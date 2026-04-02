Bagaimana masa depan Marcus Rashford akan memengaruhi rencana transfer Barcelona, sementara raksasa La Liga itu mencari target alternatif selain pemain pinjaman dari Man Utd

Jika transfer Rashford gagal, Barcelona telah mengidentifikasi seorang pemain yang sudah tidak asing lagi sebagai alternatif potensial. Pemain sayap Real Betis, Abdou Zelouzi, telah ditambahkan ke daftar pendek saat Hansi Flick berupaya memperkuat opsi di lini belakang para pemain senior Lamine Yamal dan Raphinha. Pemain internasional Maroko berusia 24 tahun ini sudah tidak asing lagi di Camp Nou, setelah tampil dalam 14 pertandingan untuk tim utama Barcelona sebelum bergabung dengan Betis pada 2023 dengan nilai transfer €7,5 juta, menurut ESPN.

Kesepakatan yang membawa Abde ke Seville mencakup opsi pembelian kembali bagi Barcelona, serta klausul 50% dari hasil penjualan. Hal ini membuat potensi kembalinya Abde menjadi menarik secara finansial bagi klub yang masih menghadapi batasan gaji utama yang ketat. Dengan 23 gol dalam 117 penampilan untuk Betis, Abde dipandang sebagai pemain yang sesuai dengan profil yang diinginkan Flick: seorang sayap yang cepat dan vertikal dengan keterampilan individu untuk mengalahkan bek dalam situasi satu lawan satu.







