Untuk pertama kalinya sejak era 2000-an, Milan belum melakukan penjualan apa pun hingga 3 Agustus (Fullkrug kembali ke West Ham karena opsi pembelian oleh West Ham senilai 5 juta euro dibatalkan). Di satu sisi ada kesulitan yang terkait dengan jajaran manajemen baru yang belum terbiasa dengan dinamika tertentu, sementara di sisi lain justru Amorim yang ingin menguji dari dekat beberapa pemain yang kembali dari masa peminjaman musim lalu. Kasus Chukwueze sangat jelas: klub AC Milan tidak panik menghadapi keputusan Fulham untuk tidak melanjutkan akuisisi senilai 24 juta karena pemain tim nasional Nigeria itu sangat disukai, dari segi karakteristik teknis, oleh pelatih Portugal tersebut. Sejak hari pertama pemusatan latihan, Amorim menempatkan Chuku melebar di sisi kanan dalam lini tengah empat pemainnya, dalam peran yang sangat mengingatkan pada pengalamannya yang sukses di Villarreal, di mana saat bergerak dari kanan ia masuk ke tengah untuk menciptakan kekacauan di area sepertiga akhir.
Diterjemahkan oleh
Bagaimana performa Chukwueze di Fulham dan mengapa Amorim memutuskan untuk mengandalkannya di AC Milan
Vonis Amorim
Dalam konferensi pers perkenalannya, Amorim, didampingi Cardinale, cukup tegas mengenai situasi yang berkaitan dengan Chukwueze: "Chukwu tetap bersama kami. Kami membutuhkan pemain yang mampu melakukan duel satu lawan satu, secara harfiah. Saelemaekers bisa bermain di kiri dan kanan. Cissé dan Comotto akan memulai pramusim bersama kami, lalu saya benar-benar tidak tahu apa yang akan terjadi. Namun, tidak terlalu penting dari mana para pemain berasal: jika mereka bermain baik, jika mereka menyerap coaching dan jika mereka punya karakteristik yang mengisi kebutuhan pada momen itu, maka kami akan menemukan tempat di dalam skuad. Sebelum melihat ke luar, mari melihat baik-baik ke dalam. Lalu pada akhir pramusim kami akan melihat apa yang telah terjadi, dengan sangat memperhatikan anggaran. Saya pikir Chukwueze benar-benar punya kualitas besar untuk berada di tim kami dan memberi kami alternatif untuk bermain dengan sistem lain".
BAGAIMANA PERJALANANNYA DI FULHAM
Angka-angka dalam sepak bola memberi gambaran awal, tetapi kemudian harus ditimbang berdasarkan konteksnya: Chukwueze mencatatkan 23 penampilan di Premier League (26 secara total jika juga menghitung piala-piala Inggris), dengan tiga gol dan empat assist. Namun di tengah itu juga ada penampilan-penampilan dengan level sangat tinggi seperti saat melawan Manchester City, lengkap dengan pujian dari sosok sekelas Pep Guardiola pada akhir pertandingan.
Performa Chukwueze di Fulham terbilang bagus, ritmenya dan kemampuannya mengajak duel satu lawan satu sering membuatnya menjadi opsi yang tak terduga dalam lini serang Marco Silva. Terutama ketika masuk di tengah pertandingan. Dan karena karakteristik itu, Amorim menganggapnya sangat fungsional untuk skema 3-4-2-1 miliknya. Chukwueze kembali menemukan kepercayaan diri setelah dua musim yang sangat mengecewakan di Milan dan kini menginginkan penebusan. Ia akan memperebutkan satu tempat di sisi kanan dengan Athekame, dengan Saelemakers yang akan lebih sering bermain di sisi kiri
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami