Bagaimana kiprah Greenwood dan Lukaku di Turki: Fenerbahce vs Roma juga menjadi pertandingan mereka

Tujuh tahun penantian yang terbingkai dalam satu malam: malam kembalinya Roma yang sangat dinantikan ke Liga Champions. Meski lawannya sama sekali tidak akan mudah: Fenerbahce-nya Mason Greenwood dan Romelu Lukaku.

Inilah mereka, mantan pemain dan... nyaris mantan pemain. Maksudnya, Lukaku pernah bermain untuk Roma, meski hanya selama satu musim, 2023/2024. Sementara Greenwood bisa saja bermain di sana, tetapi itu tidak terjadi: pada musim panas, Roma mencoba merekrutnya dengan serius dan penuh keyakinan, tetapi pada akhirnya pemain Inggris itu memilih jalan ke Turki.

Jadi, waspadai keduanya, Greenwood dan Lukaku. Keduanya tiba di Istanbul tepat pada musim panas, untuk memperkuat skuad yang sudah sangat menarik dan dipenuhi wajah-wajah lama dari sepak bola elite Eropa.

Bagaimana kiprah dua pemain berkaki kiri itu di Turki? Sangat berbeda satu sama lain. Karena serangkaian alasan.







