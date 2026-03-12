Bagaimana rangkaian hasil Liga Champions yang mengecewakan bagi klub-klub Liga Premier memengaruhi harapan untuk mendapatkan lima slot kualifikasi lagi musim depan

Meskipun mengalami beberapa kendala belakangan ini, Inggris tetap memimpin di puncak klasemen koefisien dengan rata-rata 22,513. Hal ini memberikan keunggulan yang cukup nyaman atas Spanyol (18,031) dan Jerman (18,000), meskipun selisihnya tidak lagi begitu dominan. Sistem ini menghargai konsistensi di semua level; setiap kemenangan memberikan dua poin bagi suatu negara, sementara hasil imbang memberikan satu poin.

Selain hasil pertandingan, struktur "poin bonus" memainkan peran krusial dalam peringkat akhir. Melaju ke babak gugur menambah bobot penting pada rata-rata, dengan Liga Champions menawarkan hadiah tertinggi sebesar 1,5 poin, diikuti oleh 1 poin untuk Liga Europa dan 0,5 poin untuk Liga Konferensi. Insentif ini, dikombinasikan dengan poin yang sudah diberikan berdasarkan posisi akhir fase liga, berarti bahwa melaju jauh di turnamen utama adalah cara tercepat untuk mendapatkan slot kualifikasi tambahan.