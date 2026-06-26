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Bagaimana transfer Arsenal senilai £105 juta membantu Declan Rice naik ‘tiga tingkat’, sementara mantan kapten Inggris mendukung bintang The Gunners itu untuk mewarisi ban kapten dari Harry Kane
- Getty Images Sport
Dari West Ham ke Arsenal: Rice telah mengubah gaya permainannya
Pemain berusia 27 tahun yang penuh aksi ini telah menempuh perjalanan panjang sejak awal kariernya yang sederhana. Setelah dilepas oleh Chelsea saat masih muda, terobosan besarnya di level senior terjadi di West Ham, di tengah pertanyaan apakah ia lebih cocok sebagai gelandang bertahan atau bek tengah yang agresif.
Kini, Rice adalah pemain serba bisa yang tidak hanya aktif di seluruh lapangan, tetapi juga semakin sering mencetak gol serta menjadi ancaman assist yang signifikan melalui umpan-umpannya dari situasi bola mati. Ia tidak lagi dikotak-kotakkan dalam satu posisi dan kini dipuji sebagai salah satu yang terbaik di bidangnya.
Bagaimana langkah Arsenal itu menguntungkan calon kapten timnas Inggris
Bagaimana Rice bisa sampai pada titik ini dan seberapa besar peran kepindahannya ke Emirates Stadium dalam menggali potensi penuhnya? Ketika pertanyaan-pertanyaan tersebut diajukan kepada Butcher, mantan kapten timnas Inggris itu—dalam wawancara terkait kampanye ‘Shirtiette’ dari Domino’s—berbicara kepada GOAL tentang seorang pemain yang diharapkan suatu saat nanti akan mengenakan ban kapten The Three Lions: “Saya menyadari ketika pindah dari Ipswich ke Rangers pada tahun ‘86, klub yang saya tuju telah meraih lebih banyak gelar daripada klub asal saya.
“Tentu saja, Rangers memiliki basis suporter yang besar dan sejarah yang kaya, dan saat pindah dari West Ham ke Arsenal, Anda bisa melihat bahwa Arsenal juga telah meraih banyak gelar. Anda merasa seolah-olah naik dua atau tiga level karena lingkungannya jauh lebih besar dan sangat berbeda.
“Saya tahu West Ham sedang mengalami masa-masa sulit saat ini, masa-masa yang berat, tetapi Arsenal selalu ada di sana, terutama dengan Arsene Wenger yang meraih trofi dan tampil sangat baik di Eropa.
“Bagi saya, pindah ke Rangers itu seperti, ‘baiklah, sekarang saya benar-benar harus meningkatkan permainan saya’. Hal itu memang membuat Anda bermain lebih baik. Itu memang memaksa Anda untuk meningkatkan permainan karena semua orang ingin mengalahkan Anda lebih dari sebelumnya.
“Saat bermain untuk West Ham, orang-orang berpikir, ‘yah, kami bisa mengalahkan West Ham’. Lalu saat bermain untuk Arsenal, orang-orang berpikir, ‘wah, mereka bisa menghancurkan kami dengan skor lima atau enam’. Secara mental, kamu juga harus naik ke level yang lebih tinggi.
“Dan itu berjalan beriringan, sisi mental dan sisi fisik, tapi sisi mental, terutama ketika kamu memiliki tanggung jawab yang jauh lebih besar. Seperti menjadi kapten Inggris, tanggung jawab itu menjadi tiga kali lipat atau setidaknya lima kali lipat lebih besar daripada sebelumnya di level klub.
“Menurutku, Declan adalah salah satu pemain yang kini telah tampil di panggung global. Dia bermain di posisi yang hebat.
Dia bisa maju ke depan dan juga bisa mundur ke belakang. Dia bisa memainkan berbagai peran. Dia adalah contoh pemimpin yang hebat yang menggerakkan lini tengah.
“Dan terutama ketika ada Harry Kane di lini depan juga, kami memiliki beberapa pemimpin yang sangat baik di sana; jika mereka berbicara dan memotivasi para pemain, maka para pemain akan mendengarkan.”
- Domino's
Bisakah Inggris mengakhiri 60 tahun penderitaan pada tahun 2026?
