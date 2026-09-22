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Bagaimana transfer €145 juta Bradley Barcola ke Liverpool MERUSAK performa Khvicha Kvaratskhelia di PSG
Menghadapi kepergian besar Barcola
Barcola meninggalkan ibu kota Prancis pada musim panas ini, menuntaskan transfer besar senilai €145 juta ke Liverpool. PSG dengan cepat mengantisipasi pergerakan ini dengan merekrut youngster berperingkat tinggi Mika Godts untuk memperkuat sisi kiri serangan mereka.
Namun, transisi ini terbukti jauh lebih rumit daripada yang diperkirakan bagi juara Eropa bertahan tersebut. Dampak besar di dalam skuad akibat kepergian sensasional Barcola ke Anfield kini mulai terasa di seluruh lapangan, tetapi, menurut Football365, dampak itu secara khusus sangat memukul kontribusi satu pemain: Kvaratskhelia.
- AFP
Penurunan performa dramatis Kvaratskhelia
Statistik tersebut menunjukkan kontras mencolok dibandingkan musim lalu. Kvaratskhelia tampil fenomenal pada kampanye sebelumnya, mencetak delapan gol di Ligue 1 dan menambahkan 10 gol dalam perjalanan Eropa yang spektakuler. Namun, awal musim 2026-27 menjadi kisah yang sangat berbeda bagi pemain internasional Georgia itu.
Dalam lima penampilan liga pertamanya, dengan total sekitar 280 menit, Kvaratskhelia gagal mencetak gol dan hanya membukukan satu assist. Yang lebih mengkhawatirkan, pelatih kepala Luis Enrique tidak ragu untuk mengakhiri penampilannya lebih cepat. Sang winger secara khusus ditarik keluar pada menit ke-65 saat menghadapi Brest dan kembali ditarik keluar hanya pada menit ke-58 dalam Le Classique melawan Marseille.
Kalah dari rival internal utama
Start yang lambat ini menyoroti kecenderungan historis Kvaratskhelia untuk tampil naik turun bergantung pada besarnya laga. Yang lebih penting, penurunan performa ini bertepatan dengan perubahan besar di ruang ganti PSG. Musim lalu, di bawah prinsip kejam Enrique soal persaingan internal, Kvaratskhelia dan Barcola bersaing sengit untuk posisi sayap kiri.
Setiap kali Barcola dimainkan, larinya yang tanpa henti di belakang lini pertahanan lawan memaksa Kvaratskhelia menjaga intensitas pada level tertinggi demi mempertahankan tempatnya di starting XI. Kini, Godts yang berusia 21 tahun telah datang dari Ajax, tetapi pemain Belgia itu tidak memiliki status elite dan pengalaman untuk secara langsung mengancam posisi Kvaratskhelia dalam laga-laga besar. Karena belum mencatatkan satu pun starter di liga, Godts masih belum memberikan dorongan yang dibutuhkan untuk memacu pemain Georgia itu.
- AFP
Pencarian Enrique untuk solusi baru
Kepergian Barcola bukan satu-satunya faktor, karena persaingan juga belum sepenuhnya hilang di Parc des Princes. Perkembangan pesat Desire Doue, Ferran Torres yang sesekali bergeser ke sisi sayap, serta kedatangan Maghnes Akliouche memberi Enrique banyak opsi rotasi di lini serang.
Namun, tidak satu pun dari para pemain ini memiliki profil yang sama persis sebagai winger kiri dengan kecepatan eksplosif yang mampu menciptakan rivalitas sengit dan spesifik posisi seperti yang diberikan Barcola. Jika jeda internasional memungkinkan Godts untuk naik level, atau jika Enrique menemukan solusi taktis baru, Kvaratskhelia pada akhirnya bisa mendapatkan kembali ketajamannya yang mematikan.
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