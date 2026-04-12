Ameé Ruszkai

Bagaimana Spanyol bangkit dari kekecewaan di Olimpiade dan Euro untuk membuktikan mengapa mereka layak menjadi favorit di Piala Dunia Wanita

Kekecewaan Spanyol setelah kekalahan di final Kejuaraan Eropa musim panas lalu terasa begitu mendalam. Mungkin tidak ada cara yang lebih kejam untuk kalah selain melalui adu penalti, dan teori itu diperkuat oleh kesedihan yang ditunjukkan para pemain dan staf La Roja setelah Inggris bangkit dan membawa pertandingan di Basel ke babak perpanjangan waktu, lalu mengalahkan juara dunia itu 3-1 melalui adu penalti. "Sangat kejam," kata Aitana Bonmati, pemenang Ballon d'Or tiga kali. "Ini akan terasa sakit untuk beberapa waktu."

Yang semakin memperparah kekecewaan adalah kenyataan bahwa turnamen tersebut digelar kurang dari setahun setelah Olimpiade Musim Panas 2024, di mana Spanyol awalnya dijagokan sebagai favorit kuat namun pulang tanpa membawa medali apa pun. Kekalahan mengejutkan dari Brasil di semifinal disusul dengan kekalahan tipis dari Jerman dalam pertandingan perebutan medali perunggu, sehingga sang juara dunia pun pulang dari Prancis tanpa hasil yang berarti dari usaha mereka.

Namun, seiring mendekatnya turnamen besar lainnya, dengan Piala Dunia Wanita 2027 yang kini hanya tinggal 14 bulan lagi, tidak ada rasa putus asa di kalangan juara edisi 2023—justru sebaliknya. Hal ini karena Spanyol telah menghabiskan beberapa bulan terakhir untuk bangkit kembali dengan gemilang dari kekecewaan musim panas lalu, dan mereka akan menghadapi pertandingan ulang melawan Inggris pada Selasa ini, dalam kualifikasi Piala Dunia, sebagai salah satu favorit mutlak untuk memenangkan turnamen di Brasil - jika bukan favorit mutlak.

    Kepemimpinan baru

    Banyak hal telah berubah di Spanyol sejak Euro. Yang paling mencolok, Montse Tome, yang kualitasnya sebagai pelatih sempat dipertanyakan selama masa jabatannya, mengundurkan diri tak lama setelah turnamen tersebut, dan tongkat estafet pun diambil alih oleh Sonia Bermudez, mantan penyerang Barcelona. Yang juga patut disebutkan adalah salah satu bintang berpengalaman yang dipanggilnya kembali: Mapi Leon, bek tengah kelas dunia yang tidak pernah bermain untuk negaranya sejak aksi protes para pemain yang menjadi sorotan publik pasca Euro 2022.

    Dampak kembalinya sang bek sangat terasa saat Bermudez membawa Spanyol meraih kejayaan di Nations League pada bulan Desember lalu, dengan La Roja mencatatkan empat clean sheet dalam dua leg pertandingan melawan Swedia dan Jerman untuk merebut gelar juara dengan meyakinkan. Setelah mengalahkan Jerman 3-0 pada leg kedua final, di hadapan 55.843 penonton yang memecahkan rekor di Madrid, Alexia Putellas menyebutnya sebagai "salah satu malam terbaik dalam karier saya".

    Mengatasi ketidakhadiran Bonmati

    Spanyol harus menjalani pertandingan terakhir itu—yang harus mereka menangkan setelah bermain imbang 0-0 di Kaiserslautern—tanpa Bonmati pula. Pemenang Ballon d'Or tiga kali, yang baru saja meraih Golden Ball ketiganya secara berturut-turut beberapa minggu sebelumnya, mengalami patah tulang fibula di antara dua leg final Nations League. Cedera ini memerlukan operasi dan membuatnya absen sejak saat itu. Ada kemungkinan dia tidak akan bermain lagi musim ini, meskipun kembalinya dia menjelang akhir musim masih mungkin.

    "Kehilangan pemain seperti Aitana bisa membuat tim goyah karena tidak ada yang suka melihat rekan setimnya terluka atau cedera," kata Irene Paredes, kapten timnas Spanyol yang juga bermain bersama Bonmati di Barcelona, saat itu. Namun, La Roja telah tampil impresif tanpa keahlian kelas dunia miliknya, baik di final Nations League tersebut maupun dalam dua kemenangan kualifikasi Piala Dunia yang menyusul.

    Talenta kelas dunia dalam performa terbaiknya

    Hal itu tentu saja karena skuad Spanyol secara keseluruhan memang luar biasa. Memang akan lebih baik jika ada pemain seperti Bonmati, tapi skuad ini tetap termasuk yang paling kuat dan terbaik di kancah sepak bola wanita internasional selama dia menjalani pemulihan. Di lini tengah saja, Patri Guijarro tampil luar biasa sejak kembali dari cedera pada Januari, sementara Alexia Putellas menikmati musim yang layak untuk meraih Ballon d'Or ketiganya. Bintang Barcelona ini telah mencetak 20 gol dan 11 assist sejauh musim ini dan dapat semakin memperkuat peluangnya meraih penghargaan tersebut di panggung-panggung besar dalam beberapa pekan mendatang, terutama di semifinal Liga Champions.

