Bagaimana taruhan transfer yang membingungkan PSG terhadap Gianluigi Donnarumma membuat juara Liga Champions tersebut menghadapi musim yang kurang memuaskan

Tentu saja, pujian berlimpah ruah. Ousmane Dembele mendapat bagian terbesar setelah mencetak 35 gol dan 16 assist di semua kompetisi, yang pada akhirnya memberinya Ballon d'Or pertamanya, sementara Desire Doue muncul sebagai salah satu pemain muda terbaik di dunia dan Khvicha Kvaratskhelia meraih gelar tidak resmi sebagai pemain terbaik yang didatangkan di tengah musim, melengkapi serangan bintang PSG setelah bergabung dari Napoli.

Di tempat lain, kisah Vitinha yang bangkit dari kegagalan di Wolves menjadi maestro umpan tak tertandingi adalah cerita yang benar-benar unik, dan bek sayap Nuno Mendes mendapat pujian luas karena mampu menghentikan setiap winger elit yang dihadapinya. Namun, meskipun semua pemain tersebut layak mendapat sorotan, satu orang tidak mendapat pengakuan yang pantas.

Tanpa Gianluigi Donnarumma sebagai barisan pertahanan terakhir, PSG mungkin tidak akan meraih treble pertamanya. Di Liga Champions saja, ia menggagalkan dua penalti Liverpool dalam adu penalti babak 16 besar yang dramatis, dan melakukan total 15 penyelamatan untuk menggagalkan Aston Villa dan Arsenal dalam laga perempat final dan semifinal PSG.

Kiper Italia itu pasti akan mendapatkan status tak tergantikan di klub top mana pun setelah penampilan impresifnya. Namun, secara mengejutkan, PSG menjadikan penjualan Donnarumma sebagai prioritas utama mereka pada musim panas, dan akhirnya menyetujui kesepakatan senilai £26 juta ($35 juta) dengan Manchester City.

Melihat situasi saat ini, tidak berlebihan untuk menyebut keputusan tersebut sebagai kesalahan yang mengerikan, dengan PSG kini tidak lagi menakutkan lawan-lawannya di level Eropa maupun domestik.