Pertama, pertandingan di Azteca melawan Meksiko pekan lalu dilaporkan meninggalkan beberapa masalah cedera bagi Inggris. Marc Guehi sedang memulihkan diri dari cedera ringan. Beberapa pemain terlihat kelelahan saat pertandingan berakhir. Memang benar pula bahwa otot paha belakang Reece James selalu bermasalah. Posisi bek kanan akan menjadi tantangan ke depan, terutama kini setelah larangan bermain dua pertandingan bagi Jarell Quansah telah dikonfirmasi.

Meski begitu, Inggris memiliki banyak talenta, dan banyak kemungkinan formasi untuk memadukannya. Selain para pemain inti yang sudah jelas, pemain seperti Dan Burn, Djed Spence, dan John Stones telah tampil gemilang di lini pertahanan. Kita juga belum melihat performa terbaik Morgan Rogers – ini bisa menjadi kesempatan baginya.

Dengan mempertimbangkan semua hal tersebut, GOAL mencoba berperan sebagai manajer sepak bola amatir. Berikut adalah pemain yang seharusnya menjadi starter bagi Inggris saat mereka berupaya mengambil langkah berikutnya menuju kejayaan Piala Dunia di Florida pada hari Sabtu...