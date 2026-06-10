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Summer of 1994 GFXGOAL
Ryan Tolmich

Diterjemahkan oleh

'Bagaimana Saya Ingin Dikenang' - Para penggemar yang bersorak-sorai, Barry Sanders, dan tanpa ekspektasi: Di balik perjalanan Tim Nasional Sepak Bola AS (USMNT) di Piala Dunia 1994 yang mengubah wajah sepak bola di Amerika

Analysis
USA
World Cup
FEATURES
USA vs Paraguay
Paraguay

GOAL mengulas musim panas yang mengubah dunia sepak bola melalui kisah-kisah dari mereka yang mengalaminya

Pada hari Tim Nasional Sepak Bola Pria AS kalah dari Brasil di Piala Dunia 1994, Cobi Jones menyadari sesuatu: mereka sebenarnya sudah menang. Mimpi tim itu di Piala Dunia memang telah berakhir, tetapi mimpi Jones baru saja dimulai. Pada sore hari 4 Juli itu, di bawah terik matahari dan di hadapan lebih dari 80.000 penonton, Jones memandang sekeliling dan melihat masa depan.

"Di seberang sana ada Romario dan Bebeto," kenang Jones kepada GOAL. "Saat keluar dan mendengar sorak-sorai penonton yang meledak, serta melihat begitu banyak penggemar Amerika yang hadir dengan wajah dicat merah, putih, dan biru, serta mengibarkan bendera ke udara. Mereka jauh lebih banyak daripada penggemar Brasil. Itu adalah momen spesial bagi saya. Saya takkan pernah melupakannya. Itu hanya menunjukkan kepada saya bahwa sepak bola telah diterima."

Tiga puluh dua tahun kemudian, Jones dan 14 rekan setimnya berjalan ke lapangan stadion yang berbeda. Sebelum kickoff pertandingan perpisahan USMNT untuk Piala Dunia 2026, kelompok 1994 dihormati di Soldier Field. Mereka semua telah mengganti seragam denim dengan garis-garis merah dan putih. Mereka mengganti pelindung betis dengan kacamata aviator dan tekel geser dengan selfie ponsel. Banyak hal telah berubah dalam 32 tahun, tetapi, saat mereka berkumpul kembali untuk memulai musim panas yang akan menentukan dunia olahraga, segalanya tampak kembali ke titik awal.

Awal dari semuanya dimulai lebih dari tiga dekade lalu ketika sekelompok pemuda berusia 20-an yang tak dikenal diminta untuk menginspirasi sebuah negara. Semuanya dimulai dengan budaya sepak bola yang minim, tanpa liga profesional, dan tanpa harapan. Namun, segalanya berubah pada musim panas 1994. Pada musim panas itulah kelompok orang tak dikenal itu menjadi ikon, bermain melawan tim terbaik dunia, bertemu wajah-wajah terkenal era '90-an, dan menandatangani banyak sekali tanda tangan.

Namun, yang lebih penting, musim panas itulah saat sepak bola benar-benar tiba di Amerika. Major League Soccer lahir dari janji turnamen 1994. Tiga dekade kemudian, liga ini memiliki Lionel Messi dan klub-klub yang kini bernilai setara dengan tim-tim terbesar di sepak bola Eropa. Saat Piala Dunia kembali ke Amerika Serikat pada 2026, begitu banyak hal yang telah menjadi bagian dari olahraga ini di sini dapat ditelusuri kembali ke musim panas itu.

"Tidak ada lagi yang bisa menghentikan perkembangan setelah itu," kata Alexi Lalas kepada GOAL. "Piala Dunia tidak pernah sama lagi setelah itu."

Inilah kisah Piala Dunia 1994 dari mereka yang mengalaminya, mereka yang diuntungkan darinya, dan mereka yang hidupnya berubah seolah-olah dalam semalam.

