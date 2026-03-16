Mantan pelatih tim nasional Jerman, Joachim Löw, mengungkapkan dalam sebuah dokumenter TV tentang Mesut Özil bahwa ia tidak terlalu memikirkan keputusan pensiun sang juara dunia 2014 tersebut, yang diumumkan setelah kegagalan timnya di Piala Dunia empat tahun kemudian di Rusia.
"Bagi saya itu terlalu lama": Mantan pelatih tim nasional Jerman, Jogi Löw, tidak menanggapi alasan pengunduran diri Mesut Özil dari tim nasional Jerman
Özil sempat menjadi sorotan menjelang turnamen 2018 karena ia—sama seperti Ilkay Gündogan—mengunjungi Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan berfoto bersamanya.
Suasana publik di Jerman berbalik menentang Özil, yang mengundurkan diri setelah Jerman tersingkir di babak penyisihan grup di Rusia dan menuduh pejabat DFB melakukan rasisme dalam postingan tiga bagiannya yang ditulis dalam bahasa Inggris.
Joachim Löw: "Saat itu saya kecewa"
"Saya tidak pernah membaca siaran pers lengkap itu beserta alasannya. Pertama, karena menurut saya terlalu panjang, dan kedua, saat itu saya kecewa karena sebenarnya saya tidak mendengarnya langsung dari dirinya," kata Löw dalam dokumenter ZDF berjudul "Mesut Özil - zu Gast bei Freunden".
Özil sendiri tidak bersedia tampil dalam dokumenter berseri tersebut dan telah menolak semua permintaan media selama beberapa tahun terakhir. "Mesut sekarang tinggal di Turki, jarang berada di Jerman, atau bahkan sangat jarang," lapor Löw.
Pendapat Özil: "Kami tidak melakukan kesalahan apa pun"
Menurut mantan penasihat Özil, Erkut Sögüt, fakta bahwa pernyataan pengunduran diri tersebut berubah menjadi perhitungan dengan para petinggi DFB merupakan keinginan sang pemain: "Bagi Mesut, sejak awal sudah jelas: Kami tidak perlu meminta maaf atas apa pun. Kami tidak melakukan kesalahan apa pun. Itulah cara yang dia inginkan," katanya.
Pada tahun 2023, Özil mengakhiri karier sepak bolanya setelah terakhir kali bermain untuk Istanbul Basaksehir di Turki.
Klub-klub yang pernah diperkuat Mesut Özil:
2005 - 2008 FC Schalke 04 2008 - 2010 Werder Bremen 2010 - 2013 Real Madrid 2013 - 2021 Arsenal 2021 - 2022 Fenerbahce 2022 - 2023 Basaksehir