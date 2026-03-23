Bagi Inter, gelar Scudetto itu seperti Italia di Piala Dunia: sebuah kewajiban, atau akan menjadi kegagalan; seruan dari Chivu dan Pio Esposito

Inter dalam kondisi mengkhawatirkan. Setelah kekalahan dalam derby melawan Milan dan hasil imbang melawan Atalanta di San Siro, kini mereka kembali bermain imbang 1-1 di kandang Fiorentina. Di liga ini, Inter sudah kehilangan 12 poin saat sempat unggul.

Seperti yang dikatakan Carlo Vanzini, komentator Sky untuk Formula 1 dan penggemar Inter: "Masalah, masalah, masalah!".

Mobil yang dikemudikan Chivu melenceng jauh, dengan lampu peringatan bahan bakar cadangan menyala.

Hanya dalam 3 putaran, keunggulan poin atas Milan turun dari 10 menjadi 6, sedangkan atas Napoli bahkan berkurang setengahnya dari 14 menjadi 7.

Tinggal 8 tikungan lagi menuju garis finis: di putaran berikutnya, setelah jeda untuk tim nasional dan sehari sebelum pertandingan langsung Napoli-Milan, Inter akan bermain di kandang melawan Roma pada Paskah.