  • IST OCT 1993: COBI JONES IN TRAINING AT MISSION VIEJO. JONES IS A MEMBER OF THE USA SOCCER TEAM FOGetty Images Sport

    "Tidak ada pertandingan sepak bola"

    Sulit dipercaya oleh generasi muda, tapi pernah ada masa ketika sepak bola bukanlah bagian utama dari budaya Amerika. Bahkan bukan bagian yang kecil sekalipun. Olahraga ini tersembunyi di kalangan kelompok-kelompok kecil yang terpinggirkan. Dalam kasus Jones, ia menontonnya di sudut belakang restoran, menyaksikan sesuatu yang tak ada yang mau lihat.

    "Kami membayar lima dolar untuk masuk ke restoran Meksiko," kata Jones kepada GOAL. "Kamu didorong ke ruang belakang di mana sinyal satelitnya buruk dan gambarnya bergaris-garis. Semua orang berkerumun di sekitar TV mencoba menonton pertandingan. Itu saja. Begitulah adanya. Tidak ada sepak bola."

    Pada 4 Juli 1988, hal itu mulai berubah. Pada hari itu, Komite Eksekutif FIFA bertemu di Zurich untuk menentukan tuan rumah Piala Dunia 1994. Hanya butuh satu putaran pemungutan suara bagi AS untuk menang. Sebagai bagian dari pemungutan suara itu, FIFA mewajibkan AS untuk membentuk liga sepak bola profesionalnya sendiri setelah melanggar tradisi dengan menunjuk tuan rumah Piala Dunia pertamanya tanpa memiliki liga tersebut.

    Dengan memberikan Piala Dunia kepada AS, FIFA berharap dapat meningkatkan minat terhadap olahraga ini. Hal itu dijamin karena, pada saat itu, minat terhadap sepak bola hampir nol.

    Timnas AS (USMNT), sementara itu, tiba-tiba menjadi sorotan. Pada 1990, AS lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam 40 tahun, tetapi segera tersingkir dengan tiga kekalahan berturut-turut. Untuk mempersiapkan turnamen 1994, Asosiasi Sepak Bola AS (U.S. Soccer) mengambil langkah yang tak terbayangkan menurut standar saat ini. Tanpa liga profesional bagi para pemain Amerika untuk bermain, federasi pada dasarnya mengubah USMNT menjadi tim klub. Para pemain akan berbasis di California dan berlatih di bawah pelatih kepala Bora Milutinovic secara penuh waktu. Selama beberapa tahun, fokus utama para bintang sepak bola Amerika hanyalah Piala Dunia.

    "Orang-orang tidak menyadari bahwa ketika pemain seperti saya dan Cobi Jones turun ke lapangan pada 1994, kami belum pernah terdaftar di tim klub mana pun," kata Lalas kepada GOAL, "jadi kami melakukannya secara terbalik. Biasanya, Anda berada di sistem pemuda klub, lalu dipromosikan ke tim utama. Jika Anda tampil bagus, tim nasional akan melihat Anda, Anda pergi dan tampil bagus atau apa pun. Itulah jalurnya. Bagi kami, kami berlatih selama dua tahun sebelum Piala Dunia sebagai tim yang sesungguhnya karena terpaksa, karena tidak ada satupun dari kami yang memiliki klub."

    Banyak bintang utama USMNT berasal dari sistem itu, termasuk Jones, Lalas, dan Marcelo Balboa. Secara total, 14 dari 23 pemain dalam skuad final Piala Dunia merupakan bagian dari program tersebut. Sembilan lainnya tidak. Kelompok itu termasuk Tab Ramos, Earnie Stewart, John Harkes, dan Eric Wynalda. Awalnya, situasinya agak canggung.

    "Ada kelompok yang sangat solid yang berbasis di AS," kata Jones, "dan kemudian, kadang-kadang, para pemain yang datang dari luar negeri juga bergabung. Itu dinamika yang menarik. Ada dua kelompok terpisah yang menjadi satu tepat sebelum Piala Dunia, dan kemudian mereka terikat karena bahkan di dalam kelompok itu, saat kedua kelompok tersebut bersatu, masih ada pemikiran, 'Oke, bagaimana kita bisa sukses sebagai sebuah kelompok?'"

