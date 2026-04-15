Alvaro Arbeloa Real Madrid GFXGOAL
Thomas Hindle

Bagi Alvaro Arbeloa, laga melawan Bayern sudah menjadi pertaruhan hidup mati: Pelatih debutan Real Madrid ini membutuhkan keajaiban di Liga Champions di Munich agar bisa mempertahankan posisinya di Santiago Bernabeu

Apakah ini benar-benar yang terbaik yang bisa kamu lakukan, Florentino Perez? Ketika Real Madrid memecat Xabi Alonso setelah kurang dari lima bulan menjabat, seharusnya setidaknya ada semacam rencana suksesi. Jika Alonso, yang begitu dielu-elukan sejak awal, harus mundur, maka masuk akal jika Los Blancos, sebagai klub besar yang mereka miliki, sudah menyiapkan seseorang yang tepat untuk mengisi posisi tersebut.

Dalam arti tertentu, Arbeloa tampaknya cocok untuk posisi itu. Dia memiliki semua kualifikasi yang tepat: pengalaman di klub, pernah menjadi pelatih akademi, dan berkebangsaan Spanyol. Selain itu, ada aura tertentu yang terpancar darinya—tatapan tajam, dan selera humor yang tidak terlalu berlebihan. Madrid, secara teori, menyukai manajer-manajer seperti ini. Mari kita sebut mereka sebagai pedagang aura dengan sedikit kecerdasan taktis. Dan Arbeloa, yang berpakaian rapi, mengatakan hal-hal yang tepat, dan tampak bertekad untuk membiarkan para pemain terbaik turun ke lapangan dan bermain sepak bola, terlihat cocok untuk peran itu.

Itu, hingga dia tidak melakukannya. Arbeloa, yang dulu begitu menjanjikan, telah terpuruk oleh pekerjaan di Madrid ini. Di mana banyak orang lain tumbuh dan tampil maksimal, Arbeloa tampak seperti figur simbolis yang tertekan oleh beban klub. Baik itu hasil, penampilan, atau bisik-bisik konstan di Santiago Bernabeu, masa jabatan Arbeloa hingga saat ini sangat mengecewakan.

Dan, pada Rabu ini, semuanya mencapai puncaknya. La Liga, sepertinya, sudah hilang. Mereka tersingkir dari Copa del Rey. Dan bahkan jika mereka berhasil menciptakan keajaiban Liga Champions melawan Manchester City di babak 16 besar, Bayern Munich adalah lawan yang jauh lebih tangguh. Namun, memasuki leg kedua, menghadapi defisit, dan bermain melawan tim yang lebih unggul? Situasi ini biasanya berbau "remontada." Bagi Arbeloa, kebangkitan bukan hanya kebutuhan untuk menyelamatkan musim Madrid, tetapi juga tali penyelamat yang ia butuhkan untuk mempertahankan pekerjaannya setelah Mei.

    Kedatangan yang menjanjikan

    Alonso baru saja memundurkan mobilnya dari tempat parkir di Valdebebas ketika Arbeloa menabraknya dari belakang. Segalanya terjadi begitu cepat pada 12 Januari. Sejujurnya, Alonso memang sudah lama terancam dipecat. Namun, pemecatannya terasa mendadak. Dan begitu kepergiannya dikonfirmasi, Arbeloa langsung ditunjuk sebagai pelatih sementara.

    Tidak ada kemeriahan, tidak ada spekulasi, tidak ada tanda tangan 'tic tac' di El Chiringuito, hanya 'komuniko resmi' yang cukup hambar: "Real Madrid C.F. ingin mengumumkan bahwa Alvaro Arbeloa akan menjadi pelatih tim utama yang baru."

    Mungkin itulah yang dibutuhkan oleh Los Blancos. Hari-hari terakhir Alonso benar-benar seperti sinetron: perselisihan dengan Vinicius Jr, ketidakpuasan suporter, dan permainan sepak bola yang membosankan. Mungkin pergantian kepemimpinan yang dingin dan tegas memang masuk akal. Arbeloa adalah tipe karakter seperti itu. Konferensi pers perdananya singkat. Jika Arbeloa memiliki emosi sejati terhadap klub—atau sesuatu yang di luar kebiasaan—dia tidak menunjukkannya. Ini adalah konferensi pers yang fokus pada hal-hal penting, mungkin paling baik dirangkum oleh pernyataan pembukanya.

    "Klub ini tentang menang, menang, dan menang lagi. Tuntutan-tuntutan itu adalah cerminan dari DNA yang telah membawa kita ke sini, ke sejarah yang dipenuhi trofi. Saat saya masih menjadi pemain, saya belajar nilai-nilai itu dari orang-orang di ruang ganti. Mereka masih ada di sana, dan itulah yang penting. Kami ingin membangkitkan antusiasme para penggemar di seluruh dunia dan membantu mengisi lemari trofi itu lebih banyak lagi. Itulah tugas saya dan tujuan hidup saya setiap hari," katanya.