    Di lini depan, Mariona Caldentey, runner-up Ballon d'Or tahun lalu, sekali lagi memainkan peran penting dalam serangan Spanyol, sementara Claudia Pina terus mempertahankan performa luar biasa dari musim lalu dengan apa yang bisa dibilang sebagai musim yang bahkan lebih baik bagi pemain berusia 24 tahun ini.

    Dan semua itu hanyalah sebagian kecil dari kualitas yang dimiliki Bermudez.

    Kaum muda mulai mengambil peran

    Hal yang sangat menggembirakan dalam beberapa bulan terakhir adalah cara beberapa talenta muda tampil menonjol dalam skuad Spanyol ini. Vicky Lopez, misalnya, menggantikan Bonmati di starting line-up pada leg kandang final Nations League dan ia membalas kepercayaan Bermudez dengan mencetak gol kedua dalam kemenangan 3-0 yang memastikan gelar juara.

    Seiring dimulainya kualifikasi Piala Dunia, dan jadwal pertandingan yang lebih mudah melawan tim-tim seperti Ukraina dan Islandia, Bermudez semakin mengandalkan pemain-pemain muda. Setelah melatih di seluruh jenjang pemuda, pelatih berusia 41 tahun ini sangat menyadari betapa berkualitasnya tim-tim yang menjadi sumber pemain untuk La Roja, dan ia telah mengambil langkah untuk mempromosikan pemain seperti Aiara Agirrezabala dan Clara Serrajordi, yang keduanya masuk dalam 10 besar daftar GOAL's 2026 Women's NXGN, ke dalam skuadnya. Serrajordi khususnya tampil mengesankan saat diberi kesempatan debut sebagai starter melawan Ukraina bulan lalu, setelah sebelumnya menunjukkan kedewasaan di luar usianya dalam penampilan singkat selama 25 menit melawan Swedia pada Oktober.

    Nama-nama baru lainnya seperti Edna Imade, penyerang Bayern Munich berusia 25 tahun yang telah mencetak dua gol dalam empat penampilan, dan Lucia Corrales, yang meninggalkan Barcelona untuk bergabung dengan London City Lionesses dengan biaya transfer yang cukup besar pada musim panas lalu, telah masuk ke dalam skuad secara reguler dan memberikan angin segar.

    Untuk membuktikan suatu hal

    Artinya, meski menampilkan beberapa wajah baru dan berbeda, sebagian besar faktor yang membuat tim Spanyol ini begitu hebat tetap ada dan memungkinkan mereka bangkit dari kekecewaan musim panas lalu. Ini adalah skuad yang dipenuhi pemain berkualitas tinggi, berpengalaman, dan memiliki cadangan talenta muda, yang semuanya memungkinkan La Roja tampil gemilang meski menghadapi situasi yang tidak menentu akibat absennya pemain, cedera pada pemain kunci, dan kontroversi kepelatihan dalam beberapa tahun terakhir.

    Apakah Bermudez bisa menghadirkan cerita yang berbeda terkait hal terakhir tersebut? Ada keraguan saat ia datang, mengingat kurangnya pengalaman manajerial tingkat senior, namun cara ia beradaptasi di putaran final Nations League sangat mengesankan. Apakah hal itu menjadi pertanda baik untuk masa depan? Kita hanya akan mengetahui lebih banyak seiring berjalannya pertandingan, dan laga hari Selasa melawan Inggris akan menjadi ujian besar baginya untuk lulus demi membuktikan kemampuannya lebih jauh.

    Kesempatan datang

    Kunjungan Spanyol ke London juga merupakan peluang besar bagi tim secara keseluruhan. Kata "balas dendam" mungkin terlalu berlebihan untuk menggambarkan situasi ini, mengingat tiga poin dalam kualifikasi Piala Dunia tak sebanding dengan gelar yang diraih Lionesses setelah mengalahkan La Roja di final Euro 2025 musim panas lalu. Namun, akan ada kesempatan untuk memberikan semacam balasan, terutama mengingat Inggris juga menang saat kedua tim terakhir kali bertemu di lapangan suci Wembley dalam pertandingan Nations League, meskipun kampanye tersebut berakhir dengan Spanyol memenangkan gelar sementara The Lionesses sekali lagi gagal lolos ke putaran final.

    Pasang surut pertandingan ini, taruhannya yang selalu tinggi, dan fakta bahwa kedua tim ini adalah yang terbaik di Eropa, semuanya membantu menciptakan semacam rivalitas antara Inggris dan Spanyol—jenis rivalitas non-geografis yang memikat dan menarik, terutama dalam sepak bola internasional.

    Dalam edisi terbarunya, The Lionesses akan berusaha mengingatkan semua orang mengapa merekalah yang menang di final Euro 2025. Namun, Spanyol adalah juara dunia bertahan, setelah mengalahkan Inggris di final Piala Dunia Wanita 2023, dan mereka memiliki peluang besar di sini untuk mengingatkan semua orang mengapa merekalah yang seharusnya menjadi favorit untuk kembali menjadi juara pada 2027.