    Kesuksesan sama sekali tidak terjamin. AS memasuki musim panas itu sebagai tim peringkat ke-23 dalam kompetisi tersebut. Mereka harus berhadapan dengan dua tim kuat Eropa, Swiss dan Rumania, serta Kolombia, salah satu tim terbaik di Amerika Selatan.

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  • Alexi Lalas 1994 USMNTGetty Images

    Melampaui ekspektasi

    Sejak pengundian grup dilakukan, para anggota tim hanya memiliki satu pikiran: jangan sampai malu. Mereka akan menjadi tim yang tidak diunggulkan di ketiga pertandingan tersebut, yang berarti ada kemungkinan besar bahwa momen penentu bagi USMNT bisa berakhir dengan sangat cepat.

    "Ada banyak tekanan pada kami agar tidak menjadi tuan rumah pertama yang gagal lolos dari babak penyisihan grup," tambah Jones. "Ada banyak ikatan di situ, mungkin bisa dibilang begitu. Ini seperti pengorbanan bersama atau penderitaan bersama, terserah bagaimana Anda memandangnya, untuk mencari cara menyelesaikan tugas."

    Balboa menambahkan: "Dengar, tidak ada ekspektasi."

    Hal itu dengan cepat berubah.

    Pertandingan pertama melawan Swiss di hadapan lebih dari 73.000 penonton di Pontiac Silverdome. Dukungan itu sendiri sudah merupakan kemenangan tersendiri. Hasilnya juga merupakan kemenangan moral, karena AS meraih hasil imbang 1-1 berkat gol Wynalda menjelang akhir babak pertama.

    Selanjutnya adalah salah satu pertandingan paling terkenal dalam sejarah olahraga ini. Pada 22 Juni 1994, AS mengalahkan Kolombia 2-1 di Rose Bowl. Stewart menjadi pahlawan USMNT dengan gol penentu kemenangan. Gol pertama, yang terkenal, adalah gol bunuh diri dari Andres Escobar. Bek Kolombia itu dibunuh tak lama setelah turnamen.

    Dengan empat poin di kantong, AS berhasil lolos meskipun kalah 1-0 dari Rumania di laga penutup fase grup. Mereka telah menentang semua prediksi, memukau dunia dengan ketangguhan, semangat, dan pada akhirnya, kemampuan sepak bola mereka.

    "Saya mengagumi tim AS," kata Jurgen Klinsmann, yang menjadi bintang untuk Jerman pada musim panas itu dan akhirnya melatih USMNT di Piala Dunia 2014, kepada GOAL. "Kami menonton semua pertandingan di TV, dan saya ingat kami banyak membicarakan tim AS. Saya melihat tim yang bermain sepenuh hati, tim yang memiliki pemain sepak bola hebat: Tab Ramos, Alexi Lalas, Tony Meola, Marcelo Balboa. Itu adalah tim yang bisa dengan mudah bersaing dengan tim-tim lain di dunia.

    "Kami selalu berpikir, 'Oke, seberapa populer sebenarnya sepak bola di AS? Sejauh mana mereka bisa melangkah?' Itu adalah tim yang bisa dengan mudah melaju ke semifinal, bukan karena itu kejutan, tapi karena mereka sangat bagus."

    Mereka tidak mencapai semifinal. Sebagai hadiah karena lolos dari fase grup, USMNT dipasangkan dengan Brasil. Mereka memberikan perlawanan sengit kepada juara eventual sebelum akhirnya kalah akibat gol Bebeto pada menit ke-72. Dan begitulah mimpi Piala Dunia 1994 berakhir - kecuali sebenarnya tidak. Bagi para pemain di tim itu, 1994 bukanlah sekadar musim panas, melainkan titik balik. Hidup mereka tidak akan pernah sama lagi.

