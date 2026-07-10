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England line-up Norway GFXGOAL
Thomas Hindle

Diterjemahkan oleh

Bagaimana seharusnya Inggris menurunkan susunan pemainnya untuk laga perempat final Piala Dunia melawan Norwegia: Dilema Thomas Tuchel dalam memilih bek kanan terus berlanjut, dengan Reece James, Djed Spence, dan Ezri Konsa sebagai opsi pengganti Jarell Quansah yang diskors

Analysis
World Cup
England
FEATURES
Norway vs England
Norway
J. Bellingham

Tidak diragukan lagi, ini adalah keputusan pemilihan pemain terpenting yang harus diambil Thomas Tuchel selama menjabat sebagai pelatih Inggris hingga saat ini. The Three Lions menjadi favorit menjelang laga perempat final Piala Dunia melawan Norwegia pada Sabtu nanti di Miami. Inggris seharusnya memiliki kualitas yang jauh lebih unggul di seluruh lini lapangan dibandingkan lawan mereka dari Skandinavia. Namun, itu tidak berarti Tuchel tidak menghadapi tantangan. Inggris harus mengambil beberapa keputusan yang cukup rumit.

Pertama, pertandingan di Azteca melawan Meksiko pekan lalu dilaporkan meninggalkan beberapa masalah cedera bagi Inggris. Marc Guehi sedang memulihkan diri dari cedera ringan. Beberapa pemain terlihat kelelahan saat pertandingan berakhir. Memang benar pula bahwa otot paha belakang Reece James selalu bermasalah. Posisi bek kanan akan menjadi tantangan ke depan, terutama kini setelah larangan bermain dua pertandingan bagi Jarell Quansah telah dikonfirmasi.

Meski begitu, Inggris memiliki banyak talenta, dan banyak kemungkinan formasi untuk memadukannya. Selain para pemain inti yang sudah jelas, pemain seperti Dan Burn, Djed Spence, dan John Stones telah tampil gemilang di lini pertahanan. Kita juga belum melihat performa terbaik Morgan Rogers – ini bisa menjadi kesempatan baginya.

Dengan mempertimbangkan semua hal tersebut, GOAL mencoba berperan sebagai manajer sepak bola amatir. Berikut adalah pemain yang seharusnya menjadi starter bagi Inggris saat mereka berupaya mengambil langkah berikutnya menuju kejayaan Piala Dunia di Florida pada hari Sabtu...

  • Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    GK: Jordan Pickford

    Akhirnya, ada sedikit tanda-tanda kebangkitan dari Jordan Pickford. Kiper Everton ini tampil kurang memuaskan hingga babak 16 besar. Sebenarnya, dia memang tidak terlalu banyak mendapat pekerjaan. Namun, ada beberapa kesalahan. Dia seharusnya bisa menghentikan gol pembuka mengejutkan dari DR Kongo di laga gugur pertama. Penampilannya juga goyah saat melawan Ghana. Tuchel menegurnya karena tidak mengoper bola lebih cepat saat melawan Kroasia. Banyak pertanyaan muncul—mungkin memang wajar.

    Lalu tibalah pertandingan di Azteca. Pickford tampil heroik saat melawan Meksiko, melakukan tiga penyelamatan gemilang untuk menggagalkan peluang Raul Jimenez, sebelum melakukan lima kali menepis bola dengan tinju dan menghabiskan 30 menit terakhir dengan menepis bola-bola yang datang, menandai pertahanan yang tak terlupakan di katedral sepak bola tersebut.

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  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    RB: Reece James

    Kini pilihan yang tersedia mulai terlihat sangat terbatas. Quansah tampil bagus saat melawan Meksiko hingga ia diusir dari lapangan, dan lamanya skorsing tersebut terkesan cukup berat. Namun Inggris, meski konon telah berupaya keras untuk meminta keputusan itu dibatalkan dengan alasan adanya prosedur VAR yang dilaporkan tidak tepat, harus bermain tanpa dirinya.

    Jadi, kita kembali ke Reece James, yang telah mengikuti latihan penuh. Hamstring-nya konon sudah siap untuk bertanding, tapi tolong hentikan kami jika Anda pernah mendengar hal ini sebelumnya...

  • Panama v England: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    CB: Ezri Konsa

    Tidak banyak bek tengah yang mampu menghentikan Erling Haaland. Anehnya, Ezri Konsa tampaknya menjadi salah satunya. Ia memiliki rekor yang cukup mengesankan saat menghadapi pemain asal Norwegia itu.

    Faktanya, dalam lima pertandingan Liga Premier melawan Haaland saat membela City, Haaland hanya mencetak satu gol dalam total 406 menit. Hal itu mungkin lebih berkaitan dengan sistem permainan. Mungkin Haaland memang tidak suka bermain melawan Aston Villa. Namun, hal itu juga bisa menjadi pertandingan yang dibutuhkan Inggris.

