Bagaimana ‘persaingan sehat’ antara Rodrygo dan para ‘Galacticos’ Real Madrid-Kylian Mbappé, Vinícius Júnior, dan Jude Bellingham-membuat ‘semua orang menjadi lebih baik’
Sebuah skuad bertabur bintang yang terdiri dari para pemain internasional kembali dibentuk di Santiago Bernabeu, dengan presiden klub Florentino Perez yang terkenal karena kebijakan perekrutannya yang hanya membidik para pemain terbaik di dunia.
Ada janji akan adanya transfer-transfer besar lainnya di masa mendatang, namun untuk saat ini, Real Madrid—yang telah 15 kali menjuarai Piala Eropa—fokus untuk mengembalikan dominasi mereka di kompetisi domestik dan kontinental.
Pemain internasional Brasil Rodrygo tidak dapat berperan dalam upaya tersebut saat ini, setelah mengalami cedera ACL yang sayangnya mengakhiri musim 2025-26-nya dan menghancurkan impiannya untuk tampil di Piala Dunia, namun penyerang berusia 25 tahun ini tetap menjadi bagian penting dari perencanaan masa depan.
Apakah sesi latihan di Real Madrid berlangsung dengan penuh persaingan?
Begitu kebugarannya pulih sepenuhnya, pemain asal Amerika Selatan ini akan kembali bergabung dengan skuad Los Blancos bersama rekan senegaranya Vini Jr serta pemain-pemain penentu lainnya seperti Mbappé dan Bellingham. Ia menyadari pentingnya langsung tampil maksimal saat hari itu tiba.
Berbicara dalam rangkaian acara Powerade dan kampanye ‘Power Your Fate’, Rodrygo mengatakan kepada GOAL ketika ditanya apakah sesi latihan di Valdebebas bisa menjadi kompetitif dengan begitu banyak pemain berbakat yang hadir: “Lingkungan di sini sangat kompetitif, dan itu sudah seharusnya untuk memenuhi ekspektasi tinggi yang kami miliki terhadap diri kami sendiri.
“Ketika Anda dikelilingi oleh para pemain yang semuanya berjuang untuk mencapai yang terbaik, hal itu secara alami membuat semua orang menjadi lebih baik. Kami semua memiliki ambisi yang sama untuk tampil di puncak performa kami. Persaingan yang sehat itu mendorong setiap orang di antara kami untuk siap dan memanfaatkan momen masing-masing saat dibutuhkan.”
Rodrygo adalah bukti bahwa tak ada mimpi yang terlalu besar
Rodrygo selalu menjaga kondisinya baik di dalam maupun di luar lapangan, sehingga ia selalu siap saat dibutuhkan — dengan catatan 71 gol dari 297 penampilan bersama Real.
Ketika ditanya tentang bagian terpenting dari rutinitasnya, ia menjawab: “Bagi saya, kesiapan bertanding adalah tentang pendekatan yang menyeluruh, yang benar-benar mewujudkan makna dari ‘Power Your Fate’.
“Ini dimulai jauh sebelum hari pertandingan – mendorong diri saya untuk mencapai yang terbaik baik secara fisik maupun mental adalah bagian penting dari latihan harian yang ketat. Namun, ini juga tentang nutrisi yang cerdas, istirahat yang cukup, dan menjaga diri saya tetap terhidrasi secara konsisten. Disiplin dalam kebiasaan sehari-hari inilah yang memungkinkan saya mengendalikan performa saya dan menguasai momen-momen penting di lapangan.”
Rodrygo telah memaksimalkan potensinya untuk menjadi pemenang tiga kali gelar La Liga dengan dua gelar Liga Champions di namanya. Ia juga telah mewakili negaranya sebanyak 39 kali di level senior.
Ketika ditanya tentang arti ‘Power Your Fate’ baginya dan apakah hal itu dapat diartikan sebagai penerimaan terhadap mentalitas bahwa tidak ada mimpi yang terlalu besar, Rodrygo menambahkan: “‘Power Your Fate’ sangat bermakna bagi saya, terutama setelah cedera terbaru saya dan fokus pada pemulihan. Artinya, perjalanan Anda bukan hanya tentang bakat – melainkan tentang kerja keras tanpa henti yang Anda lakukan untuk mengatasi tantangan dan kembali lebih kuat.
“Dan ya, tidak ada mimpi yang terlalu besar jika kamu bersedia bekerja keras, tetap fokus, dan siap saat momenmu tiba. Sebagai atlet di level mana pun, kamu harus percaya pada diri sendiri dan berkomitmen pada prosesnya.”
Masih banyak trofi yang harus diraih bersama Real Madrid dan Brasil
Komitmen penuh Rodrygo telah membawanya ke puncak sepak bola dunia. Meskipun ia mungkin tidak mendapat kesempatan untuk mengejar kejayaan Piala Dunia bersama Brasil musim panas ini, namun gelar tertinggi tetap menjadi target utamanya dalam komitmennya bersama klub dan negaranya.
