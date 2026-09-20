Flick membuat kejutan menjelang kick-off dengan memilih Livakovic ketimbang Wojciech Szczesny, meski sebelumnya mengisyaratkan bahwa kiper Polandia itu merupakan pilihan kedua. Manajer Barcelona itu mengungkapkan bahwa pemilihan tersebut didasarkan pada insting, bukan analisis performa.

"Seperti yang Anda tahu, terkadang ini bukan hanya soal menganalisis segalanya. Terkadang ini juga soal perasaan," kata Flick setelah pertandingan kepada SPORT. "Saya pikir perasaan saya hari ini memang seperti itu, jadi saya berbicara dengan para pelatih dan kemudian kami membuat keputusan ini. Jadi ini soal perasaan. Ini tidak berarti bahwa kami menganalisisnya lalu memutuskan bahwa kami tidak percaya kepada Szczesny atau hal seperti itu. Tetapi bagi saya, hari ini, saya pikir ini adalah keputusan yang tepat."

Menegaskan bahwa hierarki tetap cair, Flick menambahkan: "Dia tampil bagus. Tetapi pada akhirnya, ini adalah keputusan yang saya buat, Anda tahu. Saya sudah mengatakan itu sebelumnya, tentu saja. Terkadang Anda melihat seorang pemain dan Anda merasa bahwa pemain ini mungkin bisa menjadi opsi pertama di posisi ini, lalu Anda membuat keputusan yang berbeda. Itulah yang terjadi. Ini bukan hal yang terlalu besar. Keputusan ini hanya untuk pertandingan ini."