  • Alexi LalasGetty Images Sport

    Selebriti mendadak

    Sepak bola Amerika belum pernah memiliki bintang besar sejati. Setelah musim panas itu, jumlahnya menjadi 22 orang. Hampir seketika, para anggota tim Piala Dunia 1994 itu meraih status selebriti, padahal sebelumnya mereka relatif tidak dikenal menjelang turnamen tersebut. Hanya dalam beberapa minggu saja, semua orang ingin menjadi bagian dari USMNT. Semua orang juga ingin tampil seperti mereka.

    "Mereka menyukai seragamnya, jujur saja," kata Balboa tentang seragam denim ikonik yang, hingga hari ini, masih menjadi salah satu yang paling dicintai dalam dunia sepak bola. "Kemeja denim itu? Semua orang sepertinya sangat ingin memilikinya."

    Lalas, dengan rambut merah dan janggutnya, menjadi ikonik. Ketenaran Jones di lapangan membawa ketenaran di luar lapangan. Kapten Meola memulai warisan di posisi penjaga gawang. Setiap pemain dalam skuad tampaknya membawa sesuatu yang berbeda, dan masing-masing mengembangkan penggemar setia mereka sendiri.

    "Seperti yang sering ditekankan Alexi, banyak gadis remaja yang berteriak-teriak memanggilku," kata Jones sambil tertawa. "Alexi punya para pemberontak."

    "Kelompok itu punya kepribadian," tambah Balboa, "dan menurutku itulah yang membuat kelompok itu istimewa. Itulah mengapa orang-orang terikat pada tim 94."

    Ada keuntungan dari itu, dan beberapa di antaranya cukup surreal. Setelah Piala Dunia itu, Jones mengingat pernah dipindahkan ke kelas satu di pesawat saat dikenali oleh kru maskapai. Para pemain tiba-tiba mendapat dukungan di seluruh negeri. Penggemar, baik dari sepak bola maupun tim secara umum, bermunculan di mana-mana saat para pemain tiba-tiba harus menghadapi konsep ketenaran.

    "Saya pikir itu sedikit mengejutkan bagi kami," kata Jones, "karena kami mulai menyadari betapa besarnya hal itu bisa menjadi. Saat mulai mendapat wawancara televisi, sampul majalah, Sports Illustrated for Kids - semuanya perlahan meningkat. Setiap pertandingan yang kami hadiri, saya kira kami harus menandatangani setidaknya 500-600 bola di berbagai ruang ballroom hotel.

    "Kami bukan hanya pemain sepak bola. Lihat, kamu berusia 23 atau 24 tahun dan, ya, kamu menyukai semua perhatian itu, tapi kadang-kadang juga menantang karena semua permintaan yang harus kamu penuhi di luar sepak bola karena kamu harus membantu mengembangkan olahraga ini."

    Dengan membangun olahraga ini, USMNT akhirnya bertemu dengan ikon-ikon tahun 90-an. Setelah kekalahan dari Brasil, Robin Williams datang ke ruang makan untuk memberikan pidato kepada tim.

    "Saya rasa semua orang berpikir, 'Apa-apaan ini?'," kata Jones.

    Williams bukanlah satu-satunya ikon yang ditemui Jones pada musim panas itu. Interaksi favoritnya terjadi setelah hasil imbang pada pertandingan pembuka USMNT.

    "Karena lahir di Detroit, saya selalu memikirkan hal ini," kata Jones. "Setelah pertandingan di Detroit, seseorang membawa saya ke ruang keluarga dan seseorang dari Adidas berkata, 'Hei, ada yang ingin bertemu denganmu'. Mereka membawa saya ke sana, dan ternyata itu Barry Sanders. 'Hei, bro, senang bertemu denganmu' dan dia berkata, 'Bro, kamu cepat'.

    "Aku hanya berpikir, 'Tunggu, apa?' Itu datang dari Barry Sanders! Itu adalah momen spesial bagiku. Itu adalah salah satu momen aneh di mana aku berpikir, 'Ya, ini benar-benar luar biasa'."

