'Bagaimana Saya Ingin Dikenang' - Para penggemar yang bersorak-sorai, Barry Sanders, dan tanpa ekspektasi: Di balik perjalanan Tim Nasional Sepak Bola AS (USMNT) di Piala Dunia 1994 yang mengubah wajah sepak bola di Amerika

Sulit dipercaya oleh generasi muda, tapi pernah ada masa ketika sepak bola bukanlah bagian utama dari budaya Amerika. Bahkan bukan bagian yang kecil sekalipun. Olahraga ini tersembunyi di kalangan kelompok-kelompok kecil yang terpinggirkan. Dalam kasus Jones, ia menontonnya di sudut belakang restoran, menyaksikan sesuatu yang tak ada yang mau lihat.

"Kami membayar lima dolar untuk masuk ke restoran Meksiko," kata Jones kepada GOAL. "Kamu didorong ke ruang belakang di mana sinyal satelitnya buruk dan gambarnya bergaris-garis. Semua orang berkerumun di sekitar TV mencoba menonton pertandingan. Itu saja. Begitulah adanya. Tidak ada sepak bola."

Pada 4 Juli 1988, hal itu mulai berubah. Pada hari itu, Komite Eksekutif FIFA bertemu di Zurich untuk menentukan tuan rumah Piala Dunia 1994. Hanya butuh satu putaran pemungutan suara bagi AS untuk menang. Sebagai bagian dari pemungutan suara itu, FIFA mewajibkan AS untuk membentuk liga sepak bola profesionalnya sendiri setelah melanggar tradisi dengan menunjuk tuan rumah Piala Dunia pertamanya tanpa memiliki liga tersebut.

Dengan memberikan Piala Dunia kepada AS, FIFA berharap dapat meningkatkan minat terhadap olahraga ini. Hal itu dijamin karena, pada saat itu, minat terhadap sepak bola hampir nol.

Timnas AS (USMNT), sementara itu, tiba-tiba menjadi sorotan. Pada 1990, AS lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam 40 tahun, tetapi segera tersingkir dengan tiga kekalahan berturut-turut. Untuk mempersiapkan turnamen 1994, Asosiasi Sepak Bola AS (U.S. Soccer) mengambil langkah yang tak terbayangkan menurut standar saat ini. Tanpa liga profesional bagi para pemain Amerika untuk bermain, federasi pada dasarnya mengubah USMNT menjadi tim klub. Para pemain akan berbasis di California dan berlatih di bawah pelatih kepala Bora Milutinovic secara penuh waktu. Selama beberapa tahun, fokus utama para bintang sepak bola Amerika hanyalah Piala Dunia.

"Orang-orang tidak menyadari bahwa ketika pemain seperti saya dan Cobi Jones turun ke lapangan pada 1994, kami belum pernah terdaftar di tim klub mana pun," kata Lalas kepada GOAL, "jadi kami melakukannya secara terbalik. Biasanya, Anda berada di sistem pemuda klub, lalu dipromosikan ke tim utama. Jika Anda tampil bagus, tim nasional akan melihat Anda, Anda pergi dan tampil bagus atau apa pun. Itulah jalurnya. Bagi kami, kami berlatih selama dua tahun sebelum Piala Dunia sebagai tim yang sesungguhnya karena terpaksa, karena tidak ada satupun dari kami yang memiliki klub."

Banyak bintang utama USMNT berasal dari sistem itu, termasuk Jones, Lalas, dan Marcelo Balboa. Secara total, 14 dari 23 pemain dalam skuad final Piala Dunia merupakan bagian dari program tersebut. Sembilan lainnya tidak. Kelompok itu termasuk Tab Ramos, Earnie Stewart, John Harkes, dan Eric Wynalda. Awalnya, situasinya agak canggung.

"Ada kelompok yang sangat solid yang berbasis di AS," kata Jones, "dan kemudian, kadang-kadang, para pemain yang datang dari luar negeri juga bergabung. Itu dinamika yang menarik. Ada dua kelompok terpisah yang menjadi satu tepat sebelum Piala Dunia, dan kemudian mereka terikat karena bahkan di dalam kelompok itu, saat kedua kelompok tersebut bersatu, masih ada pemikiran, 'Oke, bagaimana kita bisa sukses sebagai sebuah kelompok?'"

Kesuksesan sama sekali tidak terjamin. AS memasuki musim panas itu sebagai tim peringkat ke-23 dalam kompetisi tersebut. Mereka harus berhadapan dengan dua tim kuat Eropa, Swiss dan Rumania, serta Kolombia, salah satu tim terbaik di Amerika Selatan.