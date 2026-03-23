Bagi Inter, gelar Scudetto itu seperti Italia di Piala Dunia: sebuah kewajiban, atau akan menjadi kegagalan; seruan dari Chivu dan Pio Esposito

Nerazzurri kembali terhenti di Florence: Milan berhasil memperkecil selisih poin dari -10 menjadi -6, sedangkan Napoli dari -14 menjadi -7.

Inter dalam kondisi mengkhawatirkan. Setelah kekalahan dalam derby melawan Milan dan hasil imbang melawan Atalanta di San Siro, kini mereka kembali bermain imbang 1-1 di kandang Fiorentina. Di liga ini, Inter sudah kehilangan 12 poin saat sempat unggul.

Seperti yang dikatakan Carlo Vanzini, komentator Sky untuk Formula 1 dan penggemar Inter: "Masalah, masalah, masalah!".

Mobil yang dikemudikan Chivu melenceng jauh, dengan lampu peringatan bahan bakar cadangan menyala.

Hanya dalam 3 putaran, keunggulan poin atas Milan turun dari 10 menjadi 6, sedangkan atas Napoli bahkan berkurang setengahnya dari 14 menjadi 7.

Tinggal 8 tikungan lagi menuju garis finis: di putaran berikutnya, setelah jeda untuk tim nasional dan sehari sebelum pertandingan langsung Napoli-Milan, Inter akan bermain di kandang melawan Roma pada Paskah.


  • LAUTARO SAJA TIDAK CUKUP

    Toro akan menjadi andalan tim. Lautaro akan kembali tersedia setelah absen dalam 7 pertandingan karena cedera: ini merupakan masa absen terpanjangnya sejak ia tiba di Italia 8 tahun yang lalu.

    Kapten tim diganti saat skor sementara 1-1 di Bodo: sejak saat itu, termasuk di Coppa Italia dan Liga Champions, Inter hanya memenangkan 2 pertandingan (melawan Lecce dan Genoa) dari 8 laga, termasuk kekalahan tandang 3-1 di Norwegia.

    Data ini menegaskan pentingnya Lautaro, namun dia sendiri tidak cukup: jangan jadikan dia sebagai penyelamat tim.

  • GELAR JUARA SEPERTI PIALA DUNIA

    Untuk menangkis serangan Allegri dan Conte, Chivu perlu memastikan seluruh tim kembali prima, baik secara fisik maupun mental. Terlebih lagi karena tidaklah mudah bertanding demi gelar Scudetto yang tadinya seolah sudah di genggaman, namun kini justru dikhawatirkan akan hilang.


    Mengingat kini, di mata kritikus dan publik, jika Inter memenangkan liga ini, itu hanyalah kewajiban mereka. Jika tidak, itu akan menjadi kegagalan, mirip dengan Italia di kualifikasi Piala Dunia. Hal inilah yang dimaksud Kolarov ketika ia mengatakan: "Dengan Inter, seolah-olah semuanya sudah seharusnya."


  • SERUAN DARI CHIVU DAN PIO ESPOSITO

    Chivu menyampaikan pesan yang tegas dan jelas pada konferensi pers menjelang pertandingan di Appiano Gentile, Sabtu lalu: "Di saat setiap pertandingan menjadi seperti final, semua orang harus mengambil tanggung jawab masing-masing."

    Kalimat ini merupakan jawaban atas pertanyaan mengenai Thuram, namun hal yang sama berlaku bagi para pemimpin lainnya di ruang ganti, mulai dari wakil kapten Barella. Ia diganti, sangat kecewa di bangku cadangan akibat kesalahan yang dilakukannya dalam aksi gol penyama kedudukan Fiorentina, dan langsung berangkat ke Coverciano sebelum rekan-rekan setimnya di Inter.


    Di antara mereka, Pio Esposito melontarkan seruan untuk Tim Nasional: "Singkirkan dukungan untuk klub masing-masing dan mari kita saling membantu demi kebaikan Italia."

    Semoga ruang ganti Inter juga melakukan hal yang sama menjelang pertandingan-pertandingan terakhir melawan Roma, Como, Cagliari, Torino, Parma, Lazio, Verona, dan Bologna.


