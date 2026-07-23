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Enzo Fernandez what next GFXGetty/GOAL
Krishan Davis

Diterjemahkan oleh

Bagaimana nasib Enzo Fernandez selanjutnya? Pemain Chelsea yang menjadi sorotan negatif di Piala Dunia kini terjebak dalam ketidakpastian transfer setelah upaya pendekatan ke Real Madrid gagal

Analysis
Chelsea
E. Fernandez
Real Madrid
Argentina
LaLiga
Premier League

Chelsea mungkin akan menghadapi masalah saat Enzo Fernandez kembali dari liburannya pasca-Piala Dunia — baik secara kiasan maupun harfiah. Gelandang tersebut dan agennya yang blak-blakan telah dengan sangat jelas menyatakan bahwa ia ingin hengkang dari Stamford Bridge musim panas ini, dan menyusul berakhirnya perjalanan Argentina dalam mengejar gelar juara di Amerika Utara dengan cara yang mengecewakan, Enzo kini diperkirakan akan “menjelajahi pilihannya”. Masalahnya, ia mungkin tidak punya pilihan sama sekali.

Setelah sebelumnya membuat para penggemar Inggris kesal pasca kemenangan Albiceleste di semifinal, Fernandez berperan sebagai tokoh antagonis dalam final Piala Dunia melawan Spanyol. Kartu merah bodoh yang ia terima pada masa tambahan waktu di akhir 90 menit itu membuat Lionel Messi dan kawan-kawan harus membayar mahal di babak perpanjangan waktu, saat gol Ferran Torres pada menit ke-106 menentukan hasil pertandingan yang diwarnai ketegangan tersebut.

Meskipun hasil tersebut pasti sangat menyakitkan bagi Enzo, berakhirnya turnamen ini membuat masa depannya menjadi sorotan utama. Klub impiannya, Real Madrid, telah mengesampingkan diri dari persaingan, dan minat dari klub-klub lain pun memudar mengingat penilaian Chelsea yang sangat tinggi sebesar £120 juta ($160 juta), sementara manajer baru Xabi Alonso telah menyatakan keinginannya untuk mempertahankan sang pemain di Stamford Bridge.

Dengan demikian, Fernandez kini berada dalam ketidakpastian. Apa pun yang terjadi selanjutnya sangat bergantung padanya.

  • Argentina Training - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Upaya merayu yang gagal

    Fernandez dan perwakilannya telah secara jelas menunjukkan bahwa ia merasa masa baktinya di London Barat telah berakhir. Dalam wawancara YouTube yang kini menjadi perbincangan hangat selama jeda internasional bulan Maret, ia secara tersirat mengisyaratkan keinginannya untuk pindah ke Real Madrid, dengan mengatakan bahwa ia "ingin tinggal di Spanyol" dan akan "tinggal di Madrid" — pernyataan tersebut muncul setelah ia mengakui bahwa ia 'tidak tahu' apa yang akan terjadi di masa depannya menyusul kegagalan The Blues di Liga Champions saat dikalahkan oleh Paris Saint-Germain.

    Komentar-komentar tersebut membuat pemain berusia 25 tahun itu dijatuhi sanksi skorsing dua pertandingan oleh mantan pelatih kepala Chelsea, Liam Rosenior, namun agen Fernandez, mantan gelandang serang PSG dan timnas Argentina, Javier Pastore, terus memperkeruh suasana dengan menegaskan dalam wawancara dengan The Athletic bahwa klub “tidak menangani situasi ini dengan cara terbaik”. Pastore mengklaim bahwa meskipun Enzo terbuka untuk tetap bertahan di Stamford Bridge, pembicaraan mengenai kontrak baru terbukti tidak membuahkan hasil, dengan sang pemain siap untuk "menjelajahi opsi lain" jika kesepakatan tidak tercapai setelah Piala Dunia.

    Namun, sang agen tidak menunggu hingga turnamen berakhir untuk kembali melontarkan isyarat ke arah Bernabeu. Setelah babak penyisihan grup, di tengah laporan yang sudah bisa diprediksi bahwa Fernandez ingin hengkang dari Chelsea dan pindah ke Madrid, Pastore menyetujui wawancara dengan media Spanyol, Marca.

    "Kami sedang mempertimbangkan kemungkinan untuk meninggalkan Chelsea, tetapi belum ada yang pasti atau dikonfirmasi di klub mana pun," katanya. "Siapa yang tidak suka Madrid? Enzo punya banyak teman di sana. Saya juga tinggal di Madrid."

