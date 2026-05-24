Bagaimana Manchester United berencana mencegah Jadon Sancho, pemain yang gagal senilai £73 juta, hengkang dari Old Trafford melalui kesepakatan transfer dengan harga diskon setelah masa peminjamannya yang mengecewakan di Aston Villa, di mana ia hanya mencetak satu gol
United berencana menerapkan klausul pemicu dalam kontrak untuk melindungi nilai
Menurut Bild, Manchester United berencana untuk mengaktifkan opsi perpanjangan kontrak Sancho, yang akan berakhir musim panas ini, guna memastikan mereka menerima biaya transfer yang besar untuk sang pemain sayap.
Langkah ini dirancang untuk mencegah pemain berusia 24 tahun itu pergi tanpa imbalan apa pun atau hengkang dengan kesepakatan harga murah yang akan menimbulkan kerugian besar atas investasi awal mereka sebesar £73 juta. Meskipun pemain internasional Inggris itu kesulitan menemukan performa terbaiknya sejak pindah ke Old Trafford pada 2021, pejabat klub percaya bahwa melindungi nilai pasarnya adalah prioritas.
Dengan memperpanjang kontraknya, United mempertahankan pengaruhnya dalam negosiasi dengan calon peminat yang mungkin berharap bisa mendapatkan penyerang tersebut dengan harga murah setelah serangkaian masa peminjaman yang tidak konsisten.
Kembalinya Sancho ke Dortmund tampaknya akan terwujud
Laporan dari Jerman menyebutkan bahwa Sancho sangat ingin kembali secara permanen ke Borussia Dortmund. Klub raksasa Bundesliga ini adalah tempat di mana ia pertama kali menonjol, dan direktur olahraga Lars Ricken dilaporkan menyadari keinginan sang pemain untuk kembali ke Signal Iduna Park untuk periode ketiganya.
Namun, Dortmund sendiri dikabarkan sedang mempertimbangkan apakah sang pemain sayap benar-benar dapat menemukan kembali performa kelas dunia yang ia tunjukkan selama masa tugas pertamanya di Jerman.
Situasi ini semakin rumit karena sikap United terkait penilaiannya. Meskipun Sancho memandang kembalinya ke Westfalenstadion sebagai cara ideal untuk menghidupkan kembali kariernya, desakan Setan Merah untuk mendapatkan biaya transfer yang signifikan bisa menjadi hambatan besar bagi pihak Jerman, yang mungkin enggan membayar lebih untuk pemain yang nilainya telah turun drastis selama dua musim terakhir.
Perjuangan terus berlanjut selama masa peminjaman di Aston Villa
Masa peminjaman Sancho yang terbaru di Aston Villa belum cukup meyakinkan para pengkritik bahwa ia telah kembali ke performa terbaiknya.
Selama berada di bawah asuhan Unai Emery, sang pemain sayap sering terpinggirkan dari skuad, dengan hanya mencatatkan sembilan penampilan sebagai starter di Liga Premier. Kontribusinya tetap menjadi sorotan, dengan hanya mencetak satu gol selama masa sulit di Midlands di mana ia gagal mengamankan posisi starter reguler.
Bahkan saat Villa merayakan kemenangan bersejarah di final Liga Europa melawan Freiburg - trofi besar pertama mereka dalam tiga dekade - Sancho hanya tampil sebentar di akhir pertandingan. Ia masuk sebagai pemain pengganti pada sembilan menit terakhir pertandingan.
Ketertarikan Turki menawarkan jalan keluar alternatif
Meskipun kembalinya ke Jerman tampaknya rumit, pindah ke Super Lig mungkin menjadi opsi bagi lulusan akademi Man City tersebut.
Klub-klub raksasa Turki seperti Fenerbahce, Besiktas, dan Galatasaray dikabarkan tertarik untuk merekrut sang pemain sayap guna memperkuat lini serang mereka.
Rumor menyebutkan bahwa Sancho telah melakukan pembicaraan awal di Istanbul terkait kemungkinan kepindahannya.