    Jangka panjang atau jangka pendek?

    Namun, satu pertanyaan kunci dalam konferensi pers itu tak pernah mendapat jawaban yang memuaskan: apakah ini kontrak untuk satu musim penuh? Apakah Arbeloa akan bertahan selama beberapa minggu? Apakah Madrid telah mengikatnya dengan kontrak bertahun-tahun? Apakah dia adalah masa depan tim ini?

    Tanggapan Arbeloa tidak memberikan petunjuk lebih lanjut: "Saya telah berada di klub ini selama 20 tahun, dan saya akan tetap di sini selama Real Madrid menginginkan saya. Ini adalah rumah saya, dan akan selalu demikian."

    Masa jabatannya dimulai dengan bencana. Arbeloa menegaskan bahwa ia berencana memberi kesempatan kepada para pemain muda yang ia latih di La Fabrica untuk unjuk gigi di tim utama. Pertandingan Copa del Rey melawan Albacete dari divisi kedua tampaknya tempat yang cukup ideal untuk mewujudkan janji itu. Arbeloa memberi debut kepada empat pemain. Madrid kalah 3-2 akibat gol pada menit ke-94.

    La Liga tidak memberikan kenyamanan lebih lanjut. Madrid telah menghabiskan tiga bulan terakhir dengan secara bertahap tersingkir dari perebutan gelar juara. Mereka tertinggal sembilan poin di belakang Barca, dan bahkan jika mereka mengalahkan mereka di El Clasico bulan depan, tidak ada hal lain yang menunjukkan bahwa Real dapat mengejar tim Catalan tersebut.


    Tidak lebih baik dari Alonso

    Data statistik tersebut menunjukkan bahwa Arbeloa justru menjadi penurunan kualitas. Selama masa jabatannya sejak Piala Dunia Antarklub hingga awal Januari, catatan statistik Alonso bersama Madrid adalah: 34 pertandingan, 24 kemenangan, enam kekalahan—jauh dari kata buruk, namun tidak cukup baik di klub yang menuntut kemenangan di setiap pertandingan (sekalipun tuntutan itu mungkin tidak realistis). Dia kalah dari PSG, Liverpool, Atletico Madrid, Celta Vigo, Barcelona, dan Man City. Tak satu pun dari hasil tersebut yang bagus. Kekalahan melawan Celta, khususnya, sangat memalukan. Kalah di Anfield, lalu di final Supercopa melawan Barca, merupakan pukulan telak.

    Namun, sebagian besar kekalahan itu terjadi melawan tim-tim yang setara atau lebih baik dari Los Blancos. Arbeloa, di sisi lain, tampil tidak konsisten. Catatan statistiknya: 20 pertandingan, 13 kemenangan, enam kekalahan, satu imbang. Persentase kemenangannya lebih rendah daripada Alonso. Kekalahan terjadi melawan Bayern, Mallorca, Getafe, Osasuna, Benfica, dan Albacete.

    Mungkin yang lebih mengungkap adalah cara kedua manajer mengubah modus operandi mereka. Alonso, pada dasarnya, adalah seorang yang mengutamakan sistem hingga akhir. Tentu saja, ia melakukan penyesuaian agar Vinicius Jr dan Kylian Mbappe bisa bermain bersama. Namun, ia selalu menekankan intensitas kerja di lini belakang. Ia menginginkan gaya permainan yang lebih terkontrol dan stabil. Seperti kebanyakan manajer modern, ia memberikan tugas spesifik kepada individu dan mempercayai mereka untuk melaksanakannya. Itulah yang membuatnya dipecat pada akhirnya.

    Lucunya, justru dengan sikap seperti itulah Arbeloa membuat kesan yang mendalam di akademi Madrid. Dia adalah pengikut setia formasi 4-3-3 yang pencapaian terbesarnya adalah pengembangan pemain-pemain pengendali tempo seperti Thiago Pitarch - yang sejak itu telah menembus tim utama. Tim-tim Arbeloa menginginkan bola, tetapi mereka juga bermain cepat. Mereka mengambil risiko, bergerak melintasi ketiga zona, tetapi tetap mempertahankan struktur kunci.

    Mengabaikan prinsip-prinsipnya

    Namun semua itu segera sirna. Arbeloa meninggalkan formasi 4-3-3 yang menjadi ciri khasnya dan beralih ke formasi 4-4-2 yang rumit, yang dulu menjadi penyebab kegagalan Carlo Ancelotti. Pada dasarnya, Arbeloa mengakui bahwa Madrid lebih membutuhkan manajemen daripada pelatihan. Ada banyak pemain sepak bola yang sangat bagus di sini. Cukup dengan membuat mereka menerima beberapa ide taktis yang fleksibel, mengingat kemampuan individu mereka yang luar biasa.