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    Tanggapan Real Madrid

    Namun, pendekatan tersebut tidak membuahkan respons yang diharapkan oleh Fernandez dan Pastore. Alih-alih mengonfirmasi minat yang dilaporkan, Madrid terpaksa mengeluarkan pernyataan yang membantah minat tersebut dan menegaskan bahwa klub “tidak berniat” untuk mengejar kesepakatan terkait pemain tersebut. Lagipula, Los Blancos telah merekrut Bernardo Silva—yang berstatus bebas transfer—untuk memperkuat lini tengah asuhan Jose Mourinho pada musim panas ini.

    "Menyusul informasi dan pernyataan yang beredar dalam beberapa hari terakhir mengenai dugaan ketertarikan Real Madrid terhadap pemain Enzo Fernandez, klub ingin menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah melakukan upaya apa pun, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang bertujuan untuk merekrut pemain tersebut, dan lebih lanjut, tidak memiliki niat untuk melakukan operasi semacam itu," bunyi pernyataan tersebut.

    "Real Madrid ingin menyampaikan rasa hormat yang sebesar-besarnya kepada Enzo Fernandez, seorang pesepakbola hebat yang karier dan kualitasnya diakui secara luas, serta kepada Chelsea FC, klub yang menjalin hubungan institusional yang sangat baik dengan Real Madrid. Justru karena rasa hormat terhadap institusi seperti Chelsea FC dan prinsip-prinsip loyalitas institusional yang selalu menjadi pedoman tindakan Real Madrid, klub ini menganggap perlu untuk secara tegas membantah spekulasi-spekulasi tersebut, yang tidak berdasar dan tidak mencerminkan kenyataan."

    Ketika ditanya kembali mengenai sikapnya terkait masa depannya setelah mencetak gol penentu kemenangan di menit-menit akhir saat Argentina mengalahkan Mesir di babak 16 besar, Fernandez menjawab: “Saya tidak memikirkan masa depan saya saat ini. Saya di sini menikmati momen yang luar biasa bagi saya, dan kita lihat saja apa yang akan terjadi setelah Piala Dunia.”

  • Xabi Alonso Chelsea 2026-27Getty

    Harapan Alonso

    Bagaimanapun juga, manajer baru Chelsea, Alonso, telah menunjukkan sikapnya terkait masa depan Fernandez. Dalam konferensi pers pertamanya setelah mulai bertugas pada awal Juli, saat Piala Dunia masih berlangsung, mantan pemain timnas Spanyol itu mengatakan bahwa ia ingin gelandang tersebut tetap bertahan.

    Ketika ditanya apakah ia telah berdiskusi dengan Enzo, Alonso menjawab: "Ya, kami sudah berbicara. Namun, seperti yang bisa Anda bayangkan, apa yang kami bicarakan tetap bersifat pribadi." Saat ditanya lebih lanjut apakah ia ingin mempertahankan pemain tersebut di Stamford Bridge, Alonso menjawab: "Ya."

    Masih harus dilihat bagaimana keinginan tersebut memengaruhi Fernandez. Alonso, tentu saja, adalah mantan gelandang Real Madrid yang dihormati dan, yang terpenting, seorang penutur bahasa Spanyol. Setidaknya di atas kertas, ia tampak seperti manajer yang tepat bagi pemain asal Argentina itu untuk bermain di bawah asuhannya jika ia terpaksa tetap tinggal di London barat.

    Satu subplot yang menarik adalah upaya Chelsea untuk mendatangkan bintang Bournemouth, Alex Scott, yang tampaknya akan menjadi pengganti yang setara bagi Enzo sebagai pemain serba bisa yang aktif dari kotak penalti ke kotak penalti lawan. The Blues dilaporkan telah mengajukan tawaran sebesar £64 juta ($85,5 juta) yang ditolak, namun mereka masih bisa kembali mengejar pemain berusia 22 tahun tersebut, yang kabarnya ingin pindah meskipun Bournemouth enggan melepasnya.

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  • Memutus hubungan

    Namun, jika Fernandez memang telah merusak hubungannya dengan Chelsea dan para pendukungnya akibat perilakunya dalam beberapa bulan terakhir, tingkah lakunya pada tahap-tahap akhir Piala Dunia tentu saja tidak akan memperbaiki keadaan—bahkan membuatnya semakin tidak disukai oleh para penggemar Liga Premier secara umum.

    Juara bertahan Argentina bertemu Inggris di semifinal, dan gelandang The Blues-lah yang mencetak gol penyama kedudukan yang kuat dari tepi kotak penalti dengan hanya lima menit tersisa di papan skor saat tim asuhan Thomas Tuchel akhirnya takluk di bawah tekanan yang tak henti-hentinya. Perayaan yang memalukan dan berlarut-larut itu tampak sengaja dilakukan dalam pertandingan yang sudah sarat ketegangan; Fernandez meletakkan kedua tangannya di telinga, membuat ekspresi wajah yang aneh dengan lidah menjulur, dan menirukan orang-orang yang sedang berbicara, seolah-olah ia mendorong para pembencinya di tribun untuk melontarkan hinaan.