    Sanders bukanlah satu-satunya yang terkesan oleh Jones dan rekan-rekan setimnya. Ternyata, ada generasi atlet baru yang menyaksikan pertandingan itu, dan musim panas itu menjadi pemicu yang membangkitkan minat mereka terhadap olahraga ini.

  • Belgium v USA: Round of 16 - 2014 FIFA World Cup BrazilGetty Images Sport

    Generasi yang menyaksikan

    Pada musim panas 1994, Tim Howard berusia 15 tahun. Saat itu, ia sedang mengikuti pemusatan latihan tim nasional pria U-17 AS di California. Federasi Sepak Bola AS (U.S. Soccer) berbaik hati memberikan tiket grup kepada mereka untuk menonton pertandingan tim nasional pria AS melawan Kolombia. Howard mengingat setiap detailnya.

    "Di sini aku, berusia 15 tahun bersama teman-teman tim nasional AS," kata Howard kepada wartawan pada 2024. "Kami bertelanjang dada, berkeringat di panasnya Pasadena, wajah kami dihiasi tulisan USA. Kami berada di belakang gawang, dan Marcelo Balboa gagal melakukan tendangan salto, tapi jelas kami menang berkat gol bunuh diri.

    "Melihat mereka berparade di lapangan dengan bendera Amerika, itulah saatnya, ketika kamu berusia 15 tahun, dan kamu berpikir, 'Oh, oke, aku bermain sepak bola, aku menyukainya, ini menyenangkan, dan aku benar-benar ingin melakukan hal-hal hebat', tapi inilah saatnya kamu menyadari bahwa kamu bisa menjadi hebat. Kamu bisa bermain untuk tim nasional. Kamu bisa bermain di Piala Dunia seperti itu. Itulah momen ketika kamu tahu: pertandingan di Pasadena itu."

    Howard, tentu saja, melanjutkan warisan penjaga gawang yang dimulai oleh Meola pada musim panas itu. Dia jauh dari satu-satunya legenda USMNT yang menyaksikannya. DaMarcus Beasley, yang bermain di empat Piala Dunia antara 2002 dan 2014, mengatakan kepada GOAL pada 2021 bahwa dia masih ingat jelas gol Stewart melawan Kolombia. Kapten USMNT saat ini, Tim Ream, masih muda saat itu, tetapi dia ingat pertama kali melihat seragam AS di TV saat tim bermain di Rose Bowl. Sementara itu, Oguchi Onyewu mengingat sesuatu yang lebih besar: masa depan.

    "Sebelum Piala Dunia 1994, saya sama sekali tidak memiliki aspirasi atau impian untuk menjadi pemain sepak bola profesional dalam bentuk apa pun," kata Onyewu, yang bermain di Piala Dunia 2006 dan 2010, kepada GOAL pada 2020. "Saya bahkan tidak tahu bahwa bermain sepak bola profesional bisa menjadi karier yang menguntungkan."

    Timnas AS bukanlah satu-satunya tim yang diuntungkan. Calon pemain internasional Italia, Giuseppe Rossi, adalah seorang penggemar sepak bola berusia tujuh tahun yang tumbuh besar di New Jersey. Dia berada di tribun penonton pada musim panas itu.

    "Ayah saya membawa saya menonton tim nasional Italia melawan Irlandia, dan itu adalah kenangan yang akan saya hargai selamanya," katanya kepada GOAL. "Menonton [Roberto] Baggio bermain, Gianfranco Zola - mereka adalah pemain yang saya nikmati menontonnya setiap Minggu pagi pukul 9 untuk menonton Milan bermain."

    Pada akhirnya, itulah warisan dari turnamen musim panas itu: inspirasi. Bahkan kini, 32 tahun kemudian, inspirasi itu tetap berlanjut.