    Namun, sikap yang begitu santai tidak selalu menghasilkan hasil terbaik. Belakangan ini, Madrid terlihat lesu, sering kali kehabisan ide. Pola yang sama sepertinya terulang di setiap pertandingan, tetapi mereka dengan mudah diatasi. Tim-tim lawan telah menyadari bahwa mereka bisa bertahan, menggandakan penjagaan terhadap Vinicius Jr., dan menyerang balik. Masa sulit yang dialami Kylian Mbappe tak diragukan lagi juga berkontribusi. Namun intinya adalah bahwa Madrid tidak hanya mudah ditebak, tetapi juga bisa dikalahkan.

    Dan dalam pertandingan terbesar sejauh ini, kekalahan 2-1 dari Bayern pekan lalu, mereka benar-benar dikalahkan. Tim Bavaria itu dengan mudah menembus pertahanan mereka, dan seharusnya sudah unggul tiga atau empat gol setelah satu jam. Hal ini pada dasarnya merupakan bukti kehebatan kaki kanan Vinicius dan kerja keras Jude Bellingham yang membuat Los Blancos masih bertahan dalam pertandingan ini.

    Pertandingan besar

    Namun, kisah ini terdengar sangat familiar. Inilah skenario-skenario yang tampaknya selalu bisa diatasi oleh Madrid. Aura Liga Champions mereka mungkin sedikit dilebih-lebihkan. Sepak bola lebih dari sekadar perpaduan antara keyakinan dan kerja keras. Meski demikian, keyakinan yang tak tergoyahkan pada kekuatan mistis lambang klub, serta rasa hormat terhadap klub itu sendiri, tampaknya telah membawa Los Blancos melaju jauh di Liga Champions sebelumnya.

    Joselu yang berubah menjadi penyerang nomor 9 ala Harry Kane, misalnya, tidak bisa dijelaskan hanya dengan taktik. Penampilan ajaib Thibaut Courtois di final Liga Champions melawan Liverpool pada 2022 terasa seperti sesuatu yang melampaui pemahaman. Rodrygo, yang biasanya tidak mencetak gol sundulan, mencetak gol sundulan melawan Man City karena, ya, tentu saja dia melakukannya.

    Bayern terasa seperti skenario serupa. Madrid kalah kelas di pertahanan, lini tengah, dan serangan. Arbeloa mengakui dalam konferensi pers bahwa mereka harus bermain lebih baik di seluruh lapangan daripada pekan lalu. Namun, inilah kondisi yang tepat untuk salah satu malam Madrid. Semua kesulitan telah berbaris pada waktu yang tepat.

    Vinicius dan Mbappe sama-sama tampil buruk pada Jumat lalu dalam hasil imbang melawan Girona. Kapan lagi waktu yang lebih tepat untuk mengembalikan performa mereka selain saat membalikkan defisit 2-1 pada leg pertama melawan tim terbaik di Eropa? Arbeloa tahu bahwa semua yang dibutuhkan ada di sini: "Sejarah Real Madrid dibangun atas dasar mengatasi tantangan sulit seperti yang akan dihadapi besok."

    Referendum mengenai manajer

    Dan kali ini sepertinya memang saatnya bagi Arbeloa. Perlu dicatat bahwa secara logika, Real Madrid seharusnya kalah dalam pertandingan ini. Bayern sedang dalam performa terbaiknya. Harry Kane pantas memenangkan Ballon d'Or. Madrid sedang terpuruk dan sudah tersingkir dari semua kompetisi lainnya.

    Namun, setiap manajer sebelum Arbeloa berhasil memacu performa seperti ini pada malam-malam besar. Bahkan Ancelotti, salah satu legenda, pernah dipertanyakan posisinya sebelum ia mampu menciptakan kemenangan-kemenangan Eropa yang terkenal. Arbeloa membutuhkan kemenangan serupa. Dan kondisinya terasa tepat.

    Arbeloa mengatakan hal-hal yang tepat. Dia adalah sosok yang mengutamakan suasana tim, yang mengesampingkan prinsipnya agar semua pemain mendapat kesempatan bermain. Dia berbicara tentang 'keyakinan', 'comeback', dan 'kenyamanan' saat bermain di laga besar. Pada dasarnya, dia mengikuti buku pedoman Madrid di Liga Champions

    Namun, orang lain di masa lalu bisa menunjukkan rekam jejak untuk mempertahankan posisinya. Arbeloa tidak memilikinya. Dia ditunjuk tanpa batas waktu yang jelas, hanya dibekali sedikit kredensial selain 'mengetahui klub'. Tidak adil meminta seorang pelatih untuk menciptakan keajaiban demi menyelamatkan pekerjaannya. Tapi Madrid sama sekali tidak adil.

    Ini harus menjadi 'remontada' Arbeloa, atau tidak ada alasan untuk mempertahankannya.

