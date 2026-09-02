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Bagaimana ‘penyihir matematika’ Tony Bloom melampaui ekspektasi di Brighton, dengan pemilik yang memburu trofi dan juga seorang suporter ini lebih dari sekadar ‘dermawan murah hati’
- Getty/GOAL
Dari Withdean ke Conference League untuk Brighton
Menjelang pergantian abad ke-21, Brighton mendapati diri mereka cemas soal kelangsungan hidup klub. Ancaman itu pada akhirnya berhasil diatasi, tetapi mereka sempat menjalani masa sebagai pengembara sepakbola setelah meninggalkan Goldstone Ground, singgah sejenak ke Gillingham dan akhirnya berpindah ke lingkungan Stadion Withdean yang jauh dari ideal, yang merupakan arena atletik yang memang dibangun khusus untuk itu.
Bloom, yang merupakan pendukung klub seumur hidup, muncul pada 2009. Ia membantu meloloskan rencana untuk stadion yang kini menjadi Amex Stadium yang mengesankan, sambil mengawasi perjalanan naik dari League One ke Premier League dalam rentang tujuh musim. Sembilan tahun terakhir dihabiskan sebagai tim kasta tertinggi.
The Seagulls terbang kembali ke Eropa setelah lolos ke Conference League, dan hanya sedikit orang yang mungkin memprediksi bahwa level setinggi itu akan dicapai ketika mereka masih berjuang mencari dana transfer dan izin perencanaan stadion sedikit lebih dari dua dekade lalu.
Bloom membantu mendanai pembangunan Stadion Amex
McGhee terlibat dalam sebagian proses itu, dengan pria Skotlandia tersebut, yang menyaksikan galeri ‘Brighton & Hove Albion: Stand or Fall’ dibuka saat sejarah 125 tahun klub dirayakan, menceritakan kepada GOAL bagaimana fondasi awal diletakkan: “Kami mendapatkan izin, Dick Knight dan kampanyenya, berbaris naik turun di tepi pantai, dan saya berbicara dalam ceramah serta menyerukan bahwa kami seharusnya memiliki stadion dan mereka harus memberi kami izin.
“Kami mendapatkan izin itu, tetapi kemudian tidak punya prospek untuk membangunnya. Lalu Tony turun tangan, tentu saja. Namun pada titik itu, saya pikir orang-orang hanya mengira bahwa Tony, saya bilang hanya, hanya akan membiayai pembangunan stadion.
“Mereka tidak menyadari apa yang ia bawa bersamanya, dalam hal ambisi dan visinya, yang melampaui stadion baru, yakni pusat latihan dan infrastruktur serta level yang telah ia bawa hingga sekarang. Jadi, mereka tidak sepenuhnya memahami apa yang mereka dapatkan, bahkan ketika Tony maju.”
- Getty
Bloom adalah fan Brighton yang menentukan arah dari ruang direksi
Bloom telah membantu para pendukung Brighton mewujudkan mimpi yang juga ia miliki, dengan McGhee menambahkan soal dampak mantan penjudi olahraga dan pemain poker itu: “Saya rutin bertemu Ray Bloom, pamannya, yang merupakan direktur ketika saya menjadi manajer, dan dia rutin makan siang bersama Dick Knight dan saya setiap Jumat di Topolino's di Brighton, dan dia selalu bercerita kepada saya tentang keponakannya yang masih muda dan jenius ini, yang merupakan ahli matematika. Jadi saya sudah mendengar tentang Tony sejak dia masih anak-anak, jauh sebelum saya menyadari akan menjadi seperti apa dirinya. Jadi, mereka punya keterkaitan yang sangat kuat.
“Saya makan siang saat pertandingan melawan Villa di sebuah lounge, itu adalah Harry Bloom Lounge, jadi keluarganya sudah punya hubungan yang sangat panjang dengan klub ini, baik sebagai direktur maupun sebagai pendukung. Jadi, saya yakin, dia melakukan ini untuk keluarganya sama besarnya dengan yang dia lakukan untuk publik Brighton.”
Brighton mengincar trofi besar
Brighton pernah menjuarai divisi ketiga dan keempat, serta Community Shield, dan menjadi runner-up final Piala FA 1983. Mereka bertekad meraih trofi besar sesegera mungkin.
Dalam upaya itu, McGhee berkata: “Saya pikir Tony tidak berada di sini untuk menjadi dermawan yang murah hati. Saya pikir dia ingin memenangkan sesuatu, dan dia sedang menyiapkan segala hal untuk membentuk tim yang mampu melakukannya. Mereka punya peluang tahun ini di Eropa, mereka juga punya peluang setiap tahun sekarang di salah satu trofi domestik.
“Saya tidak berpikir mereka punya peluang untuk memenangkan Premier League, tetapi saya pikir mereka bisa dengan mudah, dengan sedikit keberuntungan dan hasil undian yang bagus, mendapati diri mereka berada di final Piala FA. Mereka sudah nyaris. Atau Piala Liga. Saya pikir itu adalah perkembangan yang tak terelakkan.”
- Michael Cheetham
Brighton melesat ke Eropa saat hari jadi dirayakan
Sebuah galeri permanen baru yang menceritakan kisah 125 tahun sejarah Brighton & Hove Albion dibuka di Brighton Museum & Art Gallery pada 15 Agustus. Pameran interaktif ini menghadirkan benda-benda ikonik, memorabilia berharga, materi arsip, film, dan kisah-kisah pribadi untuk menceritakan perjalanan salah satu klub paling tangguh dalam sepakbola Inggris. Pengunjung akan menelusuri kejayaan, kemunduran, dan momen-momen penentu yang telah membentuk BHAFC serta posisinya di jantung kota selama lebih dari satu abad.
Brighton & Hove Albion akan menghadapi Manchester United di putaran ketiga Carabao Cup, yang menghadirkan ujian berat sejak awal di sana, sambil dipasangkan dengan tim seperti Panathinaikos dan Getafe di ajang Conference League, dengan West Ham, Chelsea, dan rival bebuyutan Crystal Palace belakangan membuktikan bahwa kejayaan Eropa bisa dirasakan di kompetisi itu.
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