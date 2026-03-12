Getty Images Sport
Bagaimana rangkaian hasil Liga Champions yang mengecewakan bagi klub-klub Liga Premier memengaruhi harapan untuk mendapatkan lima slot kualifikasi lagi musim depan
Hasil yang mengecewakan bagi raksasa-raksasa sepak bola Inggris
Manchester City dihancurkan 3-0 oleh Real Madrid dalam leg pertama babak 16 besar, sementara Chelsea menderita kekalahan telak 5-2 di tangan Paris Saint-Germain. Hasil-hasil ini mengikuti tren di pertengahan pekan yang melihat Tottenham dikalahkan 5-2 oleh Atletico Madrid, Liverpool kalah 1-0 dari Galatasaray, dan Newcastle ditahan imbang 1-1 di kandang oleh Barcelona, membuat persaingan koefisien terbuka lebar dan selisih dengan Spanyol dan Jerman semakin menyempit dengan cepat.
Memahami pertarungan koefisien
Sistem EPS membagi total poin koefisien suatu negara dengan jumlah tim yang berkompetisi. Inggris tetap berada di puncak klasemen dengan rata-rata 22,513, namun beberapa tim Premier League kini berada di ambang eliminasi dini. Jika City, Chelsea, dan Spurs gagal membalikkan defisit mereka, total poin yang tersedia untuk Inggris akan habis. Hal ini akan mirip dengan musim 2023-24, ketika Inggris tampaknya akan mendapatkan slot EPS sebelum Arsenal dan Man City secara tak terduga tersingkir di perempat final, memungkinkan negara lain untuk melompati Premier League dalam peringkat akhir.
Angka-angka di balik perlombaan koefisien
Meskipun mengalami beberapa kendala belakangan ini, Inggris tetap memimpin di puncak klasemen koefisien dengan rata-rata 22,513. Hal ini memberikan keunggulan yang cukup nyaman atas Spanyol (18,031) dan Jerman (18,000), meskipun selisihnya tidak lagi begitu dominan. Sistem ini menghargai konsistensi di semua level; setiap kemenangan memberikan dua poin bagi suatu negara, sementara hasil imbang memberikan satu poin.
Selain hasil pertandingan, struktur "poin bonus" memainkan peran krusial dalam peringkat akhir. Melaju ke babak gugur menambah bobot penting pada rata-rata, dengan Liga Champions menawarkan hadiah tertinggi sebesar 1,5 poin, diikuti oleh 1 poin untuk Liga Europa dan 0,5 poin untuk Liga Konferensi. Insentif ini, dikombinasikan dengan poin yang sudah diberikan berdasarkan posisi akhir fase liga, berarti bahwa melaju jauh di turnamen utama adalah cara tercepat untuk mendapatkan slot kualifikasi tambahan.
Tekanan pada malam Kamis untuk mengejar kelompok
Perhatian kini beralih ke Liga Europa dan Liga Konferensi, di mana Aston Villa, Nottingham Forest, dan Crystal Palace harus mengambil alih beban. Setiap poin kini memiliki bobot yang sangat besar untuk koefisien akhir musim. Jika klub-klub ini berhasil melaju jauh, mereka dapat memberikan bantalan yang diperlukan untuk menahan ancaman dari La Liga dan Bundesliga.
