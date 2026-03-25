Perjalanan Milan Futuro di liga Serie D terus berlanjut, meski diwarnai pasang surut. Hasil imbang terakhir yang diraih di kandang sendiri, Stadion Chinetti, melawan tim peringkat kedua dari bawah, Nuova Sondrio, meninggalkan rasa pahit di mulut. Namun, hal itu tidak mengurangi pencapaian yang telah diraih para pemain asuhan pelatih Oddo: mengumpulkan 46 poin dan menempati posisi kedua di klasemen, hanya tertinggal dari Folgore Caratese yang sedang dalam performa terbaiknya dengan 57 poin, selisih 11 poin dari tim Rossoneri kedua.
Bagaimana perkembangan Milan Futuro: sisi positif dan negatif musim ini, dengan pandangan ke masa depan
SEPAK BOLA YANG POSITIF
Milan Futuro, yang sedang dalam performa bagus dan penuh percaya diri, memulai pertandingan dengan mengandalkan ciri khasnya, yaitu penguasaan bola, serta berusaha memaksimalkan potensi semua pemain muda paling menjanjikan dari akademi klub, termasuk gelandang Sala yang baru saja memperpanjang kontraknya dan juga menjadi pilar tetap tim U-19 Italia. Dalam filosofi sepak bola Oddo, pemain sayap harus membawa intensitas: Chaka Traorè dalam situasi satu lawan satu di sisi kiri, sementara Cappelleti, kelahiran 2007, mulai menonjol dengan 27 penampilan yang dihiasi 2 gol dan 2 assist. Yang terakhir ini siap untuk melangkah ke Lega Pro.
Pada pertandingan terakhir, bek kiri asal Austria Dalpiaz, kelahiran 2007, yang bergabung pada Januari dari Bayern Munich, melakukan debutnya sejak menit pertama. Milan berencana mengandalkan profil pemain ini untuk masa depan. Rotasi gelandang tengah, dengan Geroli dan Sardo, menjadi kunci baik untuk musim ini maupun musim depan, di mana klub Rossonero berharap dapat kembali ke Lega Pro. Dengan harapan dapat melanjutkan proyek tim yang bermain dengan gaya menyerang.
MENINGKAT
Di antara hal-hal positif yang membuat Oddo dan Tassotti tersenyum adalah perkembangan dua bek tengah, Vladimirov dan Zukic, dibandingkan dengan awal musim yang diwarnai banyak pasang surut. Perkembangan Ossola, pemain sayap penyerang yang tumbuh di akademi muda Rossoneri, juga sangat positif, begitu pula dengan menit bermain Torriani yang kini sudah siap menjadi starter di liga profesional. Hal yang paling menarik perhatian adalah Denzel Seedorf, putra dari legenda sepak bola Clarence Seedorf: sang ayah berharap putranya yang lahir pada tahun 2004 ini dapat meniti karier yang gemilang bersama Rossoneri.
HAL-HAL YANG PERLU DITINGKATKAN
Jelas ada beberapa hal yang perlu diperbaiki: yang pertama adalah mentalitas tim yang cenderung kehilangan semangat saat menghadapi tim-tim dengan kualitas lebih rendah di grup ini. Dampak Traorè juga perlu ditingkatkan, karena permainannya seolah-olah berada di level yang berbeda dari kompetisi ini: mantan pemain Palermo ini masih jauh dari menampilkan performa yang sesuai dengan potensinya. Saat ini, penyerang asal Jerman kelahiran 2006, Asanji, tertinggal dari jadwal awal.