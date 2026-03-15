Bagaimana Napoli bisa bermain sekarang dengan De Bruyne, McTominay, Lukaku, dan yang lainnya: ide gila untuk membalikkan keadaan, apakah mungkin?

Hanya kabar baik bagi Napoli sejak babak kedua laga melawan Lecce yang, meski awalnya berjalan sulit, akhirnya dibalikkan oleh versibaru tim Azzurri yang diperkuat dan dihidupkan kembali berkat pergantian pemain. Masuknya De Bruyne dan McTominay mengubah arah pertandingan dan menunjukkan potensi apa yang bisa dimiliki tim ini dan apa yang masih bisa dicapainya.

Tentu saja, di lini tengah – di mana ia kembali menjadi starter setelah berbulan-bulan absen – Anguissa terlihat kesulitan dan jelas belum dalam performa terbaiknya. Namun kembalinya ia, ditambah dengan kembalinya dua bintang lini tengah lainnya, berarti tim ini bisa meningkatkan performa satu atau dua tingkat. Pemain Kamerun itu, seperti yang telah disebutkan, masih membutuhkan beberapa penampilan lagi untuk kembali menjadi pemain serba bisa yang mendominasi lini tengah sebelum cedera, tetapi kehadirannya atau ketiadaannya bisa membuat perbedaan.

Dibandingkan dengan mantan pemain Fulham itu, baik De Bruyne maupun McTominay tampak jauh lebih bersemangat saat melawan Lecce; keduanya masuk ke lapangan pada babak kedua dan mampu mengubah wajah Napoli. Terutama sang pemain Belgia tampaknya jauh dari performa kurang cemerlangnya di awal musim dan menjanjikan pada fase akhir kompetisi ini untuk meningkatkan kualitas timnya, seperti yang hanya ia lakukan sesekali pada musim gugur.