'Bagaimana Saya Ingin Dikenang' - Para penggemar yang bersorak-sorai, Barry Sanders, dan tanpa ekspektasi: Di balik perjalanan Tim Nasional Sepak Bola AS (USMNT) di Piala Dunia 1994 yang mengubah wajah sepak bola di Amerika

Pada hari Tim Nasional Sepak Bola Pria AS kalah dari Brasil di Piala Dunia 1994, Cobi Jones menyadari sesuatu: mereka sebenarnya sudah menang. Mimpi tim itu di Piala Dunia memang telah berakhir, tetapi mimpi Jones baru saja dimulai. Pada sore hari 4 Juli itu, di bawah terik matahari dan di hadapan lebih dari 80.000 penonton, Jones memandang sekeliling dan melihat masa depan.
"Di seberang sana ada Romario dan Bebeto," kenang Jones kepada GOAL. "Saat keluar dan mendengar sorak-sorai penonton yang meledak, serta melihat begitu banyak penggemar Amerika yang hadir dengan wajah dicat merah, putih, dan biru, serta mengibarkan bendera ke udara. Mereka jauh lebih banyak daripada penggemar Brasil. Itu adalah momen spesial bagi saya. Saya takkan pernah melupakannya. Itu hanya menunjukkan kepada saya bahwa sepak bola telah diterima."
Tiga puluh dua tahun kemudian, Jones dan 14 rekan setimnya berjalan ke lapangan stadion yang berbeda. Sebelum kickoff pertandingan perpisahan USMNT untuk Piala Dunia 2026, kelompok 1994 dihormati di Soldier Field. Mereka semua telah mengganti seragam denim dengan garis-garis merah dan putih. Mereka mengganti pelindung betis dengan kacamata aviator dan tekel geser dengan selfie ponsel. Banyak hal telah berubah dalam 32 tahun, tetapi, saat mereka berkumpul kembali untuk memulai musim panas yang akan menentukan dunia olahraga, segalanya tampak kembali ke titik awal.
Awal dari semuanya dimulai lebih dari tiga dekade lalu ketika sekelompok pemuda berusia 20-an yang tak dikenal diminta untuk menginspirasi sebuah negara. Semuanya dimulai dengan budaya sepak bola yang minim, tanpa liga profesional, dan tanpa harapan. Namun, segalanya berubah pada musim panas 1994. Pada musim panas itulah kelompok orang tak dikenal itu menjadi ikon, bermain melawan tim terbaik dunia, bertemu wajah-wajah terkenal era '90-an, dan menandatangani banyak sekali tanda tangan.
Namun, yang lebih penting, musim panas itulah saat sepak bola benar-benar tiba di Amerika. Major League Soccer lahir dari janji turnamen 1994. Tiga dekade kemudian, liga ini memiliki Lionel Messi dan klub-klub yang kini bernilai setara dengan tim-tim terbesar di sepak bola Eropa. Saat Piala Dunia kembali ke Amerika Serikat pada 2026, begitu banyak hal yang telah menjadi bagian dari olahraga ini di sini dapat ditelusuri kembali ke musim panas itu.
"Tidak ada lagi yang bisa menghentikan perkembangan setelah itu," kata Alexi Lalas kepada GOAL. "Piala Dunia tidak pernah sama lagi setelah itu."
Inilah kisah Piala Dunia 1994 dari mereka yang mengalaminya, mereka yang diuntungkan darinya, dan mereka yang hidupnya berubah seolah-olah dalam semalam.