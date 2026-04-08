Khvicha Kvaratskhelia Paris Saint-Germain
Mark Doyle

Diterjemahkan oleh

Bagaimana Khvicha Kvaratskhelia mengubah permainan bagi PSG - dan membuat Liverpool menyesali kesempatan yang terlewatkan untuk merekrut pemain sayap jenius asal Georgia itu

Pada 9 Januari tahun lalu, David Ornstein yang selalu dapat diandalkan melaporkan bahwa Liverpool tengah memantau dengan cermat situasi Khvicha Kvaratskhelia di Napoli dan mungkin akan melakukan pendekatan pada pertengahan musim untuk merekrut sang pemain sayap tersebut jika ia tersedia sebelum penutupan jendela transfer musim dingin. Tak ada yang terkejut sama sekali dengan kabar tersebut, mengingat minat klub Liga Premier itu terhadap pemain asal Georgia tersebut sudah berlangsung lama.

Namun, ketika Napoli dengan enggan menyetujui kepergian Kvaratskhelia, Liverpool memutuskan untuk tidak mengajukan tawaran, sehingga membuka jalan bagi Paris Saint-Germain untuk merekrut pemenang Scudetto tersebut dengan biaya awal sebesar €70 juta (£59 juta/$72 juta) pada 17 Januari.

Hal ini terbukti menjadi momen krusial bagi kedua tim. Meskipun Liverpool berhasil memenangkan Liga Premier 2024-25, performa mereka kemudian merosot, sebagian karena kegagalan mereka merekrut pengganti Luis Diaz pada musim panas lalu.

Sedangkan bagi PSG, Kvaratskhelia memainkan peran utama dalam kemenangan mereka di Liga Champions untuk pertama kalinya, mengalahkan The Reds di sepanjang perjalanan, dan mereka kini diharapkan untuk kembali mengeliminasi tim asuhan Arne Slot saat mereka berupaya mempertahankan gelar Eropa mereka.

Lalu, mengapa Liverpool gagal bertindak saat mereka memiliki kesempatan? Bagaimanapun, tim asal Merseyside itu tahu lebih awal daripada kebanyakan tim papan atas Eropa bahwa Kvaratskhelia ditakdirkan untuk menjadi pemain hebat...

    Menjadi 'Kvaradona'

    Kvaratskhelia sama sekali tidak dikenal saat ia tiba di Naples pada Juli 2022. Namun, hanya dalam hitungan bulan, warga setempat telah menjulukinya 'Kvaradona', merujuk pada gaya menggiring bolanya yang mirip Diego Maradona dan, karenanya, merupakan pujian tertinggi di kota yang masih menganggap pemain asal Argentina itu sebagai dewa.

    Namun, meski para penggemar sepak bola Italia sudah terpesona oleh penampilan memukau Kvaratskhelia selama lima putaran pertama musim Serie A, ia baru benar-benar menarik perhatian Eropa saat Napoli meraih kemenangan mengejutkan 4-1 atas Liverpool asuhan Jurgen Klopp pada pertandingan pembuka Liga Champions 2022-23.

    Beberapa pemain sayap mungkin pernah menyulitkan Trent Alexander-Arnold selama bertahun-tahun, tetapi tidak ada yang pernah mengganggunya seperti Kvaratskhelia, yang mengalahkan bek kanan itu hampir sesuka hati, dan terutama sebelum memberikan umpan kepada Giovanni Simeone untuk gol ketiga tuan rumah. Alexander-Arnold benar-benar tidak bisa mengimbangi Kvaradona - tapi sekali lagi, tidak ada yang bisa.

    Kvaratskhelia membuat Joe Gomez terlihat bodoh dalam proses gol kedua dan ketiga Napoli, pertama dengan mencuri bola dari bek tengah saat menekan tinggi di lapangan, lalu dengan aksi kekuatan di dekat garis samping yang memberinya waktu dan ruang cukup untuk memberikan umpan silang kepada Simeone untuk mencetak gol. Pemain asal Tbilisi ini juga dua kali mempermalukan Fabinho dalam lari zig-zag yang dengan cepat menjadi viral.

    Dalam hal itu, Klopp memang benar ketika ia mengatakan bahwa tidak ada yang benar-benar bisa dilakukan Alexander-Arnold pada malam itu, menyoroti bahwa satu-satunya cara untuk mungkin menetralkan Kvaratskhelia adalah mencegah bola sampai ke pemain berusia 21 tahun saat itu - karena begitu bola sampai padanya, tidak ada yang bisa menghentikannya.

    "Ketika dia memiliki keunggulan dalam gerakan pertama, maka dia sudah tak terhentikan," kata pelatih asal Jerman itu kepada wartawan. "Tapi jika Anda tidak bisa melakukannya, maka Anda harus dilindungi karena dia memiliki kecepatan, dia cerdik, dia bisa masuk ke dalam, dia bisa keluar, dan itu selalu membuatnya sangat sulit.

