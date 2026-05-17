Bagaimana Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo memengaruhi keputusan Robert Lewandowski untuk hengkang dari Barcelona sebagai pemain bebas transfer - dengan striker asal Polandia itu memiliki opsi untuk bergabung dengan MLS dan Liga Profesional Arab Saudi

Saat Lewandowski bersiap meninggalkan Katalonia, terungkap bahwa keunggulan abadi Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo telah memainkan peran penting dalam proses pengambilan keputusannya. Penyerang berusia 37 tahun ini menyaksikan rival lamanya terus mendominasi berita utama dan memimpin lini depan masing-masing untuk Inter Miami dan Al-Nassr, yang semakin memicu keinginannya untuk tetap menjadi pemain kunci dalam susunan starting XI.

Piotr Urban, putra manajer Polandia Jan Urban, telah menjelaskan pola pikir sang striker. Berbicara kepada WP Sportowe Fakty, ia menjelaskan: “Bisa dibilang dia memiliki segalanya di Spanyol: klub hebat, kota yang indah, prestise, uang, trofi, dan keluarga yang bahagia. Di sisi lain, kariernya masih panjang. Robert melihat bahwa Leo Messi dan Cristiano Ronaldo sedang tampil terbaik di klub masing-masing, dan ia juga tidak ingin menjadi pemain cadangan. Inilah ambisi yang telah memandu seluruh kariernya.”