Bagi BVB, ini bagaikan pedang bermata dua! Perbedaan halus antara Nico Schlotterbeck dan Felix Nmecha

Schlotterbeck dan Nmecha telah berkembang menjadi pilar tak terbantahkan bagi BVB dalam beberapa tahun terakhir. Tak heran jika rasa lega di Dortmund begitu besar ketika mereka memperpanjang kontrak pada musim semi lalu. Schlotterbeck hingga 2031, Nmecha hingga 2030. Namun, bahkan pada saat penandatanganan kontrak, kemungkinan mereka benar-benar akan bermain di Dortmund hingga masa kontrak berakhir sudah dianggap kecil. Namun kini, bahkan tampak mungkin bahwa keduanya sama sekali tidak akan pernah lagi membela BVB, meskipun baru saja memperpanjang kontrak.

Sebagai langkah antisipasi, Schlotterbeck meminta klausul pelepasan khusus terkait Piala Dunia dimasukkan ke dalam kontraknya. Hingga satu minggu setelah final pada 19 Juli, ia berhak pindah ke salah satu dari tiga klub papan atas terpilih dengan biaya transfer sebesar 50 hingga 60 juta euro. Menurut berbagai laporan yang sejalan, klub-klub tersebut termasuk Real Madrid dan Liverpool FC, namun tidak termasuk Bayern Munich.

Konon, pelatih baru Real Madrid, Jose Mourinho, sangat tertarik pada Schlotterbeck, dan biaya transfer yang telah ditetapkan tersebut tidak akan menjadi masalah bagi klub asal Madrid itu. “Pemain bagus selalu disambut baik. Saya akan sangat senang,” kata Antonio Rüdiger pada hari Rabu di kamp DFB di Winston-Salem. Rüdiger baru-baru ini memperpanjang kontraknya di Real dan, jika Schlotterbeck pindah, ia akan bersaing dengan Schlotterbeck untuk mendapatkan waktu bermain di Real di masa depan.