Bagaimana taruhan transfer yang membingungkan PSG terhadap Gianluigi Donnarumma membuat juara Liga Champions tersebut menghadapi musim yang kurang memuaskan

Paris Saint-Germain adalah tim terbaik di Eropa musim lalu. Tim asuhan Luis Enrique berhasil meraih gelar ganda Ligue 1 dan Coupe de France di Prancis, dan mengalahkan tim-tim seperti Manchester City, Liverpool, dan Arsenal sebelum menghancurkan Inter di final Liga Champions untuk akhirnya meraih gelar juara Eropa pertama klub tersebut.

Tentu saja, pujian berlimpah ruah. Ousmane Dembele mendapat bagian terbesar setelah mencetak 35 gol dan 16 assist di semua kompetisi, yang pada akhirnya memberinya Ballon d'Or pertamanya, sementara Desire Doue muncul sebagai salah satu pemain muda terbaik di dunia dan Khvicha Kvaratskhelia meraih gelar tidak resmi sebagai pemain terbaik yang didatangkan di tengah musim, melengkapi serangan bintang PSG setelah bergabung dari Napoli.

Di tempat lain, kisah Vitinha yang bangkit dari kegagalan di Wolves menjadi maestro umpan tak tertandingi adalah cerita yang benar-benar unik, dan bek sayap Nuno Mendes mendapat pujian luas karena mampu menghentikan setiap winger elit yang dihadapinya. Namun, meskipun semua pemain tersebut layak mendapat sorotan, satu orang tidak mendapat pengakuan yang pantas.

Tanpa Gianluigi Donnarumma sebagai barisan pertahanan terakhir, PSG mungkin tidak akan meraih treble pertamanya. Di Liga Champions saja, ia menggagalkan dua penalti Liverpool dalam adu penalti babak 16 besar yang dramatis, dan melakukan total 15 penyelamatan untuk menggagalkan Aston Villa dan Arsenal dalam laga perempat final dan semifinal PSG.

Kiper Italia itu pasti akan mendapatkan status tak tergantikan di klub top mana pun setelah penampilan impresifnya. Namun, secara mengejutkan, PSG menjadikan penjualan Donnarumma sebagai prioritas utama mereka pada musim panas, dan akhirnya menyetujui kesepakatan senilai £26 juta ($35 juta) dengan Manchester City.

Melihat situasi saat ini, tidak berlebihan untuk menyebut keputusan tersebut sebagai kesalahan yang mengerikan, dengan PSG kini tidak lagi menakutkan lawan-lawannya di level Eropa maupun domestik.

    'Mencari profil yang berbeda'

    Pada 9 Agustus, PSG mengumumkan penandatanganan kiper Lille, Lucas Chevalier, dengan biaya €55 juta (£48 juta/$64 juta), mengikat pemain Prancis tersebut dengan kontrak lima tahun. Biaya besar dan komitmen jangka panjang tersebut berbicara banyak, sehingga tidak terlalu mengejutkan ketika Donnarumma dicoret dari skuad UEFA Super Cup untuk menghadapi Tottenham lima hari kemudian.

    "Saya didukung oleh klub saya dan kami berusaha mencari solusi terbaik," kata Luis Enrique dalam konferensi pers pra-pertandingan. "Ini adalah keputusan yang sulit. Saya hanya bisa memuji Donnarumma. Dia salah satu kiper terbaik di dunia dan bahkan lebih baik sebagai manusia. Tapi kami mencari profil yang berbeda. Sangat sulit untuk mengambil keputusan semacam ini."

    Pelatih Spanyol itu menginginkan kiper yang lebih modern dan pandai mengolah bola untuk tahap berikutnya dari proyeknya di Parc des Princes, dan Chevalier memenuhi kriteria tersebut, dengan 722 umpan sukses dibandingkan 463 umpan Donnarumma di Ligue 1 musim lalu. Secara mengejutkan, fakta bahwa Donnarumma lebih unggul dari Chevalier dalam hal menahan tembakan dan mengendalikan kotak penalti tidak dipertimbangkan dalam keputusan ini.

    Sangat tidak adil untuk dengan begitu mudahnya menyingkirkan Donnarumma setelah empat tahun layanan yang luar biasa, dan dia mengakui merasa "kecewa dan putus asa" dalam postingan perpisahan di media sosial. Dia berhak merasa demikian, dan dia menjelaskan lebih lanjut tentang kepergiannya dalam wawancara dengan Sky Sports pada November, saat dia sudah menjadi figur kunci bagi Pep Guardiola di City.

    "Saya merasa kecewa (oleh PSG) karena saya beradaptasi dan memberikan perhatian khusus," katanya. "Tapi beberapa bulan terakhir benar-benar berbeda. Saya tidak akan pernah bisa menjelaskannya, tapi Anda harus menerimanya."

    Laporan juga muncul yang menyatakan bahwa PSG enggan memenuhi tuntutan Donnarumma terkait perpanjangan kontrak, yang mencakup gaji tahunan yang ditingkatkan sebesar €12 juta. Chevalier dilaporkan menerima paket gaji tahunan yang jauh lebih rendah sebesar €6 juta, tetapi kini sudah sangat jelas bahwa selisih gaji tersebut juga mencerminkan perbedaan kualitas antara kedua pemain.

