Pertunjukan Lorenzo Insigne. Hari ini seperti kemarin. Penyerang kelahiran 1991 ini kembali ke Pescara pada Januari lalu dengan status bebas transfer setelah prestasi gemilang musim 2011-12 bersama Immobile dan Verratti dalam promosi ke Serie A yang dipimpin Zdenek Zeman. Saat itu ia masih seorang pemuda yang sedang naik daun, kini ia kembali pada usia 34 tahun namun kualitasnya tetap sama seperti dulu. Sentuhan itu, itulah yang membuatnya istimewa. Setelah menyelesaikan kontraknya dengan Toronto di Kanada, Insigne kembali ke Italia dan setelah beberapa pembicaraan dengan Parma dan Lazio, ia memutuskan untuk bergabung dengan Pescara di Serie B.
Bagaimana penampilan Insigne di Pescara: mencetak gol dan memberikan assist untuk mencoba menyelamatkan tim di Serie B
STATISTIK INSIGNE DI PESCARA
Pescara berada di posisi terbawah Serie B, namun berkat penampilan Lorenzo, mereka berusaha bangkit: dalam sepuluh pertandingan bersama tim biru-putih (empat kali sebagai starter), Insigne telah mencetak tiga gol dan dua assist; ia menjadi penentu dalam satu dari setiap dua pertandingan. Gol terpenting, mungkin, adalah golnya melawan Palermo, gol pertamanya setelah kembali; gol tersebut sangat penting untuk kemenangan akhir melawan salah satu tim yang sedang berjuang untuk promosi ke Serie A. Jika sebelumnya Pescara membutuhkan keajaiban (hampir) mustahil untuk bertahan, kini dipimpin oleh Insigne di ujung terowongan, mereka melihat secercah harapan.
BERAPA BESAR GAJI INSIGNE DI PESCARA
Kontrak berdurasi enam bulan yang akan berakhir pada Juni mendatang, namun dalam perjanjian tersebut juga terdapat opsi perpanjangan yang menguntungkan sang pemain jika tim berhasil bertahan di Serie B. Ia akan mengenakan jersey nomor 11, sama seperti empat belas tahun lalu, dengan gaji sebesar 300 ribu euro, serta tekad untuk kembali menginspirasi para pendukung Pescara. Kedatangan Insigne telah membawa antusiasme besar di lingkungan klub, meskipun situasi klasemen masih rumit dengan Biancazzurri masih berada di posisi terbawah, namun kini dengan tambahan Insigne.