Bagaimana transfer Arsenal senilai £105 juta membantu Declan Rice naik ‘tiga tingkat’, sementara mantan kapten Inggris mendukung bintang The Gunners itu untuk mewarisi ban kapten dari Harry Kane

Bagaimana Rice bisa sampai pada titik ini dan seberapa besar peran kepindahannya ke Emirates Stadium dalam menggali potensi penuhnya? Ketika pertanyaan-pertanyaan tersebut diajukan kepada Butcher, mantan kapten timnas Inggris itu—dalam wawancara terkait kampanye ‘Shirtiette’ dari Domino’s—berbicara kepada GOAL tentang seorang pemain yang diharapkan suatu saat nanti akan mengenakan ban kapten The Three Lions: “Saya menyadari ketika pindah dari Ipswich ke Rangers pada tahun ‘86, klub yang saya tuju telah meraih lebih banyak gelar daripada klub asal saya.

“Tentu saja, Rangers memiliki basis suporter yang besar dan sejarah yang kaya, dan saat pindah dari West Ham ke Arsenal, Anda bisa melihat bahwa Arsenal juga telah meraih banyak gelar. Anda merasa seolah-olah naik dua atau tiga level karena lingkungannya jauh lebih besar dan sangat berbeda.

“Saya tahu West Ham sedang mengalami masa-masa sulit saat ini, masa-masa yang berat, tetapi Arsenal selalu ada di sana, terutama dengan Arsene Wenger yang meraih trofi dan tampil sangat baik di Eropa.

“Bagi saya, pindah ke Rangers itu seperti, ‘baiklah, sekarang saya benar-benar harus meningkatkan permainan saya’. Hal itu memang membuat Anda bermain lebih baik. Itu memang memaksa Anda untuk meningkatkan permainan karena semua orang ingin mengalahkan Anda lebih dari sebelumnya.

“Saat bermain untuk West Ham, orang-orang berpikir, ‘yah, kami bisa mengalahkan West Ham’. Lalu saat bermain untuk Arsenal, orang-orang berpikir, ‘wah, mereka bisa menghancurkan kami dengan skor lima atau enam’. Secara mental, kamu juga harus naik ke level yang lebih tinggi.

“Dan itu berjalan beriringan, sisi mental dan sisi fisik, tapi sisi mental, terutama ketika kamu memiliki tanggung jawab yang jauh lebih besar. Seperti menjadi kapten Inggris, tanggung jawab itu menjadi tiga kali lipat atau setidaknya lima kali lipat lebih besar daripada sebelumnya di level klub.

“Menurutku, Declan adalah salah satu pemain yang kini telah tampil di panggung global. Dia bermain di posisi yang hebat.

Dia bisa maju ke depan dan juga bisa mundur ke belakang. Dia bisa memainkan berbagai peran. Dia adalah contoh pemimpin yang hebat yang menggerakkan lini tengah.

“Dan terutama ketika ada Harry Kane di lini depan juga, kami memiliki beberapa pemimpin yang sangat baik di sana; jika mereka berbicara dan memotivasi para pemain, maka para pemain akan mendengarkan.”