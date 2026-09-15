AC Milan berada dalam kondisi lengkap dengan kembalinya Gabbia ke performa penuh. Justru wakil kapten AC Milan itu seharusnya menjadi satu-satunya perubahan dalam susunan pemain, khususnya di lini pertahanan, dengan De Winter menuju satu giliran istirahat. Satu-satunya pemain yang absen adalah Bondo yang tidak masuk dalam proyek teknis Amorim dan tidak akan diintegrasikan kembali meski ada permintaan tertulis yang diajukan melalui PEC oleh kuasa hukum gelandang Prancis itu. Di antara para pemain yang sedang paling menonjol, tentu ada Chukwueze: pemain tim nasional Nigeria itu sedang berada dalam kondisi fisik yang sangat baik dan juga menjadi salah satu pemain yang membantu tim meningkatkan ketenangan serta kekompakan, termasuk bersama para pemain baru.