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'Bagi saya ini adalah hal tersulit' - Hansi Flick buka suara soal kesulitan mengejutkan Barcelona meski tetap menjaga awal sempurna di La Liga dalam comeback di markas Sevilla
Hattrick Raphinha membawa Barcelona melewati Sevilla
Barcelona mempertahankan rekor sempurna mereka di La Liga dengan kemenangan comeback 3-1 atas Sevilla di Ramon Sanchez Pizjuan, meski tim asuhan Flick dipaksa bekerja keras untuk mengamankan tiga poin. Tim tuan rumah unggul lebih dulu melalui Youssouf Fofana pada menit ke-19, tetapi Raphinha menyamakan kedudukan hanya tiga menit kemudian setelah menerima umpan akurat dari Andreas Christensen.
Winger asal Brasil itu, yang tampil menonjol dalam peran sentral barunya sebagai nomor sembilan setelah kepergian Robert Lewandowski dan Ferran Torres pada musim panas, mencetak dua gol lagi selepas jeda untuk menuntaskan hat-trick keduanya dalam 72 jam. Dua kali mendapat assist dari Lamine Yamal, Raphinha membawa total golnya menjadi 14 di semua kompetisi musim ini saat Barcelona bangkit dari babak pertama yang ceroboh.
Kiper debutan Dominik Livakovic tampil percaya diri di bawah mistar, sementara Pau Cubarsi dan Eric Garcia membatasi peluang Sevilla untuk memastikan kemenangan liga ketujuh secara beruntun.
- ZUMA Press Wire
Flick jelaskan keputusan memainkan Livakovic sebagai starter ketimbang Szczesny
Flick membuat kejutan menjelang kick-off dengan memilih Livakovic ketimbang Wojciech Szczesny, meski sebelumnya mengisyaratkan bahwa kiper Polandia itu merupakan pilihan kedua. Manajer Barcelona itu mengungkapkan bahwa pemilihan tersebut didasarkan pada insting, bukan analisis performa.
"Seperti yang Anda tahu, terkadang ini bukan hanya soal menganalisis segalanya. Terkadang ini juga soal perasaan," kata Flick setelah pertandingan kepada SPORT. "Saya pikir perasaan saya hari ini memang seperti itu, jadi saya berbicara dengan para pelatih dan kemudian kami membuat keputusan ini. Jadi ini soal perasaan. Ini tidak berarti bahwa kami menganalisisnya lalu memutuskan bahwa kami tidak percaya kepada Szczesny atau hal seperti itu. Tetapi bagi saya, hari ini, saya pikir ini adalah keputusan yang tepat."
Menegaskan bahwa hierarki tetap cair, Flick menambahkan: "Dia tampil bagus. Tetapi pada akhirnya, ini adalah keputusan yang saya buat, Anda tahu. Saya sudah mengatakan itu sebelumnya, tentu saja. Terkadang Anda melihat seorang pemain dan Anda merasa bahwa pemain ini mungkin bisa menjadi opsi pertama di posisi ini, lalu Anda membuat keputusan yang berbeda. Itulah yang terjadi. Ini bukan hal yang terlalu besar. Keputusan ini hanya untuk pertandingan ini."
Mengelola kedalaman skuad Barcelona tetap menjadi kesulitan utama Flick
Meski Barcelona berada di puncak klasemen La Liga dengan 21 poin dari tujuh pertandingan, Flick mengakui bahwa mengelola pemain-pemain papan atas yang ada di bangku cadangan menjadi tugas tersulitnya.
"Pada akhirnya, sejujurnya, bagi saya ini adalah hal tersulit saat ini. Saya tahu semua orang bisa senang karena kami memiliki kualitas yang luar biasa dalam skuad. Tapi bagi saya ini tidak mudah," kata Flick. "Ketika saya melihat bangku cadangan dan melihat bahwa Gavi tidak akan bermain, Xavi [Espart] tidak bisa bermain, [Jules] Kounde tidak bisa bermain, Szczesny tidak bisa bermain, itu tidak mudah.
"Ini juga tidak mudah bagi saya karena saya dekat dengan semua orang, saya bersama semua orang, dan tetap saya harus membuat keputusan-keputusan ini. Pada akhirnya, memang begitulah adanya. Saya selalu memikirkan tim. Tidak ada yang bersifat personal. Ini tentang tim. Itulah mengapa kami membuat keputusan ini. Pada akhirnya, ya, itulah tugas saya. Tapi saat ini itu tidak mudah."
- AFP
Jeda internasional mendahului ujian melawan Getafe dan laga-laga Liga Champions
Barcelona kini memasuki jeda internasional selama tiga pekan dengan keunggulan tiga poin di puncak klasemen. Kompetisi domestik akan kembali berlanjut melawan Getafe pada 10 Oktober, sebelum tim asuhan Flick mengalihkan fokus ke laga krusial Liga Champions menghadapi Galatasaray pada 13 Oktober.
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