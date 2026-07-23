Setelah sebelumnya membuat para penggemar Inggris kesal pasca kemenangan Albiceleste di semifinal, Fernandez berperan sebagai tokoh antagonis dalam final Piala Dunia melawan Spanyol. Kartu merah bodoh yang ia terima pada masa tambahan waktu di akhir 90 menit itu membuat Lionel Messi dan kawan-kawan harus membayar mahal di babak perpanjangan waktu, saat gol Ferran Torres pada menit ke-106 menentukan hasil pertandingan yang diwarnai ketegangan tersebut.
Meskipun hasil tersebut pasti sangat menyakitkan bagi Enzo, berakhirnya turnamen ini membuat masa depannya menjadi sorotan utama. Klub impiannya, Real Madrid, telah mengesampingkan diri dari persaingan, dan minat dari klub-klub lain pun memudar mengingat penilaian Chelsea yang sangat tinggi sebesar £120 juta ($160 juta), sementara manajer baru Xabi Alonso telah menyatakan keinginannya untuk mempertahankan sang pemain di Stamford Bridge.
Dengan demikian, Fernandez kini berada dalam ketidakpastian. Apa pun yang terjadi selanjutnya sangat bergantung padanya.