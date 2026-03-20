Bagaimana penampilan Insigne di Pescara: mencetak gol dan memberikan assist untuk mencoba menyelamatkan tim di Serie B

Pertunjukan Lorenzo Insigne. Hari ini seperti kemarin. Penyerang kelahiran 1991 ini kembali ke Pescara pada Januari lalu dengan status bebas transfer setelah prestasi gemilang musim 2011-12 bersama Immobile dan Verratti dalam promosi ke Serie A yang dipimpin Zdenek Zeman. Saat itu ia masih seorang pemuda yang sedang naik daun, kini ia kembali pada usia 34 tahun namun kualitasnya tetap sama seperti dulu. Sentuhan itu, itulah yang membuatnya istimewa. Setelah menyelesaikan kontraknya dengan Toronto di Kanada, Insigne kembali ke Italia dan setelah beberapa pembicaraan dengan Parma dan Lazio, ia memutuskan untuk bergabung dengan Pescara di Serie B.