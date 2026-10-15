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US Cremonese v AC Milan - Serie AGetty Images Sport
Marco Trombetta
Diterjemahkan oleh

Bagaimana Venezia akan bermain di bawah Nicola: formasi, pemain inti baru, dan perkiraan susunan pemain

Serie A
Venezia

Stroppa dipecat, Venezia menunjuk Davide Nicola sebagai pelatih: bagaimana susunan pemain akan berubah di bawah pelatih baru.

Setelah menelan enam kekalahan dalam enam pekan pertama, meski tetap menunjukkan permainan yang positif, Venezia memutuskan untuk memecat Stroppa.

Davide Nicola akan menggantikannya dan penunjukannya telah diumumkan secara resmi. Namun, apa yang akan berubah dengan kedatangan mantan pelatih Cremonese itu?

  • VENEZIA GANTI FORMASI?

    Sepanjang kariernya, Davide Nicola selalu menjadikan formasi 3-5-2 sebagai andalan, formasi yang juga digunakan Venezia saat mengawali musim.

    Karena itu, tampaknya tidak akan ada perubahan taktik besar. Namun, masalah serius Venezia di lini pertahanan bisa mengubah situasi.

    Nicola memang pelatih yang mengutamakan pertahanan. Dalam beberapa pekerjaan terakhirnya, terutama bersama Salernitana dan Cagliari, ia terkadang mengubah formasi demi menemukan keseimbangan yang lebih baik.

    Karena itu, kemungkinan penggunaan formasi 4-2-3-1 atau 4-4-2 patut diperhatikan.

  • Kembalinya Mazzocchi, Pemaksimalan Potensi Adams

    Jika Nicola mempertimbangkan perubahan formasi, kembalinya Mazzocchi akan sangat penting. Sang pelatih pernah menangani Mazzocchi di Salernitana dengan hasil yang sangat baik.

    Dalam formasi 4-4-2, Mazzocchi bisa bermain sebagai bek kanan, dengan Hainaut menempati posisi lebih depan di sisi yang sama. Sementara itu, Haps dan Correia akan mengisi sisi kiri.

    Di jantung pertahanan, pengalaman Juan Jesus harus menjadi pembeda, dengan Bella-Kotchap lebih diunggulkan untuk menjadi rekannya. Di lini tengah, selain Busio saat ia pulih dari cedera, satu tempat akan diisi oleh Basic, Sohm, atau Kike Perez.

    Mengingat banyaknya pemain sayap dalam skuad Venezia, formasi 4-4-2 akan memberi Nicola kesempatan untuk memperkuat organisasi pertahanan sekaligus memaksimalkan permainan melalui kedua sisi lapangan.

    Lalu ada urusan lini serang: mengoptimalkan Akor Adams akan menjadi hal penting. Ia adalah penyerang bertubuh besar yang selalu dimiliki Nicola di tim-timnya dan dibutuhkan agar skema serangannya berjalan efektif. Di Salernitana, misalnya, ia menciptakan keajaiban bersama duet Djuric-Bonazzoli, yang dalam beberapa hal mirip dengan duet Adams-Yeboah.

    Alternatif menarik lainnya adalah Lauberbach, dengan tinggi badan 194 sentimeter. Profilnya sangat mirip dengan Djuric, yang pernah ditangani Nicola baik di Salerno maupun Cremona.

  • Perkiraan susunan pemain Venezia besutan Nicola

    Jadi, ada dua opsi: mempertahankan pertahanan dengan tiga bek atau beralih ke empat bek untuk mencari titik balik.

    Berikut dua variasi taktiknya:

    (3-5-2): Stankovic; Juan Jesus, Bella-Kotchap, Moreno; Hainaut, Basic, Busio, Sohm, Correia; Yeboah, Adams.

    (4-4-2): Stankovic; Mazzocchi, Juan Jesus, Bella-Kotchap, Haps; Hainaut, Busio, Basic, Correia; Yeboah, Adams.

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