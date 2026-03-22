Bagaimana penampilan Immobile di Paris FC: gol pertamanya di Ligue 1 dalam laga krusial melawan Le Havre

Setelah berhasil promosi ke Ligue 1 musim lalu, seperti yang telah disebutkan, Paris FC tidak ingin sekadar menjadi tim pelengkap di kancah sepak bola Prancis. Klub ini memiliki dukungan finansial yang kuat dan proyek jangka panjang yang akan mereka upayakan untuk diwujudkan agar dapat bertahan secara permanen di divisi utama. Melihat daftar pemain yang tersedia bagi pelatih Antoine Kombouaré—yang berusia 60 tahun dan tiba pada Februari untuk menggantikan pahlawan promosi Stéphane Gilli—ada dua pemain Italia lainnya: yang pertama adalah Diego Coppola, bek tengah kelahiran 2003 yang bergabung pada Januari dengan status pinjaman dari Brighton setelah juga diminati oleh Fiorentina dan Torino; yang lainnya adalah Luca Koleosho (lahir 2004), pemain timnas U-21 yang tumbuh di luar negeri bersama Espanyol, ia juga bergabung pada bursa transfer musim dingin dengan status pinjaman dari Burnley.



