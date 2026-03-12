Goal.com
Live
Paris Saint-Germain FC v Chelsea FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport
خالد محمود

Diterjemahkan oleh

Bagaimana rangkaian hasil Liga Champions yang mengecewakan bagi klub-klub Liga Premier memengaruhi harapan untuk mendapatkan lima slot kualifikasi lagi musim depan

Upaya Liga Premier untuk memastikan satu slot kualifikasi Liga Champions kelima lagi untuk musim depan mendapat pukulan telak pekan ini setelah serangkaian hasil buruk di panggung elit Eropa. Slot Kinerja Eropa (EPS) UEFA diberikan kepada dua negara yang klub-klubnya tampil terbaik di ketiga kompetisi Eropa utama, namun liga teratas Inggris kini tiba-tiba harus waspada.

  • Hasil yang mengecewakan bagi raksasa-raksasa sepak bola Inggris

    Manchester City dihancurkan 3-0 oleh Real Madrid dalam leg pertama babak 16 besar, sementara Chelsea menderita kekalahan telak 5-2 di tangan Paris Saint-Germain. Hasil-hasil ini mengikuti tren di pertengahan pekan yang melihat Tottenham dikalahkan 5-2 oleh Atletico Madrid, Liverpool kalah 1-0 dari Galatasaray, dan Newcastle ditahan imbang 1-1 di kandang oleh Barcelona, membuat persaingan koefisien terbuka lebar dan selisih dengan Spanyol dan Jerman semakin menyempit dengan cepat.

    • Iklan
  • FBL-EUR-C1-REAL MADRID-MAN CITYAFP

    Memahami pertarungan koefisien

    Sistem EPS membagi total poin koefisien suatu negara dengan jumlah tim yang berkompetisi. Inggris tetap berada di puncak klasemen dengan rata-rata 22,513, namun beberapa tim Premier League kini berada di ambang eliminasi dini. Jika City, Chelsea, dan Spurs gagal membalikkan defisit mereka, total poin yang tersedia untuk Inggris akan habis. Hal ini akan mirip dengan musim 2023-24, ketika Inggris tampaknya akan mendapatkan slot EPS sebelum Arsenal dan Man City secara tak terduga tersingkir di perempat final, memungkinkan negara lain untuk melompati Premier League dalam peringkat akhir.

  • Angka-angka di balik perlombaan koefisien

    Meskipun mengalami beberapa kendala belakangan ini, Inggris tetap memimpin di puncak klasemen koefisien dengan rata-rata 22,513. Hal ini memberikan keunggulan yang cukup nyaman atas Spanyol (18,031) dan Jerman (18,000), meskipun selisihnya tidak lagi begitu dominan. Sistem ini menghargai konsistensi di semua level; setiap kemenangan memberikan dua poin bagi suatu negara, sementara hasil imbang memberikan satu poin.

    Selain hasil pertandingan, struktur "poin bonus" memainkan peran krusial dalam peringkat akhir. Melaju ke babak gugur menambah bobot penting pada rata-rata, dengan Liga Champions menawarkan hadiah tertinggi sebesar 1,5 poin, diikuti oleh 1 poin untuk Liga Europa dan 0,5 poin untuk Liga Konferensi. Insentif ini, dikombinasikan dengan poin yang sudah diberikan berdasarkan posisi akhir fase liga, berarti bahwa melaju jauh di turnamen utama adalah cara tercepat untuk mendapatkan slot kualifikasi tambahan.

  • Aston Villa FC v FC Salzburg - UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD8Getty Images Sport

    Tekanan pada malam Kamis untuk mengejar kelompok

    Perhatian kini beralih ke Liga Europa dan Liga Konferensi, di mana Aston Villa, Nottingham Forest, dan Crystal Palace harus mengambil alih beban. Setiap poin kini memiliki bobot yang sangat besar untuk koefisien akhir musim. Jika klub-klub ini berhasil melaju jauh, mereka dapat memberikan bantalan yang diperlukan untuk menahan ancaman dari La Liga dan Bundesliga.

0