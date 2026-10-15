Bagaimana Venezia akan bermain di bawah Nicola: formasi, pemain inti baru, dan perkiraan susunan pemain

Jika Nicola mempertimbangkan perubahan formasi, kembalinya Mazzocchi akan sangat penting. Sang pelatih pernah menangani Mazzocchi di Salernitana dengan hasil yang sangat baik.

Dalam formasi 4-4-2, Mazzocchi bisa bermain sebagai bek kanan, dengan Hainaut menempati posisi lebih depan di sisi yang sama. Sementara itu, Haps dan Correia akan mengisi sisi kiri.

Di jantung pertahanan, pengalaman Juan Jesus harus menjadi pembeda, dengan Bella-Kotchap lebih diunggulkan untuk menjadi rekannya. Di lini tengah, selain Busio saat ia pulih dari cedera, satu tempat akan diisi oleh Basic, Sohm, atau Kike Perez.

Mengingat banyaknya pemain sayap dalam skuad Venezia, formasi 4-4-2 akan memberi Nicola kesempatan untuk memperkuat organisasi pertahanan sekaligus memaksimalkan permainan melalui kedua sisi lapangan.

Lalu ada urusan lini serang: mengoptimalkan Akor Adams akan menjadi hal penting. Ia adalah penyerang bertubuh besar yang selalu dimiliki Nicola di tim-timnya dan dibutuhkan agar skema serangannya berjalan efektif. Di Salernitana, misalnya, ia menciptakan keajaiban bersama duet Djuric-Bonazzoli, yang dalam beberapa hal mirip dengan duet Adams-Yeboah.

Alternatif menarik lainnya adalah Lauberbach, dengan tinggi badan 194 sentimeter. Profilnya sangat mirip dengan Djuric, yang pernah ditangani Nicola baik di Salerno maupun Cremona.