  • Cobi Jones 2026Getty

    Warisan yang abadi

    Tak berlebihan jika dikatakan betapa banyak hal yang telah berubah sejak musim panas itu. Para pemain Amerika kini bermain di level tertinggi olahraga ini, bukan lagi harus tinggal bertahun-tahun di luar negeri karena kurangnya peluang. Sepak bola kini menjadi tayangan tetap di televisi Amerika, bahkan liga-liga Eropa yang lebih rendah pun kini memiliki kesepakatan siaran di Amerika. Sepak bola domestik juga telah berkembang pesat, hingga pemain yang bisa dibilang terbaik sepanjang masa, Lionel Messi, telah menjadikan MLS sebagai rumahnya selama tiga tahun terakhir.

    Selama 32 tahun terakhir, olahraga sepak bola telah berkembang pesat. Semuanya dimulai pada musim panas yang terik, ketika sekelompok pemuda berusia 20-an yang tidak dikenal berhasil merebut hati seluruh bangsa.

    "Saya selalu mengingatkan diri sendiri atau diingatkan setiap hari tentang apa yang terjadi pada tahun 1994," kata Lalas. "Maksud saya, mari jujur: saya berbicara dengan Anda hari ini karena musim panas 1994. Saya sepenuhnya menyadari bahwa saya hidup dengan kekuatan Piala Dunia dan apa yang bisa dilakukannya pada seorang individu. Itu mengubah hidup saya selamanya dan memberi saya kesempatan, baik di dalam maupun di luar lapangan, dan saya memanfaatkannya sepenuhnya."

    Lalas benar: 1994 mengubah hidup. Dia kini bisa dibilang menjadi wajah sepak bola Amerika di televisi. Jones memiliki patung di Los Angeles. Balboa adalah ikon di Colorado. Tak terhitung pemain dari tim itu yang kemudian memberikan dampak pada permainan di tempat lain, sebagai pelatih, direktur olahraga, dan penyiar. Tak ada yang pernah memberikan dampak lebih besar daripada yang mereka lakukan di Piala Dunia itu.

    Menjelang Piala Dunia 2026, tahun 1994 terasa lebih penting dari sebelumnya. Itulah mengapa FOX meluncurkan dokumenter "Summer of ’94" sebagai pembuka liputan Piala Dunia 2026 mereka. Itulah mengapa Lalas akan menghiasi layar TV semua orang sepanjang musim panas ini. Dan itulah mengapa Asosiasi Sepak Bola Amerika Serikat (U.S. Soccer) mengumpulkan sebagian besar tim tersebut di Chicago untuk pertandingan perpisahan USMNT melawan Jerman, sebagai pertemuan unik antara masa lalu dan masa kini.

    Musim panas ini, masa kini akan menginspirasi masa depan. Jones tahu bagaimana rasanya. Ia berharap sepak bola Amerika siap untuk lompatan berikutnya, dan jika lompatan itu terwujud, jika olahraga ini benar-benar maju sesuai harapannya, ia akan tahu peran yang ia dan rekan-rekannya mainkan bertahun-tahun yang lalu.

    "Saya ingin mereka memandang tim 94 sebagai tim yang membangun fondasi, yang mengokohkan fondasi sepak bola di negara ini," katanya. "Tahun 94 adalah saat kami melampaui ekspektasi untuk pertama kalinya. Tak ada yang mengira AS bisa lolos dari fase grup. Tak ada yang berpikir Piala Dunia akan sukses di Amerika Serikat, tapi bagi tim 94 untuk bersatu dan melakukan sesuatu yang istimewa dengan banyak pemain muda yang baru lulus kuliah? Untuk menggelar Piala Dunia yang sukses, dan pada dasarnya memicu perkembangan sepak bola di negara ini? Itulah cara saya ingin diingat.

    "Kami mengalami lompatan eksponensial dalam olahraga ini berkat apa yang dilakukan skuad 94. Segala sesuatu yang kami miliki sekarang dan segala sesuatu yang akan kami miliki di masa depan didasarkan pada hal itu."


    Tom Hindle dan Alex Labidou dari GOAL turut berkontribusi dalam peliputan cerita ini.

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