    “Saya tahu orang-orang akan membicarakan satu atau dua situasi ketika Trent mencoba berada di depannya dan bola tetap lolos, tetapi pemain muda itu benar-benar bagus dan sangat cepat, dan Anda harus mengawasinya bersama-sama pada saat-saat seperti itu.”

    Juara Serie A

    Sebenarnya, tak peduli berapa banyak pemain yang ditugaskan untuk mengawal Kvaratskhelia, tak ada yang benar-benar mampu menghentikannya sepanjang sisa musim debutnya di Serie A. Ia akhirnya mencetak dua digit baik dalam hal gol maupun assist berkat kerja sama apiknya dengan striker Victor Osimhen, yang mengantarkan Napoli meraih Scudetto pertama mereka sejak 1990 — hal yang semakin memperkuat perbandingan dirinya dengan Maradona.

    Pada tahap itu, presiden Partenopei, Aurelio De Laurentiis, berusaha sekuat tenaga untuk mengikat pemain yang dibeli dengan harga murah €10 juta (£8,7 juta/$11,5 juta) dari Dinamo Batumi ke dalam kontrak baru - tidak hanya untuk menangkis minat yang semakin meningkat dari klub-klub elit Eropa. Meskipun negosiasi berlangsung lama, tak ada kesepakatan yang tercapai dan diperkirakan Kvaratskhelia akan meninggalkan Naples pada musim panas 2024.

    Ketertarikan PSG sudah menjadi rahasia umum saat itu, namun kemudian terungkap oleh Gianluca Di Marzio bahwa Liverpool telah menawarkan biaya transfer sekitar €100 juta (£87 juta/$115 juta) untuk Kvaratskhelia pada hari-hari terakhir jendela transfer. Menurut pakar bursa transfer Italia tersebut, The Reds juga bersedia membiarkan pemain internasional Georgia itu tetap di Napoli hingga akhir musim 2024-25 - sama seperti ketika mereka meminjamkan rekan senegaranya Kvaratskhelia, Giorgi Mamardashvili, kembali ke Valencia setelah menyepakati kesepakatan senilai £29 juta ($38 juta) untuk kiper tersebut.

    Kebuntuan negosiasi kontrak

    Meskipun minat terhadap Kvaratskhelia sangat besar, Napoli memutuskan untuk tidak melepas sang pemain sayap, terutama karena pelatih baru Antonio Conte sangat ingin membangun timnya dengan mengandalkan sang pemain.

    "Dia memiliki karakteristik yang tidak biasa," kata mantan pelatih Juventus, Chelsea, dan Inter itu. "Dia kuat, memiliki sentuhan imajinatif, menciptakan peluang gol, dan memberikan assist. Kami ingin memaksimalkan apa yang membuatnya istimewa."

    Conte belum sepenuhnya mencapai tujuan itu pada paruh pertama musim ini, dan hal itu mungkin karena Kvaratskhelia belum sepenuhnya berkomitmen pada proyek baru di Maradona. Napoli terus mendesak pemain tersebut untuk memperpanjang kontrak yang akan berakhir pada 2027, namun Kvaratskhelia mengajukan permohonan transfer tak lama setelah pembukaan jendela transfer musim dingin 2025.

    "Dari sudut pandang saya, ini sangat mengecewakan," kata Conte kepada wartawan. "Hari ini saya harus mundur selangkah. Saya tidak bisa terus menahan mereka yang ingin pergi. Saya melakukannya pada musim panas dan memiliki enam bulan untuk meyakinkan semua pihak agar menemukan solusi.

    "Saya menyadari bahwa berita ini muncul secara tiba-tiba, tetapi sekarang saya mengambil langkah mundur dan sudah sepantasnya klub dan rombongan Kvara yang menyelesaikan situasi ini."

    'Rencana lain'

    Menurut De Laurentiis, Napoli tidak punya pilihan lain selain melepas Kvaratskhelia — meskipun saat itu mereka sedang berjuang memperebutkan gelar juara.

    "Saya harus melakukannya karena agennya mengancam akan menggunakan Pasal 17 (yang memungkinkan pemain membatalkan kontrak dalam keadaan tertentu)," kata produser film tersebut kepada Corriere della Sera. "Setelah musim pertama yang luar biasa dari pemain asal Georgia itu, kami segera memulai negosiasi perpanjangan kontrak, menaikkan gajinya, dan bahkan menawarkan jumlah yang sangat besar, karena jelas bahwa gaji yang terbatas akan menarik setengah dunia yang siap menawarkan kontrak emas padanya. Namun agennya, Mamuka Jugeli, memiliki rencana lain untuk dirinya sendiri dan untuk sang pemain."

    Apa pun alasan di balik kepergian Kvaratskhelia dari Napoli, hasil akhir dari kebuntuan perpanjangan kontrak ini adalah salah satu pemain sayap paling menarik di dunia menjadi tersedia dengan biaya yang lebih rendah. Minat terhadap jasanya diperkirakan akan sangat tinggi - namun PSG hampir memiliki akses bebas terhadap Kvaratskhelia, dengan kurangnya gerakan dari Liverpool yang sangat membingungkan.

