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Greenwood LukakuGetty Images
Stefano Silvestri

Diterjemahkan oleh

Bagaimana kiprah Greenwood dan Lukaku di Turki: Fenerbahce vs Roma juga menjadi pertandingan mereka

Champions League
Fenerbahce vs Roma
Fenerbahce
Roma

Penyerang tengah Belgia itu bermain di ibu kota selama satu musim, sementara pemain kidal Inggris itu bisa saja datang pada musim panas: kini keduanya akan saling berhadapan pada laga debut di Liga Champions.

Tujuh tahun penantian yang terbingkai dalam satu malam: malam kembalinya Roma yang sangat dinantikan ke Liga Champions. Meski lawannya sama sekali tidak akan mudah: Fenerbahce-nya Mason Greenwood dan Romelu Lukaku.

Inilah mereka, mantan pemain dan... nyaris mantan pemain. Maksudnya, Lukaku pernah bermain untuk Roma, meski hanya selama satu musim, 2023/2024. Sementara Greenwood bisa saja bermain di sana, tetapi itu tidak terjadi: pada musim panas, Roma mencoba merekrutnya dengan serius dan penuh keyakinan, tetapi pada akhirnya pemain Inggris itu memilih jalan ke Turki.

Jadi, waspadai keduanya, Greenwood dan Lukaku. Keduanya tiba di Istanbul tepat pada musim panas, untuk memperkuat skuad yang sudah sangat menarik dan dipenuhi wajah-wajah lama dari sepak bola elite Eropa.

Bagaimana kiprah dua pemain berkaki kiri itu di Turki? Sangat berbeda satu sama lain. Karena serangkaian alasan.



  • GREENWOOD LANGSUNG JADI IDOLA

    Sebenarnya tak banyak keraguan soal itu, mengingat apa yang dilakukan Greenwood dalam dua musimnya di Prancis bersama Marseille. Namun sekitar 40 juta euro yang dikeluarkan Fenerbahce untuk membawanya ke Istanbul benar-benar dibelanjakan dengan tepat.

    Mason mengawali petualangannya di Turki dengan sangat baik. Tetap sebagai pemain sayap kanan dalam formasi 4-2-3-1 racikan Ismail Kartal, meski saat menghadapi Roma mantan pemain Manchester United itu bisa bermain lebih ke tengah, sebagai nomor 10, dengan Dorgeles Nene ditempatkan melebar menggantikannya.

    Hingga saat ini Greenwood sudah mencatatkan 10 penampilan. Dengan produktivitas gol dan dampak ofensif yang sangat menonjol: pemain Inggris itu sudah mencetak 4 gol, termasuk satu pada leg pertama playoff melawan Lyon dan satu lagi pada babak sebelumnya kontra Sturm Graz, serta menambahkan dua assist.

    Greenwood gagal memberi pengaruh dalam derby yang kalah pada Sabtu melawan Besiktas, laga yang diwarnai perselisihan Skriniar-Vlahovic. Meski begitu, ia tetap berada di lapangan selama 90 menit penuh. Namun setelah periode adaptasi yang sangat singkat, ia sudah merebut tempat sebagai starter dan mempertahankannya tanpa bisa diganggu gugat.



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  • Ia sempat terancam absen

    Hal yang lucu adalah Greenwood sempat benar-benar berisiko tidak bisa bermain dalam laga Fenerbahce vs Roma, pertandingan yang jelas terasa spesial baginya terkait apa yang terjadi pada musim panas lalu. Dan bukan karena cedera.

    Pemain asal Inggris itu memang dijatuhi sanksi oleh UEFA berupa denda 30 ribu euro karena terlibat dalam keributan yang pecah pada akhir laga Lyon vs Fenerbahce, pertandingan yang memastikan wakil Turki itu lolos ke fase liga tunggal Liga Champions. Namun, ada kekhawatiran bahwa ia akan dipaksa melewatkan debutnya melawan Roma.

    Greenwood sebenarnya juga akan menerima larangan bermain satu pertandingan. Namun dengan hukuman percobaan. Sanksi tersebut memang ditangguhkan "selama masa percobaan satu tahun terhitung sejak tanggal keputusan ini", seperti diumumkan UEFA beberapa hari lalu.

