Napoli terus mempertahankan tren positifnya, dengan meraih kemenangan ketiga berturut-turut di liga. Kemenangan atas Lecce, yang diraih setelah sempat tertinggal, datang setelah kemenangan atas Verona dan Torino; semua kemenangan itu diraih dengan selisih tipis dan memberikan harapan bagi tim Azzurri bahwa mereka telah berhasil melewati masa-masa sulit. Poin terus bertambah, gelar Liga Champions semakin dekat, para pemain bintang mulai kembali dari cedera masing-masing, dan Conte dapat menatap masa depan dengan optimis, bahkan mungkin menargetkan untuk naik peringkat. Juara Italia bertahan ini kini mengoleksi 59 poin, mereka berhasil memperkecil selisih menjadi dua poin dari Inter yang kini tertinggal 9 poin dengan 9 pertandingan tersisa di Serie A (di antara keduanya juga ada Milan).
Diterjemahkan oleh
Bagaimana Napoli bisa bermain sekarang dengan De Bruyne, McTominay, Lukaku, dan yang lainnya: ide gila untuk membalikkan keadaan, apakah mungkin?
Ada banyak hal yang bisa membuat Napoli tersenyum. Seperti yang telah disebutkan, posisi klasemen mereka mulai terlihat menjanjikan, dan sementara kedua tim Milan terjebak dalam perebutan Scudetto yang tak terduga, pihak ketiga inilah yang mungkin akan diuntungkan. Lagipula, tim Azzurri mungkin memiliki jadwalterbaik di antara ketiganya dan dengan skuad yang hampir lengkap, mereka bisa menargetkan rentetan kemenangan. Sembilan lawan terakhir Lukaku dan rekan-rekannya adalah Cagliari, Milan, Parma, Lazio, Cremonese, Como, Bologna, Pisa, dan Udinese, sebuah jadwal yang tidak mustahil.
Hanya kabar baik bagi Napoli sejak babak kedua laga melawan Lecce yang, meski awalnya berjalan sulit, akhirnya dibalikkan oleh versibaru tim Azzurri yang diperkuat dan dihidupkan kembali berkat pergantian pemain. Masuknya De Bruyne dan McTominay mengubah arah pertandingan dan menunjukkan potensi apa yang bisa dimiliki tim ini dan apa yang masih bisa dicapainya.
Tentu saja, di lini tengah – di mana ia kembali menjadi starter setelah berbulan-bulan absen – Anguissa terlihat kesulitan dan jelas belum dalam performa terbaiknya. Namun kembalinya ia, ditambah dengan kembalinya dua bintang lini tengah lainnya, berarti tim ini bisa meningkatkan performa satu atau dua tingkat. Pemain Kamerun itu, seperti yang telah disebutkan, masih membutuhkan beberapa penampilan lagi untuk kembali menjadi pemain serba bisa yang mendominasi lini tengah sebelum cedera, tetapi kehadirannya atau ketiadaannya bisa membuat perbedaan.
Dibandingkan dengan mantan pemain Fulham itu, baik De Bruyne maupun McTominay tampak jauh lebih bersemangat saat melawan Lecce; keduanya masuk ke lapangan pada babak kedua dan mampu mengubah wajah Napoli. Terutama sang pemain Belgia tampaknya jauh dari performa kurang cemerlangnya di awal musim dan menjanjikan pada fase akhir kompetisi ini untuk meningkatkan kualitas timnya, seperti yang hanya ia lakukan sesekali pada musim gugur.
Setelah kembalinya Lukaku—yang langsung tampil menentukan—serta Politano dan Gilmour, kini giliran duo yang paling dinantikan: McTominay-De Bruyne.Kehadiran mereka berduatelah menjadi topik pembicaraan selama beberapa bulan pertama musim ini dan akan kembali menjadi sorotan di akhir musim, namun jelas bahwa kualitas teknis dan fisik tim asuhan Conte hanya akan semakin meningkat berkat kehadiran mereka.
Keduanya diharapkan segera kembali menjadi starter, mungkin sudah sejak laga berikutnya di Cagliari: pemain asal Skotlandia itu akan selalu menjadi starter pasti, sedangkan pemain asal Belgia itu mungkin akan digunakan sebagai senjata taktis (dan teknis) di akhir pertandingan selama beberapa minggu ke depan, demi memfasilitasi pemulihannya secara total. Conte sendiri telah berbicara tentang mereka dan mengatakan: “Mereka adalah pemain-pemain hebat, tetapi mereka harus menemukan kembali ritme permainan dan membiasakan diri dengannya. Para pemain harus percaya diri, kepentingan bersama haruslah Napoli. Saya berurusan dengan pemain-pemain yang serius dan siap. McTominay absen selama sebulan, De Bruyne selama empat bulan: semua ingin bermain, tapi kita harus mengatur semuanya dengan bijak."
Masa depan tim Azzurri tampak cerah. Dan ada beberapa pemain lain yang akan kembali: Di Lorenzo dan Lobotka pada akhir Maret, Neres dan Vergara pada April, serta Rrahmani pada Mei. Tugas Conte selanjutnya adalah menemukan keseimbangan baru dengan konsep koeksistensi antara dua penyerang tengah (Lukaku dan Hojlund) yang untuk saat ini telah ditangguhkan.
Setelah musim yang penuh kesulitan dalam hal jumlah pemain, ironisnya di akhir musim pelatih asal Lecce ini justru harus menghadapi kelebihan pemain. Setelah dilanda cedera sepanjang tahun, kini skuad Azzurri kembali memiliki kedalaman skuad yang luar biasa. Siapa di Italia yang bisa mengandalkan dua gelandang pengatur serangan seperti Lobotka dan Gilmour, dua gelandang serang seperti McTominay dan Anguissa, sayap dalam jumlah besar mulai dari Politano hingga Alisson Santos, serta Neres dan Giovane, ditambah gelandang serba bisa seperti Vergara, Elmas, dan De Bruyne. Dengan semua pemain dalam kondisi prima, jadwal yang semakin ringan, dan tidak ada yang harus dikhawatirkan, Napoli berpotensi mengumpulkan banyak poin dan mulai mengancam tim-tim yang saat ini berada di atasnya. Ini akan menjadi akhir yang paling mengejutkan dari musim yang penuh liku-liku.