    Kesempatan yang terlewatkan

    Saat Kvaratskhelia mengajukan permohonan transfer, Liverpool sedang dalam jalur yang tepat untuk meraih gelar Liga Premier kedua mereka, sementara lini sayap mereka sudah diisi dengan pemain-pemain berkualitas. Mohamed Salah sedang menjalani musim yang bisa dibilang sebagai musim terbaik dalam sejarah Liga Premier, sementara Diaz dan Cody Gakpo sama-sama tampil gemilang setiap kali diturunkan di sayap kiri.

    Namun, performa Salah merosot drastis sejak berselisih dengan Slot, sementara penjualan Diaz ke Bayern Munich kini sangat dirasakan dampaknya karena penurunan performa Gakpo yang parah musim ini, dengan Rio Ngumoha yang berusia 17 tahun kini tampak seperti pemain sayap paling efektif di skuad.

    Secara adil bagi tim perekrutan The Reds, mereka tidak bisa memprediksi kesulitan mendadak yang dialami Salah dan Gakpo, tetapi kepergian Diaz sudah menjadi prediksi sejak lama - yang mungkin menjadi alasan mengapa Liverpool dilaporkan berusaha mendatangkan Kvaratskhelia untuk menggantikan pemain Kolombia yang ingin hengkang itu sejak tahun 2024.

    Kvaratskhelia mungkin tidak sefleksibel Diaz, yang tampil cukup baik saat bermain di tengah untuk Slot, tetapi dia bisa dibilang memiliki kemampuan menggiring bola yang lebih baik - dan kemampuan untuk mengalahkan lawan, baik dengan kecepatan maupun trik, telah berulang kali absen dalam upaya Liverpool yang tersendat-sendat untuk menembus pertahanan rapat lawan musim ini.

    Yang memperburuk keadaan, The Reds yang semakin terpuruk kini berisiko kembali dikalahkan oleh target transfer lama mereka yang kini menjadi momok, dengan tim Slot yang sedang kesulitan akan menghadapi PSG asuhan Kvaratskhelia dua kali dalam enam hari ke depan.

    Nasib sial lagi bagi Liverpool?

    Perekrutan Kvaratskhelia oleh PSG sempat mengundang keheranan saat itu karena klub Prancis tersebut sudah memiliki Ousmane Dembele, Bradley Barcola, dan Desire Doue dalam skuadnya — namun ia justru terbukti menjadi potongan terakhir yang hilang dari teka-teki tersebut.

    Kvaratskhelia menambah kecepatan dan daya tembus pada lini depan yang seluruhnya terdiri dari pemain sayap, yang mengantarkan PSG meraih kejayaan di Liga Champions dengan kemenangan telak 5-0 atas Inter di Munich - yang hanya menjadi pengingat menyakitkan bagi Liverpool, yang telah disingkirkan oleh pasukan Luis Enrique di babak 16 besar, bahwa hal-hal baik tidak pernah berlebihan.

    Meskipun demikian, Kvaratskhelia tidak bermain terlalu baik pada paruh pertama musim ini bersama PSG - setidaknya tidak di Ligue 1, di mana ia hanya mencetak satu gol sejak awal Desember. Ada juga laporan di Prancis bahwa pemain berusia 25 tahun itu merasa seolah-olah dia menjadi salah satu sasaran serangan verbal Dembele terhadap rekan setim yang dianggap egois, yang menurutnya bertanggung jawab atas performa PSG yang naik-turun - hal ini memicu spekulasi bahwa Kvaratskhelia dan perwakilannya terbuka untuk transfer musim panas.

    Luis Enrique, bagaimanapun, selalu menjadi penggemar berat "mentalitas" penyerang tersebut sama seperti kemampuannya secara teknis, dan patut dicatat bahwa Dembele secara khusus mengucapkan selamat kepada Kvaratskhelia atas dua golnya dalam kemenangan 5-2 atas Chelsea di Paris pada 11 Maret.

    'George Best dari Georgia' nyaris tak terbendung pada malam itu, sementara ia juga memastikan kemenangan di leg kedua babak 16 besar Liga Champions dengan mencetak gol pembuka di laga tandang di Stamford Bridge pekan berikutnya. Akibatnya, ada perasaan bahwa Kvaratskhelia kembali mencapai performa puncaknya pada waktu yang tepat bagi PSG.

    Para pendukung Liverpool tentu saja bisa berpegang pada harapan bahwa ada kebenaran di balik laporan ketidakpuasan sang pemain, artinya klub mereka mungkin mendapat kesempatan lain untuk menebus kegagalan merekrut Kvaratskhelia tahun lalu, dan siapa tahu apa yang akan terjadi di bursa transfer musim panas.

    Namun, untuk saat ini, mereka hanya perlu bersiap menghadapi pertunjukan menyedihkan lainnya tentang apa yang mungkin terjadi, dimulai di Parc des Princes pada hari Rabu.