    Awal yang buruk

    Chevalier juga tidak sebanding dengan Donnarumma dalam hal pengalaman, hal ini sudah terlihat sejak awal. Meskipun PSG mengalahkan Tottenham untuk memenangkan Super Cup setelah adu penalti, dengan Chevalier berhasil menggagalkan tendangan penalti Micky van de Ven, ia melakukan kesalahan penanganan yang fatal yang membuat Spurs mencetak gol kedua dalam hasil imbang 2-2. Alih-alih dengan tenang menangkap sundulan Cristian Romero yang lemah ke tiang jauh, Chevalier menunggu bola memantul dan akhirnya membantu bola masuk ke gawang. Itu adalah pemandangan yang akan segera menjadi biasa bagi para penggemar PSG.

    Bulan berikutnya, saat PSG bertandang ke Marseille untuk laga Classique pertama musim Ligue 1, ketidakmampuan Chevalier membuat mereka merugi. Pada menit keempat pertandingan, umpan silang Mason Greenwood yang membentur pemain melambung tinggi ke udara, di area yang sempurna bagi kiper baru PSG untuk menangkapnya. Sayangnya, ia salah mengukur lari dan lompatannya, dan tendangannya yang kacau membuat kapten klub Marquinhos terkejut, yang secara tidak sengaja menyundul bola ke gawangnya sendiri di bawah tekanan dari Nayef Aguerd.

    Marseille akhirnya menutup pertandingan dengan kemenangan 1-0, kemenangan pertama mereka atas PSG di Velodrome dalam 14 tahun, dan Chevalier membuat pengakuan yang mengkhawatirkan tentang perannya di bawah Luis Enrique setelah peluit akhir, mengatakan kepada wartawan: "Ini sangat berbeda dari apa yang saya alami sebelumnya. Bola jarang sampai ke tangan saya."

    'Begitu kecil' dan kurang 'karisma'

    Chevalier sementara meredakan tekanan di punggungnya dengan mencatatkan clean sheet dalam pertandingan liga berikutnya PSG, kemenangan kandang 2-0 atas Auxerre, dan memiliki sedikit pekerjaan dalam kemenangan 2-1 mereka di Liga Champions di Barcelona, dengan tuan rumah hanya mampu melepaskan tiga tembakan tepat sasaran. Namun, dia kembali ke bumi saat PSG menghadapi Lille di Stadion Pierre-Mauroy, karena Ethan Mbappe kembali menghantui klub lamanya.

    PSG sedang dalam jalur untuk meraih tiga poin hingga Mbappe mengambil bola di sisi jauh kotak penalti dengan sisa lima menit pertandingan dan melepaskan tembakan rendah dengan kaki kiri yang seharusnya mudah bagi Chevalier. Namun, kiper internasional Prancis itu terlalu lambat untuk bergerak ke kanan, dan bola meluncur di bawah tangannya yang terentang lemah. Lille lolos dengan hasil imbang 1-1, dan PSG kehilangan dua poin lagi melawan Strasbourg di Parc des Princes, dengan Chevalier kembali menjadi sorotan karena alasan yang salah.

    Dia salah posisi saat gol pembuka Joaquin Panichelli, dan membiarkan tendangan Diego Moreira meluncur melewatinya saat PSG tertinggal 3-1 pada menit ke-50. Mereka bangkit menjadi 3-3, tetapi Chevalier mendapat kritik tajam dari pemenang Piala Dunia Prancis setelah pertandingan.

    "Pada gol pertama, awalnya saya pikir itu sundulan yang sulit, tetapi setelah menganalisisnya, saya menyadari dia bergerak ke belakang," kata mantan kiper timnas Prancis Lionel Charbonnier di RMC Sport. "Dia berada dalam posisi bertahan, jadi dia terjatuh ke belakang, dan itu adalah kelemahan fatal. Pada gol kedua, dia mencoba memperpanjang kakinya, dan kuku sepatunya tersangkut di rumput. Bagi saya, saat ini, tugas ini terlalu berat untuk Chevalier. Dia terlalu kecil. Saat Anda melihatnya, Anda merasa gawang itu sangat besar. Dia belum memiliki karisma."

    Mengajukan klaim

    Luis Enrique memberikan tanggapan tegas terhadap sorotan yang semakin meningkat terhadap Chevalier, dengan klaim bahwa Donnarumma juga mengalami perlakuan serupa dari media Prancis.

    "Saya sangat puas dengan Lucas Chevalier. Bagi saya, dia salah satu opsi terbaik, atau bahkan opsi terbaik," kata bos PSG. "Dan saat kami merekrut seorang pemain, kami mempertimbangkannya dalam jangka waktu yang lama. Dia memiliki kepribadian, dia telah menunjukkannya dan masih menunjukkannya dalam latihan dan pertandingan. Saya pikir Anda tidak ingat berapa tahun Anda mengkritik Gigio Donnarumma. Saya ingat dengan jelas!"

