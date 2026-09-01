Jesus resmi diperkenalkan sebagai pemain Barcelona, menuntaskan kepindahan yang disebut sang striker sebagai ambisi yang sudah lama dipegangnya. Mantan pemain Arsenal dan Manchester City itu telah tiba di Catalonia untuk memperkuat lini serang yang telah diperbarui, dengan klub mengonfirmasi penyerang Brasil itu telah bergabung pada tahap akhir bursa transfer musim panas.

Pemain berusia 29 tahun itu berbicara terus terang soal aspek finansial dari kesepakatan tersebut, mengakui bahwa ia harus menurunkan gajinya untuk memuluskan transfer dari Stadion Emirates. "Ya, saya memang turun, secara signifikan, tetapi bagi saya ini adalah mimpi," jelas Jesus dalam konferensi pers resmi pertamanya. "Bukan hanya saya, Barca juga sudah berusaha keras agar perekrutan ini bisa terjadi."

Sang striker menuturkan bahwa meski kemungkinan kepindahan itu tampak jauh hanya beberapa pekan lalu, ia merasakan bimbingan spiritual menuju proyek tersebut. "Jika Anda bertanya kepada saya sebulan lalu, kemungkinan ini akan terlihat sangat kecil. Tetapi Tuhan mengawasi saya. Di usia 29 tahun, dan setelah semua yang terjadi dalam dua tahun terakhir ini, mendapat kesempatan bermain untuk Barca hanya mungkin berkat Tuhan. Saya antusias dan saya selalu ingin membantu. Ketika saya mengetahui saya bisa datang ke sini, saya tahu saya ingin bermain untuk Barca," katanya.