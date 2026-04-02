Bagaimana Liverpool bisa mengalami kendala dalam upaya merekrut bintang RB Leipzig yang dihargai €100 juta, Yan Diomande
Leipzig berupaya menggagalkan upaya Anfield
Klub Bundesliga tersebut sedang berupaya keras untuk mengikat pemain muda berbakat berusia 19 tahun itu dengan kontrak jangka panjang baru, menurut laporan Sky di Jerman. Kontrak yang diusulkan mencakup kenaikan gaji yang signifikan berdasarkan penampilannya yang gemilang belakangan ini, namun hal ini disertai dengan syarat yang cukup berat bagi klub-klub yang berminat. Tujuan utama Leipzig adalah menghapus semua klausul pelepasan yang ada maupun yang akan datang. Dengan langkah ini, klub memastikan bahwa pihak-pihak yang tertarik tidak dapat menghindari negosiasi hanya dengan membayar biaya tetap, sehingga secara efektif memaksa Liverpool untuk memenuhi tuntutan mereka di meja perundingan.
Strategi kontrak
Reporter Sky Germany, Florian Plettenberg, telah mengungkap seluk-beluk kesepakatan tersebut, dengan mencatat bahwa penghapusan klausul pelepasan merupakan "aspek paling krusial" dari rencana klub untuk mempertahankan sang pemain sayap.
"RB Leipzig berencana memberi penghargaan kepada Yan Diomande dengan kontrak baru dan kenaikan gaji berdasarkan performa, tanpa menambahkan klausul pelepasan," kata Plettenberg. "RB ingin mempertahankan pemain berbakat berusia 19 tahun itu untuk satu musim lagi, namun akan mempertimbangkan tawaran mulai dari €100 juta. Liverpool terus memantau perkembangannya dan tetap menjalin komunikasi dengan agennya."
Nilai perusahaan mencapai ratusan juta
Meskipun klub berharap sang remaja akan tetap bertahan di Red Bull Arena untuk satu musim lagi, mereka secara internal telah menetapkan nilai pasar yang fantastis sebesar €100 juta ($87 juta/$115 juta) untuk jasanya. Harga awal yang tinggi ini dimaksudkan untuk menghalangi semua klub kecuali klub-klub paling kaya di dunia sepak bola. Liverpool tetap menjadi pengagum utama pemain asal Pantai Gading tersebut. Namun, tanpa klausul pelepasan yang dapat diaktifkan, The Reds dihadapkan pada prospek negosiasi yang melelahkan dengan klub yang terkenal karena tekanan harga yang gigih, yang berpotensi membuat mereka tidak mampu merekrutnya pada musim panas ini.
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Situasi masih belum menentu sementara Diomande mempertimbangkan berbagai pilihannya. Meskipun kenaikan gaji terdengar menarik, prospek terikat kontrak tanpa jalan keluar bisa menjadi kendala bagi pemain yang menyadari bahwa nilainya saat ini sedang berada di puncak tertinggi, dengan klub-klub besar Eropa yang terus memantaunya. Namun, ia kini akan tetap fokus membantu Leipzig memastikan tiket ke Liga Champions musim depan. Tim asuhan Ole Werner saat ini berada di peringkat keempat Bundesliga dengan 55 poin dari 27 pertandingan, tertinggal tiga poin dari Stuttgart yang berada di posisi ketiga. Mereka selanjutnya akan menghadapi Werder Bremen pada hari Sabtu.