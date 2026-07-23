Fernandez dan perwakilannya telah secara jelas menunjukkan bahwa ia merasa masa baktinya di London Barat telah berakhir. Dalam wawancara YouTube yang kini menjadi perbincangan hangat selama jeda internasional bulan Maret, ia secara tersirat mengisyaratkan keinginannya untuk pindah ke Real Madrid, dengan mengatakan bahwa ia "ingin tinggal di Spanyol" dan akan "tinggal di Madrid" — pernyataan tersebut muncul setelah ia mengakui bahwa ia 'tidak tahu' apa yang akan terjadi di masa depannya menyusul kegagalan The Blues di Liga Champions saat dikalahkan oleh Paris Saint-Germain.

Komentar-komentar tersebut membuat pemain berusia 25 tahun itu dijatuhi sanksi skorsing dua pertandingan oleh mantan pelatih kepala Chelsea, Liam Rosenior, namun agen Fernandez, mantan gelandang serang PSG dan timnas Argentina, Javier Pastore, terus memperkeruh suasana dengan menegaskan dalam wawancara dengan The Athletic bahwa klub “tidak menangani situasi ini dengan cara terbaik”. Pastore mengklaim bahwa meskipun Enzo terbuka untuk tetap bertahan di Stamford Bridge, pembicaraan mengenai kontrak baru terbukti tidak membuahkan hasil, dengan sang pemain siap untuk "menjelajahi opsi lain" jika kesepakatan tidak tercapai setelah Piala Dunia.

Namun, sang agen tidak menunggu hingga turnamen berakhir untuk kembali melontarkan isyarat ke arah Bernabeu. Setelah babak penyisihan grup, di tengah laporan yang sudah bisa diprediksi bahwa Fernandez ingin hengkang dari Chelsea dan pindah ke Madrid, Pastore menyetujui wawancara dengan media Spanyol, Marca.

"Kami sedang mempertimbangkan kemungkinan untuk meninggalkan Chelsea, tetapi belum ada yang pasti atau dikonfirmasi di klub mana pun," katanya. "Siapa yang tidak suka Madrid? Enzo punya banyak teman di sana. Saya juga tinggal di Madrid."