Bagi Alvaro Arbeloa, laga melawan Bayern sudah menjadi pertaruhan hidup mati: Pelatih debutan Real Madrid ini membutuhkan keajaiban di Liga Champions di Munich agar bisa mempertahankan posisinya di Santiago Bernabeu

Dalam arti tertentu, Arbeloa tampaknya cocok untuk posisi itu. Dia memiliki semua kualifikasi yang tepat: pengalaman di klub, pernah menjadi pelatih akademi, dan berkebangsaan Spanyol. Selain itu, ada aura tertentu yang terpancar darinya—tatapan tajam, dan selera humor yang tidak terlalu berlebihan. Madrid, secara teori, menyukai manajer-manajer seperti ini. Mari kita sebut mereka sebagai pedagang aura dengan sedikit kecerdasan taktis. Dan Arbeloa, yang berpakaian rapi, mengatakan hal-hal yang tepat, dan tampak bertekad untuk membiarkan para pemain terbaik turun ke lapangan dan bermain sepak bola, terlihat cocok untuk peran itu.

Itu, hingga dia tidak melakukannya. Arbeloa, yang dulu begitu menjanjikan, telah terpuruk oleh pekerjaan di Madrid ini. Di mana banyak orang lain tumbuh dan tampil maksimal, Arbeloa tampak seperti figur simbolis yang tertekan oleh beban klub. Baik itu hasil, penampilan, atau bisik-bisik konstan di Santiago Bernabeu, masa jabatan Arbeloa hingga saat ini sangat mengecewakan.

Dan, pada Rabu ini, semuanya mencapai puncaknya. La Liga, sepertinya, sudah hilang. Mereka tersingkir dari Copa del Rey. Dan bahkan jika mereka berhasil menciptakan keajaiban Liga Champions melawan Manchester City di babak 16 besar, Bayern Munich adalah lawan yang jauh lebih tangguh. Namun, memasuki leg kedua, menghadapi defisit, dan bermain melawan tim yang lebih unggul? Situasi ini biasanya berbau "remontada." Bagi Arbeloa, kebangkitan bukan hanya kebutuhan untuk menyelamatkan musim Madrid, tetapi juga tali penyelamat yang ia butuhkan untuk mempertahankan pekerjaannya setelah Mei.