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  • Marc GUEHI-england-202406(C)Getty Images

    CB: Marc Guehi

    Terlepas dari laporan mengenai cedera hamstring ringan yang dialaminya di Stadion Azteca, Marc Guehi seharusnya menjadi pemain yang diturunkan sebagai bek utama pada Sabtu nanti. Permainannya terus membaik dari satu pertandingan ke pertandingan lainnya, dan ia tampil sangat gemilang saat melawan Meksiko. John Stones, yang juga menampilkan performa luar biasa dalam pertandingan yang sama, layak dipertimbangkan di sini. Namun, Guehi adalah pilihan yang lebih meyakinkan.

  • Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    LB: Nico O'Reilly

    Akhirnya, sedikit penampilan defensif yang mengesankan dari Nico O'Reilly. Kualitas menyerang bek kiri Man City ini sangat jelas terlihat, dan kerja samanya dengan Anthony Gordon terus berkembang. Namun, kemampuan defensifnya belum benar-benar diuji hingga pekan lalu. Dan di sana, ia tampil mengesankan.

    O'Reilly mengawal sisi kiri dengan baik sebelum menerima kartu kuning yang tidak tepat waktu, yang membuatnya ditarik keluar pada menit ke-72. Ia seharusnya kembali masuk dalam skuad — dan semoga bisa bermain penuh selama 90 menit — pada hari Sabtu.

  • FBL-WC-2026-MATCH92-MEX-ENGAFP

    CM: Elliot Anderson

    Sudah jelas sekali. Susunan lini tengah Inggris pada dasarnya sudah terbentuk dengan sendirinya saat ini. Masih ada beberapa kendala yang perlu diatasi. Anderson bukanlah gelandang bertahan yang sempurna.

    Namun, dia memberikan keseimbangan, dan terlihat jelas mengapa Man City rela mengeluarkan dana besar untuk pemain nomor 6 ini. Dia mungkin masih membutuhkan penampilan gemilang, tapi tidak ada salahnya menjadi pemain yang konsisten dengan penilaian 7/10.

  • Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    CM: Declan Rice

    Declan Rice tampak kelelahan setelah 90 menit bertanding di Azteca. Dan alasannya cukup jelas. Dia berlari habis-habisan di ketinggian yang cukup melelahkan. Itu sudah cukup menjadi penyebabnya.

    Bagaimanapun, Rice sudah bermain dalam kondisi cedera selama beberapa bulan terakhir — dengan cedera otot paha belakang yang tampaknya tidak ditangani dengan baik. Tenaganya tampaknya hampir habis. Namun, hal itu tampaknya tidak menghalangi penampilannya. Dia tetap masuk dalam susunan pemain.

  • CM: Jude Bellingham

    Apakah Jude Bellingham seorang gelandang tengah? Gelandang kiri? Gelandang kanan? Nomor 10? Atau penyerang? Kami menanyakan hal ini karena ia bermain di kelima posisi tersebut pada berbagai kesempatan pekan lalu — terkadang bahkan secara bersamaan. Seorang pesepakbola luar biasa yang performa terbaiknya akan menentukan nasib timnas Inggris musim panas ini.

  • England v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    LW: Anthony Gordon

    Sebagai pahlawan tak dikenal di balik kemenangan atas Meksiko, Anthony Gordon berperan krusial di lini pertahanan dan juga berhasil memancing penalti yang memberi Inggris keunggulan yang sangat dibutuhkan. Ia dan Marcus Rashford telah bersaing sepanjang musim panas ini. Untuk saat ini, Gordon yang unggul.

    Namun, ada alasan yang mendukung dimasukkannya Rashford. Ia selalu tampil berpengaruh setiap kali diturunkan, dan jika Tuchel menginginkan pemain yang lebih segar, maka Rashford tentu saja menjadi pilihan. Namun, performa saat ini sangat menentukan, dan Gordon sedang menunjukkan permainan terbaiknya saat ini.

  • Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ST: Harry Kane

    Satu-satunya hal yang mengecewakan dari penampilan Harry Kane di turnamen ini sejauh ini adalah Kylian Mbappé mencetak begitu banyak gol sehingga membuat peluang pemain nomor 9 Inggris itu untuk meraih Sepatu Emas menjadi agak tidak realistis. Sayang sekali. Dia memang pantas mendapatkannya. Namun, dia tetaplah seorang legenda, dan posisinya di sini sudah pasti.

  • England v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    RW: Bukayo Saka

    Melihat Bukayo Saka berlari sungguh menyakitkan. Ada pola yang bisa dikenali dalam permainannya belakangan ini. Saka tampil bagus secara sporadis selama sekitar 45 menit. Lalu ia mulai pincang. Namun, entah bagaimana, ia tetap bertahan di lapangan. Tapi ia juga memberikan kontribusi. Umpan terobosannya untuk gol pertama Bellingham Minggu lalu sungguh indah, dan ia tetap menjadi salah satu pemain terbaik Inggris saat sedang dalam performa terbaiknya.

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