Bagaimana Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo memengaruhi keputusan Robert Lewandowski untuk hengkang dari Barcelona sebagai pemain bebas transfer - dengan striker asal Polandia itu memiliki opsi untuk bergabung dengan MLS dan Liga Profesional Arab Saudi
Model yang diusung Messi dan Ronaldo
Saat Lewandowski bersiap meninggalkan Katalonia, terungkap bahwa keunggulan abadi Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo telah memainkan peran penting dalam proses pengambilan keputusannya. Penyerang berusia 37 tahun ini menyaksikan rival lamanya terus mendominasi berita utama dan memimpin lini depan masing-masing untuk Inter Miami dan Al-Nassr, yang semakin memicu keinginannya untuk tetap menjadi pemain kunci dalam susunan starting XI.
Piotr Urban, putra manajer Polandia Jan Urban, telah menjelaskan pola pikir sang striker. Berbicara kepada WP Sportowe Fakty, ia menjelaskan: “Bisa dibilang dia memiliki segalanya di Spanyol: klub hebat, kota yang indah, prestise, uang, trofi, dan keluarga yang bahagia. Di sisi lain, kariernya masih panjang. Robert melihat bahwa Leo Messi dan Cristiano Ronaldo sedang tampil terbaik di klub masing-masing, dan ia juga tidak ingin menjadi pemain cadangan. Inilah ambisi yang telah memandu seluruh kariernya.”
Kekecewaan akibat berkurangnya peran
Musim 2025-26 menjadi musim yang sulit bagi Lewandowski terkait posisinya di bawah asuhan Hansi Flick. Terlepas dari status legendarisnya, ia hanya tampil sebagai starter dalam 15 dari 29 penampilannya di La Liga musim ini, sebuah statistik yang kabarnya tidak disukai oleh pemain yang masih meyakini bahwa dirinya layak berada di puncak sepak bola dunia. Lewandowski tidak lagi bersedia menerima peran sebagai pemain pendukung saat ia memasuki tahap akhir kariernya sebagai pesepakbola.
“Bukan Barcelona yang melepaskan Lewandowski, melainkan Robert yang meninggalkan Barcelona. Dan jujur saja? Saya tidak menyalahkannya,” tambah Urban. “Lebih menguntungkan bagi Barcelona jika Lewandowski tetap tinggal. Presiden Laporta sendiri telah membahas hal ini dalam wawancara. Secara strategis, hal itu lebih masuk akal. Posisi Lewandowski jelas bagi saya: dia lah yang mengundurkan diri dari Barcelona.”
Mencari posisi awal yang jelas
Kepindahan Lewandowski tampaknya lebih didorong oleh pertimbangan olahraga daripada keuntungan finansial, meskipun klub barunya pasti akan menawarkan paket gaji yang menggiurkan. Penyerang ini memprioritaskan proyek di mana ia menjadi pilihan utama dalam susunan pemain, sesuatu yang tidak lagi terjamin di Blaugrana karena klub tersebut tengah merencanakan perombakan lini serang di bawah asuhan Flick.
Urban melanjutkan: “Robert mungkin sedang menunggu untuk mengetahui apakah ia akan menjadi starter yang tak terbantahkan di Barcelona. Ia ingin memiliki posisi yang jelas dan menjadi striker utama. Hal itu lebih penting baginya daripada klub tempat ia akan melanjutkan kariernya. Saya yakin bahwa memainkan peran pendukung musim ini telah menjadi beban bagi Robert.”
MLS atau Liga Profesional Arab Saudi selanjutnya?
Dengan kepindahannya dari klub raksasa Spanyol yang kini pada dasarnya sudah dipastikan, persaingan untuk mendapatkan tanda tangan Lewandowski kini menyempit menjadi dua opsi yang berbeda. Major League Soccer tetap menjadi kemungkinan yang kuat, dengan Chicago Fire dikaitkan erat dengan upaya untuk membawa pemain asal Polandia itu ke Amerika Serikat. Namun, tawaran menggiurkan dari Liga Pro Arab Saudi juga menjadi opsi. Al-Hilal dilaporkan memimpin perburuan untuk membawa mantan bintang Bayern Munich itu ke Timur Tengah, memberinya kesempatan untuk kembali bersaing melawan Ronaldo.