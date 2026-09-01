AFP
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'Bagi saya, ini adalah mimpi' - Gabriel Jesus mengungkapkan ia menerima pemotongan gaji yang "signifikan" untuk bergabung dengan Barcelona
Sebuah kepindahan impian terwujud di Camp Nou
Jesus resmi diperkenalkan sebagai pemain Barcelona, menuntaskan kepindahan yang disebut sang striker sebagai ambisi yang sudah lama dipegangnya. Mantan pemain Arsenal dan Manchester City itu telah tiba di Catalonia untuk memperkuat lini serang yang telah diperbarui, dengan klub mengonfirmasi penyerang Brasil itu telah bergabung pada tahap akhir bursa transfer musim panas.
Pemain berusia 29 tahun itu berbicara terus terang soal aspek finansial dari kesepakatan tersebut, mengakui bahwa ia harus menurunkan gajinya untuk memuluskan transfer dari Stadion Emirates. "Ya, saya memang turun, secara signifikan, tetapi bagi saya ini adalah mimpi," jelas Jesus dalam konferensi pers resmi pertamanya. "Bukan hanya saya, Barca juga sudah berusaha keras agar perekrutan ini bisa terjadi."
Sang striker menuturkan bahwa meski kemungkinan kepindahan itu tampak jauh hanya beberapa pekan lalu, ia merasakan bimbingan spiritual menuju proyek tersebut. "Jika Anda bertanya kepada saya sebulan lalu, kemungkinan ini akan terlihat sangat kecil. Tetapi Tuhan mengawasi saya. Di usia 29 tahun, dan setelah semua yang terjadi dalam dua tahun terakhir ini, mendapat kesempatan bermain untuk Barca hanya mungkin berkat Tuhan. Saya antusias dan saya selalu ingin membantu. Ketika saya mengetahui saya bisa datang ke sini, saya tahu saya ingin bermain untuk Barca," katanya.
- Getty Images
Menanggapi label 'Plan B'
Meski Jesus datang dengan segudang pengalaman, perekrutannya terjadi setelah upaya Barcelona yang tidak berhasil untuk membujuk target-target lain bergabung ke klub lebih awal pada bursa transfer ini. Rumor sempat menyebut raksasa Catalan itu awalnya memusatkan perhatian pada Julian Alvarez dari Atletico Madrid, tetapi pemain Brasil itu menegaskan bahwa ia tidak terganggu oleh anggapan apa pun bahwa dirinya bukan pilihan utama departemen rekrutmen.
Dalam pernyataan tegas mengenai karakternya dan pandangan profesionalnya, Jesus menegaskan bahwa ia tidak tersinggung karena dianggap sebagai alternatif bagi pemenang Piala Dunia asal Argentina itu.
"Ini tidak mengganggu saya dan saya tidak merasa dihina. Yang mengganggu saya adalah jika diberi tahu bahwa saya orang yang buruk, dan tidak seorang pun pernah mengatakan itu kepada saya sepanjang hidup saya," tegas sang penyerang.
Mengatasi masalah kebugaran
Salah satu tanda tanya utama yang mengiringi transfer ini adalah catatan kebugaran sang striker, terutama setelah serangkaian masalah lutut yang menghambat tahun terakhirnya di London Utara. Namun, Jesus dengan cepat menepis kekhawatiran apa pun terkait kondisi fisiknya, dengan mengklaim bahwa hasil pemeriksaan medis sepenuhnya positif.
"Masalah cedera itu jelas. Dua tahun terakhir sangat rumit. Cedera lutut itu hampir membuat saya absen selama setahun. Saya pulih dengan sangat baik dan kembali bermain dengan sangat baik bersama Arsenal. Saya sangat baik, sangat baik secara fisik. Lutut itu bukan lagi masalah," tegasnya.
Ini terjadi setelah periode sulit pada 2025, ketika ia menghabiskan sebagian besar tahun kalender tersebut untuk memulihkan diri dari cedera ligamen serius.
- Getty Images
Cocok dengan visi taktis Flick
Flick sudah lebih dulu berbicara positif tentang rekrutan barunya itu, dengan menyebutnya sebagai "penyerang kelas atas" yang akan menghadirkan fleksibilitas penting di lini depan. Sebagai rekrutan ketujuh pada bursa transfer musim panas yang sibuk, yang juga mendatangkan pemain seperti Anthony Gordon dan Rodrigo Hernandez, Jesus diperkirakan akan memainkan peran vital baik di posisi penyerang tengah maupun sayap.
Merefleksikan tahap akhir negosiasi, Jesus memuji upaya klub untuk mengakomodasinya. "Saya yakin sesuatu akan terjadi. Saya tahu bahwa dengan melakukan segala sesuatunya dengan benar, semuanya bisa terjadi. Saya selalu menjadi sosok yang bekerja sangat keras, menghormati semua orang. Saya bekerja sangat keras di Arsenal, terpisah dari para pemain, tetapi selalu memberikan yang terbaik. Ketika saya mulai berpikir itu adalah kemungkinan besar, saya sangat senang."
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