    Setelah kemenangan dramatis negaranya, Fernandez kemudian menambah luka "Three Lions" dengan menggunakan lagu 'Wonderwall' dari Oasis sebagai latar suara di Instagram Story yang menampilkan dirinya, Lionel Messi, dan Leandro Paredes sedang tertawa—lagu yang telah menjadi lagu kebangsaan tak resmi Inggris di Piala Dunia.

    Sebagai balasannya, para penggemar Inggris—seperti yang sudah bisa diduga—menikmati kartu merah yang diterima Enzo dalam final yang ditandai oleh pendekatan Argentina yang terlalu agresif. Saat skor imbang, Fernandez yang sedang bersemangat menerima kartu kuning kedua karena menabrak Pau Cubarsi setelah bola sudah pergi. Hal itu pada akhirnya terbukti sangat merugikan, karena Torres mencetak gol penentu kemenangan di babak perpanjangan waktu.

    Sejak saat itu, berbagai postingan media sosial dengan variasi keterangan seperti ‘Enzo Fernandez, kamu mengecewakan negaramu’ telah viral di kalangan pendukung Chelsea dan Inggris. Pemain tersebut pasti akan mendapat sambutan dingin jika ia kembali ke Stamford Bridge dan bermain di Liga Premier lagi.

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    Harga yang sangat mahal

    Masalah bagi Fernandez — terlepas dari keinginannya untuk hengkang atau kesediaannya untuk tetap bertahan — adalah bahwa ia mungkin terjebak dalam situasi ini apa pun yang terjadi. Meskipun beberapa waktu lalu dikabarkan bahwa Chelsea telah menilai ia tidak lagi “tak tersentuh”, telah dilaporkan secara luas bahwa klub tersebut menilai pemain bernomor punggung 8 mereka sebesar £120 juta ($160 juta) — angka yang sangat fantastis — yang berarti hanya segelintir klub terpilih yang mampu membelinya.

    Enzo juga terikat oleh kontrak delapan setengah tahun yang belum pernah terjadi sebelumnya dan dibayar secara bertahap, yang ia tandatangani saat bergabung dengan The Blues dari Benfica pada awal 2023. Hal ini berarti — dengan sisa enam tahun masa kontraknya — klubnya saat ini berada dalam posisi tawar yang sangat kuat. Memang, meskipun ada desas-desus tentang ketertarikannya pada Madrid, ada indikasi bahwa Chelsea sangat senang mempertahankannya — hal ini tercermin dalam sikap publik Alonso.

    Dalam podcast The Athletic baru-baru ini, pakar transfer David Ornstein mengatakan: “Saya rasa saat ini tidak ada pasar untuk Enzo Fernandez dengan harga yang akan meyakinkan Chelsea untuk menjualnya. Saat ini, saya tidak mengetahui adanya tawaran tersebut, baik dari Manchester City maupun Real Madrid, sehingga kemungkinan besar dia akan tetap bertahan di Chelsea. Penampilannya di Piala Dunia menunjukkan bahwa dia adalah pemain yang seharusnya ingin dipertahankan oleh Chelsea, tetapi situasinya tidak sesederhana itu."

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    Limbo

    Dengan demikian, Fernandez kini berada dalam situasi yang tidak menentu. Setelah penampilan yang sangat mengecewakan di Piala Dunia, Chelsea mengharapkan dia berangkat berlibur sebelum bergabung dalam latihan pramusim. Mengingat cara dia dan agennya bersikap hingga saat ini, tidak akan terlalu mengejutkan jika dia mangkir tanpa izin dalam upaya memaksa transfer, tetapi kedatangan Alonso bisa saja mengubah segalanya.

    Kita tidak pernah tahu kapan Real Madrid mungkin secara tak terduga menimbulkan kegemparan di bursa transfer, tetapi untuk saat ini opsi impian itu secara eksplisit tidak lagi menjadi pertimbangan, dan penilaian harga yang tinggi dari Chelsea berarti peminat lain kemungkinan besar tidak akan muncul. Menurut BBC, PSG dan Manchester City yang sebelumnya dikaitkan telah secara diam-diam menjauh dari potensi transfer tersebut, dengan yang terakhir baru saja menghabiskan £116 juta ($155 juta) untuk gelandang timnas Inggris, Elliot Anderson.

    Laporan yang sama menambahkan bahwa di Stamford Bridge diyakini bahwa situasi ini belum “tak terperbaiki”, dan bahwa Enzo dapat memperbaiki hubungannya melalui reintegrasi yang sukses di bawah asuhan Alonso serta penampilannya di lapangan. Apakah hal itu akan terbukti benar sangat bergantung pada sang pemain sendiri.