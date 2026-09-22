Barcola meninggalkan ibu kota Prancis pada musim panas ini, menuntaskan transfer besar senilai €145 juta ke Liverpool. PSG dengan cepat mengantisipasi pergerakan ini dengan merekrut youngster berperingkat tinggi Mika Godts untuk memperkuat sisi kiri serangan mereka.

Namun, transisi ini terbukti jauh lebih rumit daripada yang diperkirakan bagi juara Eropa bertahan tersebut. Dampak besar di dalam skuad akibat kepergian sensasional Barcola ke Anfield kini mulai terasa di seluruh lapangan, tetapi, menurut Football365, dampak itu secara khusus sangat memukul kontribusi satu pemain: Kvaratskhelia.