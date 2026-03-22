Kepindahan Ciro Immobile ke Paris FC merupakan pengalaman keempat sang penyerang di luar negeri: sebelum berangkat ke Prancis, pemain kelahiran tahun 1990 ini telah bermain untuk Borussia Dortmund di Jerman, Sevilla di Spanyol, dan pada musim lalu ia bergabung dengan Besiktas di Turki. Kemudian ia kembali ke Italia bersama Bologna, namun di tengah musim ia kembali mengemasi barang-barangnya untuk memperkuat lini serang tim yang baru promosi namun memiliki ambisi besar di Ligue 1.
Bagaimana penampilan Immobile di Paris FC: gol pertamanya di Ligue 1 dalam laga krusial melawan Le Havre
GOL PERTAMA IMMOBILE DI PERANCIS
Dan dalam pertandingan hari ini, Minggu, 22 Maret, Ciro Immobile juga mencetak gol pertamanya bersama Paris FC: gol tersebut tercipta dalam kemenangan atas Le Havre, dalam laga yang sangat penting untuk menghindari degradasi; pertandingan langsung untuk menghindari degradasi ke Ligue 2 yang dibuka oleh penyerang Italia tersebut pada menit ke-29 pertandingan, dalam penampilannya yang kedelapan secara total dengan seragam barunya (kelima sebagai starter), baik dalam pertandingan liga maupun Piala Prancis.
PEMAIN ITALIA LAINNYA DI PARIS FC
Setelah berhasil promosi ke Ligue 1 musim lalu, seperti yang telah disebutkan, Paris FC tidak ingin sekadar menjadi tim pelengkap di kancah sepak bola Prancis. Klub ini memiliki dukungan finansial yang kuat dan proyek jangka panjang yang akan mereka upayakan untuk diwujudkan agar dapat bertahan secara permanen di divisi utama. Melihat daftar pemain yang tersedia bagi pelatih Antoine Kombouaré—yang berusia 60 tahun dan tiba pada Februari untuk menggantikan pahlawan promosi Stéphane Gilli—ada dua pemain Italia lainnya: yang pertama adalah Diego Coppola, bek tengah kelahiran 2003 yang bergabung pada Januari dengan status pinjaman dari Brighton setelah juga diminati oleh Fiorentina dan Torino; yang lainnya adalah Luca Koleosho (lahir 2004), pemain timnas U-21 yang tumbuh di luar negeri bersama Espanyol, ia juga bergabung pada bursa transfer musim dingin dengan status pinjaman dari Burnley.