Bagaimana Keputusan Transfer ke Real Madrid yang Diambil Jose Mourinho Membuat Kapten Chelsea, Reece James, 'Sangat Terpukul'

James telah mengungkapkan dampaknya secara emosional atas kepergian Cucurella ke Madrid musim panas ini. Pemain internasional Spanyol itu resmi bergabung dengan raksasa Eropa yang sedang memegang gelar juara tersebut melalui kesepakatan senilai €55 juta (£47,5 juta/$63 juta) ditambah €5 juta sebagai bonus tambahan. Transfer ini menandai berakhirnya masa empat tahun Cucurella di Stamford Bridge, periode di mana ia membantu klub meraih gelar Piala Dunia Antarklub dan Liga Konferensi.

Saat berbicara kepada talkSPORT dari markas latihan Timnas Inggris untuk Piala Dunia di Kansas City, James mengungkapkan kesedihannya melihat rekan setimnya itu hengkang ke ibu kota Spanyol. "Ya, saya berbicara dengannya beberapa hari yang lalu," ungkap James. "Anda tahu, ia jelas merupakan pemain yang luar biasa, salah satu bek kiri terbaik di dunia, pasti. Inilah sepak bola. Pemain berpindah klub setiap beberapa bulan dan saya sangat sedih melihatnya pergi. Tapi saya mendoakan yang terbaik untuknya."