"Bagi saya, klub yang paling tidak disukai": Max Kruse melontarkan kritik tajam terhadap mantan klubnya

Kruse juga memandang kritis pengaruh sponsor Volkswagen. "Selain itu, ada konflik antara pabrik VW dan klub, atau lebih tepatnya para petinggi klub. Ada orang-orang yang ingin ikut campur dalam pengambilan keputusan, padahal sebagian dari mereka sama sekali tidak mengerti sepak bola," katanya. "Dan semakin banyak orang yang ingin memegang kemudi, semakin sulit untuk menjaga kapal tetap di jalurnya. Itulah sebabnya, di Wolfsburg, segalanya sudah bertahun-tahun tidak berjalan dengan lancar."

Melihat situasi yang saat ini mengancam, Kruse menilai St. Pauli dan Heidenheim berada di posisi yang lebih menguntungkan, karena para pemain di sana menyadari betapa krusialnya situasi ini. "Jika kamu berada di zona degradasi bersama VfL Wolfsburg dan banyak pemain di tim tersebut kemungkinan besar belum pernah mengalami pertarungan degradasi dalam hidup mereka, maka itu tidak mudah," kata Kruse. "Pada akhirnya, semua orang tahu bahwa ini menyangkut kelangsungan hidup, tetapi banyak pemain juga tahu bahwa mereka kemungkinan besar tidak akan bertahan di liga kedua karena mereka tidak memiliki kontrak untuk itu. Dan, dengan kata lain, hal itu tidak menjadi masalah bagi sebagian orang."