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Bagaimana Keputusan Transfer ke Real Madrid yang Diambil Jose Mourinho Membuat Kapten Chelsea, Reece James, 'Sangat Terpukul'
Kapten Chelsea menanggapi kepergian Cucurella
James telah mengungkapkan dampaknya secara emosional atas kepergian Cucurella ke Madrid musim panas ini. Pemain internasional Spanyol itu resmi bergabung dengan raksasa Eropa yang sedang memegang gelar juara tersebut melalui kesepakatan senilai €55 juta (£47,5 juta/$63 juta) ditambah €5 juta sebagai bonus tambahan. Transfer ini menandai berakhirnya masa empat tahun Cucurella di Stamford Bridge, periode di mana ia membantu klub meraih gelar Piala Dunia Antarklub dan Liga Konferensi.
Saat berbicara kepada talkSPORT dari markas latihan Timnas Inggris untuk Piala Dunia di Kansas City, James mengungkapkan kesedihannya melihat rekan setimnya itu hengkang ke ibu kota Spanyol. "Ya, saya berbicara dengannya beberapa hari yang lalu," ungkap James. "Anda tahu, ia jelas merupakan pemain yang luar biasa, salah satu bek kiri terbaik di dunia, pasti. Inilah sepak bola. Pemain berpindah klub setiap beberapa bulan dan saya sangat sedih melihatnya pergi. Tapi saya mendoakan yang terbaik untuknya."
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Tindakan pertahanan Xabi Alonso
Kepergian Cucurella menjadi masalah mendesak bagi pelatih kepala baru Chelsea, Xabi Alonso. Pelatih asal Spanyol itu, yang ditunjuk sebagai pengganti tetap Liam Rosenior setelah pemecatan sang pelatih pada bulan April, kini harus mencari cara untuk menggantikan pemain yang telah mencatatkan lebih dari 160 penampilan bagi klub asal London Barat tersebut. Hal ini menandai dimulainya era baru di bawah kepemilikan BlueCo, dengan Alonso menjadi manajer tetap keenam sejak pengambilalihan klub.
Namun, The Blues yakin mereka memiliki sumber daya internal untuk mengatasi kehilangan ini. Jorrel Hato telah menunjukkan tanda-tanda peningkatan yang konsisten di Stamford Bridge, sementara pemain internasional Argentina Valentin Barco siap bergabung dari klub saudara mereka, Strasbourg. Selain itu, Chelsea menaruh harapan besar pada pemain muda berbakat asal Portugal berusia 19 tahun, Geovany Quenda, yang akan datang dari Sporting CP untuk memperkuat barisan tim dalam apa yang menjanjikan sebagai awal baru di bawah kepemimpinan Alonso.
James antusias dengan penunjukan Alonso
Meskipun mengalami "pukulan telak" akibat kehilangan rekan kunci di lapangan, James menatap masa depan dengan optimis di bawah kepemimpinan Alonso. Penunjukan sosok sekelas Alonso jelas telah membangkitkan semangat di ruang ganti. James, yang tumbuh besar menyaksikan Alonso mendominasi lini tengah di seluruh Eropa, sangat antusias untuk menyerap pengetahuan dari pria yang berhasil meraih hampir semua trofi besar selama karier bermainnya.
Pemain internasional Inggris ini mengonfirmasi bahwa ia telah melakukan percakapan telepon dengan mantan gelandang Real Madrid dan Bayern Munich tersebut. Bagi kapten Chelsea ini, prospek untuk belajar dari salah satu otak taktis terbaik di era modern menjadi secercah harapan di tengah masa transisi ini. "Semua orang yang saya ajak bicara tentang dia (Alonso) mengatakan bahwa dia adalah manajer yang luar biasa, yang lebih dikenal dari kariernya sebagai pemain," kata James. "Dia memiliki karier yang luar biasa dan saya sangat bersemangat untuk bekerja sama dengannya."
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Mengelola faktor ketenaran di Cobham
Menerima arahan dari sosok legendaris seringkali menjadi pengalaman yang tak nyata bagi para pemain masa kini, dan James mengakui hal itu akan terasa sedikit “aneh” pada awalnya. Alonso baru pensiun dari sepak bola profesional pada 2017, yang berarti banyak pemain skuad saat ini masih memiliki kenangan yang jelas tentang prestasinya di lapangan bersama Liverpool dan Madrid. Meski demikian, James sudah tidak asing lagi dilatih oleh pahlawan masa kecilnya.
"Saya pernah mengalaminya saat masih muda bersama Frank Lampard," kenang James. "Dia adalah salah satu idola saya saat tumbuh besar. Dan kemudian, ketika dia mengambil alih jabatan manajer, itu adalah momen yang tak terduga. Seperti yang saya katakan, saya sangat senang Xabi Alonso menjadi manajer kami dan saya sangat antusias."