    Perjuangan Chevalier terus berlanjut hingga November dan Desember, terutama dalam kemenangan kacau PSG 5-3 di Liga Champions melawan Tottenham, di mana ketidakmampuannya menangani tendangan sudut yang dalam menyebabkan gol pertama Randal Kolo Muani dalam pertandingan tersebut. Sementara Donnarumma memberikan ketenangan bagi pertahanan, Chevalier hanya menimbulkan kecemasan, dengan PSG kini menjadi tim yang lebih mudah ditembus.

    Akhirnya, menjelang final Piala Interkontinental FIFA melawan Flamengo, Luis Enrique membuat keputusan yang didesak oleh para penggemar, dengan memilih kiper cadangan Matvei Safonov daripada Chevalier. Keputusannya terbukti benar, karena Safonov menjadi pahlawan.

    Penalti diperlukan setelah kedua tim bermain imbang 1-1 selama 120 menit, dan kiper Rusia itu secara luar biasa menyelamatkan empat dari lima upaya Flamengo untuk membawa trofi ke PSG. Safonov diangkat ke udara oleh rekan setim dan stafnya dalam adegan meriah setelah adu penalti yang menandai awal dinamika baru di bawah mistar gawang.

    Kurang dihargai

    Chevalier baru tampil dalam enam pertandingan di semua kompetisi untuk PSG sejak final tersebut, tiga pertandingan lebih sedikit daripada Safonov, dan persaingan yang semakin ketat belum mampu mengeluarkan potensi terbaik dari kiper berusia 24 tahun itu. Jika ada, hal itu justru semakin mengganggu kiper mantan Lille tersebut; ia memberikan kemenangan mengejutkan bagi Sporting CP pada matchday ketujuh fase grup Liga Champions, dengan menepis tendangan Francisco Trincao langsung ke arah Luis Suarez yang kemudian menyundul bola untuk gol kemenangan, dan terlalu lambat bereaksi terhadap tendangan penentu Jonathan Ikone dalam kekalahan mengejutkan PSG dari tetangga mereka Paris FC di babak 16 besar Coupe de France.

    Ketidakonsistenan Donnarumma saat menguasai bola di kakinya tidak sebanding dengan banyak kelemahan dalam permainan keseluruhan Chevalier, sementara juga harus diakui bahwa Safonov tidak berada di level yang sama dengan kiper Manchester City.

    Safonov telah menunjukkan refleks yang lebih baik daripada Chevalier dalam beberapa bulan terakhir, tetapi dia bukan peningkatan dalam hal menangani bola-bola tinggi, dan sering terlalu ragu untuk keluar dari garis gawangnya. PSG seharusnya lebih menghargai kontribusi Donnarumma, yang memiliki kepribadian dominan dan kehadiran fisik yang menakutkan yang menjaga barisan belakang tetap teratur. Kini, barisan belakang dalam keadaan kacau balau, dan jika dia tidak menemukan solusi, ada bahaya nyata Luis Enrique bisa mengakhiri musim ketiganya di klub tanpa satu pun trofi besar.

    Penghancuran diri sendiri

    Itu bukanlah gagasan yang terlalu berlebihan, mengingat PSG hanya memimpin Ligue 1 dengan selisih satu poin di atas Lens yang menjadi kejutan, dan lolos ke babak 16 besar Liga Champions dengan kemenangan agregat 5-4 yang kurang meyakinkan atas Monaco. Chelsea pasti akan mencium peluang di leg pertama pertandingan babak 16 besar mereka melawan juara bertahan, yang baru saja mengalami kekalahan 3-1 di liga dari Monaco.

    Perlu dicatat bahwa situasi kiper bukanlah satu-satunya masalah yang harus dihadapi Luis Enrique musim ini. Hampir semua bintang seniornya pernah absen karena cedera, dengan Doue absen selama dua bulan karena cedera paha, sementara Dembele telah absen dalam 15 pertandingan sejauh ini karena berbagai masalah kesehatan. 

    Pada tahap ini musim lalu, Dembele adalah kekuatan yang tak terbendung, tetapi sejak awal tahun ini, kita hanya melihat sekilas dari performa terbaiknya, dan sepertinya masalah kebugaran yang mengganggu awal kariernya telah kembali. Sementara itu, Fabian Ruiz hanya bermain dalam 13 pertandingan Ligue 1, dan kreativitasnya serta kecenderungannya untuk melakukan serangan mendadak ke kotak penalti sangat dirindukan.

    PSG belum mampu membangun ritme yang solid akibat kendala pemilihan pemain yang hampir terus-menerus. Namun, mereka masih dalam kondisi baik berkat fondasi kokoh yang menjadi dasar kesuksesan treble mereka.

    Pentingnya absennya Donnarumma tidak bisa diremehkan; hal ini telah mengganggu keseimbangan tim secara keseluruhan. Luis Enrique tanpa diragukan lagi telah melakukan pekerjaan luar biasa di ibu kota Prancis, tetapi ia secara tidak sengaja menghancurkan peluangnya untuk membangun dinasti yang bertahan lama dengan melepaskan legenda klub terlalu dini.

