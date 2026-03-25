Bagaimana perkembangan Milan Futuro: sisi positif dan negatif musim ini, dengan pandangan ke masa depan

Milan Futuro, yang sedang dalam performa bagus dan penuh percaya diri, memulai pertandingan dengan mengandalkan ciri khasnya, yaitu penguasaan bola, serta berusaha memaksimalkan potensi semua pemain muda paling menjanjikan dari akademi klub, termasuk gelandang Sala yang baru saja memperpanjang kontraknya dan juga menjadi pilar tetap tim U-19 Italia. Dalam filosofi sepak bola Oddo, pemain sayap harus membawa intensitas: Chaka Traorè dalam situasi satu lawan satu di sisi kiri, sementara Cappelleti, kelahiran 2007, mulai menonjol dengan 27 penampilan yang dihiasi 2 gol dan 2 assist. Yang terakhir ini siap untuk melangkah ke Lega Pro.





Pada pertandingan terakhir, bek kiri asal Austria Dalpiaz, kelahiran 2007, yang bergabung pada Januari dari Bayern Munich, melakukan debutnya sejak menit pertama. Milan berencana mengandalkan profil pemain ini untuk masa depan. Rotasi gelandang tengah, dengan Geroli dan Sardo, menjadi kunci baik untuk musim ini maupun musim depan, di mana klub Rossonero berharap dapat kembali ke Lega Pro. Dengan harapan dapat melanjutkan proyek tim yang bermain dengan gaya menyerang.