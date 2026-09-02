Menjelang pergantian abad ke-21, Brighton mendapati diri mereka cemas soal kelangsungan hidup klub. Ancaman itu pada akhirnya berhasil diatasi, tetapi mereka sempat menjalani masa sebagai pengembara sepakbola setelah meninggalkan Goldstone Ground, singgah sejenak ke Gillingham dan akhirnya berpindah ke lingkungan Stadion Withdean yang jauh dari ideal, yang merupakan arena atletik yang memang dibangun khusus untuk itu.

Bloom, yang merupakan pendukung klub seumur hidup, muncul pada 2009. Ia membantu meloloskan rencana untuk stadion yang kini menjadi Amex Stadium yang mengesankan, sambil mengawasi perjalanan naik dari League One ke Premier League dalam rentang tujuh musim. Sembilan tahun terakhir dihabiskan sebagai tim kasta tertinggi.

The Seagulls terbang kembali ke Eropa setelah lolos ke Conference League, dan hanya sedikit orang yang mungkin memprediksi bahwa level setinggi itu akan dicapai ketika mereka masih berjuang mencari dana transfer dan izin perencanaan stadion sedikit lebih dari dua dekade lalu.