drama murni seputar pertarungan degradasi. Baik St. Pauli yang berada di dasar klasemen, Heidenheim (peringkat 17), dan Wolfsburg (peringkat 16) memasuki akhir musim dengan jumlah poin yang sama.
Di zona degradasi, Heidenheim berhasil bertahan berkat perburuan poin yang luar biasa dan menyerahkan posisi terbawah kepada St. Pauli. Kedua tim bahkan memiliki selisih gol yang sama, yaitu -29. Wolfsburg unggul tiga gol.
Menariknya: Wolfsburg akan bertandang ke markas St. Pauli pada pertandingan penutup musim, sementara Heidenheim menjamu 1. FSV Mainz 05. Jika FCH menang, maka dua klub tersebut bisa saja memiliki selisih gol yang sama dan poin yang sama pada akhir musim.
Bundesliga: Tiga tim terbawah di klasemen
16 VfL Wolfsburg 33 42:68 -26 26 17 1. FC Heidenheim 1846 33 41:70 -29 26 18 FC St. Pauli 33 28:57 -29 26