Bagaimana Manchester United berencana mencegah Jadon Sancho, pemain yang gagal senilai £73 juta, hengkang dari Old Trafford melalui kesepakatan transfer dengan harga diskon setelah masa peminjamannya yang mengecewakan di Aston Villa, di mana ia hanya mencetak satu gol

Menurut Bild, Manchester United berencana untuk mengaktifkan opsi perpanjangan kontrak Sancho, yang akan berakhir musim panas ini, guna memastikan mereka menerima biaya transfer yang besar untuk sang pemain sayap.

Langkah ini dirancang untuk mencegah pemain berusia 24 tahun itu pergi tanpa imbalan apa pun atau hengkang dengan kesepakatan harga murah yang akan menimbulkan kerugian besar atas investasi awal mereka sebesar £73 juta. Meskipun pemain internasional Inggris itu kesulitan menemukan performa terbaiknya sejak pindah ke Old Trafford pada 2021, pejabat klub percaya bahwa melindungi nilai pasarnya adalah prioritas.

Dengan memperpanjang kontraknya, United mempertahankan pengaruhnya dalam negosiasi dengan calon peminat yang mungkin berharap bisa mendapatkan penyerang tersebut dengan harga murah setelah serangkaian masa peminjaman yang tidak konsisten.