Rice membantu Arsenal mengakhiri penantian selama 22 tahun untuk meraih gelar juara Liga Premier pada tahun 2026 — menjadi bagian dari tim The Gunners pertama yang mengangkat trofi tersebut sejak tim legendaris ‘Invincibles’ musim 2003-04.
Kini ia bertekad untuk meniru jejak para legenda di panggung internasional, bersama timnas Inggris yang bertanding di Amerika Utara dengan harapan mengakhiri 60 tahun kekecewaan. Bisakah mereka mencapainya? Butcher, yang turut membantu perjalanan Three Lions hingga babak semifinal ajang unggulan FIFA pada tahun 1990, mengatakan: “Semua orang menuding Inggris sambil berkata, ‘ketika sampai di babak gugur, kami tidak bisa mengalahkan tim-tim yang berada di 10 besar dan kami tidak melakukan hal yang diperlukan’.
“Jika ingin memenangkan Piala Dunia, Anda harus mengalahkan tim-tim terbaik. Saya rasa kami kini lebih siap untuk melakukannya. Saya rasa pertandingan melawan Ghana memberi Thomas Tuchel gambaran yang jelas tentang seperti apa timnya dan seperti apa tim terbaiknya.
“Ada banyak pemain yang terkadang hanya menunggu, seperti [Bukayo] Saka yang menunggu untuk masuk sebagai pemain pengganti dan memulai pertandingan. Saka masuk dan melepaskan tendangan yang hebat, tetapi kiper Ghana melakukan penyelamatan yang luar biasa. Jadi, dia adalah salah satu pemain yang bisa membuka jalan, tetapi saya ingin melihatnya menjadi starter. Saya pikir dia tidak jauh lagi dari posisi starter.”
Inggris diberi keyakinan bahwa mereka mampu mengalahkan tim-tim terbaik di dunia
Butcher melanjutkan, sambil secara aktif mendorong para pendukung untuk membuat keributan selama perayaan meriah di tanah air: “Kami menyaksikan pertandingan melawan Kroasia dan kami semua sepakat bahwa itu adalah salah satu pertandingan terbaik yang pernah kami saksikan dari Inggris. Saya yakin segala macam benda beterbangan di pertandingan itu. Menurut saya, itulah kegembiraan, kegembiraan yang tak tertahankan saat Inggris mencetak gol di Piala Dunia dan mengalahkan tim-tim yang benar-benar hebat.
“Dan tim-tim lain akan tampil—Brasil, Prancis, Spanyol, Jerman, dan semua tim lainnya—mereka akan tampil dan menyerang Inggris karena mereka merasa harus melakukannya, mereka ingin melakukannya, dan mereka memiliki pemain yang mampu melakukannya, yang tentu saja akan membuat pertandingan menjadi jauh lebih terbuka.
“Menurut saya, saat kita sampai di babak gugur, di situlah Inggris seharusnya benar-benar bersinar. Saya rasa mereka memiliki amunisi dan manajer yang tepat, yang akan mendorong mereka semua untuk melaju. Jika kita gagal, itu bukan karena kurangnya usaha.
“Skuad ini memang membuat saya antusias, tapi sang manajer—saya semakin menyukainya karena apa yang dia katakan, apa yang dia lakukan, dan cara dia bereaksi. Dia marah di pinggir lapangan saat keadaan tidak berjalan baik. Namun, dia juga pandai berurusan dengan media, berkomunikasi dengan para pemain dengan sangat baik, dan menuntut banyak sekali dari mereka—itulah yang diharapkan dari setiap manajer Inggris. Jadi, babak gugur, saya sangat menantikannya. Saya yakin kami bisa mengatasi apa pun yang menghadang kami. Saya yakin kami benar-benar bisa.”
Inggris akan menutup kampanye Grup L mereka saat menghadapi Panama di New Jersey pada hari Sabtu. Mereka sudah dipastikan lolos ke babak 32 besar, tetapi masih harus menentukan posisi mana yang akan mereka raih. Rencananya adalah terus memberikan banyak hal yang bisa dinikmati oleh para penggemar setia.
Piala Dunia 2026: Perayaan meriah didorong untuk dilakukan
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