Suasana santai di Milanello pada malam jelang penampilan pertama di Liga Europa di San Siro melawan Benfica. Ruben Amorim memberikan pidato singkat kepada tim: pelatih asal Portugal itu meminta para pemainnya untuk menerapkan apa yang mereka latih dalam beberapa sesi latihan terakhir.
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Bagaimana perubahan AC Milan di Liga Europa: Moreira bersama Chukuwueze. Camarda kembali di bangku cadangan
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AC Milan berada dalam kondisi lengkap dengan kembalinya Gabbia ke performa penuh. Justru wakil kapten AC Milan itu seharusnya menjadi satu-satunya perubahan dalam susunan pemain, khususnya di lini pertahanan, dengan De Winter menuju satu giliran istirahat. Satu-satunya pemain yang absen adalah Bondo yang tidak masuk dalam proyek teknis Amorim dan tidak akan diintegrasikan kembali meski ada permintaan tertulis yang diajukan melalui PEC oleh kuasa hukum gelandang Prancis itu. Di antara para pemain yang sedang paling menonjol, tentu ada Chukwueze: pemain tim nasional Nigeria itu sedang berada dalam kondisi fisik yang sangat baik dan juga menjadi salah satu pemain yang membantu tim meningkatkan ketenangan serta kekompakan, termasuk bersama para pemain baru.
Konfirmasi untuk Moreira
Modric besok akan memulai laga dari bangku cadangan, sementara di lini tengah akan ada ruang bagi Musah yang tak tergantikan. Amorim hari ini akan menentukan pilihan antara Jashari dan Rabiot: mantan pemain Bruges itu bisa kembali ke starting XI dua puluh hari setelah terakhir kali melakukannya (Torino-Milan pada 23 Agustus, catatan redaksi). Moreira, yang tampil luar biasa melawan Lazio dengan brace pertamanya dalam karier, akan bermain di sisi kiri dengan Chukwueze di koridor seberang.
Godaan Hutchinson
Mantan pemain di laga ini, Gonçalo Ramos, akan memburu gol Eropa pertamanya dengan seragam Milan justru saat menghadapi Benfica, klub yang "miliknya". Laga ini akan menjadi momen spesial bagi nomor 9 AC Milan itu: bersama Benfica, eks PSG tersebut mencatatkan 106 penampilan dan 41 gol di tim utama. Pulisic akan menjalani debut sebagai starter di lini serang, dengan Hutchinson yang bisa menjadi kejutan besar dalam susunan pemain: mantan pemain Nottingham Forest itu bersaing dengan Cisse.
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