Bagaimana Khvicha Kvaratskhelia mengubah permainan bagi PSG - dan membuat Liverpool menyesali kesempatan yang terlewatkan untuk merekrut pemain sayap jenius asal Georgia itu

Kvaratskhelia sama sekali tidak dikenal saat ia tiba di Naples pada Juli 2022. Namun, hanya dalam hitungan bulan, warga setempat telah menjulukinya 'Kvaradona', merujuk pada gaya menggiring bolanya yang mirip Diego Maradona dan, karenanya, merupakan pujian tertinggi di kota yang masih menganggap pemain asal Argentina itu sebagai dewa.

Namun, meski para penggemar sepak bola Italia sudah terpesona oleh penampilan memukau Kvaratskhelia selama lima putaran pertama musim Serie A, ia baru benar-benar menarik perhatian Eropa saat Napoli meraih kemenangan mengejutkan 4-1 atas Liverpool asuhan Jurgen Klopp pada pertandingan pembuka Liga Champions 2022-23.

Beberapa pemain sayap mungkin pernah menyulitkan Trent Alexander-Arnold selama bertahun-tahun, tetapi tidak ada yang pernah mengganggunya seperti Kvaratskhelia, yang mengalahkan bek kanan itu hampir sesuka hati, dan terutama sebelum memberikan umpan kepada Giovanni Simeone untuk gol ketiga tuan rumah. Alexander-Arnold benar-benar tidak bisa mengimbangi Kvaradona - tapi sekali lagi, tidak ada yang bisa.

Kvaratskhelia membuat Joe Gomez terlihat bodoh dalam proses gol kedua dan ketiga Napoli, pertama dengan mencuri bola dari bek tengah saat menekan tinggi di lapangan, lalu dengan aksi kekuatan di dekat garis samping yang memberinya waktu dan ruang cukup untuk memberikan umpan silang kepada Simeone untuk mencetak gol. Pemain asal Tbilisi ini juga dua kali mempermalukan Fabinho dalam lari zig-zag yang dengan cepat menjadi viral.

Dalam hal itu, Klopp memang benar ketika ia mengatakan bahwa tidak ada yang benar-benar bisa dilakukan Alexander-Arnold pada malam itu, menyoroti bahwa satu-satunya cara untuk mungkin menetralkan Kvaratskhelia adalah mencegah bola sampai ke pemain berusia 21 tahun saat itu - karena begitu bola sampai padanya, tidak ada yang bisa menghentikannya.

"Ketika dia memiliki keunggulan dalam gerakan pertama, maka dia sudah tak terhentikan," kata pelatih asal Jerman itu kepada wartawan. "Tapi jika Anda tidak bisa melakukannya, maka Anda harus dilindungi karena dia memiliki kecepatan, dia cerdik, dia bisa masuk ke dalam, dia bisa keluar, dan itu selalu membuatnya sangat sulit.

“Saya tahu orang-orang akan membicarakan satu atau dua situasi ketika Trent mencoba berada di depannya dan bola tetap lolos, tetapi pemain muda itu benar-benar bagus dan sangat cepat, dan Anda harus mengawasinya bersama-sama pada saat-saat seperti itu.”