  • Masuknya Lukaku Secara Perlahan

    Lukaku juga akan ada, itu pasti. Namun bukan sejak menit pertama. Seperti yang selalu terjadi sejauh ini, akibat proses adaptasi yang lambat dan bertahap di lingkungan barunya.

    Mantan penyerang tengah Napoli itu datang setelah menjalani musim yang praktis membuatnya nyaris tidak bermain. Penyebabnya adalah cedera serius yang dialami saat pemusatan latihan setahun lalu, pemulihan yang berjalan lambat, serta masalah fisik baru yang pada akhir musim liga memicu ketegangan dan gesekan dengan mantan klubnya.

    Lukaku disambut layaknya bintang di Istanbul, jawaban Fenerbahce terhadap Osimhen dan potensi kedatangan Vlahovic ke Besiktas. Namun sejauh ini ia bermain sangat sedikit. Dan selalu masuk dari bangku cadangan. Sejauh ini ia mencatat 5 penampilan singkat, yang terakhir pada Sabtu dalam derby melawan Besiktas: nol gol, begitu pula assist.

    Karena itu, juga saat melawan Roma, di lini serang Fenerbahce akan bermain sosok lain yang sudah akrab dengan Serie A: Vedat Muriqi, mantan Lazio, yang beraroma derby setelah dua tahun berseragam klub ibu kota itu. Penyerang asal Kosovo tersebut datang pada Juni dari Mallorca dan sejauh ini sudah mencetak tiga gol, salah satunya di kandang Lyon.

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  • "Dia punya sedikit masalah daya tahan"

    Begini kata pelatihnya, Ismail Kartal, tentang Lukaku pada pertengahan Agustus, saat posisinya terancam dipecat jika kembali kalah melawan Roma setelah tumbang dari Besiktas:

    "Lukaku adalah sosok yang sangat positif. Dia pekerja keras dan profesional yang baik. Dia berbicara enam bahasa. Dia mengatakan bahwa dalam tiga bulan kami akan berbicara bahasa Turki bersama. Dia adalah pemain yang percaya diri. Saat ini dia masih punya beberapa kekurangan, tetapi saya akan memasukkannya ke dalam skuad untuk pertandingan besok (debut melawan Lyon, red). Dia belum 100 persen, tetapi dia adalah pemain yang sangat berani dan penuh determinasi. Dia sangat positif. Kami merekrutnya agar bisa mengandalkan kontribusinya. Dia adalah pemain yang sangat berpengalaman dan kuat. Saat ini dia tidak punya masalah berat badan, dia hanya punya sedikit masalah daya tahan, tetapi kami akan mengatasinya dalam beberapa pekan".

    Singkatnya, untuk kembali melihat Lukaku terbaik masih dibutuhkan sedikit waktu lagi. Barulah setelah itu mantan pemain Roma dan Italia itu benar-benar bisa bersaing dengan Muriqi untuk memperebutkan posisi penyerang tengah Fenerbahce.

  • GuendouziGetty Images

    GUENDOUZI DISKORSING

    Jika Lukaku adalah mantan pemain Roma dan Greenwood nyaris menjadi mantan pemainnya, dalam skuad Fenerbahce juga ada sejumlah wajah yang familiar dari Serie A. Seperti mantan pemain Inter Milan, Milan Skriniar, yang diperkirakan akan berduet dengan Aké di jantung pertahanan.

    Yang pasti tidak akan ada adalah Matteo Guendouzi, sosok lain yang seperti Muriqi sempat beraroma derby. Alasannya? Sama seperti Greenwood: keributan setelah leg kedua melawan Lyon. Hanya saja mantan pemain Lazio itu, berbeda dengan rekannya, dijatuhi skorsing dan karena itu tidak akan bisa bermain pada Kamis malam.

    Guendouzi dijatuhi denda 50 ribu euro dan skorsing 4 pertandingan "karena telah menghina orang lain yang hadir di pertandingan, memprovokasi penonton, dan melanggar norma dasar perilaku yang baik". Dari 4 pertandingan itu, dua di antaranya ditangguhkan selama satu tahun. Namun pemain Prancis itu baru bisa melakoni debutnya pada laga ketiga fase grup Liga Champions. Jadi, tidak ada duel melawan "musuh" Paulo Dybala.

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