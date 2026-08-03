Angka-angka dalam sepak bola memberi gambaran awal, tetapi kemudian harus ditimbang berdasarkan konteksnya: Chukwueze mencatatkan 23 penampilan di Premier League (26 secara total jika juga menghitung piala-piala Inggris), dengan tiga gol dan empat assist. Namun di tengah itu juga ada penampilan-penampilan dengan level sangat tinggi seperti saat melawan Manchester City, lengkap dengan pujian dari sosok sekelas Pep Guardiola pada akhir pertandingan.





Performa Chukwueze di Fulham terbilang bagus, ritmenya dan kemampuannya mengajak duel satu lawan satu sering membuatnya menjadi opsi yang tak terduga dalam lini serang Marco Silva. Terutama ketika masuk di tengah pertandingan. Dan karena karakteristik itu, Amorim menganggapnya sangat fungsional untuk skema 3-4-2-1 miliknya. Chukwueze kembali menemukan kepercayaan diri setelah dua musim yang sangat mengecewakan di Milan dan kini menginginkan penebusan. Ia akan memperebutkan satu tempat di sisi kanan dengan Athekame, dengan Saelemakers yang akan lebih sering bermain di sisi kiri



