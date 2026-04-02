Bagaimana masa depan Marcus Rashford akan memengaruhi rencana transfer Barcelona, sementara raksasa La Liga itu mencari target alternatif selain pemain pinjaman dari Man Utd
Titik kritis Rashford di Camp Nou
Rencana jangka panjang Barcelona untuk Rashford kini mendekati titik krusial, dengan ESPN mengonfirmasi bahwa klausul pembelian senilai €30 juta (£25 juta/$32 juta) akan berakhir pada 15 Juni. Jika klausul tersebut tidak diaktifkan sebelum batas waktu, masa bakti Rashford di Catalonia bisa berakhir secara mendadak, sehingga memaksa klub untuk mencari opsi alternatif guna memperkuat barisan penyerang mereka.
Abde Ezzalzouli muncul sebagai alternatif utama
Jika transfer Rashford gagal, Barcelona telah mengidentifikasi seorang pemain yang sudah tidak asing lagi sebagai alternatif potensial. Pemain sayap Real Betis, Abdou Zelouzi, telah ditambahkan ke daftar pendek saat Hansi Flick berupaya memperkuat opsi di lini belakang para pemain senior Lamine Yamal dan Raphinha. Pemain internasional Maroko berusia 24 tahun ini sudah tidak asing lagi di Camp Nou, setelah tampil dalam 14 pertandingan untuk tim utama Barcelona sebelum bergabung dengan Betis pada 2023 dengan nilai transfer €7,5 juta, menurut ESPN.
Kesepakatan yang membawa Abde ke Seville mencakup opsi pembelian kembali bagi Barcelona, serta klausul 50% dari hasil penjualan. Hal ini membuat potensi kembalinya Abde menjadi menarik secara finansial bagi klub yang masih menghadapi batasan gaji utama yang ketat. Dengan 23 gol dalam 117 penampilan untuk Betis, Abde dipandang sebagai pemain yang sesuai dengan profil yang diinginkan Flick: seorang sayap yang cepat dan vertikal dengan keterampilan individu untuk mengalahkan bek dalam situasi satu lawan satu.
Mereformasi barisan depan
Minat terhadap Abde dan ketidakpastian seputar Rashford merupakan bagian dari "perombakan lini serang" yang lebih luas yang direncanakan untuk musim 2026-27. Juara Spanyol ini sangat ingin mendatangkan setidaknya dua pemain depan baru - seorang pemain sayap spesialis untuk menambah kedalaman skuad dan seorang penyerang tengah baru, dengan Julian Alvarez dari Atletico Madrid dianggap sebagai prioritas utama dalam daftar incaran mereka. Situasi penyerang sangat dinamis karena klub menunggu perkembangan situasi terkait pemain veteran Robert Lewandowski dan pemain internasional Spanyol Ferran Torres.
Kontrak Lewandowski saat ini akan berakhir musim panas ini, dan meskipun Barca terbuka untuk perpanjangan, hal itu kemungkinan besar harus dilakukan dengan syarat finansial yang jauh lebih rendah. Sementara itu, klub dilaporkan siap mendengarkan tawaran untuk Torres, yang masih terikat kontrak hingga 2027 namun kesulitan mempertahankan performa konsisten.
Sasaran perekrutan yang lebih luas dan keterbatasan anggaran
Meskipun lini serang menjadi prioritas, Barcelona juga tetap memantau barisan pertahanan mereka. Alessandro Bastoni dari Inter Milan telah diidentifikasi sebagai target impian untuk posisi bek tengah, meskipun harganya mungkin terlalu mahal tergantung pada anggaran akhir klub untuk bursa transfer musim panas. Nama-nama lain untuk posisi sayap juga telah muncul, termasuk Jan Virgili dari Mallorca dan Victor Munoz dari Osasuna, seiring tim perekrutan menyusun daftar rencana cadangan.
Pada akhirnya, fleksibilitas finansial klub akan menentukan jalur mana yang akan mereka ambil. Apakah mereka akan mengalokasikan €30 juta untuk mempertahankan Rashford atau menginvestasikan kembali dana tersebut ke beberapa pemain muda dengan biaya lebih rendah seperti Abde tetap menjadi pertanyaan terbesar dalam beberapa bulan ke depan. Dengan tenggat waktu Juni yang semakin dekat, jajaran petinggi Barca harus memutuskan apakah pemain United tersebut merupakan fondasi masa depan mereka atau apakah diperlukan langkah berbeda untuk mempertahankan dominasi mereka di La Liga.